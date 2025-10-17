Pump Dump Pro P
- Experts
- John Muguimi Njue
- Versione: 7.70
- Attivazioni: 10
Sistema Professionale Basato su Strategie di Trading PUMP AND DUMP
Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00)
Rilevamento Avanzato dei Flussi Istituzionali e Analisi dei Movimenti Bancari
Fondamento del Sistema
Il PUMP DUMP PROP PRO è un Expert Advisor (EA) specializzato, progettato attorno alla metodologia PUMP AND DUMP, che rileva i flussi di ordini istituzionali attraverso l'analisi dei picchi di volume, delle spazzate di liquidità e dei cambiamenti nella struttura di mercato. Sviluppato per ambienti di trading proprietario e trader retail disciplinati, questo sistema identifica i movimenti di mercato a livello bancario ed esegue entrate precise in zone di ritracciamento ottimali.
L'EA opera sulla base di principi di trading istituzionale comprovati: tracciamento delle zone in cui i grandi attori accumulano posizioni (picchi di volume), identificazione delle catture di liquidità (spazzate BSL/SSL) ed entrata durante ritracciamenti ad alta probabilità verso livelli chiave (Blocchi di Ordini, Gap di Valore Equo, zone di Fibonacci).
Metodologia di Trading: Concetti di Smart Money + Rilevamento dei Flussi Istituzionali
Mercati Supportati: Principali coppie Forex, XAUUSD (Oro), indici principali
Strategie di Trading Principali
Strategia 1: Continuazione Dopo Ritracciamento
Rileva i movimenti iniziali di PUMP/DUMP istituzionali attraverso picchi di volume, attende il ritracciamento del prezzo verso livelli chiave di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) prima di entrare nella direzione di continuazione.
Condizioni di Entrata:
- Rilevamento di un picco di volume (2x+ del volume medio)
- Il prezzo ritraccia verso la zona di Fibonacci
- Conferma di un Blocco di Ordini al livello di entrata
- Allineamento della struttura su un timeframe inferiore (minimi più alti per gli acquisti, massimi più bassi per le vendite)
Tipi di Entrata:
- Aggressivo: Entrata quando il prezzo torna nella direzione del picco al livello di Fibonacci
- Moderato: Richiede una candela di inversione + confluenza di un Blocco di Ordini
- Conservativo: Allineamento completo di BOS + Blocco di Ordini + Fibonacci prima dell'entrata
Strategia 2: Trading Basato sulla Manipolazione
Identifica scenari di spazzata di liquidità in cui il prezzo caccia gli stop-loss (Liquidità Lato Acquisto/Vendita) prima di invertirsi nella vera direzione istituzionale.
Logica di Rilevamento:
- Identificazione di massimi/minimi di swing (ritorno su 10 barre)
- Il prezzo spazza sopra/sotto il livello di swing (cattura BSL/SSL)
- Candela di spostamento immediato nella direzione opposta (minimo 20+ pips)
- Entrata dopo conferma della spazzata + spostamento
Strategia 3: Accumulazione di Picchi di Volume Multipli
Traccia eventi di volume istituzionale consecutivi (2+ picchi in 1 ora), indicando una forte accumulazione o distribuzione bancaria.
Requisiti del Segnale:
- Minimo di 2 picchi di volume consecutivi (200%+ del medio)
- Tutti i picchi nella stessa direzione (allineamento rialzista/ribassista)
- Entrata al primo retest della zona di picco
- Conferma della struttura su un timeframe inferiore
Strategia 4: Ritracciamento nello Stesso Timeframe (Finestra di 5 Ore)
Rileva PUMP/DUMP nel timeframe principale, entra nei ritracciamenti di Fibonacci 61,8%-78,6% entro 5 ore dal movimento iniziale.
Struttura di Esecuzione:
- Picco di volume nel timeframe M15/H1
- Attende al massimo 5 ore per il ritracciamento
- Entrata solo su livelli profondi di Fibonacci (0,618-0,786)
- Presenza di un Blocco di Ordini richiesta nella zona di entrata
Strategia 5: Strategia Multi-Timeframe HTF/LTF
Identifica i movimenti istituzionali su timeframe superiori (H4/D1), esegue entrate su timeframe inferiori (M15) durante finestre di ritracciamento ottimali (fino a 7 giorni).
