BigBankSmc ICT Concept

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutional Intelligence Meets Smart Money Architecture

WHERE CENTRAL BANK LOGIC MEETS ALGORITHMIC PRECISION

SET FILE: MQL5 CHAT LINK

ON SALE: $977.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $9977.00 HURRY

SYSTEM OVERVIEW

BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP represents the convergence of two dominant market paradigms: Inner Circle Trader (ICT) methodology and Smart Money Concepts (SMC)—synthesized into a unified, autonomous trading framework that mirrors institutional order flow mechanics.

This Expert Advisor doesn't predict markets—it reads institutional fingerprints. By combining ICT's liquidity engineering principles with SMC's structural analysis, the system identifies where central banks, hedge funds, and market makers position capital before major moves.

Engineered for: Forex majors (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), indices (US30, NAS100, S&P500), and commodities

Operational Philosophy: Trade with the banks, not against them

Execution Standard: Military-grade precision with institutional-level risk controls

DUAL METHODOLOGY ARCHITECTURE

ICT Foundation Layer

The system integrates authentic Inner Circle Trader concepts:

1. Liquidity Engineering Detection

2. Fair Value Gap (FVG) Analysis

3. Order Block Intelligence

4. Optimal Trade Entry (OTE)

5. Market Structure Mechanics

SMC Integration Layer

Smart Money Concepts overlay provides structural confirmation:

1. Multi-Timeframe Structure Analysis

· Higher Timeframe (H4/Daily): Establishes market bias and major swing points

· Medium Timeframe (H1): Identifies impulse-correction patterns

· Lower Timeframe (M15/M5): Pinpoints precise entry zones

2. Impulse-Correction-Impulse Pattern

3. Liquidity Sweep + Structure Confirmation

4. Support/Resistance Transformation

5. Imbalance & Gap Management

AUTONOMOUS SIGNAL GENERATION MATRIX

5-STRATEGY DEPLOYMENT SYSTEM

The EA operates five concurrent trading strategies, each with independent logic:

Strategy 1: Continuation After Retracement

Strategy 2: Manipulation-Based Entries

Strategy 3: Multiple Volume Spike Accumulation

Strategy 4: Impulse-Correction Pattern (Same TF)

Strategy 5: HTF Impulse + LTF Golden Zone Entry

7-LAYER ICT/SMC FILTER CONFLUENCE

Each signal passes through customizable validation layers:

Layer 1: Liquidity Sweep Detection

Layer 2: Fair Value Gap (FVG) Analysis

Layer 3: Order Block Validation

Layer 4: Optimal Trade Entry (OTE)

Layer 5: Breaker/Mitigation Blocks

Layer 6: Market Structure Shift (MSS)

Layer 7: Displacement Detection

Full ICT/SMC Confluence Mode:

· Requires ALL 7 layers aligned (maximum probability)

· Reduces trade frequency, maximizes win rate

· Ideal for conservative risk profiles

INTELLIGENT TRADE MANAGEMENT SYSTEM

Dynamic Position Sizing

· Risk-Based Calculation: 0.1%-5.0% account equity per trade

· ATR-Adjusted Stops: Stop loss sized to market volatility

· Volume Validation: Checks broker MIN/MAX/STEP limits

· Margin Pre-Check: Validates sufficient capital before entry

Triple Take-Profit Architecture

TP1 (First Partial - 50%): Locks profits at 1.5R-3R

TP2 (Second Partial - 30%): Captures mid-move at 3R-5R

TP3 (Runner - 20%): Trails for extended moves at 5R-9R

Adaptive Stop Management

Breakeven Trigger: Moves SL to entry +5 pips at 50% TP progress

Trailing Stop Logic: Activates at 30% TP with 10-pip step increments

ATR Multiplier System: Stops scale to volatility (1.5x for SL, 3x for TP)

Session-Based Controls

Kill Zone Alignment:

· London Session: 07:00-10:00 GMT (European liquidity)

· New York Open: 13:00-15:00 GMT (US market makers)

· New York Close: 20:00-22:00 GMT (algorithmic rebalancing)

Trade Frequency Limits:

· Max 3 trades per session (prevents overtrading)

· Max 5 trades per day (discipline enforcement)

· Max 3 concurrent positions (exposure control)

