MFI with Dynamic OSB zones mp

Indicateur Crypto_Forex « MFI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte.





- L'indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat.

- Il est idéal pour effectuer des transactions de vente depuis une zone dynamique de surachat et d'achat depuis une zone dynamique de survente.

- L'indice MFI est très utile pour détecter les divergences et est également idéal en combinaison avec l'action des prix.

- Zone dynamique de surachat : au-dessus de la ligne jaune.

- Zone dynamique de survente : en dessous de la ligne verte.

- L'oscillateur MFI fournit des informations sur la dynamique haussière et baissière des prix.

- Alertes PC et mobile incluses.





