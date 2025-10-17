Killzone Knight PRO P

KILLZONE KNIGHT PROP EA: Trading di Oro Basato su Sessioni con Precisione

Consulente Esperto Professionale per XAUUSD | Sistema di Trading Istituzionale a Doppio Strategia

Panoramica

KILLZONE KNIGHT PROP EA è un sistema di trading di livello istituzionale progettato per trader seri e professionisti di firme prop. Costruito su due strategie indipendenti ad alta probabilità — LDNYK (Chiusura Londra-Nuova York) e GBT (Temporizzazione di Rottura GMT) —, questo EA combina una precisione basata sulle sessioni con un'analisi avanzata della struttura di mercato per catturare il momentum intraday dell'oro durante le finestre di massima liquidità.

A differenza dei sistemi di rottura tradizionali, KILLZONE KNIGHT opera con un'architettura a doppio motore, permettendo a entrambe le strategie di funzionare simultaneamente senza interferenze, ciascuna con propri controlli di rischio, limiti di trading e sistemi di gestione dei profitti.

Architettura della Strategia Centrale

Strategia 1: LDNYK (Rottura di Chiusura Londra-Nuova York)

Struttura di Mercato: Analizza i precedenti massimi e minimi giornalieri con zone di rottura configurabili

Analizza i precedenti massimi e minimi giornalieri con zone di rottura configurabili Logica di Entrata: Monitora l'azione dei prezzi su M15 per rotture confermate oltre gli estremi giornalieri

Monitora l'azione dei prezzi su M15 per rotture confermate oltre gli estremi giornalieri Validazione: Richiede una dimensione minima della candela (5+ pip) per filtrare le false rotture

Richiede una dimensione minima della candela (5+ pip) per filtrare le false rotture Focus sulla Sessione: Opera esclusivamente durante le ore di trading di New York (8:00 - 16:00 ora NY)

Opera esclusivamente durante le ore di trading di New York (8:00 - 16:00 ora NY) Gestione dei Trade: Limiti giornalieri di trading indipendenti (predefiniti: 5 trade/giorno)

Strategia 2: GBT (Temporizzazione di Rottura GMT)

Finestra di Precisione: Cattura la volatilità della sessione iniziale (3:05-6:05 GMT)

Cattura la volatilità della sessione iniziale (3:05-6:05 GMT) Analisi M1: Utilizza la struttura dei prezzi a 1 minuto per una precisione di entrata a livello micro

Utilizza la struttura dei prezzi a 1 minuto per una precisione di entrata a livello micro Conferma di Rottura: Parametri di distanza ristretti (finestra di entrata di 5 pip)

Parametri di distanza ristretti (finestra di entrata di 5 pip) Protocollo di Uscita Automatica: Chiude tutte le posizioni GBT alle 22:30 GMT per un rischio notturno pulito

Chiude tutte le posizioni GBT alle 22:30 GMT per un rischio notturno pulito Controlli Multi-Livello: Limiti di trading per sessione, giorno e settimana con tetti di obiettivi di profitto

Funzionalità Avanzate

Gestione Intelligente delle Posizioni

Sistema di Breakeven: Sposta lo stop-loss all'entrata + offset quando il profitto raggiunge una soglia configurabile

Sposta lo stop-loss all'entrata + offset quando il profitto raggiunge una soglia configurabile Stop Trailing: Protezione dei profitti dinamica attivata a livelli di profitto definiti dall'utente

Protezione dei profitti dinamica attivata a livelli di profitto definiti dall'utente Prelevamento Parziale dei Profitti: Scala automaticamente fuori dalle posizioni a due livelli di profitto

Scala automaticamente fuori dalle posizioni a due livelli di profitto Integrazione ATR: Calcoli di offset di entrata basati sulla volatilità di mercato (Periodo ATR 14)

Controlli di Rischio Istituzionali

Validazione del Volume: Controlli pre-trade per conformità MIN/MAX/STEP e limiti di volume dei simboli

Controlli pre-trade per conformità MIN/MAX/STEP e limiti di volume dei simboli Verifica del Margine: Utilizza OrderCalcMargin() per confermare fondi sufficienti prima dell'esecuzione

Utilizza OrderCalcMargin() per confermare fondi sufficienti prima dell'esecuzione Conformità dei Livelli di Stop: Valida tutte le distanze SL/TP rispetto ai requisiti del broker

Valida tutte le distanze SL/TP rispetto ai requisiti del broker Protezione del Livello di Congelamento: Impedisce modifiche nelle zone di congelamento definite dal broker

Impedisce modifiche nelle zone di congelamento definite dal broker Interruttore di Drawdown: Interrompe il trading quando viene superato il limite massimo di drawdown

Filtri delle Condizioni di Mercato

Protezione dello Spread: Blocca i trade quando lo spread supera il massimo configurato

Blocca i trade quando lo spread supera il massimo configurato Filtro delle Notizie: Filtro opzionale basato sul tempo con selezione del livello di impatto (Alto/Medio/Basso)

Filtro opzionale basato sul tempo con selezione del livello di impatto (Alto/Medio/Basso) Finestre Temporali: Limita il trading a periodi ottimali di liquidità

Limita il trading a periodi ottimali di liquidità Validazione della Cronologia delle Quotazioni: Assicura dati sufficienti di barre prima dell'attivazione della strategia

Precisione a Doppio Fuso Orario

Targeting della Sessione NY: LDNYK si allinea con gli orari di mercato di New York

LDNYK si allinea con gli orari di mercato di New York Esecuzione della Finestra GMT: GBT cattura la volatilità europea iniziale

GBT cattura la volatilità europea iniziale Offset Configurabili: Regola i parametri di fuso orario per l'orario del server del broker

Interfaccia di Trading Visiva

Dashboard in Tempo Reale

Stato della Strategia: Indicatori di attività live di LDNYK e GBT

Indicatori di attività live di LDNYK e GBT Contatori di Trade: Tracciamento dei trade per sessione/giorno/settimana per strategia

Tracciamento dei trade per sessione/giorno/settimana per strategia Analisi dei Profitti: Tracciamento dei profitti alti/bassi per ogni strategia indipendentemente

Tracciamento dei profitti alti/bassi per ogni strategia indipendentemente Metrica del Conto: Saldo, capitale, percentuale di drawdown e conteggio delle posizioni

Saldo, capitale, percentuale di drawdown e conteggio delle posizioni Monitor di Rischio: Valori ATR, stato dello spread, controlli di validazione e stato del filtro delle notizie

Valori ATR, stato dello spread, controlli di validazione e stato del filtro delle notizie Esecuzione Manuale: Pulsanti di Acquisto/Vendita con un clic con parametri di rischio definiti dall'EA

Sovrapposizioni dei Grafici

Box della Zona LDNYK: Rappresentazione visiva delle zone di rottura alta/bassa giornaliere (Rosso)

Rappresentazione visiva delle zone di rottura alta/bassa giornaliere (Rosso) Box della Zona GBT: Livelli di rottura della sessione GMT con aggiornamenti in tempo reale (Dorato)

Livelli di rottura della sessione GMT con aggiornamenti in tempo reale (Dorato) Etichette dei Livelli: Visualizzazioni dinamiche dei livelli di prezzo che mostrano i parametri attuali della sessione

Specifiche Tecniche

Parametri di Trading

Simbolo: XAUUSD (Oro)

XAUUSD (Oro) Fascia Temporale Raccomandata: M15 per l'analisi LDNYK, M1 per la precisione GBT

M15 per l'analisi LDNYK, M1 per la precisione GBT Leva: 1:100 o superiore raccomandato

1:100 o superiore raccomandato Tipo di Conto: Conti ECN/Raw spread preferiti

Conti ECN/Raw spread preferiti VPS: Raccomandato per un funzionamento ininterrotto 24/5

Configurazione Predefinita

Rischio LDNYK: 2% per trade | 50-pip SL | 100-pip TP

2% per trade | 50-pip SL | 100-pip TP Rischio GBT: 0,5% per trade | 40-pip SL | Fattore di rottura 2.0x TP

0,5% per trade | 40-pip SL | Fattore di rottura 2.0x TP Limiti di Posizioni: 2 posizioni automatiche, 1 posizione manuale

2 posizioni automatiche, 1 posizione manuale Breakeven: Attivato al 15% di profitto, +2% di offset

Attivato al 15% di profitto, +2% di offset Trailing: Attivato al 20% di profitto, incremento di passi del 5%

Sistemi di Validazione e Sicurezza

Catena di Validazione Pre-Trade

Verifica della modalità di trading del simbolo Controllo della conformità dei parametri di volume Verifica del limite degli ordini pendenti Calcolo del margine sufficiente Validazione della distanza di stop (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) Conferma della rimozione del livello di congelamento Verifica della sufficienza della cronologia delle quotazioni

Gestione degli Errori

Protocollo di Successo Silenzioso: La validazione passa senza rumore nella console

La validazione passa senza rumore nella console Rapporti di Errori Dettagliati: Messaggi di fallimento dettagliati con codici di errore

Messaggi di fallimento dettagliati con codici di errore Ripristino Automatico degli Errori: Modello ResetLastError() prima/dopo tutte le operazioni di trading