Drawdown Protection Matrix

Daily Drawdown Limit: 3% maximum daily equity loss

Total Drawdown Limit: 6% maximum cumulative loss

Emergency Shutdown: Auto-closes all positions at threshold breach

Position Clustering Prevention: 80-pip minimum distance between trades

REAL-TIME INSTITUTIONAL INTELLIGENCE DASHBOARD

Multi-Panel Interface (4K-Ready)

Panel 1: System Health Metrics

· EA operational status (Active/Paused/Error)

· CPU and memory utilization tracking

· Last signal refresh timestamp

· Strategy execution cycle counter

Panel 2: Active Strategy Matrix

· Live view of 5 enabled strategies

· 7-layer filter status per strategy (35 indicators)

· Current confluence score (0-10 scale)

· Signal bias: Bullish/Bearish/Neutral

Panel 3: Account Intelligence

· Real-time balance and equity display

· Daily P&L tracker ($ and % change)

· Total drawdown percentage

· Available margin and used margin ratio

Panel 4: Kill Zone & Time Filter

· Current GMT time display

· Active trading session indicator

· Kill zone status (Active/Inactive/Pending)

· Weekend/holiday trading lockout status

Panel 5: Detection Summary

· Volume spikes detected (last 24 hours)

· Liquidity sweeps identified (BSL/SSL)

· Order blocks mapped (bullish/bearish count)

· Fair value gaps tracked (filled/unfilled)

Panel 6: Risk Management Dashboard

· Open positions (current/maximum)

· Trailing stop status (active/inactive)

· Breakeven positions count

· Next trade eligibility countdown

Panel 7: Manual Control Center

· One-click BUY MARKET button

· One-click SELL MARKET button

· CLOSE ALL POSITIONS emergency button

· SET ALL BREAKEVEN safety button

· SYSTEM INFO diagnostics toggle

ADVANCED DETECTION ALGORITHMS

Volume Spike Detection

Liquidity Sweep Identification

Order Block Mapping

Fair Value Gap (FVG) Detection

Market Structure Shift (MSS) Logic

Displacement Detection

BROKER COMPLIANCE & VALIDATION

Pre-Execution Validation Checklist

The EA performs 21 validation checks before every trade:

Symbol Validation (5 Checks)

Volume Validation (4 Checks)

Stop Level Compliance (3 Checks)

Margin & Funds Validation (4 Checks)

Account Limits (3 Checks)

Risk Management (2 Checks)

· Daily drawdown < 3% threshold

· Total drawdown < 6% threshold

MULTI-TIMEFRAME CONFLUENCE ENGINE

Timeframe Hierarchy

Daily (D1) - Bias Setting

4-Hour (H4) - Structure Confirmation

1-Hour (H1) - Tactical Positioning

15-Minute (M15) - Execution Precision

5-Minute (M5) - Scalping Mode (Optional)

Timeframe Synchronization Rules

Entry Requirements:

- HTF (H4) must show directional bias (BOS/structure)

- MTF (H1) must confirm impulse-correction pattern

- LTF (M15) must provide confirmation candle

Conflict Resolution:

- If H4 bullish BUT H1 bearish → NO TRADE (wait for alignment)

- If H1 shows entry BUT H4 against bias → SKIP SIGNAL

- Daily timeframe ALWAYS overrides lower timeframes

ADAPTIVE INTELLIGENCE FEATURES

Limited Data Mode

When historical data is sparse (<500 bars available):

· Reduces filter requirement from 100% to 50%

· Relaxes displacement threshold (1.5x instead of 2x)

· Allows single-timeframe confirmation

· Logs "LIMITED DATA MODE" in trade comments

Broker-Specific Optimization

ECN/STP Brokers:

Market Maker Brokers:

High-Spread Environments:

· Increases ATR multiplier for TP (4x instead of 3x)

· Requires tighter confluence (6/7 filters instead of 5/7)

Volatility Adaptation

ATR-Based Scaling:

· Low Volatility (ATR < 50 pips): Reduces position size 50%

· Normal Volatility (ATR 50-150 pips): Standard sizing

· High Volatility (ATR > 150 pips): Widens stops 150%, reduces size 30%

SYSTEM ARCHITECTURE SPECIFICATIONS

Code Structure

· Total Lines: 8,500+ lines of MQL5 code

· Functions: 147 custom functions

· Structures: 12 data structures (signals, sweeps, OBs, FVGs)

