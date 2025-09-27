EMA with RSI and Volume
- Sergio Izquierdo Rodriguez
- Version: 1.0
- Activations: 5
Expert Advisor suiveur de tendance, utilisant des moyennes mobiles exponentielles pendant les périodes de hausse des prix, surveillées par un indicateur RSI basé sur une hausse, ainsi que par le volume de transactions, toujours en faveur de la tendance. Il offre un contrôle optionnel du stop-loss basé sur le pourcentage de variation des prix, ou « stop and reverse », entre ces périodes de hausse, et une évolutivité des lots en fonction de la hausse du solde.