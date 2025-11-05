Daily Levels Indicator

Daily Support and Resistance Levels è un indicatore professionale che calcola e mostra automaticamente i livelli chiave di prezzo per il trading intraday basato sui Punti Pivot classici.

Caratteristiche:

  • Calcolo automatico Pivot (PP)

  • 3 resistenze (R1–R3)

  • 3 supporti (S1–S3)

  • Massimo/Minimo del giorno precedente

  • Pannello informativo in tempo reale

  • Bias di mercato (Rialzista/Ribassista)

  • Distanza ai livelli più vicini

  • Colori e stile personalizzabili

  • Aggiornamento automatico giornaliero

  • Funziona su tutti i timeframe

Perché usarlo:

  • Interfaccia pulita e professionale

  • Nessun ritardo (no repaint)

  • Perfetto per scalping e day trading

  • Versione gratuita come prova abilità MQL5


