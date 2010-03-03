Asian BreakOut ProP EA
Asian Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) progettato per un trading strutturato su coppie Forex, come EURUSD, oltre a oro e indici. Sviluppato per trader di prop firm, trader retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA implementa una strategia di breakout metodica basata sul range di prezzi della sessione asiatica, potenziata da analisi di tendenza e controlli di rischio dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automatizzata e flessibilità manuale, con una solida conformità per diversi ambienti di trading.
Tutti i file SET devono essere ottimizzati per il tuo broker e i fusi orari, eseguendo l’ottimizzazione per 2 settimane fino a 1 mese per le condizioni di mercato attuali. Nota: Secondo l’esperienza, un’ottimizzazione oltre i 2 mesi è destinata a valutare le prestazioni complessive in diversi scenari combinati.
Seleziona il miglior file SET che corrisponde al tuo broker dal file di ottimizzazione totale.
Quadro Operativo
Asian Breakout PRO-P opera attraverso un processo sistematico:
- Definizione del Range della Sessione Asiatica: Registra i livelli di prezzo più alti e più bassi all’interno di una finestra configurabile della sessione asiatica (default: 23:00–08:00 GMT) sul timeframe M5, visualizzati come un riquadro di range visivo sul grafico.
- Generazione di Segnali di Trading: Alla chiusura della sessione asiatica (ad esempio, 08:00 GMT), valuta le condizioni di tendenza utilizzando un timeframe superiore (H4 di default) per identificare configurazioni di continuazione o inversione, applicando offset in pip definiti dall’utente per punti di ingresso precisi.
- Gestione dei Trade: Utilizza stop dinamici, meccanismi di breakeven e parametri di rischio rigorosi per gestire le posizioni aperte, con chiusura automatica alla fine della sessione di Londra (18:00 GMT di default) o al raggiungimento di soglie di rischio predefinite.
- Opzioni di Trading Manuale: Fornisce pulsanti interattivi di acquisto/vendita sul pannello del grafico per l’esecuzione manuale dei trade, seguendo le configurazioni di rischio dell’EA.
Caratteristiche Principali
- Strategia di Breakout con Validazione: Rileva opportunità di breakout all’interno del range della sessione asiatica, affinate dall’analisi di tendenza su H4 per filtrare segnali a bassa probabilità. Supporta trade di continuazione (ad esempio, acquisto sopra il massimo asiatico in una tendenza rialzista) e di inversione (ad esempio, vendita sopra il massimo asiatico in una tendenza ribassista).
- Controlli di Rischio Dinamici: Include impostazioni regolabili, come un limite di perdita giornaliera del 3%, un limite di tre perdite consecutive e una verifica del saldo minimo di $500 per evitare di tradare su conti sottofinanziati. Le dimensioni dei lotti vengono regolate dinamicamente in base alla percentuale di rischio definita dall’utente e alla distanza dello stop-loss.
- Stop Dinamici e Breakeven: Implementa stop dinamici automatici (inizia a 30 pip, con passi di 10 pip) e attivazione del breakeven (a 20 pip con un offset di 2 pip) per proteggere le posizioni gestendo l’esposizione al rischio.
- Pannello di Grafico Interattivo: Visualizza dati in tempo reale, inclusi lo stato dell’EA, il range della sessione asiatica, la direzione della tendenza, le posizioni aperte, le metriche di performance giornaliera e le sequenze di perdite, in un’interfaccia chiara di 320x300 pixel.
- Filtri di Tempo e Giorno: Limita il trading a periodi di alta liquidità (sessione di Londra, default 08:00–18:00 GMT) e giorni selezionati dall’utente (lunedì-venerdì di default) per evitare condizioni di mercato a basso volume.
Meccanica del Sistema
La strategia dell’EA si basa su un approccio disciplinato ai breakout:
- Identificazione del Range: Registra i prezzi più alti e più bassi durante la sessione asiatica (timeframe M5) e li segna visivamente per trasparenza.
- Logica di Ingresso: Attiva trade durante la sessione di Londra in base all’allineamento delle tendenze, con offset in pip configurabili (10 pip per la continuazione, 5 pip per l’inversione) per ottimizzare la precisione degli ingressi.
- Gestione delle Posizioni: Applica stop dinamici e impostazioni di breakeven ai trade attivi, con chiusura attivata dalla fine della sessione o da soglie basate sul rischio.
- Dimensionamento dei Lotti Basato sul Rischio: Calcola dinamicamente le dimensioni dei lotti utilizzando una percentuale di rischio (1% di default) e la distanza dello stop-loss (50 pip di default).
- Meccanismi di Sicurezza Aggiuntivi: Include verifiche di conformità con il broker, come la sufficienza del margine, i limiti di spread e le restrizioni sull’esecuzione dei trade, per evitare errori in condizioni volatili o ristrette.
Caratteristiche Distintive
Rispetto ad altri EA di breakout, Asian Breakout PRO-P si distingue per:
- Breakout Validati dalla Tendenza: Integra l’analisi di tendenza su H4 con i breakout della sessione asiatica per migliorare l’affidabilità dei segnali.
- Parametri di Rischio Adattivi: Regola gli offset in pip e le dimensioni dei lotti in base alle condizioni di mercato e al saldo del conto, evitando configurazioni statiche.
- Salvaguardie Specifiche del Broker: Esegue controlli approfonditi prima dei trade per livelli di stop, livelli di freeze e requisiti di margine per garantire un’esecuzione affidabile.
- Automazione Ibrida: Combina la logica di trading automatizzata con un pannello interattivo, offrendo flessibilità per diversi stili di trading.
- Ottimizzazione per Prop Firm: Incorpora controlli di rischio rigorosi e protezioni per saldi bassi per soddisfare i requisiti delle prop firm.
Pubblico di Riferimento
- Trader che si concentrano su coppie Forex come EURUSD, oro o indici.
- Partecipanti alle prop firm che richiedono un’automazione affidabile e conforme alle regole.
- Trader retail che cercano un equilibrio tra precisione automatizzata e supervisione manuale.
- Utenti che danno priorità alla visibilità dei dati in tempo reale e a una gestione robusta del rischio.
Linee Guida per la Configurazione
- Broker: Si consigliano broker ECN o a spread zero per un’esecuzione ottimale.
- Leva: Minimo 1:20, preferibilmente 1:100 o superiore.
- Deposito: Minimo $500 per EURUSD (0.01 lotto).
- Simbolo: Ottimizzato per M5-H1, con supporto per le tendenze H4; adattabile ad altre coppie.
- VPS: Consigliato per operazioni continue 24/5.
- Ottimizzazione: Testa su EURUSD M5/H4 dal 1° giugno 2025 al 31 luglio 2025, regolando RiskPctPerTrade, TrailingStartPips o filtri di giorni secondo necessità.
Avvertenza sui Rischi
Il trading comporta rischi intrinseci. Asian Breakout PRO-P è progettato per un funzionamento coerente, ma i trader devono operare entro la loro tolleranza al rischio. Testa accuratamente su un conto demo per allineare le impostazioni alle condizioni del tuo broker.
Integrazione del Sistema
Asian Breakout PRO-P offre un approccio strutturato al trading di breakout, combinando precisione, gestione del rischio e flessibilità. Progettato per le sfide delle prop firm e il trading retail, fornisce un quadro affidabile per navigare le dinamiche del mercato Forex con un’interfaccia incentrata sull’utente. Assicura la tua copia per $99 prima che il prezzo salga a $499.
