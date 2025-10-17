Pump Dump Pro P

Sistema Professionale Basato su Strategie di Trading PUMP AND DUMP

Rilevamento Avanzato dei Flussi Istituzionali e Analisi dei Movimenti Bancari

Fondamento del Sistema

PUMP DUMP PROP PRO (Traduzione in Italiano)

Il PUMP DUMP PROP PRO è un Expert Advisor (EA) specializzato, progettato attorno alla metodologia PUMP AND DUMP, che rileva i flussi di ordini istituzionali attraverso l'analisi dei picchi di volume, delle spazzate di liquidità e dei cambiamenti nella struttura di mercato. Sviluppato per ambienti di trading proprietario e trader retail disciplinati, questo sistema identifica i movimenti di mercato a livello bancario ed esegue entrate precise in zone di ritracciamento ottimali.

L'EA opera sulla base di principi di trading istituzionale comprovati: tracciamento delle zone in cui i grandi attori accumulano posizioni (picchi di volume), identificazione delle catture di liquidità (spazzate BSL/SSL) ed entrata durante ritracciamenti ad alta probabilità verso livelli chiave (Blocchi di Ordini, Gap di Valore Equo, zone di Fibonacci).

Metodologia di Trading: Concetti di Smart Money + Rilevamento dei Flussi Istituzionali

Mercati Supportati: Principali coppie Forex, XAUUSD (Oro), indici principali

Strategie di Trading Principali

Strategia 1: Continuazione Dopo Ritracciamento

Rileva i movimenti iniziali di PUMP/DUMP istituzionali attraverso picchi di volume, attende il ritracciamento del prezzo verso livelli chiave di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) prima di entrare nella direzione di continuazione.

Condizioni di Entrata:

Rilevamento di un picco di volume (2x+ del volume medio)

Il prezzo ritraccia verso la zona di Fibonacci

Conferma di un Blocco di Ordini al livello di entrata

Allineamento della struttura su un timeframe inferiore (minimi più alti per gli acquisti, massimi più bassi per le vendite)

Tipi di Entrata:

Aggressivo : Entrata quando il prezzo torna nella direzione del picco al livello di Fibonacci

: Entrata quando il prezzo torna nella direzione del picco al livello di Fibonacci Moderato : Richiede una candela di inversione + confluenza di un Blocco di Ordini

: Richiede una candela di inversione + confluenza di un Blocco di Ordini Conservativo: Allineamento completo di BOS + Blocco di Ordini + Fibonacci prima dell'entrata

Strategia 2: Trading Basato sulla Manipolazione

Identifica scenari di spazzata di liquidità in cui il prezzo caccia gli stop-loss (Liquidità Lato Acquisto/Vendita) prima di invertirsi nella vera direzione istituzionale.

Logica di Rilevamento:

Identificazione di massimi/minimi di swing (ritorno su 10 barre)

Il prezzo spazza sopra/sotto il livello di swing (cattura BSL/SSL)

Candela di spostamento immediato nella direzione opposta (minimo 20+ pips)

Entrata dopo conferma della spazzata + spostamento

Strategia 3: Accumulazione di Picchi di Volume Multipli

Traccia eventi di volume istituzionale consecutivi (2+ picchi in 1 ora), indicando una forte accumulazione o distribuzione bancaria.

Requisiti del Segnale:

Minimo di 2 picchi di volume consecutivi (200%+ del medio)

Tutti i picchi nella stessa direzione (allineamento rialzista/ribassista)

Entrata al primo retest della zona di picco

Conferma della struttura su un timeframe inferiore

Strategia 4: Ritracciamento nello Stesso Timeframe (Finestra di 5 Ore)

Rileva PUMP/DUMP nel timeframe principale, entra nei ritracciamenti di Fibonacci 61,8%-78,6% entro 5 ore dal movimento iniziale.

Struttura di Esecuzione:

Picco di volume nel timeframe M15/H1

Attende al massimo 5 ore per il ritracciamento

Entrata solo su livelli profondi di Fibonacci (0,618-0,786)

Presenza di un Blocco di Ordini richiesta nella zona di entrata

Strategia 5: Strategia Multi-Timeframe HTF/LTF

Identifica i movimenti istituzionali su timeframe superiori (H4/D1), esegue entrate su timeframe inferiori (M15) durante finestre di ritracciamento ottimali (fino a 7 giorni).

Logica Multi-Timeframe:

Candela di spostamento su timeframe superiore (60+ pips su H4)

Timeframe inferiore monitora i ritracciamenti di Fibonacci 61,8%-78,6%

Entrata richiede un cambiamento di struttura su LTF + confluenza di un Blocco di Ordini

Finestra massima di 7 giorni dal picco su HTF

Strategia 6: Modalità Ibrida

Opera tutte le 5 strategie contemporaneamente, scegliendo i setup più affidabili dalla strategia che si attiva per prima.

Analisi Avanzata della Struttura di Mercato

Rilevamento dei Blocchi di Ordini

Identifica le zone di accumulazione/distribuzione istituzionale attraverso l'analisi dei pattern di candele:

Blocco di Ordini Ribassista : Candela discendente seguita da un forte spostamento rialzista (2x la dimensione media della candela)

: Candela discendente seguita da un forte spostamento rialzista (2x la dimensione media della candela) Blocco di Ordini Rialzista : Candela ascendente seguita da un forte spostamento ribassista

: Candela ascendente seguita da un forte spostamento ribassista Ritorno su 400 barre per identificare i Blocchi di Ordini storici

Flag "testato" evita le rientrate in zone esaurite

Riconoscimento dei Gap di Valore Equo (FVG)

Rileva le zone di squilibrio in cui il prezzo si è mosso troppo velocemente, creando gap nel flusso di ordini:

FVG Rialzista : Candle[i-1].low > Candle[i+1].high (gap tra candele)

: Candle[i-1].low > Candle[i+1].high (gap tra candele) FVG Ribassista : Candle[i+1].low > Candle[i-1].high

: Candle[i+1].low > Candle[i-1].high Analisi continua su 50 barre per le zone FVG attive

Segnali di entrata al retest di FVG nella direzione della tendenza

Meccanica della Spazzata di Liquidità

Liquidità Lato Acquisto (BSL):

Il prezzo rompe sopra il massimo di swing recente

La candela chiude sotto il massimo di swing (conferma della spazzata)

Caccia agli stop-loss rilevata → si prevede un'inversione ribassista

Liquidità Lato Vendita (SSL):

Il prezzo rompe sotto il minimo di swing recente

La candela chiude sopra il minimo di swing (conferma della spazzata)

Caccia agli stop-loss rilevata → si prevede un'inversione rialzista

Rottura di Struttura (BOS) e Cambio di Carattere (CHOCH)

Rilevamento di BOS:

Per rialzista: Il prezzo chiude sopra il massimo di swing precedente

Per ribassista: Il prezzo chiude sotto il minimo di swing precedente

Conferma la continuazione della tendenza

Rilevamento di CHOCH:

La struttura della tendenza si rompe contro la direzione predominante

Segnala una possibile inversione della tendenza

Richiede conferma di spostamento (minimo 20+ pips)

Analisi di Spostamento

Misura la dimensione del corpo della candela (chiusura - apertura) rispetto a una soglia minima:

Predefinito: Minimo 20 pips per la conferma di spostamento

Indica un'urgenza istituzionale nella direzione del mercato

Utilizzato per validare l'importanza dei picchi di volume

Gestione Intelligente delle Posizioni

Stop Dinamici Basati su ATR

Calcolo ATR:

ATR a 14 periodi nel timeframe attuale

Stop Loss: Entrata ± (ATR × moltiplicatore 1,5)

Take Profit: Entrata ± (ATR × moltiplicatore 3,0)

Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato

Sistema di Prelievo Parziale Triplo

Distribuzione del Profitto:

Primo Parziale (trigger 50%): Chiude il 50% della posizione quando il prezzo raggiunge il 50% della distanza verso il TP

Secondo Parziale (trigger 30%): Chiude un ulteriore 30% a un livello specifico di TP

Uscita Finale: Il restante 20% continua fino all'obiettivo di TP completo

Protezione Breakeven

Sposta automaticamente lo stop loss all'entrata +5 pips quando:

Il prezzo si muove del 50% della distanza verso il TP nella direzione favorevole

Profitto minimo di 20 pips raggiunto

Protegge il capitale preservando il potenziale rialzista del trade

Stop Trailing Basato su ATR

Attivazione:

Attivato quando la posizione raggiunge il 30% dell'obiettivo di TP

Distanza di trailing: ATR attuale × 1,2

Dimensione del passo: Minimo 10 pips

Blocca i profitti durante movimenti prolungati

Framework di Gestione del Rischio

Logica di Dimensionamento delle Posizioni

Calcolo Automatico dei Lotti (se attivato):

Saldo del Conto × Percentuale di Rischio ÷ (Pips di Stop Loss × Valore del Pip) = Dimensione del Lotto

Rispetta le specifiche di lotto minimo/massimo/passo del broker

Valida contro SYMBOL_VOLUME_LIMIT

Considera il volume delle posizioni esistenti + ordini pendenti

Modalità Lotto Fisso:

Utilizza il parametro di input LotSize statico

Valida comunque le regole di volume del broker

Utile per il controllo manuale del rischio

Limiti e Spaziatura dei Trade

Controlli Giornalieri:

Massimo trade per giorno: 8 (predefinito)

Massimo trade per sessione: 3 (predefinito)

Limite di drawdown giornaliero: 3% (ferma il trading se superato)

Limite di drawdown totale: 6% (spegnimento di emergenza)

Spaziatura delle Posizioni:

Distanza minima tra i trade: 20 pips

Evita entrate raggruppate a livelli di prezzo simili

Valida contro tutte le posizioni aperte prima di una nuova entrata

Sistema di Filtro delle Notizie

Finestre di Evitamento:

Buffer pre-notizie: 30 minuti prima degli eventi programmati

Buffer post-notizie: 30 minuti dopo gli eventi programmati

Tre livelli di impatto: Alto, Medio, Basso

Evitamento configurabile per livello (predefinito: evitare eventi ad alto impatto)

Protezione Basata sul Tempo:

Monitora gli orari chiave delle pubblicazioni economiche (8:30, 10:00, 14:00 EST)

Eventi principali della sessione USA (NFP, FOMC, dati CPI)

Pubblicazioni della sessione europea (BCE, dati britannici)

Conformità e Validazione del Broker

Validazione Pre-Trading a 13 Livelli

Ogni trade passa attraverso controlli completi prima dell'esecuzione:

Validazione del Simbolo : Conferma che il simbolo è selezionato in MarketWatch, trading abilitato

: Conferma che il simbolo è selezionato in MarketWatch, trading abilitato Stato di Trading del Conto : Verifica che il conto e il terminale consentano il trading

: Verifica che il conto e il terminale consentano il trading Limite degli Ordini Pendenti : Verifica che ACCOUNT_LIMIT_ORDERS non sia superato

: Verifica che ACCOUNT_LIMIT_ORDERS non sia superato Limiti di Rischio : Valida i conteggi di trade giornalieri/sessione, limiti di drawdown

: Valida i conteggi di trade giornalieri/sessione, limiti di drawdown Prezzo Valido : Conferma la disponibilità dei dati di tick attuali

: Conferma la disponibilità dei dati di tick attuali Distanza Minima di Trading : Garantisce 20+ pips dalle posizioni esistenti

: Garantisce 20+ pips dalle posizioni esistenti Conformità della Distanza di Stop : Valida che SL/TP soddisfino SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL

: Valida che SL/TP soddisfino SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL Validazione degli Stop : Conferma che SL/TP siano posizionati correttamente rispetto all'entrata

: Conferma che SL/TP siano posizionati correttamente rispetto all'entrata Validazione del Volume : Verifica che la dimensione del lotto soddisfi le specifiche min/max/passo/limite

: Verifica che la dimensione del lotto soddisfi le specifiche min/max/passo/limite Fondi Sufficienti : Utilizza OrderCalcMargin() per verificare la disponibilità di margine

: Utilizza OrderCalcMargin() per verificare la disponibilità di margine Calcolo del Margine : Precalcola il requisito esatto di margine

: Precalcola il requisito esatto di margine Verifica del Livello di Congelamento : Garantisce che il prezzo non sia all'interno di SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL

: Garantisce che il prezzo non sia all'interno di SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL Storico delle Quotazioni: Verifica la disponibilità di almeno 100 barre per l'analisi

Regolazione Dinamica del Livello di Stop

Conformità Automatica:

Legge dinamicamente SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker

Regola i SL/TP calcolati per soddisfare i requisiti minimi di distanza

Per ACQUISTO: SL ≤ (Bid - StopsLevel), TP ≥ (Bid + StopsLevel)

Per VENDITA: SL ≥ (Ask + StopsLevel), TP ≤ (Ask - StopsLevel)

Sicurezza nella Modifica delle Posizioni

Prima di Ogni Tentativo di Modifica:

Valida che i nuovi SL/TP soddisfino i requisiti del livello di stop

Verifica la distanza del livello di congelamento dal prezzo attuale

Conferma il cambiamento reale dei valori SL/TP (evita richieste inutili)

Verifica il miglioramento della posizione (gli stop trailing si muovono solo favorevolmente)

Logica di Modifica:

Breakeven: Si sposta solo se l'attuale SL è peggiore del prezzo di entrata

Trailing: Si regola solo se il nuovo SL è migliore dell'attuale

Rispetta la distanza minima dal prezzo di mercato (livello di stop + livello di congelamento)

Architettura Tecnica

Gestione dei Dati

Sicurezza degli Array:

Verifica dei limiti in tutte le operazioni di accesso agli array

Valida il conteggio di Bars() prima delle richieste di dati storici

Verifica dei valori di ritorno di CopyRates() / CopyTickVolume()

Degradazione elegante quando i dati sono insufficienti

Protezione della Memoria:

Array di supporto/resistenza limitati a un massimo di 100 voci

Pulizia periodica dei punti strutturali obsoleti

Nessuna perdita di memoria nel tracciamento degli stop

Gestione Multi-Timeframe:

Variabili di timeframe separate per ogni strategia

Validazione dei dati indipendente per timeframe

Gestisce conteggi di barre bassi nei timeframe superiori (ad esempio, D1)

Protocollo di Gestione degli Errori

Pre-Esecuzione:

Tutte le funzioni di trading restituiscono indicatori di successo booleani

Le validazioni fallite stampano il contesto dell'errore quando il debug è abilitato

Nessun trade eseguito se uno strato di validazione fallisce

Post-Esecuzione:

Cattura trade.ResultRetcode() dopo ogni operazione

Registra le ragioni del fallimento con contesto completo

Avverte l'utente sugli errori critici

Accesso agli Array:

Modelli di accesso sicuri evitano crash per accesso fuori dai limiti

Validazione dell'indice prima di ogni lettura dell'array

I messaggi di debug identificano la posizione esatta del fallimento

Pannello Visivo (Opzionale)

Pannello di Intelligenza in Tempo Reale

Monitor di Stato delle Strategie:

Visualizza lo stato attivo/monitoraggio per ciascuna delle 5 strategie

Indicatori codificati a colori (Verde=Attivo, Bianco=Monitoraggio)

Conteggi di rilevamento in tempo reale (picchi di volume, spazzate di liquidità, Blocchi di Ordini, FVG)

Rilevamento di Mercato:

PUMP Rilevato: Indicatore SÌ/NO con colore

DUMP Rilevato: Indicatore SÌ/NO con colore

Contatore di Picchi Consecutivi

Conteggio di Blocchi di Ordini

Conteggio di Gap di Valore Equo

Stato di Rischio:

Trade giornalieri: Visualizzazione Attuale/Massimo

Trade di sessione: Visualizzazione Attuale/Massimo

Trade manuali: Visualizzazione Attuale/Massimo

Drawdown giornaliero: Percentuale con soglia di colore

Drawdown totale: Percentuale con soglia di colore

Metriche di Performance:

Numero di trade aperti vs massimo consentito

P&L giornaliero nella valuta del conto

Visualizzazione del saldo attuale

Equità con codifica a colori dei profitti/perdite

Controlli di Trading Manuale

Ordini di Mercato:

Pulsante BUY MARKET (verde)

Pulsante SELL MARKET (rosso)

Ordini Pendenti:

Pulsante BUY LIMIT (posiziona l'ordine 20 pips sotto il prezzo attuale)

Pulsante SELL LIMIT (posiziona l'ordine 20 pips sopra il prezzo attuale)

Pulsante BUY STOP (posiziona l'ordine 20 pips sopra il prezzo attuale)

Pulsante SELL STOP (posiziona l'ordine 20 pips sotto il prezzo attuale)

Gestione delle Posizioni:

Pulsante CLOSE ALL (chiude tutte le posizioni immediatamente)

Pulsante CLOSE + (chiude solo le posizioni in profitto)

BREAKEVEN ALL (sposta tutte le posizioni all'entrata +5 pips)

PARTIAL 50% (chiude il 50% di ogni posizione)

TRAIL SL (attiva lo stop trailing su tutte le posizioni)

Configurazione in Tempo Reale:

Campo di regolazione della percentuale di rischio (modificabile)

Campo SL in pips (modificabile)

Campo TP in pips (modificabile)

Aggiornamenti dei parametri in tempo reale

Specifiche di Distribuzione

Requisiti Minimi

Conto:

Deposito minimo: $500 (capacità di 0,01 lotto)

Raccomandato: $1.000+ per un rischio confortevole dello 0,1%

Tipo di conto: Compatibile con Netting o Hedging

Broker:

Esecuzione: Esecuzione di mercato (ECN/STP preferito)

Livello di stop: <30 punti ideale

Livello di congelamento: <20 punti ideale

Spread: <30 punti su EURUSD durante sessioni attive

Riempimento degli ordini: FOK (Fill-Or-Kill) o IOC

Infrastruttura:

VPS consigliato per operazioni 24/5

Latenza: <100ms al server del broker

Connessione stabile: 99% di uptime minimo

Versione MT5: Ultima versione (2000+)

Simboli di Trading Ottimali

Primari:

EURUSD (ottimizzazione predefinita)

GBPUSD (alta liquidità)

XAUUSD (oro/metalli)

Compatibili:

USDJPY, AUDUSD, USDCAD (coppie maggiori)

XAGUSD (argento)

US30, NAS100 (indici con regolazione dei parametri)

Raccomandazioni sui Timeframe

Analisi Multi-Timeframe:

HTF (Timeframe Superiore): H4 o D1 per la struttura

LTF (Timeframe Inferiore): M15 per la precisione dell'entrata

Rilevamento del Volume: M15 (predefinito) o M5 (segnali più veloci)

Timeframe Singolo:

M15 per un approccio equilibrato

H1 per uno stile di trading swing

M5 per lo scalping (richiede regolazione dei parametri)

Profili di Configurazione

Conservativo (Conformità alle Ditte Prop):

RiskPercent = 0,1

MaxTradesPerDay = 5

MaxTradesPerSession = 2

MaxOpenTrades = 2

ATR_Multiplier_SL = 1,5

ATR_Multiplier_TP = 3,0

EnableNewsFilter = true

AvoidHighImpactNews = true

Moderato (Retail Esperti):

RiskPercent = 0,5

MaxTradesPerDay = 8

MaxTradesPerSession = 3

MaxOpenTrades = 3

ATR_Multiplier_SL = 1,5

ATR_Multiplier_TP = 3,0

EnableNewsFilter = true

AvoidHighImpactNews = true

Aggressivo (Alta Tolleranza al Rischio):

RiskPercent = 1,0

MaxTradesPerDay = 10

MaxTradesPerSession = 4

MaxOpenTrades = 4

ATR_Multiplier_SL = 1,2

ATR_Multiplier_TP = 3,5

EnableNewsFilter = false

MinTradeDistancePips = 10

Differentiatori del Sistema

Implementazione Unica di SMC

✓ 5 Strategie SMC Distinte: Non un EA a approccio unico; combina metodologie di continuazione, manipolazione, multi-picchi, stesso timeframe e HTF/LTF

✓ Logica Istituzionale Reale: Rileva movimenti bancari reali attraverso l'analisi dei picchi di volume, non solo incroci di indicatori

✓ Rilevamento delle Spazzate di Liquidità: Identifica le cacce agli stop-loss BSL/SSL che precedono movimenti significativi

✓ Confluenza dei Blocchi di Ordini: Valida le entrate nelle zone di accumulazione istituzionale

✓ Riconoscimento dei Gap di Valore Equo: Entra nei ritracciamenti di squilibrio per un R:R ottimale

Superiorità Tecnica

✓ Pipeline di Validazione a 13 Livelli: Ogni trade è verificato contro criteri di conformità completi

✓ Standard di Mercato MQL5: 100% conforme ai requisiti di validazione di MetaQuotes

✓ Design Agnostico del Broker: Si adatta automaticamente alle specifiche di qualsiasi broker

✓ Operazioni Sicure per la Memoria: Verifica dei limiti degli array evita crash

✓ Testato su Più Simboli: Funziona su Forex, Oro e Indici senza modifiche

Eccellenza nel Controllo del Rischio

✓ Stop Dinamici ATR: Si adatta automaticamente alla volatilità attuale

✓ Sistema di Profitto Parziale: Garantisce guadagni preservando il potenziale di continuazione

✓ Protezione Breakeven: Sposta SL all'entrata quando il 50% del profitto è raggiunto

✓ Logica di Stop Trailing: Trailing basato su ATR blocca i profitti nei movimenti prolungati

✓ Evitamento delle Notizie: Impedisce il trading durante le pubblicazioni economiche ad alto impatto

Funzionalità Professionali

✓ Sistema di Log di Debug: Tracciamento completo delle operazioni per l'analisi

✓ Sovrascrittura Manuale: Controllo totale del trader tramite pulsanti del pannello

✓ Pannello in Tempo Reale: Pannello compatibile con 4K con statistiche in diretta

✓ Base di Codice Modulare: Architettura pulita per una facile personalizzazione

✓ Commutazione delle Strategie: Attiva/disattiva strategie individuali in tempo reale

Protocollo di Test

Fase 1: Tester di Strategie (Obbligatorio)

Eseguire un backtest di 2 anni su EURUSD M15

Verificare la qualità dei dati di tick (modellazione al 99,9%)

Analizzare i modelli di drawdown e recupero

Rivedere la distribuzione dei trade tra le strategie

Esaminare il log degli errori per violazioni di conformità

Fase 2: Conto Demo (Minimo 3 Settimane)

Distribuire su un feed demo live

Monitorare la qualità di esecuzione in tempo reale

Testare tutti i controlli manuali (pulsanti, modifiche)

Validare l'accuratezza del pannello

Verificare il funzionamento del filtro delle notizie durante eventi reali

Documentare il comportamento di slippage e requote

Fase 3: Micro Live (2 Settimane)

Iniziare con un rischio minimo (0,01%)

Utilizzare la dimensione minima del lotto (0,01)

Monitorare intensamente i primi 20 trade

Confermare la stabilità del VPS

Verificare la compatibilità con il broker

Verificare la funzionalità del sistema di log

Fase 4: Distribuzione Completa

Aumentare gradualmente il rischio al livello desiderato

Attivare tutte le strategie desiderate

Attivare il filtro delle notizie

Impostare limiti giornalieri/sessione appropriati

Stabilire una routine di monitoraggio

Filosofia del Sistema

Precisione Prima della Frequenza: Il SMC PUMP PROP PRO si concentra sul rilevamento di flussi istituzionali ad alta probabilità, piuttosto che sul trading ad alta frequenza. Il sistema attende movimenti confermati a livello bancario prima di eseguire entrate.

Struttura Prima degli Indicatori: Opera sulla base della struttura di mercato (BOS, CHOCH, Blocchi di Ordini, FVG), piuttosto che su indicatori ritardati. L'azione del prezzo e la dinamica del volume guidano il processo decisionale.

Mentalità di Gestione del Rischio Prima di Tutto: Ogni trade validato contro 13 livelli di conformità prima dell'esecuzione. Nessun compromesso. Nessuna eccezione.

Trasparenza: Visibilità totale di ogni rilevamento, validazione e decisione di esecuzione attraverso log completi quando il debug è attivato.

Adattabilità: Funziona da $500 a $200.000+ su conti con la stessa metodologia. Scala naturalmente con la crescita del conto.

Dichiarazioni Importanti

Rischio di Trading: Ogni trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo EA è uno strumento per eseguire la metodologia SMC, non un consiglio finanziario.

Nessuna Garanzia di Performance: I risultati di backtest e demo passati non garantiscono prestazioni future. Le condizioni di mercato cambiano continuamente.

Responsabilità dell'Utente: I trader sono gli unici responsabili delle decisioni di configurazione, test e distribuzione. Effettuare sempre test approfonditi prima del trading live.

Dipendenza dal Broker: La qualità di esecuzione dipende dall'infrastruttura del broker, dagli spread e dalla stabilità del server. I risultati variano a seconda del broker.

Configurazione Critica: Configurazioni inappropriate possono amplificare le perdite. Comprendere ogni parametro prima di modificarlo. Iniziare in modo conservativo.

Monitoraggio Necessario: Soprattutto durante le prime 2 settimane di operazioni live. Assicurarsi che il sistema si comporti come previsto nel proprio ambiente specifico.

Risorse di Supporto Tecnico

Documentazione : Spiegazioni complete dei parametri di input nelle proprietà dell'EA

: Spiegazioni complete dei parametri di input nelle proprietà dell'EA Log di Debug : Attivare EnableDebugMessages per un tracciamento dettagliato delle operazioni

: Attivare EnableDebugMessages per un tracciamento dettagliato delle operazioni Pannello : Monitoraggio della salute del sistema in tempo reale tramite un pannello visivo

: Monitoraggio della salute del sistema in tempo reale tramite un pannello visivo Comunità: Accesso alle reti di trader proprietari che utilizzano la metodologia SMC

SMC PUMP PROP PRO - Automazione Professionale dei Concetti di Smart Money

Questo Expert Advisor è uno strumento di trading tecnico basato sulla metodologia dei Concetti di Smart Money. Gli utenti sono responsabili delle loro decisioni e risultati di trading. Effettuare sempre test completi prima della distribuzione live.