· Enumerations: 8 custom enums (strategies, entry types, filters)

· Input Parameters: 180+ configurable settings

Memory Management

· Dynamic Arrays: Auto-resizing for historical data

· Garbage Collection: Clears old signals (>24 hours)

· RAM Usage: 45-128 MB typical (depends on history depth)

· CPU Load: 2-8% on modern processors

Execution Performance

· Signal Generation: 50-200ms per bar

· Order Placement: <10ms latency (VPS-dependent)

· Dashboard Update: 1-second refresh rate

· Strategy Processing: Parallel execution (all 5 strategies)

DEPLOYMENT REQUIREMENTS

Broker Specifications

Execution Type: ECN/STP preferred (market execution)

Spread Requirements:

· EURUSD: <2.0 pips

· GBPUSD: <2.5 pips

· XAUUSD: <0.30 per oz

Stop Level: <10 pips (0 pips ideal)

Leverage: Minimum 1:30, recommended 1:100+

Account Type: Netting or hedging supported

Capital Requirements

Minimum Deposit: $500 (0.01 lot minimum)

Comfortable Range: $1,000-$10,000

Prop Firm Accounts: $5,000-$200,000

Infrastructure

VPS Recommended: Yes (24/5 uptime for kill zones)

Latency Target: <50ms to broker server

PRE-DEPLOYMENT VALIDATION PROTOCOL

Phase 1: Strategy Tester (Mandatory)

Test Configuration:

- Symbol: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

- Timeframe: M1-15

- Period: 2022-01-01 to 2024-12-31

- Modeling: Every tick (highest precision)

- Initial Deposit: $10,000

- Risk Setting: 0.1% per trade

Success Criteria:

- Minimum 100 trades executed

- Win rate >45% (with 1:3 R:R minimum)

- Maximum drawdown <15%

- Profitable months >60%

- No margin calls or stop-outs


Phase 2: Demo Account Testing (3 Weeks Minimum)

Week 1: Conservative Settings

- Enable only Strategy 1 & 2

- 0.1% risk per trade

- Full confluence mode (7/7 filters)

- Monitor signal generation rate

Week 2: Moderate Settings

- Enable Strategies 1, 2, 3

- 0.2% risk per trade

- 5/7 filter confluence

- Test kill zone alignment

Week 3: Aggressive Settings

- Enable all 5 strategies

- 0.5% risk per trade

- 4/7 filter confluence

- Validate trailing stops and partials

Phase 3: Live Micro-Lot Testing (Optional)

Live Account Validation:

- Deposit: $100-$500

- Lot Size: 0.01 fixed (ignore risk %)

- Duration: 2-4 weeks


- Purpose: Validate broker execution quality


- Monitor: Slippage, requotes, order rejection rate

RISK DISCLOSURE & SYSTEM LIMITATIONS

Inherent Market Risks

Volatility Risk: Extreme events (news, geopolitical) can invalidate technical setups

Slippage Risk: Execution prices may differ from requested prices during high volatility

Liquidity Risk: Low-volume periods can widen spreads and impact fills

Gap Risk: Weekend gaps can bypass stop losses

Broker-Related Risks

Server Downtime: Broker outages prevent EA execution

Requotes: Market maker brokers may refuse orders

Stop Level Changes: Brokers can modify minimum stop distances

Margin Call Risk: Insufficient capital triggers forced liquidation

Configuration Risks

Overfitting: Excessive strategy/filter tuning may optimize for past, not future

Over-Leveraging: High risk % settings can amplify losses

Timeframe Misalignment: Using M5 on slow-moving instruments reduces signal quality

Filter Overload: Requiring 7/7 filters may prevent any trades

Systematic Limitations

· Not a Holy Grail: No system achieves 100% win rate

· Requires Historical Data: Insufficient bars (minimum 500) limit performance

· Broker-Dependent: Execution quality varies between brokers

· Market Regime Changes: Systems optimized for trending markets struggle in ranging conditions

MITIGATION PROTOCOLS

Risk Reduction Strategies

Always test on demo for 3+ weeks

Start with minimum risk (0.1% per trade)

