Ssl b vinod ema alerts

- Indicatori
- Vinodkumar Nair
- Versione: 1.10
- Attivazioni: 10
# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Italian Version
L'indicatore SSL ST Strategy MT5 è uno strumento di analisi tecnica progettato per aiutare i trader a identificare chiaramente i segnali di acquisto e vendita sul grafico di trading. Offre indicatori visivi come linee e frecce, insieme a notifiche audio, popup e push per avvertire prontamente i trader quando sorge un'opportunità di trading.
## Vantaggi principali
- Fornisce chiari segnali visivi direttamente sul grafico utilizzando linee colorate (SSL1 e Baseline) e frecce per i segnali di acquisto (triangolo verde) e vendita (triangolo rosso).
- Supporta avvisi audio, avvisi popup e notifiche push mobili per garantire che i trader non perdano segnali importanti anche quando sono lontani dallo schermo.
- Consente l'inversione della logica del segnale, rendendola adattabile a diverse strategie di trading o condizioni di mercato.
- Utilizza medie mobili esponenziali (EMA) basate su massimi, minimi e prezzi di chiusura per una generazione di segnali più reattiva e fluida.
- Filtro integrato per evitare avvisi duplicati per la stessa barra di segnale, riducendo il rumore e l'affaticamento degli avvisi.
## Parametri di ingresso
- **len**: Imposta la lunghezza del periodo per i calcoli EMA SSL1 e Baseline (predefinito 60).
- **show_Baseline**: Opzione per mostrare o nascondere la linea EMA Baseline sul grafico.
- **show_SSL1**: Opzione per mostrare o nascondere la linea SSL1 sul grafico.
- **invertLogic**: Consente di invertire la logica dei segnali di acquisto/vendita.
- **enableAlerts**: Abilita o disabilita gli avvisi audio.
- **enablePushNotification**: Abilita o disabilita le notifiche push sui dispositivi mobili.
- **enablePopupAlert**: Abilita o disabilita le finestre di avviso popup.
- **buySound**: Specifica il file audio per i segnali di acquisto.
- **sellSound**: Specifica il file audio per i segnali di vendita.