Fusion Monthly Levels PinBar Marubozu
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📝 Descrizione
Questo indicatore unico combina tre potenti strumenti di analisi tecnica in uno solo:
-
Livelli mensili (High, Low, Open, Close) – per identificare zone chiave di supporto e resistenza.
-
Rilevamento PinBar – pattern di candela affidabile che segnala rifiuti di prezzo.
-
Rilevamento Marubozu – candele di forte tendenza che indicano momentum direzionale.
Grazie a questa fusione, ottieni uno strumento visivo, completo e reattivo per anticipare i movimenti del mercato.
🚀 Vantaggi
-
Combina livelli istituzionali + price action.
-
Segnali visivi chiari: frecce blu/rosse per PinBar, quadrati blu/rossi per Marubozu.
-
Funziona su tutti gli asset (Forex, Indici, Cripto, Commodities, Azioni).
-
Parametri personalizzabili (periodo di riferimento, dimensione delle ombre, stile delle frecce).
-
Codice ottimizzato, senza rallentamenti anche su più grafici.
-
Completamente compatibile con MetaTrader 5.
🔔 Segnali
-
PinBar rialzista → freccia blu sotto la candela.
-
PinBar ribassista → freccia rossa sopra la candela.
-
Marubozu rialzista → quadrato blu sotto la candela.
-
Marubozu ribassista → quadrato rosso sopra la candela.
Livelli mensili:
-
Rosso = High mensile
-
Blu = Low mensile
-
Verde = Open mensile
-
Arancione = Close mensile
⚙️ Parametri
-
Ref_Timeframe → selezione del periodo di riferimento (predefinito: Mensile).
-
Arrow_Offset_Pts → offset verticale delle frecce/quadrati.
-
WickMaxRatio → dimensione massima dell’ombra per convalidare un Marubozu.
-
Wingdings Codes → personalizzazione dei simboli (frecce, quadrati, ecc.).
📊 Come usare
-
Identifica le zone chiave (High/Low mensile).
-
Attendi la formazione di un PinBar o Marubozu vicino a questi livelli.
-
Conferma l’ingresso con altri strumenti (trend, volumi, indicatori).
-
Adatto per scalping, day trading e swing trading.
🎯 Ideale per
-
Trader Price Action.
-
Chi cerca un indicatore tutto-in-uno per semplificare il grafico.
-
Trader principianti ed esperti che vogliono anticipare inversioni e continuazioni di trend.