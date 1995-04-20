MFI with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "MFI com zonas dinâmicas de sobrevenda/sobrecompra" para MT4, sem repintura.

- O Money_Flow_Index (MFI) é um oscilador técnico que utiliza dados de preço e volume para identificar zonas de sobrevenda e sobrecompra.
- É ótimo para realizar operações de venda em zonas dinâmicas de sobrecompra e operações de compra em zonas dinâmicas de sobrevenda.
- O MFI é muito útil para detecção de divergências e também é ótimo para combinar com a Ação do Preço.
- Zona dinâmica de sobrecompra - acima da linha amarela.
- Zona dinâmica de sobrevenda - abaixo da linha verde.
- O oscilador MFI fornece informações sobre o momentum de alta e baixa dos preços.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.

