MFI with Dynamic OSB zones mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "MFI con zone di ipervenduto/ipercomprato dinamiche" per MT4, senza ridisegno.
- Money_Flow_Index (MFI) è un oscillatore tecnico che utilizza i dati di prezzo e volume per identificare le zone di ipervenduto e ipercomprato.
- È ottimo per rilevare operazioni di vendita da zone di ipercomprato dinamiche e operazioni di acquisto da zone di ipervenduto dinamiche.
- MFI è molto utile per il rilevamento delle divergenze ed è ottimo anche da combinare con la Price Action.
- Zona di ipercomprato dinamica - sopra la linea gialla.
- Zona di ipervenduto dinamica - sotto la linea verde.
- L'oscillatore MFI fornisce informazioni sul momentum rialzista e ribassista dei prezzi.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
