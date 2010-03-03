Asian BreakOut ProP EA

Asian Breakout PRO-P - Sistema di Trading di Breakout Strategico per il Forex

Asian Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) progettato per un trading strutturato su coppie Forex, come EURUSD, oltre a oro e indici. Sviluppato per trader di prop firm, trader retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA implementa una strategia di breakout metodica basata sul range di prezzi della sessione asiatica, potenziata da analisi di tendenza e controlli di rischio dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automatizzata e flessibilità manuale, con una solida conformità per diversi ambienti di trading.

SET FILE: MQL5 CHAT LINK Disponibili tramite il link di chat MQL5
Tutti i file SET devono essere ottimizzati per il tuo broker e i fusi orari, eseguendo l’ottimizzazione per 2 settimane fino a 1 mese per le condizioni di mercato attuali. Nota: Secondo l’esperienza, un’ottimizzazione oltre i 2 mesi è destinata a valutare le prestazioni complessive in diversi scenari combinati.

Seleziona il miglior file SET che corrisponde al tuo broker dal file di ottimizzazione totale.

Prezzo: Accesso anticipato a $99.00 (limitato ai prossimi 10 acquisti, poi $499.00)

Quadro Operativo

Asian Breakout PRO-P opera attraverso un processo sistematico:

  1. Definizione del Range della Sessione Asiatica: Registra i livelli di prezzo più alti e più bassi all’interno di una finestra configurabile della sessione asiatica (default: 23:00–08:00 GMT) sul timeframe M5, visualizzati come un riquadro di range visivo sul grafico.
  2. Generazione di Segnali di Trading: Alla chiusura della sessione asiatica (ad esempio, 08:00 GMT), valuta le condizioni di tendenza utilizzando un timeframe superiore (H4 di default) per identificare configurazioni di continuazione o inversione, applicando offset in pip definiti dall’utente per punti di ingresso precisi.
  3. Gestione dei Trade: Utilizza stop dinamici, meccanismi di breakeven e parametri di rischio rigorosi per gestire le posizioni aperte, con chiusura automatica alla fine della sessione di Londra (18:00 GMT di default) o al raggiungimento di soglie di rischio predefinite.
  4. Opzioni di Trading Manuale: Fornisce pulsanti interattivi di acquisto/vendita sul pannello del grafico per l’esecuzione manuale dei trade, seguendo le configurazioni di rischio dell’EA.

Caratteristiche Principali

  • Strategia di Breakout con Validazione: Rileva opportunità di breakout all’interno del range della sessione asiatica, affinate dall’analisi di tendenza su H4 per filtrare segnali a bassa probabilità. Supporta trade di continuazione (ad esempio, acquisto sopra il massimo asiatico in una tendenza rialzista) e di inversione (ad esempio, vendita sopra il massimo asiatico in una tendenza ribassista).
  • Controlli di Rischio Dinamici: Include impostazioni regolabili, come un limite di perdita giornaliera del 3%, un limite di tre perdite consecutive e una verifica del saldo minimo di $500 per evitare di tradare su conti sottofinanziati. Le dimensioni dei lotti vengono regolate dinamicamente in base alla percentuale di rischio definita dall’utente e alla distanza dello stop-loss.
  • Stop Dinamici e Breakeven: Implementa stop dinamici automatici (inizia a 30 pip, con passi di 10 pip) e attivazione del breakeven (a 20 pip con un offset di 2 pip) per proteggere le posizioni gestendo l’esposizione al rischio.
  • Pannello di Grafico Interattivo: Visualizza dati in tempo reale, inclusi lo stato dell’EA, il range della sessione asiatica, la direzione della tendenza, le posizioni aperte, le metriche di performance giornaliera e le sequenze di perdite, in un’interfaccia chiara di 320x300 pixel.
  • Filtri di Tempo e Giorno: Limita il trading a periodi di alta liquidità (sessione di Londra, default 08:00–18:00 GMT) e giorni selezionati dall’utente (lunedì-venerdì di default) per evitare condizioni di mercato a basso volume.