Logica Multi-Timeframe:
- Candela di spostamento su timeframe superiore (60+ pips su H4)
- Timeframe inferiore monitora i ritracciamenti di Fibonacci 61,8%-78,6%
- Entrata richiede un cambiamento di struttura su LTF + confluenza di un Blocco di Ordini
- Finestra massima di 7 giorni dal picco su HTF
Strategia 6: Modalità Ibrida
Opera tutte le 5 strategie contemporaneamente, scegliendo i setup più affidabili dalla strategia che si attiva per prima.
Analisi Avanzata della Struttura di Mercato
Rilevamento dei Blocchi di Ordini
Identifica le zone di accumulazione/distribuzione istituzionale attraverso l'analisi dei pattern di candele:
- Blocco di Ordini Ribassista: Candela discendente seguita da un forte spostamento rialzista (2x la dimensione media della candela)
- Blocco di Ordini Rialzista: Candela ascendente seguita da un forte spostamento ribassista
- Ritorno su 400 barre per identificare i Blocchi di Ordini storici
- Flag "testato" evita le rientrate in zone esaurite
Riconoscimento dei Gap di Valore Equo (FVG)
Rileva le zone di squilibrio in cui il prezzo si è mosso troppo velocemente, creando gap nel flusso di ordini:
- FVG Rialzista: Candle[i-1].low > Candle[i+1].high (gap tra candele)
- FVG Ribassista: Candle[i+1].low > Candle[i-1].high
- Analisi continua su 50 barre per le zone FVG attive
- Segnali di entrata al retest di FVG nella direzione della tendenza
Meccanica della Spazzata di Liquidità
Liquidità Lato Acquisto (BSL):
- Il prezzo rompe sopra il massimo di swing recente
- La candela chiude sotto il massimo di swing (conferma della spazzata)
- Caccia agli stop-loss rilevata → si prevede un'inversione ribassista
Liquidità Lato Vendita (SSL):
- Il prezzo rompe sotto il minimo di swing recente
- La candela chiude sopra il minimo di swing (conferma della spazzata)
- Caccia agli stop-loss rilevata → si prevede un'inversione rialzista
Rottura di Struttura (BOS) e Cambio di Carattere (CHOCH)
Rilevamento di BOS:
- Per rialzista: Il prezzo chiude sopra il massimo di swing precedente
- Per ribassista: Il prezzo chiude sotto il minimo di swing precedente
- Conferma la continuazione della tendenza
Rilevamento di CHOCH:
- La struttura della tendenza si rompe contro la direzione predominante
- Segnala una possibile inversione della tendenza
- Richiede conferma di spostamento (minimo 20+ pips)
Analisi di Spostamento
Misura la dimensione del corpo della candela (chiusura - apertura) rispetto a una soglia minima:
- Predefinito: Minimo 20 pips per la conferma di spostamento
- Indica un'urgenza istituzionale nella direzione del mercato
- Utilizzato per validare l'importanza dei picchi di volume
Gestione Intelligente delle Posizioni
Stop Dinamici Basati su ATR
Calcolo ATR:
- ATR a 14 periodi nel timeframe attuale
- Stop Loss: Entrata ± (ATR × moltiplicatore 1,5)
- Take Profit: Entrata ± (ATR × moltiplicatore 3,0)
- Si adatta automaticamente alla volatilità del mercato
Sistema di Prelievo Parziale Triplo
Distribuzione del Profitto:
- Primo Parziale (trigger 50%): Chiude il 50% della posizione quando il prezzo raggiunge il 50% della distanza verso il TP
- Secondo Parziale (trigger 30%): Chiude un ulteriore 30% a un livello specifico di TP
- Uscita Finale: Il restante 20% continua fino all'obiettivo di TP completo
Protezione Breakeven
Sposta automaticamente lo stop loss all'entrata +5 pips quando:
- Il prezzo si muove del 50% della distanza verso il TP nella direzione favorevole
- Profitto minimo di 20 pips raggiunto
- Protegge il capitale preservando il potenziale rialzista del trade
Stop Trailing Basato su ATR
Attivazione:
- Attivato quando la posizione raggiunge il 30% dell'obiettivo di TP
- Distanza di trailing: ATR attuale × 1,2
- Dimensione del passo: Minimo 10 pips
- Blocca i profitti durante movimenti prolungati
Framework di Gestione del Rischio
Logica di Dimensionamento delle Posizioni
