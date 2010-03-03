Golden Bullet Trend Keyline PRO P

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: Maestria nella KEYLINE Precision per FOREX e XAUUSD

Scatena la potenza di GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08, un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato per trader d’élite, fondi hedge e investitori istituzionali. Sviluppato per XAUUSD e FOREX, questo EA offre una precisione chirurgica KEYLINE precision attraverso strategie basate su linee di tendenza a tre punti pivot, tempismo avanzato anti-manipolazione e una gestione robusta del rischio. Con un tasso di vincita del 68% e 61.200 $ di profitto su un conto da 100.000 $ in un test di strategia di 1 mese, trasforma la volatilità dell’oro in profitti costanti, navigando con facilità le complessità del mercato.

Offerta Limitata:

ON SALE: $169.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY

). Contattaci tramite messaggio privato dopo l’acquisto per ottenere file di configurazione ottimizzati: SET FILE: MQL5 CHAT LINK


Perché scegliere GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced?

A differenza degli EA convenzionali che falliscono nei mercati volatili o si basano su strategie rischiose come il martingale, GOLDEN BULLET offre prestazioni di livello istituzionale. Ottimizzato per XAUUSD e FOREX, utilizza un tempismo KEYLINE avanzato, rilevamento delle tendenze basato su pivot e controlli dinamici del rischio per aggirare le manipolazioni del mercato. La sua architettura ottimizzata per la memoria, la versatilità su più timeframe e il pannello di trading interattivo lo rendono ideale per sfide di prop firm, scalabilità di portafogli e trading ad alto rischio.

Caratteristiche principali

  • Tempismo KEYLINE avanzato: Utilizza ATR-based entry offsets (default: ATR_Multiplier_Entry=0.5 ) e impostazioni di forza del pivot ( PivotStrength=3 , MinPivots=3 , MaxPivots=5 ) per ingressi precisi dopo la conferma KEYLINE, evitando trappole di liquidità e garantendo la continuazione del momentum.
  • Nessuna strategia rischiosa: Ogni operazione è protetta da livelli di stop-loss ( StopLossPips=100.0 ) e take-profit ( TakeProfitPips=150.0 ), eliminando la dipendenza da sistemi martingale o a griglia per una redditività sostenibile.
  • Maestria nella KEYLINE Precision: Rileva setup KEYLINE ad alta probabilità utilizzando 3-point pivot-based trendlines, validati da più punti di contatto e rilevamento delle trappole di liquidità ( BreakoutThreshold=10 pips).
  • Gestione dinamica del rischio: Offre opzioni di stop-loss fisso, basato su ATR ( ATR_Multiplier_SL=4.0 ) o swing-based, dimensionamento dinamico dei lotti (rischio predefinito dell’1%) e prelievi parziali di profitto a due livelli ( TakeProfit1Ratio=2:1 , TakeProfit2Ratio=3:1 ).
  • Trailing Stops robusti: Blocca i profitti con trailing stops attivati a TrailingStartRatio=1.5x di distanza di rischio, aggiornati ogni 120 secondi ( TrailingUpdateInterval=120 ) per minimizzare i drawdown nei mercati volatili.
  • Pannello di trading interattivo: Dashboard in tempo reale che mostra statistiche del conto (saldo, patrimonio, margine), profitti giornalieri/settimanali/mensili, linee di tendenza attive e pulsanti Buy/Sell per un controllo manuale fluido.
  • Versatilità su più timeframe: Eccelle su M15 per setup KEYLINE rapidi e su H4 per l’allineamento delle tendenze, con impostazioni di pivot migliorate per forex, commodities e indici.
  • Supporto per fusi orari globali: Offset GMT configurabili (Londra, New York, Tokyo, Nairobi, Dubai) garantiscono un tempismo preciso delle operazioni sui mercati internazionali.
  • Ottimizzazione della memoria: Elimina le linee di tendenza obsolete ( MaxTrendLineAge=24 hours ) e i pivot per mantenere prestazioni ottimali nel trading ad alta frequenza.
  • Conformità con le prop firm: Limiti rigorosi delle operazioni ( MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 ) e tetti di perdita giornalieri garantiscono la conformità con la validazione (massimo 20 operazioni).
  • Impostazioni di pivot migliorate: LookbackPeriod=100 , LookbackBars=50 , PivotStrength=3 configurabili per test robusti sui mercati volatili.
  • AI-Powered Precision (prossimamente): Integrerà conferme RSI (periodo 14, soglie 70/30) e MACD (12/26/9), richiedendo due dei tre segnali per operazioni con ingressi falsi minimi.