Modello ResetLastError() prima/dopo tutte le operazioni di trading Conformità al Mercato MQL5: Segue gli standard ufficiali di validazione di MetaQuotes

Sistema di Debug

DebugMode: Debug generale della logica della strategia

Debug generale della logica della strategia EnableValidationDebug: Visibilità granulare del processo di validazione

Visibilità granulare del processo di validazione Indicatori del Pannello: Stato di validazione in tempo reale e visualizzazione della modalità di debug

Indipendenza delle Strategie

Ogni strategia opera in completo isolamento:

Numeri Magici Separati: LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuale (111111)

LDNYK (123456) | GBT (654321) | Manuale (111111) Tracciamento Indipendente dei Profitti: P&L giornaliero/settimanale per strategia

P&L giornaliero/settimanale per strategia Contatori di Trade Isolati: Limiti per sessione, giorno e settimana per strategia

Limiti per sessione, giorno e settimana per strategia Gestione Specifica della Strategia: Breakeven, trailing e chiusure parziali operano indipendentemente

Compatibilità con le Firme Prop

KILLZONE KNIGHT è progettato per le sfide delle firme prop:

Controlli di Rischio Rigidi: Limiti di perdita giornaliera configurabili e protezione dal drawdown massimo

Limiti di perdita giornaliera configurabili e protezione dal drawdown massimo Nessun Martingale: Ogni trade ha SL/TP definiti—nessuna media al ribasso né espansione di griglia

Ogni trade ha SL/TP definiti—nessuna media al ribasso né espansione di griglia Limiti di Posizioni: Limiti massimi configurabili prevengono una sovraesposizione

Limiti massimi configurabili prevengono una sovraesposizione Evitamento delle Notizie: Filtro opzionale per eventi ad alto impatto

Filtro opzionale per eventi ad alto impatto Cronologia dei Trade Pulita: Sistema di commenti professionale per l'identificazione dei trade

Filosofia dello Sviluppatore

Costruito da JFX Trading con standard di codifica di livello istituzionale:

Senza Hype: La performance si esprime attraverso una gestione del rischio adeguata e una validazione

La performance si esprime attraverso una gestione del rischio adeguata e una validazione Adattabile al Mercato: Strategie doppie catturano diverse fasi di mercato

Strategie doppie catturano diverse fasi di mercato Logica Trasparente: Struttura di codice pulita con validazione completa

Struttura di codice pulita con validazione completa Evoluzione Continua: Aggiornamenti regolari basati sui cambiamenti della struttura di mercato

Requisiti di Configurazione

Configurazione Minima

Piattaforma MetaTrader 5

Accesso al simbolo XAUUSD

Broker affidabile con spread bassi

Comprensione di base dei parametri dell'EA

Configurazione Raccomandata

VPS per uptime 24/5

Conto ECN/Raw spread

Leva 1:100+

Debug di validazione abilitato durante i test iniziali

Divulgazione dei Rischi

Il trading di strumenti finanziari comporta un rischio intrinseco. KILLZONE KNIGHT PROP EA è uno strumento progettato per eseguire una strategia definita con controlli di rischio rigorosi. Nessun sistema di trading può garantire profitti o eliminare perdite. Gli utenti devono comprendere le strategie, testarle esaurientemente su conti demo e negoziare solo con capitale che possono permettersi di perdere. I backtest passati o i risultati in diretta non prevedono le prestazioni future.

Cosa Rende KILLZONE KNIGHT Diverso

Motori Doppi Indipendenti: Due strategie non correlate in un unico sistema

Due strategie non correlate in un unico sistema Precisione Basata su Sessioni: Punta a finestre temporali specifiche ad alta probabilità

Punta a finestre temporali specifiche ad alta probabilità Validazione Istituzionale: Gestione degli errori e controlli di rischio conformi al mercato MQL5

Gestione degli errori e controlli di rischio conformi al mercato MQL5 Trasparenza Visiva: Dashboard in tempo reale che mostra esattamente cosa fa l'EA

Dashboard in tempo reale che mostra esattamente cosa fa l'EA Zero Promesse: Nessuna rivendicazione di tasso di vittorie, nessuna garanzia di profitto—solo ingegneria solida

Nessuna rivendicazione di tasso di vittorie, nessuna garanzia di profitto—solo ingegneria solida Nativo per le Firme Prop: Costruito da zero per le regole di trading dei conti finanziati

KILLZONE KNIGHT PROP EA — Dove la precisione incontra il professionismo nel trading algoritmico dell'oro.

Suite Completa di Validazione | Architettura a Doppio Strategia