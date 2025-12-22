Chart Auto Flow Focus Edition MT4
- Gakko Takahashi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Chart Auto Flow Focus Edition MT4 integra le funzionalità di Chart Auto Flow e Focus Time Line, offrendo uno strumento potente per i grafici MT4.
Riproduzione e riavvolgimento dei grafici a velocità variabile
Rivedi i movimenti dei prezzi ad alta velocità o simula operazioni al rallentatore.
Dotato di tutte le funzionalità del prodotto Chart Auto Flow.
Focalizzazione istantanea sui punti temporali desiderati (Consente lo spostamento del focus in sequenza su più punti)
Spostati istantaneamente in qualsiasi momento e analizza i grafici in modo efficiente senza perdere punti chiave.
Include la modalità Single Line del prodotto Focus Time Line.
Sincronizza tutte le finestre dei grafici sul punto temporale di interesse e sposta il focus simultaneamente
Visualizzando solo le finestre di grafici desiderate nell’area dei grafici, è possibile determinare in modo selettivo quali grafici sono interessati dallo spostamento del focus.
Dotato della modalità SingleSync nel prodotto Focus Time Line
Adatto per Forex, azioni, oro, criptovalute e altro.
Ideale per rivedere i movimenti passati, rilevare schemi, testare strategie e praticare trading.
Si prega di notare: Questa versione di prova può essere utilizzata solo con il broker in cui è stata installata per la prima volta. La versione a pagamento non ha tali restrizioni.
Caratteristiche e vantaggi
Riproduzione e riavvolgimento a velocità variabile
Controlla liberamente il movimento del grafico con intervallo di velocità da 50ms a 10 minuti.
Focalizzazione istantanea sui punti chiave
Salta istantaneamente in qualsiasi momento. La posizione del focus può essere cambiata tra bordo destro, centro e bordo sinistro dello schermo.
Operazione intuitiva
Pausa, ripresa, regolazione velocità e spostamento candele controllati tramite pulsanti.
Compatibile con tutti i timeframe e strumenti finanziari
Utile per day trading, swing e analisi a lungo termine.
Immagine operativa
|Pulsante/Etiqueta
|Funzione
|Descrizione
|Pause / Restart
|Pausa / Riprendi
|Controllo della riproduzione del grafico
|Reset
|Resettare velocità e spostamento candele
|Reset Speed:1s, Bar:1 (resettare)
|Slow / Fast
|Regolare velocità
|Impostazione libera da 50ms a 10min
|Bar+ / Bar-
|Regolare spostamento candele
|Regolabile da 1 a 480 barre
|Past / Future
|Cambiare direzione
|Alternare riproduzione avanti/indietro
|Speed / Bars (Etichetta)
|Mostrare velocità e spostamento attuali
|Controllare impostazioni correnti
|FocusTimeLine
|Impostare punto focus
|Impostare il tempo di focus desiderato
|Position
|Cambiare posizione visualizzazione
|Tra bordo destro, centro, bordo sinistro
|Focus
|Muovere focus
|Saltare istantaneamente al punto focus
|END
|Uscire dal programma
Avviso
È possibile creare solo una FocusTimeLine. (La versione completa “Focus Time Line” consente fino a 100 linee.)
Installazione
Accedi a MT4, cerca questo prodotto nel Market, clicca “Compra” e “Download” per installazione automatica.
Apparirà in Navigatore → Expert Advisors → Market.
Trascina sul grafico o doppio clic per aggiungere.
Ambiente raccomandato
OS: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)
Memoria: 8GB
※Dovrebbe funzionare anche su Mac e altri ambienti, ma non testato – provare a proprio rischio.
Dichiarazione di rischio
Questo prodotto non include funzioni di trading, quindi non c’è rischio finanziario.