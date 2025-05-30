RitzEAnehaGoodWill

READ THIS !! to the end

🇬🇧 Expert Advisor Description: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill)

⚠️ Important Note:
No martingale, averaging or grid

Highly dependent on execution quality & low spreads

XAUUSD Reversal Pattern EA is an advanced automated trading robot developed specifically for trading XAUUSD (Gold vs USD) on the M30 timeframe. It uses a robust combination of candlestick patternsvolatility/volume indicators, and oscillator filters to identify high-probability reversal trades. (The profits generated are not instant, it is more of an investment with a minimum equity of $100, on M30 EA will make entries based on high-quality signals that generate profits.) 

See how to set parameters for maximum results.

🔍 Key Features:

  1. Reversal Candlestick Patterns
    Detects key reversal signals using:

    • Bullish & Bearish Engulfing

    • Pin Bar

    • Marubozu

    These patterns are analyzed in real-time to identify potential trend reversals.

  2. Additional Signal Filters:

    • ATR (Average True Range): Used to assess market volatility and dynamically set SL & TP.

    • Volume Spike: Confirms momentum with sudden volume increases.

    • Stochastic Oscillator (5, 2, 2): Ensures entry signals occur during overbought/oversold conditions, with %K/%D cross validation.

  3. Professional Risk Management:

    • Auto-lot sizing based on percentage risk of the account balance.

    • Dynamic SL & TP levels based on ATR.

    • Optional ATR-based Trailing Stop to secure profits as trends develop.

  4. Overtrading Prevention:

    • Only opens one position per candle, avoiding multiple entries within the same bar.

    • Uses a Magic Number to manage trades independently of other EAs.

  5. Execution Control:

    • Filters out trading during high spread conditions.

    • Configurable slippage tolerance for precise order placement.

🎯 Strategy Logic:

The EA follows a reversal-based strategy, aiming to capitalize on market turning points rather than trend-following. The integration of candlestick patterns with ATR, volume, and stochastic ensures each entry is technically sound.

🛠️ Customizable Parameters:

  • RiskPercent

  • ATR settings (Period, SL & TP multipliers)

  • VolumeMultiplier

  • Stochastic settings (K, D, Slowing)

  • UseTrailingStop and its distance

  • MaxSpread, Slippage

  • MagicNumber Auto = Your ID Acc Number + ID Unik

💡 Recommendations:

  • Pair: XAUUSD

  • Timeframe: M30

  • Account Type: ECN with low spread

  • VPS: Highly recommended for uninterrupted execution

  • Always perform backtesting and forward testing before going live.


WARNING and IMPORTANT !!

Test with your real account (For realistic purposes) Adjust:

  • Account Level Type > Adjust to Your Account < You can protect EA from stopping working simply by changing the account level value so that it does not match the specified EA Parameters, For protection purposes
  • Spread Width on your account < It is recommended to use an ECN Account (RAW / PRO / Zero) with a low spread, not suitable for Standard / Micro Accounts with a spread of more than +/- 200 points
  • Trading is done with Full margin, Just use $100 < With Risk Setting. If EA succeeds in Increasing profit 100% you can secure your capital, and let EA return to trading with a minimum equity of $ 100.
  • We do not serve risk returns, when you agree to this, you have made a decision to trade with all the risks according to your awareness

----------------------------------------------------------------------------------------

🇮🇩 Deskripsi Expert Advisor: XAUUSD Reversal Pattern EA

⚠️ Catatan Penting:
Tidak menggunakan martingale, averaging, atau grid
Sangat bergantung pada kualitas eksekusi & spread rendah


XAUUSD Reversal Pattern EA adalah robot trading otomatis yang dirancang khusus untuk pasangan XAUUSD (emas terhadap dolar AS) pada timeframe M30, dengan strategi berbasis price action, indikator teknikal, dan manajemen risiko dinamis. EA ini menggabungkan kekuatan pola candlestick, indikator volatilitas dan volume, serta oscillator untuk menghasilkan sinyal yang presisi dan berkualitas tinggi. (Keuntungan yang dihasilkan bukan instan, ini lebih kepada investasi dengan minimal ekuitas $100, pada M30 EA akan melakukan entry berdasarkan signal berkualitas tinggi yang menghasilkan profit.)