Enable only 1-2 strategies initially

Use VPS for 24/5 connectivity

 Monitor daily drawdown religiously

Review weekly performance reports

Never override stop losses manually

Understand each strategy before enabling

CORE DIFFERENTIATORS

What Sets BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP Apart

1. Dual-Methodology Synthesis

2. Autonomous Multi-Strategy Orchestration

3. Institutional-Grade Validation

4. Adaptive Intelligence

5. Military-Grade Risk Architecture

6. Kill Zone Precision

7. Real-Time Intelligence Dashboard

8. Prop Firm Optimization

FINAL TECHNICAL STATEMENT

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP is not a prediction system—it's a market structure decoder. By combining ICT's liquidity engineering principles with SMC's multi-timeframe structural analysis, the EA identifies institutional order flow signatures across 5 concurrent strategies and 35 confluence checkpoints.

Every signal generation follows a 9-stage validation pipeline:

1. HTF structure bias establishment (H4/Daily)

2. MTF impulse-correction pattern detection (H1)

3. LTF entry zone identification (M15/M5)

4. 7-layer ICT/SMC filter validation

5. Kill zone time window confirmation

6. Risk management calculations

7. 21-point broker compliance validation

8. Order execution with retry logic

9. Dynamic position management (breakeven/trailing/partials)

The system operates with zero emotional bias, millisecond execution precision, and 24/5 market surveillance—capabilities impossible for manual traders.

Whether deployed on prop firm challenges, retail accounts, or algorithmic portfolios, BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP provides the precision, discipline, and institutional-grade analysis required to navigate modern financial markets.

SYSTEM PHILOSOPHY

"The market doesn't move randomly—it moves liquidity. Banks don't trade patterns—they engineer liquidity sweeps. Retail traders react to price—institutions control price. BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP decodes the institutional playbook, one liquidity sweep at a time."

Trade Structure. Trade Liquidity. Trade Institutional Logic.

BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP

Where Central Bank Brains Meet Algorithmic Excellence

Disclaimer: This system is a technical tool for analyzing market structure and institutional order flow patterns. All trading involves substantial risk. Past backtesting performance does not guarantee future results. Always conduct thorough testing on demo accounts before live deployment. No system can eliminate market risk entirely.


Altri dall’autore
ICT Concept PRO P EA
John Muguimi Njue
4 (1)
Experts
ICT Concept PRO P EA - Automazione del Trading SMC Concetti di trading istituzionale e precisione algoritmica SET FILE:   MQL5 CHAT LINK   alla chat MQL5 ON SALE: $277.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $1277.00 HURRY Panoramica L'ICT Concept PRO P EA è un Expert Advisor avanzato progettato per i trader che adottano la metodologia Inner Circle Trader (ICT), un approccio sofisticato per comprendere la struttura del mercato, l'ingegneria della liquidità e i flussi di ordini istituzionali
Scalper Robot EA
John Muguimi Njue
Experts
SCALPER ROBOT: ALGOTRADER Seviyesi Yüksek Frekanslı Ticaret Sistemi FOREX, Metaller, Endeksler ve Emtia genelinde hassas scalping için tasarlandı. Kurumsal düzeyde doğrulama standartlarına dayalı, gelişmiş risk kontrolleri ve gerçek zamanlı piyasa istihbaratı ile. Limited Offer : LIMIT OFFER ON SALE: $79.00 ONLY - VALID FOR NEXT 10 SALES NEXT PRICE $399.00 HURRY   After purchase for optimized   SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Piyasa İstihbarat Mimarisi SCALPER ROBOT, algoritmik ticaret sistemlerinin
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Experts
Gold Breakout PRO-P - Trading di breakout di precisione per oro e forex Domina i mercati con precisione e sicurezza senza pari Gold Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato dell'XAUUSD (oro) e distinguersi su coppie forex come EURUSD. Sviluppato per trader di prop firm, investitori retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA sfrutta una strategia di breakout sofisticata, potenziata da conferme di rifiuto, rilevamento di sweep di liqui
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Experts
Daily High-Low Prop Gold EA: Trading di Breakout di Precisione per l'Oro Vi presentiamo il Daily High-Low Prop Gold EA, un Expert Advisor (EA) all'avanguardia progettato per dominare il mercato XAUUSD puntando su breakout dei massimi e minimi giornalieri con una precisione senza pari. Costruito su una robusta breakout strategy, potenziata da rejection confirmation, liquidity sweep detection e trailing stops aggressivi, questo EA offre prestazioni di livello istituzionale per trader di prop firm,
Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Experts
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: Maestria nella KEYLINE Precision per FOREX e XAUUSD Scatena la potenza di GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 , un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato per trader d’élite, fondi hedge e investitori istituzionali. Sviluppato per XAUUSD e FOREX , questo EA offre una precisione chirurgica KEYLINE precision attraverso strategie basate su linee di tendenza a tre punti pivot, tempismo avanzato anti-manipolazione e una gestione robus
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Experts
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Italiano) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA è un Expert Advisor (EA) progettato per il trading strutturato su coppie di valute come EURUSD, oltre a oro e indici. Realizzato su misura per trader di prop firm, trader retail e appassionati di trading algoritmico, questo EA implementa una strategia metodica di analisi top-down basata su pattern di azione del prezzo, potenziata da valutazioni delle tendenze e controlli dinamici. Offre un equilibrio tra esecuzione automati
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Experts
Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Maestria nei Modelli Multipli con Precisione per FOREX, XAUUSD e Indici Sfrutta il potenziale di Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) progettato per operare sui mercati FOREX e XAUUSD. Questo EA combina strategie basate su modelli — inclusi doppio massimo/minimo, testa e spalle, pinzette ed engulfing — con meccanismi di temporizzazione, rilevamento della liquidità e gestione dinamica del rischio. FILE SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Tutti i file S
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Experts
Asian Breakout PRO-P - Sistema di Trading di Breakout Strategico per il Forex Asian Breakout PRO-P è un Expert Advisor (EA) progettato per un trading strutturato su coppie Forex, come EURUSD, oltre a oro e indici. Sviluppato per trader di prop firm, trader retail ed entusiasti del trading algoritmico, questo EA implementa una strategia di breakout metodica basata sul range di prezzi della sessione asiatica, potenziata da analisi di tendenza e controlli di rischio dinamici. Offre un equilibrio tr
Sniper Entry Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
SNIPER ENTRY PROP EA Professional Grade Market Execution System Advanced Trading Automation Built for Precision & Institutional Discipline System Overview SNIPER ENTRY PROP is a sophisticated Expert Advisor engineered for traders who demand institutional-level market analysis combined with military-grade risk management. Designed for Forex pairs, metals, and high-liquidity instruments, this system transforms complex technical patterns into aut
Killzone Knight PRO P
John Muguimi Njue
Experts
KILLZONE KNIGHT PROP EA: Trading di Oro Basato su Sessioni con Precisione Consulente Esperto Professionale per XAUUSD | Sistema di Trading Istituzionale a Doppio Strategia Panoramica KILLZONE KNIGHT PROP EA è un sistema di trading di livello istituzionale progettato per trader seri e professionisti di firme prop. Costruito su due strategie indipendenti ad alta probabilità — LDNYK (Chiusura Londra-Nuova York) e GBT (Temporizzazione di Rottura GMT) —, questo EA combina una precisione basata sulle
Pump Dump Pro P
John Muguimi Njue
Experts
PUMP DUMP PROP PRO (Traduzione in Italiano) Sistema Professionale Basato su Strategie di Trading PUMP AND DUMP SET FILE:   MQL5 CHAT LINK Pricing: Early access at $777.00 (limited to the next 10 purchases, then $1499.00) Rilevamento Avanzato dei Flussi Istituzionali e Analisi dei Movimenti Bancari Fondamento del Sistema Il PUMP DUMP PROP PRO è un Expert Advisor (EA) specializzato, progettato attorno alla metodologia PUMP AND DUMP, che rileva i flussi di ordini istituzionali attraverso l'analis
Lesus Scalper PROP EA
John Muguimi Njue
Experts
LESUS SCALPER PROP Sistema di Trading Elite delle Zone di Offerta e Domanda per Esecuzioni di Grado Istituzionale FILE SET: LINK CHAT MQL5 Prezzo: Accesso anticipato a $99.00 (limitato alle prossime 10 acquisizioni, poi $499.00) Panoramica del Sistema LESUS SCALPER PROP è un Expert Advisor avanzato costruito sui principi istituzionali di offerta e domanda, progettato per identificare e negoziare reazioni delle zone ad alta probabilità con una tempistica precisa. Il sistema rileva zone fresche di
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione