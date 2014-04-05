Order Block Pro MT5

Order Block Pro (MQL5) – Versione 1.0

Autore: KOUAME N'DA LEMISSA
Piattaforma: MetaTrader 5

Descrizione:

Order Block Pro è un indicatore avanzato progettato per rilevare automaticamente Order Block rialzisti e ribassisti sul tuo grafico. Analizzando candele di consolidamento seguite da candele impulsive forti, l’indicatore evidenzia le aree chiave dove il prezzo è destinato a muoversi rapidamente.

Ideale per trader che vogliono:

  • Identificare punti di ingresso e uscita precisi.

  • Rilevare zone dinamiche di supporto e resistenza.

  • Migliorare la gestione del rischio e la strategia di trading.

Funzionalità principali:

  • Rilevamento OB rialzista:
    Segnala le candele di consolidamento seguite da un forte movimento rialzista con una freccia verde sul grafico.

  • Rilevamento OB ribassista:
    Segnala le candele di consolidamento seguite da un forte movimento ribassista con una freccia rossa sul grafico.

  • Completamente personalizzabile:

    • Dimensione massima del corpo della candela per consolidamento ( BodyMaxRatio )

    • Dimensione minima della candela successiva per confermare il movimento ( NextCandleMinPct )

    • Offset della freccia sul grafico ( Arrow_Offset_Pts )

  • Pronto per Marketplace:
    Codice pulito e ottimizzato, conforme agli standard MQL5 Marketplace.

Parametri di input:

Parametro Descrizione
Arrow_Up_Code Codice Wingdings per freccia SU (default: 233)
Arrow_Down_Code Codice Wingdings per freccia GIÙ (default: 234)
Arrow_Offset_Pts Offset della freccia in punti (default: 10)
BodyMaxRatio Rapporto massimo del corpo candela per considerarla consolidamento (default: 0.4)
NextCandleMinPct Rapporto minimo della candela successiva per confermare il movimento (default: 0.8)

Come usare:

  1. Aggiungi l’indicatore al grafico MT5.

  2. Regola i parametri secondo la tua strategia.

  3. Le frecce verdi e rosse indicano rispettivamente OB rialzisti e ribassisti.

  4. Combina con altri strumenti per confermare entrate e uscite.

Vantaggi:

  • Rileva rapidamente movimenti di prezzo significativi.

  • Aiuta a pianificare trade più sicuri.

  • Adatto a trader principianti ed esperti.

  • Visualizzazione semplice e intuitiva direttamente sul grafico.


