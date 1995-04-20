MFI with Dynamic OSB zones mp
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "MFI с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки.
- Money_Flow_Index (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объёме для определения зон перепроданности и перекупленности.
- Он отлично подходит для открытия сделок на продажу в динамической зоне перекупленности и сделок на покупку в динамической зоне перепроданности.
- MFI очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.
- Динамическая зона перекупленности — выше жёлтой линии.
- Динамическая зона перепроданности — ниже зелёной линии.
- Осциллятор MFI предоставляет информацию о бычьем и медвежьем ценовом импульсе.
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.