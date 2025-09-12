Gold 100 Pip Signals

Enigmera MT5 Ivan Stefanov 3.67 (3) Indicatori

ENIGMERA: Il cuore del mercato Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione. Come funziona Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, perm