CCI Higher Time Frame mg

Crypto_Forex Indikator CCI HTF Oszillator für MT4.





– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen CCI HTF Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“.

– Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.

– Wichtige Level: +/-200, +/-100.

– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen oberhalb von +200 und Kaufpositionen unterhalb von -200.

– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Positionen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.

– Mit dem CCI HTF Oszillator können Sie CCIs aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.

– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // Hervorragende Handelsroboter und Indikatoren finden Sie hier:

Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.