Strategia: Trading con KEYLINE Precision e tempismo anti-manipolazione

GOLDEN BULLET sfrutta una sofisticata strategia di 3-point pivot-based keyline, ottimizzata per XAUUSD e FOREX, con un tempismo avanzato per contrastare le manipolazioni del mercato:

  • Rilevamento dinamico delle linee di tendenza: Identifica le linee di tendenza utilizzando punti pivot ( MinPivots=3 , MaxPivots=5 , PivotStrength=3 ), validati da più punti di contatto per setup ad alta probabilità.
  • Tempismo KEYLINE avanzato: Ritarda gli ingressi con ATR_Multiplier_Entry=0.5 e BreakoutContinuationPips=10 per evitare operazioni premature durante le trappole di liquidità, garantendo un momentum sostenuto.
  • Rilevamento delle trappole di liquidità: Mira a livelli di prezzo manipolati sulle linee di tendenza chiave per operazioni ad alto rendimento.
  • Blocco aggressivo dei profitti: Attiva trailing stops ( TrailingStartRatio=1.5x ) e chiusure parziali ( PartialClose1Percent=50% a 2:1, PartialClose2Percent=30% a 3:1) per assicurare i profitti.
  • Flessibilità del trading manuale: I pulsanti Buy/Sell consentono operazioni manuali istantanee con stop-loss e take-profit definiti dall’EA, ideali per strategie ibride.
  • Filtri di tempo e sessioni: Opera durante sessioni ad alta liquidità (configurabile StartHour/EndHour , es. sessione NY) con filtri di giorni (lunedì-venerdì) per evitare trappole a basso volume.
  • Validazione robusta: Gestione migliorata degli SL ( StopLossPips=100.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 , 3.0x minStopLevel buffer) garantisce la conformità con le regole del MQL5 Market, risolvendo gli errori "Invalid stops" e "Modification failed".

Questa strategia prospera nella volatilità di XAUUSD e FOREX, raggiungendo un tasso di vincita del 68% e 61.200 $ di profitto su un conto da 100.000 $ in un test di strategia di 1 mese. Le sue prestazioni su M1-H4 eccellono nei setup KEYLINE, con un tempismo robusto per contrastare le manipolazioni.

Approccio high-tech

  • Dimensionamento dei lotti basato sulla volatilità: Regola la dimensione dei lotti con ATR ( ATR_Period=14 ) per un’allocazione precisa del rischio, ideale per conti di grandi dimensioni.
  • Tempismo anti-manipolazione: Combina offset ATR, MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 e MinTradeDistancePips per evitare trappole di liquidità e catturare movimenti di continuazione.
  • Visualizzazioni in tempo reale: Mostra linee high/low giornaliere/settimanali/mensili ( DailyHighLowColor=clrYellow , WeeklyHighLowColor=clrOrange ) e linee di tendenza attive.
  • Protezione contro le inversioni: Rilevamento di ipercomprato/ipervenduto basato su RSI (prossimamente) minimizza gli ingressi nei mercati in range.
  • Gestione robusta degli errori: Controlli completi dell’inizializzazione dei simboli, delle maniglie degli indicatori e dei dati di prezzo garantiscono affidabilità.
  • Ottimizzazione del backtesting: Impostazioni di pivot migliorate ( SwingPeriod=10 , PivotStrength=3 ) e parametri KEYLINE supportano test su mercati volatili.

Istruzioni di configurazione

  • Broker: Si raccomandano broker ECN o a spread zero.
  • Leva finanziaria: 1:100 o superiore (minimo 1:20).
  • Deposito: Minimo 3.000 $ (10.000 $ consigliato per 0,01 lotto).
  • Simbolo: XAUUSD (M15 primario, H4 supportato); adattabile a forex, commodities e indici.
  • VPS: Consigliato per operazioni 24/5.
  • Configurazioni:
    • Impostare StopLossPips=100.0 , TakeProfitPips=150.0 , ATR_Multiplier_SL=4.0 per una gestione robusta degli SL.
    • Utilizzare TrailingUpdateInterval=120 per ridurre la frequenza delle modifiche.
    • Regolare MaxTradesPerDay=5 , MaxTradesPerSession=2 per la conformità con le prop firm.
  • Backtesting: Testare su XAUUSD o EURUSD (M15/H4) per 1 mese, ritestando ogni 2 settimane per confermare le prestazioni della strategia. Regolare RiskPercent , PivotStrength o filtri di sessione per l’ottimizzazione specifica del mercato.

Perché GOLDEN BULLET si distingue

  • Prestazioni comprovate: Tasso di vincita del 68%, 61.200 $ di profitto su un conto da 100.000 $ in un test di strategia di 1 mese.
  • Design anti-manipolazione: Tempismo avanzato ( ATR_Multiplier_Entry , MaxTradesPerSession , MinTradeDistancePips ) contrasta le trappole di liquidità e gli ingressi falsi.
  • Diversificazione del portafoglio: Bassa correlazione con altri EA, ideale per portafogli multi-strategia.
  • Personalizzazione: Parametri estensivi ( PivotStrength=1-5 , ATR_Multiplier_Entry=0.5 , LookbackPeriod=100 ) per strategie personalizzate.
  • User-friendly: Configurazione intuitiva con supporto completo per trader di tutti i livelli.
  • Livello istituzionale: Ottimizzato per la memoria, resistente agli errori e conforme alle prop firm per il trading ad alto rischio.

