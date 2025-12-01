Ssl b vinod ema alerts

# SSL ST Strategy MT5 Indicator - Italian Version





L'indicatore SSL ST Strategy MT5 è uno strumento di analisi tecnica progettato per aiutare i trader a identificare chiaramente i segnali di acquisto e vendita sul grafico di trading. Offre indicatori visivi come linee e frecce, insieme a notifiche audio, popup e push per avvertire prontamente i trader quando sorge un'opportunità di trading.





## Vantaggi principali





- Fornisce chiari segnali visivi direttamente sul grafico utilizzando linee colorate (SSL1 e Baseline) e frecce per i segnali di acquisto (triangolo verde) e vendita (triangolo rosso).

- Supporta avvisi audio, avvisi popup e notifiche push mobili per garantire che i trader non perdano segnali importanti anche quando sono lontani dallo schermo.

- Consente l'inversione della logica del segnale, rendendola adattabile a diverse strategie di trading o condizioni di mercato.

- Utilizza medie mobili esponenziali (EMA) basate su massimi, minimi e prezzi di chiusura per una generazione di segnali più reattiva e fluida.

- Filtro integrato per evitare avvisi duplicati per la stessa barra di segnale, riducendo il rumore e l'affaticamento degli avvisi.





## Parametri di ingresso





- **len**: Imposta la lunghezza del periodo per i calcoli EMA SSL1 e Baseline (predefinito 60).

- **show_Baseline**: Opzione per mostrare o nascondere la linea EMA Baseline sul grafico.

- **show_SSL1**: Opzione per mostrare o nascondere la linea SSL1 sul grafico.

- **invertLogic**: Consente di invertire la logica dei segnali di acquisto/vendita.

- **enableAlerts**: Abilita o disabilita gli avvisi audio.

- **enablePushNotification**: Abilita o disabilita le notifiche push sui dispositivi mobili.

- **enablePopupAlert**: Abilita o disabilita le finestre di avviso popup.

- **buySound**: Specifica il file audio per i segnali di acquisto.

- **sellSound**: Specifica il file audio per i segnali di vendita.