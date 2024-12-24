Market Structure Break Out MT5

Presentiamo Market Structure Break Out per MT5 – Il tuo indicatore professionale di MSB e Zona Infrangibile. La versione per MT4 è disponibile anche, controllala qui: https://www.mql5.com/en/market/product/109958 Questo indicatore viene continuamente aggiornato. Cerchiamo di fornire punti di ingresso e uscita estremamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.1, e qui di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora: Obiettivi di Acquisto & Vendita: Ottieni informazioni chiare sui migliori livelli di take profit per le posizioni di acquisto e vendita.

Market Structure Break Out : il tuo modo di avere un'analisi pura delle onde di mercato



Questo indicatore è progettato per disegnare la struttura del mercato e le onde di movimento, al fine di individuare il miglior MSB o Market Structure Break Out. Quando il mercato si muove e rompe la struttura recente, può determinare quanto è stato significativo questo breakout, e se è maggiore di un determinato fattore, significa che questo breakout può essere considerato confermato. Puoi avere 4 casi importanti con questo strumento:

Onde della struttura del mercato

Breakout della struttura confermati, e

Zone di domanda e offerta non rotte.

Frecce di acquisto e vendita basate sul ritocco e sulla riconferma delle zone di domanda e offerta non rotte.

Concetto di Segnale Lungo e Corto :

Attacca l'indicatore su qualsiasi timeframe o simbolo desiderato, puoi vedere le zone di domanda e offerta non rotte. Inoltre, le linee MSB mostrano dove e quando il movimento del mercato è riuscito a rompere la struttura recente. Con queste informazioni, un trader manuale può prevedere il prossimo movimento, ma concentriamoci sui segnali di acquisto e vendita che questo indicatore può generare all'interno delle zone non rotte. Una freccia di acquisto verrà generata quando il prezzo entra in una zona di domanda non rotta, senza romperla, e la velocità del prezzo diminuisce. Appena una candela esce dalla zona e si chiude al di fuori di essa, apparirà un segnale di acquisto e l'utente riceverà anche un avviso per segnali molto freschi. Abbiamo esattamente lo stesso scenario per la freccia di vendita all'interno delle zone di offerta. Puoi saperne di più su come funziona questo concetto in questo post sul blog: Combinazione di MSB (Market Structure Break Out) e Zone Non Rotte

Introduzione ai parametri di input :

: questi 3 parametri influenzano il disegno delle onde come nell'indicatore zig zag predefinito.: Questo fattore influisce sul rilevamento del MSB e sul disegno della zona. Significa il fattore minimo di breakout necessario per confermare che è il momento giusto per il MSB.

Conclusione:



Con i miei 10 anni di esperienza, ritengo che l'analisi della struttura del mercato, la dinamica della domanda e dell'offerta, e un'analisi approfondita dei prezzi siano metodi potenti per prevedere il mercato forex. Sono particolarmente attratto dalle strategie basate sulla purezza, e il Market Structure Breakout (MSB) si distingue come una di queste strategie. È evidente che i mercati seguono onde distinte, rompono schemi passati e mostrano rispetto per percentuali significative di zone di domanda e offerta non rotte.