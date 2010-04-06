DeMarker Higher Time Frame MT5 r
Indicatore Crypto_Forex HTF DeMarker per MT5.
- Questo indicatore è uno strumento utile utilizzato dai trader tecnici per trovare punti di entrata e di uscita. HTF significa - Higher Time Frame.
- La linea dell'oscillatore DeMarker indica la posizione attuale del prezzo rispetto ai massimi e minimi precedenti.
- DeMarker fornisce i segnali di divergenza regolari più efficienti tra gli altri oscillatori.
- La zona di ipercomprato è quando il DeMarker è sopra 0,7 e quella di ipervenduto - quando è sotto 0,3.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con voci di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore HTF DeMarker consente di collegare DeMarker da un time frame più alto al grafico corrente --> questo è un approccio di trading professionale.
