Lesus Scalper PROP EA

Panoramica del Sistema

LESUS SCALPER PROP è un Expert Advisor avanzato costruito sui principi istituzionali di offerta e domanda, progettato per identificare e negoziare reazioni delle zone ad alta probabilità con una tempistica precisa. Il sistema rileva zone fresche di accumulo e distribuzione istituzionale attraverso l’analisi dell’azione dei prezzi su più timeframe, eseguendo entrate di scalping durante configurazioni ottimali di convergenza.
Progettato specificamente per trader di firme prop, conti finanziati e professionisti al dettaglio disciplinati, questo EA combina una rigorosa validazione delle zone con controlli di rischio di livello militare, offrendo un framework professionale che mantiene una conformità rigorosa con i broker mentre cattura movimenti istituzionali a breve termine.

Metodologia Centrale: Trading delle Zone di Offerta e Domanda

Mercati: Coppie principali di Forex, XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento), Indici principali, Criptovalute
Tipi di Conto: Compatibile con Netting e Hedging
Stile di Trading: Scalping di zone istituzionali con conferma su più timeframe

Framework di Rilevamento delle Zone

Identificazione Primaria delle Zone

Il sistema identifica le zone istituzionali di offerta e domanda attraverso:

  • Analisi dei Movimenti Impulsivi: Rileva movimenti rapidi di prezzo (1,5x la velocità media) che indicano una partecipazione istituzionale
  • Rilevamento della Formazione di Base: Identifica zone di consolidamento prima di forti movimenti direzionali
  • Conferma del Volume: Valida la forza della zona tramite analisi del rapporto di volume tick (soglia 1,2x)
  • Riconoscimento dei Punti di Inversione: Localizza massimi/minimi utilizzando un pattern di conferma di 6 barre

Validazione Secondaria delle Zone

Ogni zona rilevata subisce una verifica multicammino:

  • Valutazione della Freschezza della Zona: Tiene traccia del numero di contatti e della storia dei retest
  • Filtraggio per Età: Finestra di validità massima di 72 ore per la rilevanza della zona
  • Rilevamento delle Violazioni: Monitora la penetrazione dei prezzi oltre le zone tampone
  • Punteggio di Forza: Calcola la qualità della zona in base alle caratteristiche di formazione

Filtri Avanzati di Confluenza

Allineamento su Più Timeframe (Opzionale)

  • Conferma del momentum su M15
  • Validazione del bias direzionale su H1
  • Assicura coerenza di tendenza tra i timeframe

Sistema di Conferma del Volume (Opzionale)

  • Analisi del volume attuale vs. media di 7 barre
  • Requisito di una soglia di 1,2x per i segnali di ingresso
  • Filtra configurazioni a bassa convinzione

Filtro di Direzione del Momentum (Opzionale)

  • Calcolo del momentum su 10 barre
  • Soglia minima di forza di 0,0008
  • Valida la direzione del flusso istituzionale

Logica di Conferma del Rifiuto (Opzionale)

  • Identifica pattern di rifiuto delle candele all’interno delle zone
  • Valida il rispetto della zona tramite analisi degli stoppini
  • Conferma il riconoscimento istituzionale delle zone

Architettura di Gestione delle Posizioni

Framework di Rischio Dinamico ATR

Stop Loss Adattivo

  • Calcolo basato sulla zona: larghezza della zona + buffer di 60 pips
  • Integrazione di offset ATR (moltiplicatore 0,5x)
  • Validazione della distanza minima (conformità con SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Ottimizzazione del Take Profit

  • Obiettivo fisso: 40 pips di default
  • Aggiustabile in base alla volatilità dell’strumento
  • Normalizzato automaticamente alle specifiche del broker

Sistema di Protezione a Tre Strati

Attivazione del Breakeven

  • Attivato a una soglia di profitto di 30 pips
  • Sposta lo SL all’ingresso + 5 pips
  • Include la validazione dei livelli di stop prima della modifica

Take Profit Parziale Doppio

  • Primo Parziale: Chiusura del 50% della posizione a 25 pips
  • Secondo Parziale: Chiusura del 30% della posizione a 50 pips
  • Uscita Finale: 20% corre fino all’obiettivo completo

Stop Trailing Basato su ATR

  • Attivato a 35 pips di profitto
  • Distanza di trailing: 20 pips (passo adattivo)
  • Validazione della conformità al livello di freeze

Protocollo di Gestione del Rischio

Motore di Dimensionamento delle Posizioni

Rilevazione Universale dei Pips

  • Rileva automaticamente la dimensione dei pips per Forex, Metalli, Indici, Crypto
  • Gestisce Oro (0,01), Argento (0,001), Indici (1,0), Bitcoin (1,0)
  • Supporta più di 50 variazioni di strumenti

Calcolo Intelligente dei Lotti

  • Formula: Importo del Rischio ÷ (Distanza dello Stop × Valore del Pip per Lotto)
  • Moltiplicatore di forza della zona (0,9-1,2x)
  • Bonus per zona fresca (1,15x)
  • Aggiustamento della valuta del conto (compatibilità con JPY, KWD, BHD)

Controlli di Esecuzione dei Trades

Limiti Giornalieri

  • Massimo 8 trades al giorno
  • Tetto di drawdown giornaliero del 3% (stop di emergenza)
  • Limite di drawdown settimanale del 10%

Filtri Basati sul Tempo

  • Orari di trading configurabili (supporto offset GMT)
  • Restrizioni di sessione opzionali (sovrapposizione Londra/NY)
  • Finestre di evitamento delle notizie (buffer di 15 minuti)
  • Esclusione dell’orario di rollover

Validazione delle Condizioni di Mercato

  • Soglia massima di spread di 60 punti
  • Requisito minimo di ATR (30 punti)
  • Verifica della sincronizzazione dei simboli

Conformità di Grado Istituzionale

Validazione Pre-Trade a 11 Strati

Ogni ingresso passa attraverso:

  1. Validazione del Simbolo - Stato Market Watch, verifica della modalità di trading
  2. Permessi del Conto - Autorizzazione al trading terminale/EA
  3. Verifica degli Ordini Pendenti - Conformità con ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
  4. Limiti di Rischio - Soglie di drawdown giornaliero/settimanale
  5. Validazione del Prezzo - Disponibilità di dati tick validi
  6. Spaziatura Minima dei Trades - Raffreddamento di 60 secondi tra gli ingressi
  7. Conformità della Distanza dello Stop - Applicazione di SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
  8. Validazione del Volume - Specifiche minime/massime/passaggi/limiti
  9. Disponibilità di Margine - Calcolo esatto di OrderCalcMargin()
  10. Limiti di Volume del Simbolo - SYMBOL_VOLUME_LIMIT + posizioni esistenti
  11. Storico delle Quotazioni - Minimo 100 barre M15, 50 barre H1

Protocollo di Sicurezza delle Modifiche

Validazioni Breakeven/Trailing

  • Calcolo combinato di stops + distanza del livello di freeze
  • Aggiunta di un buffer di sicurezza di 5 punti
  • Verifica della posizione prima della modifica
  • Previene errori di “Stop invalido” e “Troppo vicino al mercato”

Logica di Aggiustamento Dinamico

  • Adatta automaticamente SL/TP ai requisiti del broker
  • Valida cambiamenti di prezzo significativi (>1 punto)
  • Conferma un posizionamento favorevole prima dell’esecuzione

Sistema di Pannello Professionale

Pannello di Intelligenza in Tempo Reale

Monitor dello Stato della Strategia

  • Visualizzazione del conteggio delle zone (Offerta/Domanda/Fresche)
  • Indicatore dello stato del sistema (ATTIVO/RISCHIO/SPENTO/NOTIZIE/SCARSO)
  • Contatore dei trades (Trades giornalieri vs. limite)

Metrica di Performance

  • Tracciamento in tempo reale di P&L (giornaliero/settimanale)
  • Calcolo del tasso di successo
  • Valutazione del livello di rischio (SICURO/MEDIO/ALTO/CRIT)

Condizioni di Mercato

  • Monitoraggio dello spread attuale
  • Visualizzazione del valore ATR
  • Stato di sincronizzazione dei simboli

Architettura Tecnica

Design Sicuro in Memoria

Protezione degli Array

  • Verifica dei limiti su tutti gli accessi ai dati
  • SafeArrayAccess() per doubles
  • SafeArrayAccessTime() per array datetime
  • Validazione automatica della dimensione prima delle operazioni

Gestione delle Risorse

  • Pulizia degli array di zone (applicazione dell’età massima)
  • Tracciamento delle posizioni con rimozione automatica
  • Gestione del ciclo di vita delle maniglie degli indicatori

Framework di Prevenzione degli Errori

Operazioni di Divisione Sicure

  • SafeDivide() previene errori di divisione per zero
  • Restituisce valori predefiniti configurabili
  • Utilizzato in tutti i calcoli matematici

Validazione dei Dati

  • Verifica del ritorno di CopyClose/Open/High/Low/Time
  • Verifica individuale degli errori per ogni operazione di copia
  • Degradazione elegante in caso di limitazioni di dati

Specifiche di Distribuzione

Requisiti Minimi

Configurazione del Conto

  • Saldo minimo di $500 (raccomandato $1,000+)
  • Tipo di conto: Netting o Hedging
  • Broker ECN/STP preferito

Infrastruttura

  • VPS raccomandato (99% di uptime)
  • Latenza <100ms al server del broker
  • Build MetaTrader 5 3960+

Simboli Ottimali

Mercati Primari

  • EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Paire Principali)
  • XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento)
  • US30, NAS100, SPX500 (Indici)

Configurazione dei Timeframe

  • Analisi Primaria: M15 (rilevamento delle zone)
  • Conferma: M5, H1 (filtri opzionali)
  • Visualizzazione del Grafico: M15 o H1 raccomandato