🔍 Fitur Utama:

  1. Pola Candlestick Reversal
    EA mendeteksi pola-pola reversal utama seperti:

    • Bullish dan Bearish Engulfing

    • Pin Bar

    • Marubozu

    Pola ini dianalisis untuk menangkap potensi pembalikan tren dengan akurasi tinggi.

  2. Filter Tambahan untuk Validasi Sinyal:

    • ATR (Average True Range): Menentukan validitas kondisi volatilitas pasar dan menghitung level SL & TP secara dinamis.

    • Volume Spike: Menilai adanya lonjakan volume sebagai tanda konfirmasi momentum.

    • Stochastic Oscillator (5, 2, 2): Digunakan untuk memverifikasi kondisi jenuh beli/jenuh jual dan persilangan garis %K dan %D.

  3. Manajemen Risiko Profesional:

    • Perhitungan lot otomatis berdasarkan persentase risiko dari saldo akun.

    • Stop Loss dan Take Profit dihitung secara dinamis berdasarkan ATR.

    • Trailing Stop opsional berbasis ATR untuk mengunci profit saat tren berlanjut.

  4. Pencegahan Overtrading:

    • EA hanya membuka satu posisi per candle dan menunggu konfirmasi sinyal pada candle berikutnya.

    • Magic Number digunakan untuk mengelola posisi agar tidak konflik dengan EA lain.

  5. Pengendalian Spread dan Slippage:

    • Filter maksimum spread untuk menghindari eksekusi buruk saat pasar tidak stabil.

    • Pengaturan slippage untuk menjamin keakuratan harga eksekusi.

🎯 Strategi yang Digunakan:

EA mengandalkan reversal strategy, yaitu menangkap momen ketika pasar mengalami pembalikan arah, bukan mengikuti tren. Kombinasi candlestick dan indikator memastikan bahwa sinyal yang diambil memiliki dasar teknikal yang kuat.

🛠️ Parameter yang Dapat Disesuaikan:

  • RiskPercent

  • ATR_Period, ATR_SL_Multiplier, ATR_TP_Multiplier

  • VolumeMultiplier

  • Stochastic Settings (KPeriod, DPeriod, Slowing)

  • UseTrailingStop, TrailingStopDistance

  • MaxSpread, Slippage

  • MagicNumber Otomatis berdasarkan nomor akun + ID Unik isian anda

💡 Rekomendasi:

  • Pair: XAUUSD

  • Timeframe: M30

  • Akun: ECN low spread

  • VPS: Direkomendasikan untuk operasi 24/7

  • Backtest dan forward test sebelum digunakan di akun live.

PERINGATAN dan PENTING !!

Lakukan uji coba dengan akun real anda (Guna kepentingan realistis) Sesuaikan :

 - Jenis Levelarga Akun > Sesuaikan dengan Akun Anda < Anda dapat memproteksi agar EA berhenti bekerja hanya dengan mengubah nilai levelarge akun agar tidak sesuai dengan Parameter EA yang di tentukan, Untuk kepentingan proteksi - Lebar Spread pada akun anda < Disarankan menggunakan Akun ECN (RAW/PRO/Zero) dengan spread rendah, tidak cocok Untuk Akun standard / Micro  dengan spread lebih dari +/- 200 point - trading dilakukan dengan Full margin, Cukup gunakan $100 < dengan setting default. jika EA berhasil Meningkatkan profit 100% anda bisa mengamankan modal anda, dan biarkan EA kembali melakukan perdagangan dengan Minimal equitas $100. - Kami tidak melayani pengembalian resiko, ketika anda menyetujui hal ini, anda telah melakukan keputusan untuk melakukan perdagangan dengan semua resikonya sesuai kesadaran anda.


Filtro:
hendra putra
25
hendra putra 2025.06.03 09:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Syamsurizal Dimjati
4114
Risposta dello sviluppatore Syamsurizal Dimjati 2025.06.04 13:06
Hi Hendra Putra, thank you for making your purchase, I hope you can send proof of success in the future, greetings of success and profit always. cheers
Rispondi alla recensione