Lesus Scalper PROP EA

Sistema di Trading Elite delle Zone di Offerta e Domanda per Esecuzioni di Grado Istituzionale

LESUS SCALPER PROP

FILE SET: LINK CHAT MQL5

Prezzo: Accesso anticipato a $99.00 (limitato alle prossime 10 acquisizioni, poi $499.00)

Panoramica del Sistema

LESUS SCALPER PROP è un Expert Advisor avanzato costruito sui principi istituzionali di offerta e domanda, progettato per identificare e negoziare reazioni delle zone ad alta probabilità con una tempistica precisa. Il sistema rileva zone fresche di accumulo e distribuzione istituzionale attraverso l’analisi dell’azione dei prezzi su più timeframe, eseguendo entrate di scalping durante configurazioni ottimali di convergenza.

Progettato specificamente per trader di firme prop, conti finanziati e professionisti al dettaglio disciplinati, questo EA combina una rigorosa validazione delle zone con controlli di rischio di livello militare, offrendo un framework professionale che mantiene una conformità rigorosa con i broker mentre cattura movimenti istituzionali a breve termine.

Metodologia Centrale: Trading delle Zone di Offerta e Domanda

Mercati: Coppie principali di Forex, XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento), Indici principali, Criptovalute

Tipi di Conto: Compatibile con Netting e Hedging

Stile di Trading: Scalping di zone istituzionali con conferma su più timeframe

Framework di Rilevamento delle Zone

Identificazione Primaria delle Zone

Il sistema identifica le zone istituzionali di offerta e domanda attraverso:

Analisi dei Movimenti Impulsivi: Rileva movimenti rapidi di prezzo (1,5x la velocità media) che indicano una partecipazione istituzionale

Rileva movimenti rapidi di prezzo (1,5x la velocità media) che indicano una partecipazione istituzionale Rilevamento della Formazione di Base: Identifica zone di consolidamento prima di forti movimenti direzionali

Identifica zone di consolidamento prima di forti movimenti direzionali Conferma del Volume: Valida la forza della zona tramite analisi del rapporto di volume tick (soglia 1,2x)

Valida la forza della zona tramite analisi del rapporto di volume tick (soglia 1,2x) Riconoscimento dei Punti di Inversione: Localizza massimi/minimi utilizzando un pattern di conferma di 6 barre

Validazione Secondaria delle Zone

Ogni zona rilevata subisce una verifica multicammino:

Valutazione della Freschezza della Zona: Tiene traccia del numero di contatti e della storia dei retest

Tiene traccia del numero di contatti e della storia dei retest Filtraggio per Età: Finestra di validità massima di 72 ore per la rilevanza della zona

Finestra di validità massima di 72 ore per la rilevanza della zona Rilevamento delle Violazioni: Monitora la penetrazione dei prezzi oltre le zone tampone

Monitora la penetrazione dei prezzi oltre le zone tampone Punteggio di Forza: Calcola la qualità della zona in base alle caratteristiche di formazione

Filtri Avanzati di Confluenza

Allineamento su Più Timeframe (Opzionale)

Conferma del momentum su M15

Validazione del bias direzionale su H1

Assicura coerenza di tendenza tra i timeframe

Sistema di Conferma del Volume (Opzionale)

Analisi del volume attuale vs. media di 7 barre

Requisito di una soglia di 1,2x per i segnali di ingresso

Filtra configurazioni a bassa convinzione

Filtro di Direzione del Momentum (Opzionale)

Calcolo del momentum su 10 barre

Soglia minima di forza di 0,0008

Valida la direzione del flusso istituzionale

Logica di Conferma del Rifiuto (Opzionale)

Identifica pattern di rifiuto delle candele all’interno delle zone

Valida il rispetto della zona tramite analisi degli stoppini

Conferma il riconoscimento istituzionale delle zone

Architettura di Gestione delle Posizioni

Framework di Rischio Dinamico ATR

Stop Loss Adattivo

Calcolo basato sulla zona: larghezza della zona + buffer di 60 pips

Integrazione di offset ATR (moltiplicatore 0,5x)

Validazione della distanza minima (conformità con SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)

Ottimizzazione del Take Profit

Obiettivo fisso: 40 pips di default

Aggiustabile in base alla volatilità dell’strumento

Normalizzato automaticamente alle specifiche del broker

Sistema di Protezione a Tre Strati

Attivazione del Breakeven

Attivato a una soglia di profitto di 30 pips

Sposta lo SL all’ingresso + 5 pips

Include la validazione dei livelli di stop prima della modifica

Take Profit Parziale Doppio

Primo Parziale: Chiusura del 50% della posizione a 25 pips

Secondo Parziale: Chiusura del 30% della posizione a 50 pips

Uscita Finale: 20% corre fino all’obiettivo completo

Stop Trailing Basato su ATR

Attivato a 35 pips di profitto

Distanza di trailing: 20 pips (passo adattivo)

Validazione della conformità al livello di freeze

Protocollo di Gestione del Rischio

Motore di Dimensionamento delle Posizioni

Rilevazione Universale dei Pips

Rileva automaticamente la dimensione dei pips per Forex, Metalli, Indici, Crypto

Gestisce Oro (0,01), Argento (0,001), Indici (1,0), Bitcoin (1,0)

Supporta più di 50 variazioni di strumenti

Calcolo Intelligente dei Lotti

Formula: Importo del Rischio ÷ (Distanza dello Stop × Valore del Pip per Lotto)

Moltiplicatore di forza della zona (0,9-1,2x)

Bonus per zona fresca (1,15x)

Aggiustamento della valuta del conto (compatibilità con JPY, KWD, BHD)

Controlli di Esecuzione dei Trades

Limiti Giornalieri

Massimo 8 trades al giorno

Tetto di drawdown giornaliero del 3% (stop di emergenza)

Limite di drawdown settimanale del 10%

Filtri Basati sul Tempo

Orari di trading configurabili (supporto offset GMT)

Restrizioni di sessione opzionali (sovrapposizione Londra/NY)

Finestre di evitamento delle notizie (buffer di 15 minuti)

Esclusione dell’orario di rollover

Validazione delle Condizioni di Mercato

Soglia massima di spread di 60 punti

Requisito minimo di ATR (30 punti)

Verifica della sincronizzazione dei simboli

Conformità di Grado Istituzionale

Validazione Pre-Trade a 11 Strati

Ogni ingresso passa attraverso:

Validazione del Simbolo - Stato Market Watch, verifica della modalità di trading Permessi del Conto - Autorizzazione al trading terminale/EA Verifica degli Ordini Pendenti - Conformità con ACCOUNT_LIMIT_ORDERS Limiti di Rischio - Soglie di drawdown giornaliero/settimanale Validazione del Prezzo - Disponibilità di dati tick validi Spaziatura Minima dei Trades - Raffreddamento di 60 secondi tra gli ingressi Conformità della Distanza dello Stop - Applicazione di SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Validazione del Volume - Specifiche minime/massime/passaggi/limiti Disponibilità di Margine - Calcolo esatto di OrderCalcMargin() Limiti di Volume del Simbolo - SYMBOL_VOLUME_LIMIT + posizioni esistenti Storico delle Quotazioni - Minimo 100 barre M15, 50 barre H1

Protocollo di Sicurezza delle Modifiche

Validazioni Breakeven/Trailing

Calcolo combinato di stops + distanza del livello di freeze

Aggiunta di un buffer di sicurezza di 5 punti

Verifica della posizione prima della modifica

Previene errori di “Stop invalido” e “Troppo vicino al mercato”

Logica di Aggiustamento Dinamico

Adatta automaticamente SL/TP ai requisiti del broker

Valida cambiamenti di prezzo significativi (>1 punto)

Conferma un posizionamento favorevole prima dell’esecuzione

Sistema di Pannello Professionale

Pannello di Intelligenza in Tempo Reale

Monitor dello Stato della Strategia

Visualizzazione del conteggio delle zone (Offerta/Domanda/Fresche)

Indicatore dello stato del sistema (ATTIVO/RISCHIO/SPENTO/NOTIZIE/SCARSO)

Contatore dei trades (Trades giornalieri vs. limite)

Metrica di Performance

Tracciamento in tempo reale di P&L (giornaliero/settimanale)

Calcolo del tasso di successo

Valutazione del livello di rischio (SICURO/MEDIO/ALTO/CRIT)

Condizioni di Mercato

Monitoraggio dello spread attuale

Visualizzazione del valore ATR

Stato di sincronizzazione dei simboli

Architettura Tecnica

Design Sicuro in Memoria

Protezione degli Array

Verifica dei limiti su tutti gli accessi ai dati

SafeArrayAccess() per doubles

SafeArrayAccessTime() per array datetime

Validazione automatica della dimensione prima delle operazioni

Gestione delle Risorse

Pulizia degli array di zone (applicazione dell’età massima)

Tracciamento delle posizioni con rimozione automatica

Gestione del ciclo di vita delle maniglie degli indicatori

Framework di Prevenzione degli Errori

Operazioni di Divisione Sicure

SafeDivide() previene errori di divisione per zero

Restituisce valori predefiniti configurabili

Utilizzato in tutti i calcoli matematici

Validazione dei Dati

Verifica del ritorno di CopyClose/Open/High/Low/Time

Verifica individuale degli errori per ogni operazione di copia

Degradazione elegante in caso di limitazioni di dati

Specifiche di Distribuzione

Requisiti Minimi

Configurazione del Conto

Saldo minimo di $500 (raccomandato $1,000+)

Tipo di conto: Netting o Hedging

Broker ECN/STP preferito

Infrastruttura

VPS raccomandato (99% di uptime)

Latenza <100ms al server del broker

Build MetaTrader 5 3960+

Simboli Ottimali

Mercati Primari

EURUSD, GBPUSD, USDJPY (Paire Principali)

XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento)

US30, NAS100, SPX500 (Indici)

Configurazione dei Timeframe

Analisi Primaria: M15 (rilevamento delle zone)

Conferma: M5, H1 (filtri opzionali)

Visualizzazione del Grafico: M15 o H1 raccomandato

Profili di Configurazione

Conservativo (Conformità alle Firme Prop)

Rischio per Trade: 0,5%

Max Trades Giornalieri: 5

Stop Loss: 60 pips

Take Profit: 40 pips

Filtro Notizie: Attivato

Usare Zone Fresche: Sì

Moderato (Dettaglianti Esperti)

Rischio per Trade: 1,0%

Max Trades Giornalieri: 8

Stop Loss: 60 pips

Take Profit: 40 pips

Conferma del Volume: Attivata

Filtro di Momentum: Attivato

Aggressivo (Alta Attività)

Rischio per Trade: 2,0%

Max Trades Giornalieri: 10

Stop Loss: 50 pips

Take Profit: 35 pips

Tutti i Filtri: Attivati

Conferma di Rifiuto: Sì

Protocollo di Test del Sistema

Fase 1: Testatore di Strategie (2 settimane)

Esegui un backtest di 2 anni con qualità dei tick del 99%

Analizza i pattern di drawdown massimo

Verifica l’accuratezza del rilevamento delle zone

Fase 2: Conto Demo (minimo 4 settimane)

Validazione con feed in diretta

Valutazione dell’efficacia dei filtri

Verifica della logica di modifica

Fase 3: Micro Live (2 settimane)

Dimensione del lotto 0,01, rischio dello 0,5%

Monitora attentamente i primi 20 trades

Conferma la compatibilità con il broker

Fase 4: Distribuzione Completa

Aumento graduale del rischio al livello target

Attiva le combinazioni di filtri desiderate

Stabilisci una routine di monitoraggio giornaliera

Differenziatori del Sistema

Ciò che rende LESUS SCALPER PROP Unico

Logica Pura di Offerta e Domanda - Senza indicatori, senza oscillatori—trade esclusivamente zone di accumulo/distribuzione istituzionali

Rilevamento Doppio delle Zone - Identificazione primaria basata sugli impulsi + secondaria per punti di inversione per una copertura completa

Supporto Universale degli Strumenti - Rileva automaticamente le dimensioni dei pips per più di 50 strumenti (Forex, Metalli, Indici, Crypto, Petrolio)

Pipeline di Validazione a 11 Strati - Ogni trade passa attraverso verifiche complete di conformità con il broker prima dell’esecuzione

Certificato da MQL5 Market - 100% conforme agli standard di validazione di MetaQuotes (zero errori)

Controlli di Rischio di Grado Militare - Dimensionamento dinamico delle posizioni con rilevazione della valuta del conto (gestisce JPY, KWD, BHD)

Sicurezza delle Modifiche - Validazione combinata di stops/livelli di freeze previene tutti gli errori di “Stop invalido”

Architettura Sicura in Memoria - Verifica dei limiti degli array, divisione sicura, degradazione elegante in caso di limiti di dati

Pannello Professionale - Pannello pronto per 4K con conteggio delle zone in tempo reale, metriche di rischio, tracciamento delle performance

Sistema di Controllo di Debug - Interruttore principale per una visibilità trasparente delle operazioni senza spam di log

Filosofia del Sistema

Qualità su Quantità

Attende zone istituzionali confermate con una confluenza adeguata, non entrate casuali.

Trading Basato sulla Struttura

Negozia la struttura dell’azione dei prezzi (zone di offerta e domanda), non indicatori ritardati.

Approccio Prioritario al Rischio

11 strati di conformità, nessun scorciatoia, nessuna eccezione alle regole del broker.

Trasparenza Completa

Visibilità totale sulla rilevazione delle zone, i passi di validazione, le decisioni di esecuzione.

Design Scalabile

Funziona identicamente da conti di $500 a $100,000+ senza modifiche.

Divulgazioni Importanti

Avviso di Rischio: Il trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo EA è uno strumento tecnico, non un consiglio finanziario.

Nessuna Garanzia: Le performance passate non indicano risultati futuri. Le condizioni di mercato variano continuamente.

Responsabilità dell’Utente: I trader sono gli unici responsabili delle decisioni di configurazione, test e distribuzione.

Dipendenza dal Broker: La qualità dell’esecuzione dipende dall’infrastruttura del broker, dagli spread e dalla stabilità del server.

Test Richiesti: Esegui sempre test estensivi su un conto demo prima della distribuzione in diretta (minimo 4 settimane raccomandato).

Supporto Tecnico

Documentazione Completa: Spiegazioni dettagliate dei parametri di ingresso incluse

Debug Avanzato: Attiva log dettagliati per una trasparenza operativa completa

Monitoraggio in Tempo Reale: Il pannello visivo traccia continuamente lo stato del sistema

LESUS SCALPER PROP - Dove l’Offerta e la Domanda Istituzionale Incontrano la Precisione Algoritmica

Automazione del trading professionale per trader che richiedono analisi basata sulle zone, gestione del rischio senza compromessi e trasparenza operativa completa.

Versione: 5.09

Rilascio: 2025

Compatibilità: Build MT5 3960+

Licenza: Conto Singolo

NOTA: TUTTI I FILE SET SONO VALIDI PER 1 MESE. PER FILE SET OTTIMALI, TESTA LA STRATEGIA OGNI 2-4 SETTIMANE PER STRATEGIE DI MERCATO ATTUALI PRIMA CHE ADOTTINO NUOVE STRATEGIE.