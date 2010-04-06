CCI Higher Time Frame mg
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Oscillatore CCI HTF per MT4.
- Migliora i tuoi metodi di trading con l'oscillatore professionale CCI HTF per MT4. HTF significa "Higher Time Frame".
- Il Commodity Channel Index (CCI) misura la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo medio storico.
- Livelli importanti: +/-200, +/-100.
- È ottimo per le entrate di vendita da oltre la zona +200 e le entrate di acquisto da sotto la zona -200.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di trading multi-time frame con entrate di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- L'indicatore CCI HTF Oscillator ti consente di collegare il CCI da un time frame più alto al tuo grafico corrente.
- L'indicatore ha avvisi integrati per dispositivi mobili e PC.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.