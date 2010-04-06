CCI Higher Time Frame mg
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Crypto_Forex Indikator CCI HTF Oszillator für MT4.
– Verbessern Sie Ihre Handelsmethoden mit dem professionellen CCI HTF Oszillator für MT4. HTF steht für „Higher Time Frame“.
– Der Commodity Channel Index (CCI) misst die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem historischen Durchschnittskurs.
– Wichtige Level: +/-200, +/-100.
– Er eignet sich hervorragend für Verkaufspositionen oberhalb von +200 und Kaufpositionen unterhalb von -200.
– Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Multi-Time-Frame-Handelssysteme mit Price-Action-Positionen oder in Kombination mit anderen Indikatoren.
– Mit dem CCI HTF Oszillator können Sie CCIs aus einem höheren Zeitrahmen an Ihren aktuellen Chart anhängen.
– Der Indikator verfügt über integrierte Alarme für Mobilgeräte und PCs.
// Hervorragende Handelsroboter und Indikatoren finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.