Profili di Configurazione

Conservativo (Conformità alle Firme Prop)
Rischio per Trade: 0,5%
Max Trades Giornalieri: 5
Stop Loss: 60 pips
Take Profit: 40 pips
Filtro Notizie: Attivato
Usare Zone Fresche: Sì

Moderato (Dettaglianti Esperti)
Rischio per Trade: 1,0%
Max Trades Giornalieri: 8
Stop Loss: 60 pips
Take Profit: 40 pips
Conferma del Volume: Attivata
Filtro di Momentum: Attivato

Aggressivo (Alta Attività)
Rischio per Trade: 2,0%
Max Trades Giornalieri: 10
Stop Loss: 50 pips
Take Profit: 35 pips
Tutti i Filtri: Attivati
Conferma di Rifiuto: Sì

Protocollo di Test del Sistema

Fase 1: Testatore di Strategie (2 settimane)

  • Esegui un backtest di 2 anni con qualità dei tick del 99%
  • Analizza i pattern di drawdown massimo
  • Verifica l’accuratezza del rilevamento delle zone

Fase 2: Conto Demo (minimo 4 settimane)

  • Validazione con feed in diretta
  • Valutazione dell’efficacia dei filtri
  • Verifica della logica di modifica

Fase 3: Micro Live (2 settimane)

  • Dimensione del lotto 0,01, rischio dello 0,5%
  • Monitora attentamente i primi 20 trades
  • Conferma la compatibilità con il broker

Fase 4: Distribuzione Completa

  • Aumento graduale del rischio al livello target
  • Attiva le combinazioni di filtri desiderate
  • Stabilisci una routine di monitoraggio giornaliera

Differenziatori del Sistema

Ciò che rende LESUS SCALPER PROP Unico

  • Logica Pura di Offerta e Domanda - Senza indicatori, senza oscillatori—trade esclusivamente zone di accumulo/distribuzione istituzionali
  • Rilevamento Doppio delle Zone - Identificazione primaria basata sugli impulsi + secondaria per punti di inversione per una copertura completa
  • Supporto Universale degli Strumenti - Rileva automaticamente le dimensioni dei pips per più di 50 strumenti (Forex, Metalli, Indici, Crypto, Petrolio)
  • Pipeline di Validazione a 11 Strati - Ogni trade passa attraverso verifiche complete di conformità con il broker prima dell’esecuzione
  • Certificato da MQL5 Market - 100% conforme agli standard di validazione di MetaQuotes (zero errori)
  • Controlli di Rischio di Grado Militare - Dimensionamento dinamico delle posizioni con rilevazione della valuta del conto (gestisce JPY, KWD, BHD)
  • Sicurezza delle Modifiche - Validazione combinata di stops/livelli di freeze previene tutti gli errori di “Stop invalido”
  • Architettura Sicura in Memoria - Verifica dei limiti degli array, divisione sicura, degradazione elegante in caso di limiti di dati
  • Pannello Professionale - Pannello pronto per 4K con conteggio delle zone in tempo reale, metriche di rischio, tracciamento delle performance
  • Sistema di Controllo di Debug - Interruttore principale per una visibilità trasparente delle operazioni senza spam di log

Filosofia del Sistema

Qualità su Quantità
Attende zone istituzionali confermate con una confluenza adeguata, non entrate casuali.
Trading Basato sulla Struttura
Negozia la struttura dell’azione dei prezzi (zone di offerta e domanda), non indicatori ritardati.
Approccio Prioritario al Rischio
11 strati di conformità, nessun scorciatoia, nessuna eccezione alle regole del broker.
Trasparenza Completa
Visibilità totale sulla rilevazione delle zone, i passi di validazione, le decisioni di esecuzione.
Design Scalabile
Funziona identicamente da conti di $500 a $100,000+ senza modifiche.

Divulgazioni Importanti

Avviso di Rischio: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo EA è uno strumento tecnico, non un consiglio finanziario.
Nessuna Garanzia: Le performance passate non indicano risultati futuri. Le condizioni di mercato variano continuamente.
Responsabilità dell’Utente: I trader sono gli unici responsabili delle decisioni di configurazione, test e distribuzione.
Dipendenza dal Broker: La qualità dell’esecuzione dipende dall’infrastruttura del broker, dagli spread e dalla stabilità del server.
Test Richiesti: Esegui sempre test estensivi su un conto demo prima della distribuzione in diretta (minimo 4 settimane raccomandato).

Supporto Tecnico

Documentazione Completa: Spiegazioni dettagliate dei parametri di ingresso incluse
Debug Avanzato: Attiva log dettagliati per una trasparenza operativa completa
Monitoraggio in Tempo Reale: Il pannello visivo traccia continuamente lo stato del sistema

LESUS SCALPER PROP - Dove l’Offerta e la Domanda Istituzionale Incontrano la Precisione Algoritmica
Automazione del trading professionale per trader che richiedono analisi basata sulle zone, gestione del rischio senza compromessi e trasparenza operativa completa.
Versione: 5.09
Rilascio: 2025
Compatibilità: Build MT5 3960+
Licenza: Conto Singolo

