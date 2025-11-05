Daily Levels Indicator
Daily Support and Resistance Levels è un indicatore professionale che calcola e mostra automaticamente i livelli chiave di prezzo per il trading intraday basato sui Punti Pivot classici.
Caratteristiche:
Calcolo automatico Pivot (PP)
3 resistenze (R1–R3)
3 supporti (S1–S3)
Massimo/Minimo del giorno precedente
Pannello informativo in tempo reale
Bias di mercato (Rialzista/Ribassista)
Distanza ai livelli più vicini
Colori e stile personalizzabili
Aggiornamento automatico giornaliero
Funziona su tutti i timeframe
Perché usarlo:
Interfaccia pulita e professionale
Nessun ritardo (no repaint)
Perfetto per scalping e day trading
Versione gratuita come prova abilità MQL5