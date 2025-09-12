Gold 100 Pip Signals

100PIPSsignals — Sistema di crossover EMA veloce per l'oro (M1)
Un indicatore di crossover EMA leggero, progettato per i CFD sull'oro sul grafico a 1 minuto. Contrassegna i punti di ingresso a basso rischio con frecce chiare e cerchi dorati, convalida i movimenti in base a un target minimo di pip configurabile e può inviare avvisi/notifiche.

Come funziona (semplice)
L'indicatore utilizza due medie mobili esponenziali (EMA veloce ed EMA media).

Quando l'EMA veloce incrocia al di sopra dell'EMA media, appare una freccia di segnale di acquisto; quando incrocia al di sotto, appare una freccia di vendita.

Un cerchio dorato viene posizionato sull'apertura della barra successiva per indicare il prezzo di ingresso effettivo suggerito.

L'indicatore convalida ogni segnale controllando il movimento del prezzo dopo l'ingresso: i segnali che non raggiungono il target minimo di pip configurabile durante la loro durata vengono rimossi. Le operazioni convalidate vengono annotate sul grafico con il guadagno in pip.

Utilizzalo sui CFD XAU (oro), timeframe di 1 minuto e conferma i segnali controllando timeframe più lunghi prima di aprire un'operazione.
Caratteristiche principali
Progettato per l'oro (CFD/metallo) — ottimizzato per il timeframe di 1 minuto.

Segnali generati da un incrocio tra EMA veloce e EMA media.

Freccia su = segnale di acquisto, freccia giù = segnale di vendita.

I cerchi dorati indicano l'ingresso effettivo (apertura della barra successiva).

Convalida automatica: rimuove i segnali che non raggiungono i MinTrendPips configurati.

Testo di guadagno pip sul grafico (magenta) per i segnali convalidati.

Opzioni configurabili: periodi EMA, pip minimi da convalidare, barre di conferma, mostra/nascondi linee EMA, avvisi e suono, colori EMA.

Avvisi: Alert() sul grafico, suono opzionale e supporto per notifiche push se le notifiche del terminale sono abilitate.

Leggero e non intrusivo: vengono creati e ripuliti solo gli oggetti essenziali.

Flusso di lavoro consigliato (semplice e pratico)
Collega l'indicatore a XAUUSD (Oro) — M1.

Conferma il segnale con un timeframe più ampio (ad esempio, M15 / H1) per ridurre rumore e rischio.

Entra nel cerchio dell'oro (prossima apertura della barra) o attendi un'ulteriore conferma del prezzo in base alle tue regole.

Applica una corretta gestione del rischio: stop-loss, dimensionamento della posizione e test su un conto demo.

Utilizza MinTrendPips per adattare la qualità del segnale al tempo di mantenimento e alla volatilità che preferisci.

Impostazioni predefinite/suggerite
EMA5_Period = 5 (EMA veloce, calcolata alla chiusura)

EMA10_Period = 10 (EMA media, calcolata all'apertura)

MinTrendPips = 100 (movimento minimo in pip per convalidare un segnale)

ConfirmationBars = 1 (conferma anticipata opzionale del crossover)

ShowEMAs = false (nascondi le EMA per grafici più ordinati — facoltativo)

ShowAlerts = false (abilita la ricezione degli avvisi)

Questi sono punti di partenza: adatta MinTrendPips e conferma in base al tuo timeframe, allo stile di quotazione del broker e alla propensione al rischio.

Avvertenza: questo indicatore fornisce solo segnali tecnici e non costituisce consulenza finanziaria. Effettua un backtest e un demo trading prima di utilizzarlo in tempo reale. Utilizza un'adeguata gestione del rischio.
