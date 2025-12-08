Screener MT5
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Un singolo clic sull’asset all’interno dello scanner e si apre immediatamente nella stessa finestra del grafico. Nessuna perdita di tempo ad aprire nuove finestre o scorrere nel Market Watch — un clic e sei già sull’asset che vuoi tradare. Ideale per scalping, tape reading e per chi necessita di velocità.
Pannello fluttuante 100% personalizzabile che puoi trascinare in qualsiasi angolo del grafico e nascondere con un solo clic sul pulsante “Screener”.
Principali filtri e ordinamenti disponibili:
Daily % (High → Low) - maggiori rialzi del giorno
Daily % (Low → High) - maggiori ribassi del giorno
Spread (Low → High) - priorità agli asset con spread inferiore
Relative Volume - evidenzia quelli che scambiano molto sopra la media (forte movimento)
Moving Average (above/below) - filtra solo asset in trend rialzista o ribassista
Limite di quanti asset mostrare (es: top 10, top 20…)
Tutto aggiornato in tempo reale, direttamente sul grafico, senza bisogno di aprire altre finestre.
Perfetto per chi opera azioni, mini indice, mini dollaro, crypto, forex o qualsiasi asset disponibile presso il proprio broker.
Nota: Per vedere e filtrare i simboli, devi prima abilitarli nella finestra Market Watch di MT5 (clic destro in Market Watch → Show All o aggiungi manualmente i simboli desiderati).