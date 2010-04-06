CCI Higher Time Frame mg
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi CCI HTF Osilatörü.
- MT4 için profesyonel CCI HTF Osilatörü ile işlem yöntemlerinizi geliştirin. HTF, Yüksek Zaman Dilimi anlamına gelir.
- Emtia Kanal Endeksi (CCI), mevcut fiyat ile geçmiş ortalama fiyat arasındaki farkı ölçer.
- Önemli seviyeler: +/-200, +/-100.
- +200 bölgesinin üstünden Satış, -200 bölgesinin altından Alış girişleri almak harikadır.
- Bu gösterge, Fiyat Hareketi girişleri olan veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilen Çoklu Zaman Dilimi işlem sistemleri için mükemmeldir.
- CCI HTF Osilatörü Göstergesi, Yüksek zaman diliminden gelen CCI'yi mevcut grafiğinize eklemenizi sağlar.
- Gösterge, dahili Mobil ve PC uyarılarına sahiptir.
