Market Structure Break Out MT5

Presentiamo Market Structure Break Out per MT5 – Il tuo indicatore professionale di MSB e Zona Infrangibile.

La versione per MT4 è disponibile anche, controllala qui:

Questo indicatore viene continuamente aggiornato.

Cerchiamo di fornire punti di ingresso e uscita estremamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.1, e qui di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora:

  • Obiettivi di Acquisto & Vendita: Ottieni informazioni chiare sui migliori livelli di take profit per le posizioni di acquisto e vendita.
  • Ultima Direzione MSB: Rimani informato con una visualizzazione della direzione più recente del Market Structure Breakout per prendere decisioni migliori.
  • Modalità Visive Migliorate: Personalizza il tuo grafico con nuove modalità estetiche per temi chiari, scuri o personalizzati.
  • Attivazione del Backtest Live: Attiva o disattiva facilmente il backtest live con il nuovo pulsante a schermo.


Unisciti a Koala Trading Solution Channel  nella comunità MQL5 per scoprire le ultime novità su tutti i prodotti Koala, il link per unirti è qui sotto:

Market Structure Break Out : il tuo modo di avere un'analisi pura delle onde di mercato

Questo indicatore è progettato per disegnare la struttura del mercato e le onde di movimento, al fine di individuare il miglior MSB o Market Structure Break Out. Quando il mercato si muove e rompe la struttura recente, può determinare quanto è stato significativo questo breakout, e se è maggiore di un determinato fattore, significa che questo breakout può essere considerato confermato. Puoi avere 4 casi importanti con questo strumento: 

  • Onde della struttura del mercato 
  • Breakout della struttura confermati, e 
  • Zone di domanda e offerta non rotte.
  • Frecce di acquisto e vendita basate sul ritocco e sulla riconferma delle zone di domanda e offerta non rotte.

Concetto di Segnale Lungo e Corto : 

Attacca l'indicatore su qualsiasi timeframe o simbolo desiderato, puoi vedere le zone di domanda e offerta non rotte. Inoltre, le linee MSB mostrano dove e quando il movimento del mercato è riuscito a rompere la struttura recente. Con queste informazioni, un trader manuale può prevedere il prossimo movimento, ma concentriamoci sui segnali di acquisto e vendita che questo indicatore può generare all'interno delle zone non rotte. Una freccia di acquisto verrà generata quando il prezzo entra in una zona di domanda non rotta, senza romperla, e la velocità del prezzo diminuisce. Appena una candela esce dalla zona e si chiude al di fuori di essa, apparirà un segnale di acquisto e l'utente riceverà anche un avviso per segnali molto freschi. Abbiamo esattamente lo stesso scenario per la freccia di vendita all'interno delle zone di offerta. Puoi saperne di più su come funziona questo concetto in questo post sul blog: Combinazione di MSB (Market Structure Break Out) e Zone Non Rotte

Introduzione ai parametri di input :

Lunghezza ZZ, Deviazione, Backstep : questi 3 parametri influenzano il disegno delle onde come nell'indicatore zig zag predefinito.
Fattore Minimo di Breakout : Questo fattore influisce sul rilevamento del MSB e sul disegno della zona. Significa il fattore minimo di breakout necessario per confermare che è il momento giusto per il MSB.

    Conclusione:

    Con i miei 10 anni di esperienza, ritengo che l'analisi della struttura del mercato, la dinamica della domanda e dell'offerta, e un'analisi approfondita dei prezzi siano metodi potenti per prevedere il mercato forex. Sono particolarmente attratto dalle strategie basate sulla purezza, e il Market Structure Breakout (MSB) si distingue come una di queste strategie. È evidente che i mercati seguono onde distinte, rompono schemi passati e mostrano rispetto per percentuali significative di zone di domanda e offerta non rotte.

    Recensioni 1
    kkandru12
    400
    kkandru12 2025.05.25 02:56 
     

    Market Structure Break Out indicator is an outstanding release that fills a critical gap in Smart Money-based trading automation. Where most tools struggle to isolate clean, real-time signals within a single timeframe, this indicator delivers a compact, high-speed confirmation system ideal for lower-timeframe strategies. What makes this special: Lean & Focused: Perfect for M1/M5/M15 MSB signal extraction. Combined with strength, volume, volatility, and aggression filters, this module becomes the central logic brain for advanced Smart Money execution. For EA developers and power traders: this is a must-have tool if you're working with institutional logic and require exact timing and programmable access. Huge thanks to Ashkan for continuing to innovate and listening to feedback — this is another top-tier addition to the SMC/ICT automation ecosystem!

    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.98 (65)
    Indicatori
    Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (22)
    Indicatori
    How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    5 (15)
    Indicatori
    Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (11)
    Indicatori
    Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.84 (19)
    Indicatori
    FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
    TPSpro RFI Levels MT5
    Roman Podpora
    4.53 (19)
    Indicatori
    Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
    Algo Pumping
    Ihor Otkydach
    4.74 (19)
    Indicatori
    PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.72 (18)
    Indicatori
    VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
    Matrix Arrow Indicator MT5
    Juvenille Emperor Limited
    5 (16)
    Indicatori
    Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
    AriX
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (2)
    Indicatori
    AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (16)
    Indicatori
    Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (20)
    Indicatori
    FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
    MTF Supply Demand Zones MT5
    Georgios Kalomoiropoulos
    5 (1)
    Indicatori
    Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
    Dynamic Scalper System MT5
    Vitalyi Belyh
    Indicatori
    L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
    ARICoins
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicatori
    ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
    Blahtech Market Profile MT5
    Blahtech Limited
    5 (10)
    Indicatori
    Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
    ACB Breakout Arrows MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (1)
    Indicatori
    L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicatori
    ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
    ARIScalping
    Temirlan Kdyrkhan
    Indicatori
    ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
    Weltrade Spike Sentinel
    Batsirayi L Marango
    5 (1)
    Indicatori
    Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
    PZ Day Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    2.83 (6)
    Indicatori
    Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
    Gartley Hunter Multi
    Siarhei Vashchylka
    5 (12)
    Indicatori
    Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
    Advanced Currency Strength28 MT5
    Bernhard Schweigert
    5 (3)
    Indicatori
    La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
    Bill Williams Advanced
    Siarhei Vashchylka
    5 (10)
    Indicatori
    Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
    Golden Spike Premium
    Kwaku Bondzie Ghartey
    5 (1)
    Indicatori
    Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
    Currency Strength Meter Pro for MT5
    ALEKSANDR SHUKALOVICH
    5 (3)
    Indicatori
    Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
    Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
    Mehran Sepah Mansoor
    4.3 (10)
    Indicatori
    Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicatori
    La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
    CRT Liquidity Pro
    Juan Pablo Castro Forero
    5 (1)
    Indicatori
    Preoccupato per il tuo prossimo trade? Stanco di non sapere se la tua strategia funziona davvero? Con CRT Liquidity Pro, fai trading con statistiche reali, non con emozioni. Conosci le tue probabilità, monitora le tue prestazioni e fai trading con sicurezza — basato sul Potere di 3, rilevamento intelligente della liquidità e conferme CRT. Vuoi vedere la realtà della strategia CRT Liquidity? Dopo l’acquisto, contattaci e ti forniremo gratuitamente uno dei nostri altri prodotti. Scopri i nostri
    MetaForecast M5
    Vahidreza Heidar Gholami
    5 (3)
    Indicatori
    MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
    Altri dall’autore
    Rispondi alla recensione