Calcolo Automatico dei Lotti (se attivato):
- Saldo del Conto × Percentuale di Rischio ÷ (Pips di Stop Loss × Valore del Pip) = Dimensione del Lotto
- Rispetta le specifiche di lotto minimo/massimo/passo del broker
- Valida contro SYMBOL_VOLUME_LIMIT
- Considera il volume delle posizioni esistenti + ordini pendenti
Modalità Lotto Fisso:
- Utilizza il parametro di input LotSize statico
- Valida comunque le regole di volume del broker
- Utile per il controllo manuale del rischio
Limiti e Spaziatura dei Trade
Controlli Giornalieri:
- Massimo trade per giorno: 8 (predefinito)
- Massimo trade per sessione: 3 (predefinito)
- Limite di drawdown giornaliero: 3% (ferma il trading se superato)
- Limite di drawdown totale: 6% (spegnimento di emergenza)
Spaziatura delle Posizioni:
- Distanza minima tra i trade: 20 pips
- Evita entrate raggruppate a livelli di prezzo simili
- Valida contro tutte le posizioni aperte prima di una nuova entrata
Sistema di Filtro delle Notizie
Finestre di Evitamento:
- Buffer pre-notizie: 30 minuti prima degli eventi programmati
- Buffer post-notizie: 30 minuti dopo gli eventi programmati
- Tre livelli di impatto: Alto, Medio, Basso
- Evitamento configurabile per livello (predefinito: evitare eventi ad alto impatto)
Protezione Basata sul Tempo:
- Monitora gli orari chiave delle pubblicazioni economiche (8:30, 10:00, 14:00 EST)
- Eventi principali della sessione USA (NFP, FOMC, dati CPI)
- Pubblicazioni della sessione europea (BCE, dati britannici)
Conformità e Validazione del Broker
Validazione Pre-Trading a 13 Livelli
Ogni trade passa attraverso controlli completi prima dell'esecuzione:
- Validazione del Simbolo: Conferma che il simbolo è selezionato in MarketWatch, trading abilitato
- Stato di Trading del Conto: Verifica che il conto e il terminale consentano il trading
- Limite degli Ordini Pendenti: Verifica che ACCOUNT_LIMIT_ORDERS non sia superato
- Limiti di Rischio: Valida i conteggi di trade giornalieri/sessione, limiti di drawdown
- Prezzo Valido: Conferma la disponibilità dei dati di tick attuali
- Distanza Minima di Trading: Garantisce 20+ pips dalle posizioni esistenti
- Conformità della Distanza di Stop: Valida che SL/TP soddisfino SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
- Validazione degli Stop: Conferma che SL/TP siano posizionati correttamente rispetto all'entrata
- Validazione del Volume: Verifica che la dimensione del lotto soddisfi le specifiche min/max/passo/limite
- Fondi Sufficienti: Utilizza OrderCalcMargin() per verificare la disponibilità di margine
- Calcolo del Margine: Precalcola il requisito esatto di margine
- Verifica del Livello di Congelamento: Garantisce che il prezzo non sia all'interno di SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
- Storico delle Quotazioni: Verifica la disponibilità di almeno 100 barre per l'analisi
Regolazione Dinamica del Livello di Stop
Conformità Automatica:
- Legge dinamicamente SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL del broker
- Regola i SL/TP calcolati per soddisfare i requisiti minimi di distanza
- Per ACQUISTO: SL ≤ (Bid - StopsLevel), TP ≥ (Bid + StopsLevel)
- Per VENDITA: SL ≥ (Ask + StopsLevel), TP ≤ (Ask - StopsLevel)
Sicurezza nella Modifica delle Posizioni
Prima di Ogni Tentativo di Modifica:
- Valida che i nuovi SL/TP soddisfino i requisiti del livello di stop
- Verifica la distanza del livello di congelamento dal prezzo attuale
- Conferma il cambiamento reale dei valori SL/TP (evita richieste inutili)
- Verifica il miglioramento della posizione (gli stop trailing si muovono solo favorevolmente)
Logica di Modifica:
- Breakeven: Si sposta solo se l'attuale SL è peggiore del prezzo di entrata
- Trailing: Si regola solo se il nuovo SL è migliore dell'attuale
- Rispetta la distanza minima dal prezzo di mercato (livello di stop + livello di congelamento)
Architettura Tecnica
Gestione dei Dati
Sicurezza degli Array:
- Verifica dei limiti in tutte le operazioni di accesso agli array
- Valida il conteggio di Bars() prima delle richieste di dati storici
- Verifica dei valori di ritorno di CopyRates() / CopyTickVolume()
- Degradazione elegante quando i dati sono insufficienti
Protezione della Memoria:
- Array di supporto/resistenza limitati a un massimo di 100 voci
- Pulizia periodica dei punti strutturali obsoleti
- Nessuna perdita di memoria nel tracciamento degli stop
Gestione Multi-Timeframe:
- Variabili di timeframe separate per ogni strategia
- Validazione dei dati indipendente per timeframe
- Gestisce conteggi di barre bassi nei timeframe superiori (ad esempio, D1)
Protocollo di Gestione degli Errori
Pre-Esecuzione:
- Tutte le funzioni di trading restituiscono indicatori di successo booleani
- Le validazioni fallite stampano il contesto dell'errore quando il debug è abilitato
- Nessun trade eseguito se uno strato di validazione fallisce
Post-Esecuzione:
- Cattura trade.ResultRetcode() dopo ogni operazione
- Registra le ragioni del fallimento con contesto completo
- Avverte l'utente sugli errori critici
Accesso agli Array:
- Modelli di accesso sicuri evitano crash per accesso fuori dai limiti
- Validazione dell'indice prima di ogni lettura dell'array
- I messaggi di debug identificano la posizione esatta del fallimento
Pannello Visivo (Opzionale)
Pannello di Intelligenza in Tempo Reale
Monitor di Stato delle Strategie:
- Visualizza lo stato attivo/monitoraggio per ciascuna delle 5 strategie
- Indicatori codificati a colori (Verde=Attivo, Bianco=Monitoraggio)
- Conteggi di rilevamento in tempo reale (picchi di volume, spazzate di liquidità, Blocchi di Ordini, FVG)
Rilevamento di Mercato:
- PUMP Rilevato: Indicatore SÌ/NO con colore
- DUMP Rilevato: Indicatore SÌ/NO con colore
- Contatore di Picchi Consecutivi
- Conteggio di Blocchi di Ordini
- Conteggio di Gap di Valore Equo
Stato di Rischio:
- Trade giornalieri: Visualizzazione Attuale/Massimo
- Trade di sessione: Visualizzazione Attuale/Massimo
- Trade manuali: Visualizzazione Attuale/Massimo
- Drawdown giornaliero: Percentuale con soglia di colore
- Drawdown totale: Percentuale con soglia di colore
Metriche di Performance:
- Numero di trade aperti vs massimo consentito
- P&L giornaliero nella valuta del conto
- Visualizzazione del saldo attuale
- Equità con codifica a colori dei profitti/perdite
Controlli di Trading Manuale
Ordini di Mercato:
- Pulsante BUY MARKET (verde)
- Pulsante SELL MARKET (rosso)
Ordini Pendenti:
- Pulsante BUY LIMIT (posiziona l'ordine 20 pips sotto il prezzo attuale)
- Pulsante SELL LIMIT (posiziona l'ordine 20 pips sopra il prezzo attuale)
- Pulsante BUY STOP (posiziona l'ordine 20 pips sopra il prezzo attuale)
- Pulsante SELL STOP (posiziona l'ordine 20 pips sotto il prezzo attuale)
Gestione delle Posizioni:
- Pulsante CLOSE ALL (chiude tutte le posizioni immediatamente)
- Pulsante CLOSE + (chiude solo le posizioni in profitto)
- BREAKEVEN ALL (sposta tutte le posizioni all'entrata +5 pips)
- PARTIAL 50% (chiude il 50% di ogni posizione)
- TRAIL SL (attiva lo stop trailing su tutte le posizioni)
Configurazione in Tempo Reale:
- Campo di regolazione della percentuale di rischio (modificabile)
- Campo SL in pips (modificabile)
- Campo TP in pips (modificabile)
- Aggiornamenti dei parametri in tempo reale
Specifiche di Distribuzione
Requisiti Minimi
Conto:
- Deposito minimo: $500 (capacità di 0,01 lotto)
- Raccomandato: $1.000+ per un rischio confortevole dello 0,1%
- Tipo di conto: Compatibile con Netting o Hedging
Broker:
- Esecuzione: Esecuzione di mercato (ECN/STP preferito)
- Livello di stop: <30 punti ideale
- Livello di congelamento: <20 punti ideale
- Spread: <30 punti su EURUSD durante sessioni attive
- Riempimento degli ordini: FOK (Fill-Or-Kill) o IOC
Infrastruttura:
- VPS consigliato per operazioni 24/5
- Latenza: <100ms al server del broker
- Connessione stabile: 99% di uptime minimo
- Versione MT5: Ultima versione (2000+)
Simboli di Trading Ottimali
Primari:
- EURUSD (ottimizzazione predefinita)
- GBPUSD (alta liquidità)
- XAUUSD (oro/metalli)
Compatibili:
- USDJPY, AUDUSD, USDCAD (coppie maggiori)
- XAGUSD (argento)
- US30, NAS100 (indici con regolazione dei parametri)
Raccomandazioni sui Timeframe
Analisi Multi-Timeframe:
- HTF (Timeframe Superiore): H4 o D1 per la struttura
- LTF (Timeframe Inferiore): M15 per la precisione dell'entrata
- Rilevamento del Volume: M15 (predefinito) o M5 (segnali più veloci)
Timeframe Singolo:
- M15 per un approccio equilibrato
- H1 per uno stile di trading swing
- M5 per lo scalping (richiede regolazione dei parametri)
Profili di Configurazione
Conservativo (Conformità alle Ditte Prop):
- RiskPercent = 0,1
- MaxTradesPerDay = 5
- MaxTradesPerSession = 2
- MaxOpenTrades = 2
- ATR_Multiplier_SL = 1,5
- ATR_Multiplier_TP = 3,0
- EnableNewsFilter = true
- AvoidHighImpactNews = true
Moderato (Retail Esperti):
- RiskPercent = 0,5
- MaxTradesPerDay = 8
- MaxTradesPerSession = 3
- MaxOpenTrades = 3
- ATR_Multiplier_SL = 1,5
- ATR_Multiplier_TP = 3,0
- EnableNewsFilter = true
- AvoidHighImpactNews = true
Aggressivo (Alta Tolleranza al Rischio):
- RiskPercent = 1,0
- MaxTradesPerDay = 10
- MaxTradesPerSession = 4
- MaxOpenTrades = 4
- ATR_Multiplier_SL = 1,2
- ATR_Multiplier_TP = 3,5
- EnableNewsFilter = false
- MinTradeDistancePips = 10
Differentiatori del Sistema
Implementazione Unica di SMC
- ✓ 5 Strategie SMC Distinte: Non un EA a approccio unico; combina metodologie di continuazione, manipolazione, multi-picchi, stesso timeframe e HTF/LTF
- ✓ Logica Istituzionale Reale: Rileva movimenti bancari reali attraverso l'analisi dei picchi di volume, non solo incroci di indicatori
- ✓ Rilevamento delle Spazzate di Liquidità: Identifica le cacce agli stop-loss BSL/SSL che precedono movimenti significativi
- ✓ Confluenza dei Blocchi di Ordini: Valida le entrate nelle zone di accumulazione istituzionale
- ✓ Riconoscimento dei Gap di Valore Equo: Entra nei ritracciamenti di squilibrio per un R:R ottimale
Superiorità Tecnica
- ✓ Pipeline di Validazione a 13 Livelli: Ogni trade è verificato contro criteri di conformità completi
- ✓ Standard di Mercato MQL5: 100% conforme ai requisiti di validazione di MetaQuotes
- ✓ Design Agnostico del Broker: Si adatta automaticamente alle specifiche di qualsiasi broker
- ✓ Operazioni Sicure per la Memoria: Verifica dei limiti degli array evita crash
- ✓ Testato su Più Simboli: Funziona su Forex, Oro e Indici senza modifiche
Eccellenza nel Controllo del Rischio
- ✓ Stop Dinamici ATR: Si adatta automaticamente alla volatilità attuale
- ✓ Sistema di Profitto Parziale: Garantisce guadagni preservando il potenziale di continuazione
- ✓ Protezione Breakeven: Sposta SL all'entrata quando il 50% del profitto è raggiunto
- ✓ Logica di Stop Trailing: Trailing basato su ATR blocca i profitti nei movimenti prolungati
- ✓ Evitamento delle Notizie: Impedisce il trading durante le pubblicazioni economiche ad alto impatto
Funzionalità Professionali
- ✓ Sistema di Log di Debug: Tracciamento completo delle operazioni per l'analisi
- ✓ Sovrascrittura Manuale: Controllo totale del trader tramite pulsanti del pannello
- ✓ Pannello in Tempo Reale: Pannello compatibile con 4K con statistiche in diretta
- ✓ Base di Codice Modulare: Architettura pulita per una facile personalizzazione
- ✓ Commutazione delle Strategie: Attiva/disattiva strategie individuali in tempo reale
Protocollo di Test
Fase 1: Tester di Strategie (Obbligatorio)
- Eseguire un backtest di 2 anni su EURUSD M15
- Verificare la qualità dei dati di tick (modellazione al 99,9%)
- Analizzare i modelli di drawdown e recupero
- Rivedere la distribuzione dei trade tra le strategie
- Esaminare il log degli errori per violazioni di conformità
Fase 2: Conto Demo (Minimo 3 Settimane)
- Distribuire su un feed demo live
- Monitorare la qualità di esecuzione in tempo reale
- Testare tutti i controlli manuali (pulsanti, modifiche)
- Validare l'accuratezza del pannello
- Verificare il funzionamento del filtro delle notizie durante eventi reali
- Documentare il comportamento di slippage e requote
Fase 3: Micro Live (2 Settimane)
- Iniziare con un rischio minimo (0,01%)
- Utilizzare la dimensione minima del lotto (0,01)
- Monitorare intensamente i primi 20 trade
- Confermare la stabilità del VPS
- Verificare la compatibilità con il broker
- Verificare la funzionalità del sistema di log
Fase 4: Distribuzione Completa
- Aumentare gradualmente il rischio al livello desiderato
- Attivare tutte le strategie desiderate
- Attivare il filtro delle notizie
- Impostare limiti giornalieri/sessione appropriati
- Stabilire una routine di monitoraggio
Filosofia del Sistema
Precisione Prima della Frequenza: Il SMC PUMP PROP PRO si concentra sul rilevamento di flussi istituzionali ad alta probabilità, piuttosto che sul trading ad alta frequenza. Il sistema attende movimenti confermati a livello bancario prima di eseguire entrate.
Struttura Prima degli Indicatori: Opera sulla base della struttura di mercato (BOS, CHOCH, Blocchi di Ordini, FVG), piuttosto che su indicatori ritardati. L'azione del prezzo e la dinamica del volume guidano il processo decisionale.
Mentalità di Gestione del Rischio Prima di Tutto: Ogni trade validato contro 13 livelli di conformità prima dell'esecuzione. Nessun compromesso. Nessuna eccezione.
Trasparenza: Visibilità totale di ogni rilevamento, validazione e decisione di esecuzione attraverso log completi quando il debug è attivato.
Adattabilità: Funziona da $500 a $200.000+ su conti con la stessa metodologia. Scala naturalmente con la crescita del conto.
Dichiarazioni Importanti
Rischio di Trading: Ogni trading comporta un rischio sostanziale di perdita. Questo EA è uno strumento per eseguire la metodologia SMC, non un consiglio finanziario.
Nessuna Garanzia di Performance: I risultati di backtest e demo passati non garantiscono prestazioni future. Le condizioni di mercato cambiano continuamente.
Responsabilità dell'Utente: I trader sono gli unici responsabili delle decisioni di configurazione, test e distribuzione. Effettuare sempre test approfonditi prima del trading live.
Dipendenza dal Broker: La qualità di esecuzione dipende dall'infrastruttura del broker, dagli spread e dalla stabilità del server. I risultati variano a seconda del broker.
Configurazione Critica: Configurazioni inappropriate possono amplificare le perdite. Comprendere ogni parametro prima di modificarlo. Iniziare in modo conservativo.
Monitoraggio Necessario: Soprattutto durante le prime 2 settimane di operazioni live. Assicurarsi che il sistema si comporti come previsto nel proprio ambiente specifico.
Risorse di Supporto Tecnico
- Documentazione: Spiegazioni complete dei parametri di input nelle proprietà dell'EA
- Log di Debug: Attivare EnableDebugMessages per un tracciamento dettagliato delle operazioni
- Pannello: Monitoraggio della salute del sistema in tempo reale tramite un pannello visivo
- Comunità: Accesso alle reti di trader proprietari che utilizzano la metodologia SMC
SMC PUMP PROP PRO - Automazione Professionale dei Concetti di Smart Money
Dove il Rilevamento dei Flussi Istituzionali Incontra la Precisione Algoritmica
Questo Expert Advisor è uno strumento di trading tecnico basato sulla metodologia dei Concetti di Smart Money. Gli utenti sono responsabili delle loro decisioni e risultati di trading. Effettuare sempre test completi prima della distribuzione live.