Order Block Pro MT5
- Indicatori
- N'da Lemissa Kouame
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Autore: KOUAME N'DA LEMISSA
Piattaforma: MetaTrader 5
Descrizione:
Order Block Pro è un indicatore avanzato progettato per rilevare automaticamente Order Block rialzisti e ribassisti sul tuo grafico. Analizzando candele di consolidamento seguite da candele impulsive forti, l’indicatore evidenzia le aree chiave dove il prezzo è destinato a muoversi rapidamente.
Ideale per trader che vogliono:
-
Identificare punti di ingresso e uscita precisi.
-
Rilevare zone dinamiche di supporto e resistenza.
-
Migliorare la gestione del rischio e la strategia di trading.
Funzionalità principali:
-
Rilevamento OB rialzista:
Segnala le candele di consolidamento seguite da un forte movimento rialzista con una freccia verde sul grafico.
-
Rilevamento OB ribassista:
Segnala le candele di consolidamento seguite da un forte movimento ribassista con una freccia rossa sul grafico.
-
Completamente personalizzabile:
-
Dimensione massima del corpo della candela per consolidamento ( BodyMaxRatio )
-
Dimensione minima della candela successiva per confermare il movimento ( NextCandleMinPct )
-
Offset della freccia sul grafico ( Arrow_Offset_Pts )
-
-
Pronto per Marketplace:
Codice pulito e ottimizzato, conforme agli standard MQL5 Marketplace.
Parametri di input:
|Parametro
|Descrizione
|Arrow_Up_Code
|Codice Wingdings per freccia SU (default: 233)
|Arrow_Down_Code
|Codice Wingdings per freccia GIÙ (default: 234)
|Arrow_Offset_Pts
|Offset della freccia in punti (default: 10)
|BodyMaxRatio
|Rapporto massimo del corpo candela per considerarla consolidamento (default: 0.4)
|NextCandleMinPct
|Rapporto minimo della candela successiva per confermare il movimento (default: 0.8)
Come usare:
-
Aggiungi l’indicatore al grafico MT5.
-
Regola i parametri secondo la tua strategia.
-
Le frecce verdi e rosse indicano rispettivamente OB rialzisti e ribassisti.
-
Combina con altri strumenti per confermare entrate e uscite.
Vantaggi:
-
Rileva rapidamente movimenti di prezzo significativi.
-
Aiuta a pianificare trade più sicuri.
-
Adatto a trader principianti ed esperti.
-
Visualizzazione semplice e intuitiva direttamente sul grafico.