Avvertenza sui rischi

Il trading comporta rischi intrinseci. Sebbene GOLDEN BULLET sia progettato per prestazioni costanti, nessun sistema garantisce profitti. Opera sempre entro la tua tolleranza al rischio, e le prestazioni passate non sono indicative dei risultati futuri.

Unisciti all’élite

GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 è un punto di svolta per i trader di alto livello. Con KEYLINE precision, tempismo anti-manipolazione e gestione dinamica del rischio, offre affidabilità e adattabilità per XAUUSD, FOREX e oltre. Che tu stia scalando conti di prop firm o gestendo capitali istituzionali, questo EA è la tua chiave per sbloccare il potenziale del mercato.

Assicura la tua copia ora a 399 $ fino al 15 agosto 2025 (prezzo pieno: 1.199 $). Contattaci per ottenere file di configurazione ottimizzati e ridefinisci il tuo percorso di trading: Telegram Set File.


Prodotti consigliati
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Experts
Explore the Power of ICT-Inspired OrderBlock EA Elevate your trading with our expert advisor, inspired by the pioneering OrderBlock strategy from ICT's YouTube series. This tool is your gateway to advanced market analysis, designed for traders seeking to enhance their strategy with precision and insight. It's a blend of innovation and respect for the trading concepts that have shaped our approach. Settings guide: * TRADE_RISK: This parameter defines how much risk should be taken by each trad
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Reso Semplice Prezzo di lancio: Solo 50$ (Il prezzo aumenterà ad ogni acquisto – blocca subito la tua copia!) Lo Smart Breakout Zones EA è un sistema di trading automatizzato per il London Breakout , progettato per i trader che vogliono cogliere opportunità consistenti durante la sessione più volatile della giornata. Che tu sia un principiante o un trader esperto, questo EA ti offre un vantaggio semplice, professionale e senza stress. Perché scegliere S
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT5 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%.  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experts
Gold Farming is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Paramet
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
AP Oil Navigator PRO
Allan Graham Pike
Experts
AP Oil Navigator PRO (MT5) What it is AP Oil Navigator PRO is a rules-based Expert Advisor designed specifically for energy symbols such as XTIUSD (WTI) and UKOIL (Brent). The EA looks for a directional bias using a higher-timeframe trend filter, then times entries on the working timeframe using a volatility gate and a structure break. Orders are placed with broker-safe checks and fixed risk. No martingale, no grid, and no averaging. How it trades (high level) • Bias: EMA alignment and swing st
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experts
The   Prop Firm Mastery EA   is a cutting-edge low risk expert advisor designed for   multi-symbol   trading with   advanced correlation filters   to increase trade accuracy. Unlike traditional EAs that blindly take trades, this EA ensures   only the strongest Buy and Sell setups   by analyzing   correlation strength   between your chosen trading pairs. This state-of-the-art EA combines pending order execution with a suite of powerful filters to optimize your entry and exit points across up to f
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experts
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experts
Daily High-Low Prop Gold EA: Trading di Breakout di Precisione per l'Oro Vi presentiamo il Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato XAUUSD puntando su breakout dei massimi e minimi giornalieri con una precisione senza pari. Costruito su una robusta breakout strategy, potenziata da rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops aggressivi, questo EA offre prestazioni di livello istituzionale per trader di prop firm,
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experts
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Italiano) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA è un Expert Advisor (EA) progettato per il trading strutturato su coppie di valute come EURUSD, oltre a oro e indici. Realizzato su misura per trader di prop firm, trader retail e appassionati di trading algoritmico, questo EA implementa una strategia metodica di analisi top-down basata su pattern di azione del prezzo, potenziata da valutazioni delle tendenze e controlli dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automati
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Maestria nei Modelli Multipli con Precisione per FOREX, XAUUSD e Indici Sfrutta il potenziale di Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) progettato per operare sui mercati FOREX e XAUUSD. Questo EA combina strategie basate su modelli — inclusi doppio massimo/minimo, testa e spalle, pinzette ed engulfing — con meccanismi di temporizzazione, rilevamento della liquidità e gestione dinamica del rischio. FILE SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Tutti i file S
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experts
Gold Breakout PRO-P - Trading di breakout di precisione per oro e forex Domina i mercati con precisione e sicurezza senza pari Gold Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato dell'XAUUSD (oro) e distinguersi su coppie forex come EURUSD. Sviluppato per trader di prop firm, investitori retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA sfrutta una strategia di breakout sofisticata, potenziata da conferme di rifiuto, rilevamento di sweep di liqui
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experts
Asian Breakout PRO-P - Sistema di Trading di Breakout Strategico per il Forex Asian Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) progettato per un trading strutturato su coppie Forex, come EURUSD, oltre a oro e indici. Sviluppato per trader di prop firm, trader retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA implementa una strategia di breakout metodica basata sul range di prezzi della sessione asiatica, potenziata da analisi di tendenza e controlli di rischio dinamici. Offre un equilibrio tr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione