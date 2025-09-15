DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
- Experts
- John Muguimi Njue
- Versione: 7.3
- Attivazioni: 10
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA è un Expert Advisor (EA) progettato per il trading strutturato su coppie di valute come EURUSD, oltre a oro e indici. Realizzato su misura per trader di prop firm, trader retail e appassionati di trading algoritmico, questo EA implementa una strategia metodica di analisi top-down basata su pattern di azione del prezzo, potenziata da valutazioni delle tendenze e controlli dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automatizzata e flessibilità manuale, con una solida conformità per diversi ambienti di trading.
Prezzo: Accesso anticipato a $599.00 (limitato ai prossimi 10 acquisti, poi $1499.00)
Quadro operativo
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P opera attraverso un processo sistematico:
-
Analisi multi-timeframe: Valuta timeframe più alti (H4 o D1 di default) per determinare la direzione generale del trend, quindi affina su timeframe inferiori (M5 o M15 di default) per l'identificazione dei pattern, incorporando livelli di supporto e resistenza come zone chiave.
-
Rilevamento di pattern e strutture: Identifica pattern di azione del prezzo come doppio massimo e doppio minimo per configurazioni di inversione, integrati con blocchi di ordini, sweep di liquidità e gap di valore equo per confermare la validità dei segnali, applicando offset definiti dall'utente per una valutazione precisa.
Rilevamento avanzato dei pattern:
- CheckRetestCondition = true;
- UseBullishEngulfing = true;
- UseBearishEngulfing = true;
- UseBullishPiercing = true;
- UseBearishPiercing = true;
- UseMorningStar = true;
- UseEveningStar = true;
- UseThreeWhiteSoldiers = true;
- UseThreeBlackCrows = true;
- UseThreeInsideUp = true;
- UseHammer = true;
- UseHangingMan = true;
- UseShootingStar = true;
-
Gestione delle operazioni: Utilizza stop dinamici, meccanismi di break-even e parametri rigorosi per gestire le posizioni aperte, con chiusura automatica alla fine delle sessioni definite o al raggiungimento di soglie predefinite.
-
Opzioni di trading manuale: Fornisce pulsanti interattivi di acquisto/vendita sul pannello del grafico per l'esecuzione manuale, rispettando le impostazioni del quadro dell'EA.
Caratteristiche principali
-
Analisi top-down con riconoscimento dei pattern: Rileva opportunità di inversione utilizzando formazioni di doppio massimo (ribassista) e doppio minimo (rialzista), affinate dall'allineamento del trend multi-timeframe per filtrare segnali a bassa probabilità. Supporta pattern aggiuntivi come testa e spalle, testa e spalle invertita, candele engulfing, pin bar, doji, harami, piercing, dark cloud cover, tre soldati bianchi e tre corvi neri.
-
Controlli dinamici: Include impostazioni regolabili, come limiti specifici per sessione, un tetto ai segnali consecutivi e verifica del saldo minimo per evitare operazioni su conti non idonei. Le dimensioni delle posizioni vengono regolate dinamicamente in base ai parametri e alle distanze di stop-loss.
-
Stop dinamici e break-even: Implementa stop dinamici automatici (inizio a 30 pip, passi di 10 pip) e attivazione del break-even (a 20 pip con un offset di 2 pip) per proteggere le posizioni gestendo l'esposizione.
-
Pannello interattivo del grafico: Visualizza dati in tempo reale, inclusi lo stato dell'EA, i range delle sessioni, la direzione del trend, le posizioni aperte, le metriche di performance e le sequenze di segnali, in un'interfaccia chiara di 320x300 pixel.
-
Conformità MQL5: Rispetta gli standard di validazione MQL5, garantendo compatibilità con requisiti specifici dei broker, come prezzo, volume, margine, livelli di stop e livelli di congelamento, adatto a conti netting e hedging.
-
Controlli di validazione broker e conto: Verifica la fattibilità delle operazioni rispetto ai vincoli specifici del broker, inclusi distanze minime di stop, disponibilità di margine e livelli di congelamento, per garantire un'esecuzione fluida.
-
Filtri di tempo e giorni: Limita le operazioni a periodi di alta liquidità (sessione di Londra, 08:00–18:00 GMT di default) e giorni selezionati dall'utente (lunedì-venerdì di default) per evitare condizioni di mercato a bassa volatilità.
Meccanica del sistema
Il framework dell'EA si basa su un approccio disciplinato di analisi top-down:
-
Valutazione multi-timeframe: Valuta timeframe superiori per determinare il bias (rialzista/ribassista/neutrale), quindi identifica i pattern su timeframe inferiori, utilizzando supporto (livelli minimi di prezzo) e resistenza (livelli massimi di prezzo) come zone fondamentali.
-
Logica dei segnali: Attiva valutazioni basate su doppio massimo (due picchi con un minimo, che segnala un'inversione ribassista) e doppio minimo (due minimi con un picco, che segnala un'inversione rialzista), integrati con blocchi di ordini (aree di accumulazione/distribuzione istituzionale) e sweep di liquidità (movimenti di prezzo per eliminare ordini prima di un'inversione) come strumenti di conferma, con offset definiti dall'utente per la precisione.
-
Gestione delle posizioni: Applica stop dinamici e impostazioni di break-even alle posizioni attive, con chiusure attivate dalla fine della sessione o da soglie basate sul framework.
-
Controllo manuale: Consente ai trader di eseguire posizioni manualmente tramite il pannello del grafico, utilizzando i parametri predefiniti dell'EA.
-
Dimensionamento basato su parametri: Calcola le dimensioni dinamicamente utilizzando percentuali e distanze di stop.
-
Salvaguardie aggiuntive: Include controlli di conformità, come la sufficienza del margine, i limiti di spread e le restrizioni di esecuzione, per prevenire problemi in condizioni volatili o ristrette.
Caratteristiche distintive
Rispetto ad altri EA di analisi, DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P si distingue per:
-
Framework di pattern integrato: Combina doppio massimo/minimo con contesto multi-timeframe, includendo supporto/resistenza, sweep di liquidità (per identificare falsi breakout) e blocchi di ordini come zone dinamiche.
-
Parametri adattivi: Regola offset e dimensioni in base alle condizioni di mercato e alle specifiche del conto, evitando configurazioni statiche.
-
Salvaguardie specifiche del broker: Esegue controlli preliminari completi per livelli di stop, livelli di congelamento e requisiti di margine per garantire affidabilità.
-
Automazione ibrida e controllo manuale: Combina il rilevamento automatico dei pattern con un pannello interattivo per interventi manuali, offrendo flessibilità per diversi stili.
-
Ottimizzazione per prop firm: Incorpora controlli rigorosi e salvaguardie per conti a basso saldo per allinearsi ai requisiti delle prop firm.
Utenti target
- Trader focalizzati su coppie di valute come EURUSD, oro o indici.
- Partecipanti di prop firm che richiedono un'automazione affidabile e conforme.
- Trader retail che cercano una combinazione di precisione automatizzata e supervisione manuale.
- Utenti che apprezzano la visibilità dei dati in tempo reale e una gestione robusta.
Linee guida per la configurazione
- Broker: Si consigliano broker ECN o a spread zero per un'esecuzione ottimale.
- Leva: Minimo 1:20, preferibilmente 1:100 o superiore.
- Deposito: Minimo $200 per EURUSD (0.01 lotto).
- Simbolo: Ottimizzato per M1 con supporto per il trend H4; adattabile ad altre coppie.
- VPS: Consigliato per un funzionamento continuo 24/5.
- Backtesting: Eseguire test su EURUSD M1/H4 dal 1° giugno 2025 al 31 luglio 2025, regolando RiskPctPerTrade, TrailingStartPips o filtri giornalieri secondo necessità.
- File SET: Disponibili tramite il link della chat MQL5.
Avviso sui rischi
Il trading comporta rischi intrinseci. DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P è progettato per un funzionamento coerente, ma i trader devono operare entro la loro tolleranza al rischio. Testare accuratamente su un conto demo per allineare le impostazioni alle condizioni del proprio broker.
Integrazione del sistema
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P offre un approccio strutturato al trading di analisi top-down, combinando precisione, gestione e flessibilità. Progettato sia per le sfide delle prop firm che per il trading retail, fornisce un quadro affidabile per navigare nelle dinamiche del mercato Forex con un'interfaccia centrata sull'utente. Assicura la tua copia a $599 prima che il prezzo salga a $1499.
FILE SET: Disponibile tramite il link della chat MQL5.