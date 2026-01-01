Bollinger Bands based on SAR
- Indicatori
- Vladimir Mokrushin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
L'indicatore visualizza sul grafico il valore della media mobile dell'indicatore Parabolic SAR, nonché due linee di deviazioni standard spostate in base alle impostazioni .
Lo scopo dell'indicatore è determinare la tolleranza entro la quale è possibile un movimento dei prezzi dopo un'inversione dell'indicatore SAR.
Principio di costruzione
- La linea centrale è una media mobile semplice (SMA) dell'indicatore Parabolic SAR.
- Le bande superiore e inferiore sono la stessa media mobile, ma spostata di diverse deviazioni standard. Si espandono quando cambia il trend SAR.
Impostazioni
- Fare un passo (step)—Impostare nello stesso modo dell'indicatore SAR parabolico . Valori da 0,01 a 0,2
- MaxStep (massimo) - Impostare allo stesso modo dell'indicatore SAR parabolico . Valori da 0,1 a 0,2
- B (Periodo) — indica il numero di intervalli utilizzati per calcolare la linea media. Il valore predefinito è 16, ma per l'analisi di trend a lungo termine è possibile impostarlo su 40-60.
- OTKL (Coefficiente di Deviazione ) – determina l'ampiezza delle bande. Il valore standard è 2, ma a volte viene utilizzato anche 6; questo permette di identificare il prezzo massimo o minimo di un trend.
Applicazione
- Piatto - Le linee superiore e inferiore mostrano il bordo del piatto .
- Tendenza rialzista : la linea superiore è il livello di stop per le posizioni ACQUISTA.
- Tendenza al ribasso : la linea inferiore è il livello di stop per le posizioni di VENDITA.