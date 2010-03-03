Gold Breakout Pro P
Domina i mercati con precisione e sicurezza senza pari
Gold Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato dell'XAUUSD (oro) e distinguersi su coppie forex come EURUSD. Sviluppato per trader di prop firm, investitori retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA sfrutta una strategia di breakout sofisticata, potenziata da conferme di rifiuto, rilevamento di sweep di liquidità e gestione dinamica del rischio. Con un tasso di vincita comprovato del 91% e fino a 66 vittorie consecutive nei backtest, Gold Breakout PRO-P combina prestazioni di livello istituzionale con una personalizzazione user-friendly, rendendolo lo strumento definitivo per capitalizzare il movimento di prezzo guidato dal momentum dell'oro.
Come funziona Gold Breakout PRO-P
Gold Breakout PRO-P sfrutta una strategia di breakout ad alta probabilità, potenziata da tecniche avanzate di conferma:
- Costruzione della scatola di breakout: Analizza l'azione del prezzo all'interno di una finestra temporale definita dall'utente per stabilire livelli di breakout alti e bassi.
- Posizionamento degli ordini pendenti: Alla fine della scatola (ad esempio, 06:05 GMT), piazza ordini di acquisto stop e vendita stop con offset basati su ATR o punti fissi, validati rispetto ai vincoli del broker.
- Gestione dei trade: Utilizza trailing stop, breakeven e logica OCO (One-Cancels-Other) per ottimizzare i risultati dei trade e gestire il rischio.
- Uscita strategica: Chiude le posizioni a un orario di uscita definito dall'utente (ad esempio, 18:55 GMT) o al raggiungimento di un profitto target ($500 predefinito) o di un limite massimo di perdita.
Perché scegliere Gold Breakout PRO-P?
Caratteristiche uniche
- Strategia di breakout avanzata: Identifica zone di breakout ad alta probabilità utilizzando una finestra temporale personalizzabile (predefinita 03:05–06:05 GMT) sul timeframe M15, con offset di ingresso basati su ATR adattivi per ottimizzare le configurazioni in diverse condizioni di mercato. La conferma di rifiuto e il rilevamento di sweep di liquidità riducono al minimo i falsi breakout.
- Gestione robusta del rischio: Protegge il tuo capitale con impostazioni configurabili, inclusa una perdita giornaliera massima del 5%, protezione contro perdite consecutive (fino a 6 perdite) e una verifica del saldo minimo di $500 per evitare di fare trading su conti sottofinanziati. L'adeguamento dinamico della dimensione del lotto si adatta al tuo appetito per il rischio e al margine disponibile.
- Trailing stop e breakeven aggressivi: Assicura profitti con trailing stop automatici (inizia a 200 pip, passi di 50 pip) e funzionalità di breakeven (attivata a 150 pip con un offset di 10 pip), progettati per bloccare i guadagni riducendo al minimo l'esposizione al rischio.
- Pannello di trading migliorato: Monitora le prestazioni con un elegante pannello in tempo reale sul grafico, che mostra lo stato dell'EA, il range della scatola di breakout, l'offset ATR, il P&L giornaliero, le posizioni aperte, il numero totale di trade, i trade redditizi/perdenti e la percentuale di vincita. Il layout espanso a 380 pixel garantisce chiarezza e facilità d'uso.
- Conformità alla validazione MQL5: Testato rigorosamente per superare tutte le verifiche di validazione MQL5, inclusi prezzo, volume, margine, livelli di stop e livelli di congelamento, garantendo affidabilità su diversi broker e tipi di conto, inclusi i conti di netting.
- Flessibilità nel trading manuale: Dispone di pulsanti di acquisto/vendita attivi sul pannello per l'esecuzione istantanea di trade manuali con impostazioni predefinite di stop-loss e take-profit, combinando la precisione automatizzata con il controllo del trader.
Vantaggi chiave
- Versatilità su timeframe e simboli: Ottimizzato per XAUUSD su M15, con prestazioni comprovate su H4 per l'allineamento delle tendenze e adattabilità a coppie forex come EURUSD.
- Nessuna strategia rischiosa: Evita il martingale o il trading a griglia, utilizzando stop-loss e take-profit disciplinati per ogni trade per garantire risultati sostenibili.
- Alto tasso di vincita: Raggiunge un tasso di vincita del 91% con un massimo di 3 perdite consecutive nei backtest, offrendo affidabilità per le sfide delle prop firm e la crescita retail.
- Monitoraggio trasparente delle prestazioni: Metriche in tempo reale, inclusi profitti/perdite giornalieri, settimanali e mensili, conteggio dei trade e tasso di vincita, consentono decisioni basate sui dati.
- Pronto per le prop firm: Impostazioni di rischio personalizzabili e limiti di perdita rigorosi si allineano alle regole delle prop firm, ideali per superare le sfide di finanziamento.
- Personalizzazione user-friendly: Input intuitivi per offset GMT, percentuale di rischio, moltiplicatore ATR, orari di trading e filtri giornalieri consentono di adattare la strategia alle tue esigenze e ai requisiti del broker.
Come funziona
Perché è unico
A differenza degli EA di breakout tradizionali, Gold Breakout PRO-P si distingue per:
- Filtri di conferma avanzati: Combina il rifiuto del prezzo e il rilevamento di sweep di liquidità per ridurre i falsi breakout, garantendo trade ad alta probabilità.
- Regolazione dinamica della volatilità: Gli offset basati su ATR adattano i punti di ingresso alle condizioni di mercato, a differenza degli EA con buffer statici.
- Controlli di sicurezza completi: Valida i trade rispetto ai livelli di stop, congelamento e requisiti di margine specifici del broker, evitando errori di validazione comuni.
- Pannello di trading interattivo: Offre metriche in tempo reale e pulsanti di acquisto/vendita attivi, combinando l'automazione con il controllo manuale per una flessibilità senza pari.
- Compatibilità con le prop firm: Controlli rigorosi del rischio e gestione di saldi bassi lo rendono ideale per le sfide delle prop firm e i conti retail.
- Prestazioni comprovate: I backtest mostrano un profitto di $6,200 su un conto da $10,000 in due mesi (giugno-luglio 2025), con un tasso di vincita del 91% e una bassa correlazione con altri EA per la diversificazione del portafoglio.
Ideale per
- Trader che mirano alla volatilità dell'XAUUSD o coppie forex come EURUSD.
- Partecipanti alle prop firm che necessitano di un'automazione affidabile e conforme alle regole.
- Trader retail che cercano un equilibrio tra precisione automatizzata e controllo manuale.
- Coloro che apprezzano insight di performance in tempo reale e una gestione robusta del rischio.
Istruzioni per la configurazione
- Broker: Consigliati broker ECN o a spread zero.
- Leva: 1:100 o superiore (minimo 1:20).
- Deposito: Minimo $500 per XAUUSD (0.01 lotto); $300 per coppie forex.
- Simbolo: XAUUSD (supportato su M15, H4) o EURUSD.
- VPS: Consigliato per operazioni 24/5.
- Backtesting: Testa su XAUUSD M15/H4 dal 1 giugno 2025 al 31 luglio 2025. Regola RiskPercent, TrailingStartPips o filtri giornalieri in base al tuo profilo di rischio.
Avvertenza sui rischi
Il trading comporta rischi intrinseci. Sebbene Gold Breakout PRO-P sia progettato per prestazioni costanti, nessun sistema garantisce profitti. Opera sempre entro la tua tolleranza al rischio e le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri. Testa su un conto demo per ottimizzare le impostazioni per il tuo broker.