Meccanica del Sistema

La strategia dell’EA si basa su un approccio disciplinato ai breakout:

  1. Identificazione del Range: Registra i prezzi più alti e più bassi durante la sessione asiatica (timeframe M5) e li segna visivamente per trasparenza.
  2. Logica di Ingresso: Attiva trade durante la sessione di Londra in base all’allineamento delle tendenze, con offset in pip configurabili (10 pip per la continuazione, 5 pip per l’inversione) per ottimizzare la precisione degli ingressi.
  3. Gestione delle Posizioni: Applica stop dinamici e impostazioni di breakeven ai trade attivi, con chiusura attivata dalla fine della sessione o da soglie basate sul rischio.
  4. Dimensionamento dei Lotti Basato sul Rischio: Calcola dinamicamente le dimensioni dei lotti utilizzando una percentuale di rischio (1% di default) e la distanza dello stop-loss (50 pip di default).
  5. Meccanismi di Sicurezza Aggiuntivi: Include verifiche di conformità con il broker, come la sufficienza del margine, i limiti di spread e le restrizioni sull’esecuzione dei trade, per evitare errori in condizioni volatili o ristrette.

Caratteristiche Distintive

Rispetto ad altri EA di breakout, Asian Breakout PRO-P si distingue per:

  • Breakout Validati dalla Tendenza: Integra l’analisi di tendenza su H4 con i breakout della sessione asiatica per migliorare l’affidabilità dei segnali.
  • Parametri di Rischio Adattivi: Regola gli offset in pip e le dimensioni dei lotti in base alle condizioni di mercato e al saldo del conto, evitando configurazioni statiche.
  • Salvaguardie Specifiche del Broker: Esegue controlli approfonditi prima dei trade per livelli di stop, livelli di freeze e requisiti di margine per garantire un’esecuzione affidabile.
  • Automazione Ibrida: Combina la logica di trading automatizzata con un pannello interattivo, offrendo flessibilità per diversi stili di trading.
  • Ottimizzazione per Prop Firm: Incorpora controlli di rischio rigorosi e protezioni per saldi bassi per soddisfare i requisiti delle prop firm.

Pubblico di Riferimento

  • Trader che si concentrano su coppie Forex come EURUSD, oro o indici.
  • Partecipanti alle prop firm che richiedono un’automazione affidabile e conforme alle regole.
  • Trader retail che cercano un equilibrio tra precisione automatizzata e supervisione manuale.
  • Utenti che danno priorità alla visibilità dei dati in tempo reale e a una gestione robusta del rischio.

Linee Guida per la Configurazione

  • Broker: Si consigliano broker ECN o a spread zero per un’esecuzione ottimale.
  • Leva: Minimo 1:20, preferibilmente 1:100 o superiore.
  • Deposito: Minimo $500 per EURUSD (0.01 lotto).
  • Simbolo: Ottimizzato per M5-H1, con supporto per le tendenze H4; adattabile ad altre coppie.
  • VPS: Consigliato per operazioni continue 24/5.
  • Ottimizzazione: Testa su EURUSD M5/H4 dal 1° giugno 2025 al 31 luglio 2025, regolando RiskPctPerTrade, TrailingStartPips o filtri di giorni secondo necessità.
  • File SET: Disponibili tramite il link di chat MQL5.

Avvertenza sui Rischi

Il trading comporta rischi intrinseci. Asian Breakout PRO-P è progettato per un funzionamento coerente, ma i trader devono operare entro la loro tolleranza al rischio. Testa accuratamente su un conto demo per allineare le impostazioni alle condizioni del tuo broker.

Integrazione del Sistema

Asian Breakout PRO-P offre un approccio strutturato al trading di breakout, combinando precisione, gestione del rischio e flessibilità. Progettato per le sfide delle prop firm e il trading retail, fornisce un quadro affidabile per navigare le dinamiche del mercato Forex con un’interfaccia incentrata sull’utente. Assicura la tua copia per $99 prima che il prezzo salga a $499.

File SET: Disponibili tramite il link di chat MQL5.


Prodotti consigliati
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Questo robot è uno strumento di trading automatizzato che utilizza questi due popolari indicatori per identificare opportunità di trading sul mercato Forex. L'indicatore RSI (Relative Strength Index) è un indicatore tecnico che misura la forza relativa di un asset rispetto ad altri asset presenti sul mercato. Le Bollinger Bands sono un indicatore che misura la volatilità del mercato e aiuta a determinare i limiti di prezzo per un determinato asset. Il robot di trading con gli indicatori RSI e B
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Diamond EA with -65% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results using a combination of trend and counter-trend strategies. Trusted by thousands of traders since its launch, Forex Diamond EA stands out with its intelligent trading logic, adaptive money management, and ability t
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (5)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo. Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del p
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experts
Gold Breakout PRO-P - Trading di breakout di precisione per oro e forex Domina i mercati con precisione e sicurezza senza pari Gold Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato dell'XAUUSD (oro) e distinguersi su coppie forex come EURUSD. Sviluppato per trader di prop firm, investitori retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA sfrutta una strategia di breakout sofisticata, potenziata da conferme di rifiuto, rilevamento di sweep di liqui
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Aggiunta la possibilità di modificare la dimensione del lotto e rendere l'EA il più economico possibile. Se lo acquisti, riceverai supporto e aggiornamenti futuri. Per favore, supportane lo sviluppo. Questo EA è pronto all’uso. AussiePrecision è un Expert Advisor (EA) sensibile al tempo per MetaTrader 5, progettato specificamente per la coppia di valute AUD/USD. È progettato per eseguire operazioni in momenti predefiniti e controllati, ed è ideale per i trader che desiderano automatizzare ingres
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Trend Master GOLD
Pran Gobinda Basak
Experts
Trend Master Gold EA is an automated trading software designed for use on the MQL5 platform. This Expert Advisor uses a trend-following strategy to identify trading opportunities in the gold market. The EA is designed to work on the 5M timeframe. The Trend Master Gold EA uses a combination of technical indicators and price action analysis to identify potential trade setups. The EA is equipped with an advanced money management system that helps to minimize risk and maximize profits. The EA also
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Daily Breakout Pullback EA
Paulo Vinicius Nascimento Araujo
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato specificamente per EURUSD, che sfrutta i movimenti giornalieri del mercato per effettuare ingressi ad alta precisione. L’EA rileva quando il prezzo raggiunge una variazione giornaliera minima predefinita (al rialzo o al ribasso), quindi attende un ritracciamento di un numero definito di pips prima di aprire automaticamente un ordine di acquisto o vendita. È consentita una sola operazione al giorno sullo st
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experts
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experts
Daily High-Low Prop Gold EA: Trading di Breakout di Precisione per l'Oro Vi presentiamo il Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato XAUUSD puntando su breakout dei massimi e minimi giornalieri con una precisione senza pari. Costruito su una robusta breakout strategy, potenziata da rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops aggressivi, questo EA offre prestazioni di livello istituzionale per trader di prop firm,
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Experts
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: Maestria nella KEYLINE Precision per FOREX e XAUUSD Scatena la potenza di GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato per trader d’élite, fondi hedge e investitori istituzionali. Sviluppato per XAUUSD e FOREX , questo EA offre una precisione chirurgica KEYLINE precision attraverso strategie basate su linee di tendenza a tre punti pivot, tempismo avanzato anti-manipolazione e una gestione robus
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experts
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Italiano) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA è un Expert Advisor (EA) progettato per il trading strutturato su coppie di valute come EURUSD, oltre a oro e indici. Realizzato su misura per trader di prop firm, trader retail e appassionati di trading algoritmico, questo EA implementa una strategia metodica di analisi top-down basata su pattern di azione del prezzo, potenziata da valutazioni delle tendenze e controlli dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automati
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Maestria nei Modelli Multipli con Precisione per FOREX, XAUUSD e Indici Sfrutta il potenziale di Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) progettato per operare sui mercati FOREX e XAUUSD. Questo EA combina strategie basate su modelli — inclusi doppio massimo/minimo, testa e spalle, pinzette ed engulfing — con meccanismi di temporizzazione, rilevamento della liquidità e gestione dinamica del rischio. FILE SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Tutti i file S
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experts
Gold Breakout PRO-P - Trading di breakout di precisione per oro e forex Domina i mercati con precisione e sicurezza senza pari Gold Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato dell'XAUUSD (oro) e distinguersi su coppie forex come EURUSD. Sviluppato per trader di prop firm, investitori retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA sfrutta una strategia di breakout sofisticata, potenziata da conferme di rifiuto, rilevamento di sweep di liqui
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione