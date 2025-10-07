Concetti di trading istituzionale e precisione algoritmica

ICT Concept PRO P EA - Automazione del Trading SMC

SET FILE: MQL5 CHAT LINK alla chat MQL5

Panoramica

L'ICT Concept PRO P EA è un Expert Advisor avanzato progettato per i trader che adottano la metodologia Inner Circle Trader (ICT), un approccio sofisticato per comprendere la struttura del mercato, l'ingegneria della liquidità e i flussi di ordini istituzionali. Sviluppato per coppie Forex (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), indici e materie prime, questo EA trasforma i complessi concetti ICT in segnali di trading automatizzati con standard di esecuzione di livello militare.

Pensato per i trader di prop firm, gli appassionati di strategie istituzionali e i trader algoritmici che cercano un vantaggio attraverso i Smart Money Concepts, l'ICT Concept PRO P EA offre un quadro sistematico che identifica setup ad alta probabilità utilizzando sweep di liquidità, Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) e cambiamenti di struttura del mercato, mantenendo rigorosi controlli di rischio e conformità ai requisiti dei broker.

💎 Prezzo: Gli early adopter possono accedere a 199,00 $ (limitato ai prossimi 10 acquisti, poi 499,00 $)

Intelligenza Operativa

L'ICT Concept PRO P EA opera attraverso un quadro analitico multilivello:

1. Analisi dei Smart Money Concepts

Contesto di timeframe superiori (H1/H4): Identifica la struttura del mercato (bias rialzista/ribassista), i flussi di ordini istituzionali e i pool di liquidità chiave.

Identifica la struttura del mercato (bias rialzista/ribassista), i flussi di ordini istituzionali e i pool di liquidità chiave. Precisione su timeframe inferiori (M15/M5): Individua zone di ingresso ottimali utilizzando Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) e Breaker Blocks per un'esecuzione raffinata.

Individua zone di ingresso ottimali utilizzando Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB) e Breaker Blocks per un'esecuzione raffinata. Ingegneria della liquidità: Rileva i sweep di liquidità – movimenti di prezzo progettati per attivare stop-loss prima di inversioni – come segnali di conferma principali.

2. Rilevamento di Pattern Multi-Strategia

L'EA implementa tre slot di strategia simultanei per generare segnali diversificati:

Arsenale di strategie:

Solo sweep di liquidità: Setup puri di cattura della liquidità (stop hunting seguito da inversioni).

Setup puri di cattura della liquidità (stop hunting seguito da inversioni). Pattern Turtle Soup: Trappole di breakout falliti in cui il prezzo rifiuta movimenti falsi.

Trappole di breakout falliti in cui il prezzo rifiuta movimenti falsi. Formazioni Double Top/Bottom: Strutture di inversione classiche con conferma ICT.

Strutture di inversione classiche con conferma ICT. Breakout + Retest: Rotture di struttura con ingressi su pullback.

Rotture di struttura con ingressi su pullback. Livelli chiave di supporto/resistenza: Zone di supporto/resistenza a livello istituzionale.

3. Confluenza di Filtri ICT (Sistema a 7 Livelli)

Ogni segnale passa attraverso filtri ICT personalizzabili:

Rilevamento sweep di liquidità: Identifica catture di liquidità orchestrate.

Identifica catture di liquidità orchestrate. Analisi Fair Value Gaps (FVG): Localizza zone di squilibrio dei prezzi per riempimenti ottimali.

Localizza zone di squilibrio dei prezzi per riempimenti ottimali. Validazione Order Blocks (OB): Conferma aree di accumulazione/distribuzione istituzionale.

Conferma aree di accumulazione/distribuzione istituzionale. Optimal Trade Entry (OTE): Zone di ritracciamento Fibonacci (61,8%-78,6%) per ingressi precisi.

Zone di ritracciamento Fibonacci (61,8%-78,6%) per ingressi precisi. Breaker/Mitigation Blocks: Supporti falliti che diventano resistenze (e viceversa).

Supporti falliti che diventano resistenze (e viceversa). Market Structure Shift (MSS): Conferma dei cambiamenti di tendenza tramite Break of Structure (BOS).

Conferma dei cambiamenti di tendenza tramite Break of Structure (BOS). Rilevamento Displacement: Movimenti direzionali forti che indicano coinvolgimento istituzionale.

Movimenti direzionali forti che indicano coinvolgimento istituzionale. Monitoraggio del riempimento degli squilibri: Ritorno del prezzo a gap non riempiti.

Ritorno del prezzo a gap non riempiti. Confluenza ICT completa: Sincronizzazione di tutti i filtri per la massima probabilità.

4. Gestione Adattiva dei Trade

Calcolo intelligente della dimensione della posizione: Calcolo del lotto basato sul rischio in percentuale sul capitale del conto (default 0,1%-5%).

Calcolo del lotto basato sul rischio in percentuale sul capitale del conto (default 0,1%-5%). Sistema di take-profit triplo: Prese di profitto parziali a 1,5R, 3R e 5R per uscite ottimizzate.

Prese di profitto parziali a 1,5R, 3R e 5R per uscite ottimizzate. Logica di trailing stop: Trailing dinamico basato su ATR (attivazione al 130% di profitto, incrementi del 15%).

Trailing dinamico basato su ATR (attivazione al 130% di profitto, incrementi del 15%). Protezione breakeven: Regolazione automatica dello SL all'ingresso +5 pip al raggiungimento della soglia del 30% di profitto.

Regolazione automatica dello SL all'ingresso +5 pip al raggiungimento della soglia del 30% di profitto. Controlli basati sulla sessione: Limita i trade per sessione (2) e giornalieri (5) per prevenire l'overtrading.

5. Precisione delle Kill Zone

Allinea il trading alle finestre di alta probabilità definite da ICT:

Sessione di Londra: 07:00-10:00 GMT (liquidità europea).

07:00-10:00 GMT (liquidità europea). Apertura di New York: 13:00-15:00 GMT (market maker americani).

13:00-15:00 GMT (market maker americani). Chiusura di New York: 20:00-22:00 GMT (riequilibrio algoritmico).

20:00-22:00 GMT (riequilibrio algoritmico). Filtraggio per giorni feriali: Operazioni dal lunedì al venerdì con protezioni per il fine settimana.

Differenziatori Chiave

Cosa rende unico l'ICT Concept PRO P EA:

Implementazione autentica della metodologia ICT

A differenza degli EA basati solo su pattern, questo sistema integra veri concetti Inner Circle Trader: Liquidità come segnale principale: Riconosce che le istituzioni manipolano la liquidità prima di grandi movimenti.

Riconosce che le istituzioni manipolano la liquidità prima di grandi movimenti. Fair Value Gaps (FVG): Sfrutta le zone di squilibrio dei prezzi dove il mercato “deve” ritracciare.

Sfrutta le zone di squilibrio dei prezzi dove il mercato “deve” ritracciare. Order Blocks (OB): Identifica l'ultima consolidazione prima dei movimenti istituzionali.

Identifica l'ultima consolidazione prima dei movimenti istituzionali. Market Structure Shifts: Conferma i cambiamenti di tendenza tramite analisi BOS. Orchestrazione multi-strategia

Esegue 3 strategie indipendenti simultaneamente, ciascuna con 7 filtri personalizzabili, creando 21 combinazioni di segnali possibili per diverse condizioni di mercato. Più strategie aumentano l'uso della CPU per test e trading. Su macchine a basse prestazioni, utilizzare 1 strategia. Intelligenza dati adattiva Regolazione automatica del lookback: Scala la profondità dell'analisi in base ai dati storici disponibili.

Scala la profondità dell'analisi in base ai dati storici disponibili. Modalità dati limitati: Allenta i requisiti dei filtri quando i dati storici sono scarsi (soglia di passaggio del 50% rispetto al 100%).

Allenta i requisiti dei filtri quando i dati storici sono scarsi (soglia di passaggio del 50% rispetto al 100%). Validazione indipendente dal broker: Verifica i livelli di stop, freeze, requisiti di margine e limiti di volume prima dell'esecuzione. Controlli di rischio di grado militare Protezione doppia contro il drawdown: Limiti di drawdown giornaliero (3%) e totale (6%) del capitale.

Limiti di drawdown giornaliero (3%) e totale (6%) del capitale. Limiti di posizione: Massimo 3 posizioni simultanee per evitare sovraesposizione.

Massimo 3 posizioni simultanee per evitare sovraesposizione. Distanza minima tra trade: Spaziatura di 80 pip per prevenire il clustering.

Spaziatura di 80 pip per prevenire il clustering. Spegnimento di emergenza: Chiude automaticamente tutte le posizioni in caso di violazione delle soglie critiche. Ottimizzazione per prop firm

Progettato specificamente per i programmi di trader finanziati: Bassa tolleranza al rischio: Rischio conservativo dello 0,1%-0,5% per trade.

Rischio conservativo dello 0,1%-0,5% per trade. Limiti giornalieri rigorosi: Prevengono spirali di “trading di rivincita”.

Prevengono spirali di “trading di rivincita”. Registrazione conforme: Giustificazione dettagliata di ogni trade nei commenti.

Giustificazione dettagliata di ogni trade nei commenti. Tasso di validazione: Conformità al 100% con gli standard del mercato MQL5. Dashboard di intelligenza in tempo reale

Pannello interattivo compatibile 4K che mostra: Metriche di salute dell'EA: Stato, utilizzo della memoria, frequenza di aggiornamento.

Stato, utilizzo della memoria, frequenza di aggiornamento. Matrice delle strategie attive: Vista in tempo reale delle strategie e dei filtri attivati.

Vista in tempo reale delle strategie e dei filtri attivati. Snapshot del conto: Saldo, equity, P&L giornaliero, drawdown totale.

Saldo, equity, P&L giornaliero, drawdown totale. Indicatore Kill Zone: Stato della sessione corrente e della finestra di trading.

Stato della sessione corrente e della finestra di trading. Feed di segnali: Rilevamento di pattern in tempo reale con bias di ingresso.

Rilevamento di pattern in tempo reale con bias di ingresso. Dashboard dei rischi: Stato del trailing stop, trigger di breakeven, numero di posizioni.

Stato del trailing stop, trigger di breakeven, numero di posizioni. Controlli manuali: Pulsanti per acquisto/vendita, chiusura totale, breakeven e info con un clic.

Architettura del Sistema

Pipeline di generazione dei segnali:

Analisi della struttura del mercato (HTF) ↓ Rilevamento di pattern multi-strategia (LTF) ↓ Validazione dei filtri ICT (confluenza a 7 livelli) ↓ Verifica delle Kill Zone e dei filtri temporali ↓ Validazione della gestione del rischio ↓ Pre-verifica della conformità del broker ↓ Esecuzione degli ordini (mercato/limite/stop) ↓ Gestione dinamica delle posizioni (breakeven/trailing/chiusure parziali)

Esempio di flusso di lavoro di un trade:

Scenario: Setup di inversione rialzista su EURUSD

Contesto HTF (H1): Identifica un cambiamento di struttura del mercato rialzista dopo un trend ribassista.

Identifica un cambiamento di struttura del mercato rialzista dopo un trend ribassista. Segnale LTF (M15): Rileva un sweep di liquidità sotto un recente minimo + inversione immediata.

Rileva un sweep di liquidità sotto un recente minimo + inversione immediata. Verifica dei filtri: Sweep di liquidità: Confermato (sweep + rigetto). Order Block: OB rialzista identificato nella zona di sweep. Riempimento squilibrio: Il prezzo torna a un FVG non riempito.

Kill Zone: Attiva (apertura di Londra 08:30 GMT).

Attiva (apertura di Londra 08:30 GMT). Calcolo del rischio: 0,1% di rischio = 0,05 lotti su un conto da 10.000 $.

0,1% di rischio = 0,05 lotti su un conto da 10.000 $. Ingresso: Acquisto al mercato a 1,0850, SL 1,0800 (-50 pip), TP1 1,0925 (+75 pip, 1,5R).

Acquisto al mercato a 1,0850, SL 1,0800 (-50 pip), TP1 1,0925 (+75 pip, 1,5R). Gestione: A +15 pip: Breakeven attivato (SL → 1,0855). A +65 pip: Chiusura parziale del 30% a TP1. A +150 pip: Trailing stop attivato. Uscita finale: TP3 a 1,1100 (+250 pip, 5R).



Pubblico di Riferimento

Ideale per:

Seguaci della metodologia ICT che cercano l'esecuzione automatizzata di concetti manuali.

Trader di prop firm che richiedono controlli di rischio rigorosi e conformità.

Trader swing/intraday focalizzati su EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, indici.

Appassionati di algoritmi che desiderano integrare la logica Smart Money nel codice.

Trader retail che mirano a un'analisi di livello istituzionale.

Diversificatori di portafoglio che aggiungono logica di strategia non correlata.

Requisiti di Configurazione

Specifiche del broker:

Tipo: ECN/STP con spread bassi (<2 pip su EURUSD).

ECN/STP con spread bassi (<2 pip su EURUSD). Leva: Minimo 1:30, ottimale 1:100+.

Minimo 1:30, ottimale 1:100+. Esecuzione: Esecuzione al mercato (senza requote).

Esecuzione al mercato (senza requote). Livello di stop: Preferibilmente <10 pip.

Preferibilmente <10 pip. Tipo di conto: Supporta netting o hedging.

Requisiti di capitale:

Deposito minimo: 500 $ (dimensione del lotto iniziale 0,01).

500 $ (dimensione del lotto iniziale 0,01). Consigliato: 1.000 $+ per un rischio confortevole dello 0,1%.

1.000 $+ per un rischio confortevole dello 0,1%. Conti prop: 5.000 $-100.000 $ (intervalli di finanziamento standard).

Simboli e timeframe:

Coppie principali: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD.

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD. Analisi HTF: H1 (default), H4 (alternativa).

H1 (default), H4 (alternativa). Esecuzione LTF: M15 (default), M5 (modalità scalping).

M15 (default), M5 (modalità scalping). Compatibilità: Adattabile agli indici (US30, NAS100, S&P500).

Infrastruttura:

VPS consigliato: Disponibilità 24/5 per coprire le Kill Zone.

Disponibilità 24/5 per coprire le Kill Zone. Latenza: <50ms al server del broker.

<50ms al server del broker. OS: Windows Server 2016+ o Linux con Wine.

Checklist prima del deployment:

Eseguire il tester di strategia su M15 EURUSD (dati 2022-2024).

Verificare la compatibilità del broker (livelli di stop, freeze).

Testare su un conto demo per almeno 3 settimane.

Attivare la modalità adattiva per ambienti con dati limitati.

Configurare le Kill Zone in base all'offset GMT del broker.

Impostare la percentuale di rischio in base alla tolleranza al rischio.

Verificare i controlli del pannello e le funzioni di override manuale.

Informativa sui Rischi

Il trading sui mercati finanziari comporta un rischio significativo di perdita. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. L'ICT Concept PRO P EA è uno strumento, non un sistema garantito.

Rischi principali:

Rischio di mercato: I prezzi possono muoversi in modo imprevedibile contro le posizioni.

I prezzi possono muoversi in modo imprevedibile contro le posizioni. Rischio di slippage: I prezzi di esecuzione possono differire da quelli richiesti.

I prezzi di esecuzione possono differire da quelli richiesti. Rischio di liquidità: Periodi di basso volume possono ampliare gli spread e influenzare i riempimenti.

Periodi di basso volume possono ampliare gli spread e influenzare i riempimenti. Rischio del broker: Tempi di inattività del server o requote possono influire sulle prestazioni.

Tempi di inattività del server o requote possono influire sulle prestazioni. Rischio di configurazione: Impostazioni errate possono amplificare le perdite.

Strategie di mitigazione:

Testare sempre su demo prima del deployment live.

Iniziare con la percentuale di rischio minima (0,1%).

Non rischiare mai più dell'1% del capitale totale del conto per trade.

Utilizzare un VPS per connettività 24/5.

Monitorare rigorosamente i limiti di drawdown giornalieri.

Comprendere ogni strategia e filtro prima di attivarli.

Perché Scegliere l'ICT Concept PRO P EA?

Il vantaggio istituzionale:

La maggior parte dei trader retail perde perché opera contro il flusso di ordini istituzionale. L'ICT Concept PRO P EA ribalta il gioco insegnandoti a pensare come un market maker:

Lo stop hunting diventa il tuo segnale di ingresso (non le tue perdite).

I Fair Value Gaps diventano le tue zone di profitto (non la tua confusione).

Gli Order Blocks diventano i tuoi livelli di supporto/resistenza (non livelli casuali).

Il vantaggio dell'automazione:

Il trading manuale ICT richiede:

Oltre 8 ore di monitoraggio giornaliero dei grafici.

Disciplina di esecuzione al secondo.

Distacco emotivo dalle perdite.

Ginnastica mentale su più timeframe.

L'ICT Concept PRO P EA offre:

Monitoraggio del mercato 24/5.

Precisione di esecuzione al millisecondo.

Zero bias emotivo.

Analisi simultanea di più strategie.

Il catalizzatore per prop firm:

Progettato specificamente per le sfide dei trader finanziati:

Consistenza rapida: I limiti giornalieri prevengono cicli di “boom e bust”.

I limiti giornalieri prevengono cicli di “boom e bust”. Basso drawdown: Limiti del 3% giornaliero/6% totale proteggono il conto.

Limiti del 3% giornaliero/6% totale proteggono il conto. Log conformi all'audit: Ogni trade è giustificato nei commenti.

Ogni trade è giustificato nei commenti. Scalabilità: Funziona allo stesso modo su conti da 5K a 200K.

Acquisto e Supporto

Struttura dei prezzi:

Accesso anticipato: 199,00 $ (solo per i prossimi 10 acquirenti).

199,00 $ (solo per i prossimi 10 acquirenti). Prezzo standard: 499,00 $ (dopo 10 vendite).

499,00 $ (dopo 10 vendite). Incluso: Licenza a vita, aggiornamenti gratuiti, guida all'installazione, supporto tramite chat MQL5.

Assicura la tua copia:

👉 [Acquista su MQL5 Market]

💬 [Unisciti al supporto della chat MQL5] (MQL5 CHAT LINK)

Considerazioni Finali

L'ICT Concept PRO P EA non è solo un altro robot di trading: è un cambiamento di paradigma che consente ai trader retail di accedere all'analisi di mercato di livello istituzionale. Automatizzando gli aspetti complessi e dispendiosi in termini di tempo della metodologia Inner Circle Trader, pur mantenendo trasparenza e controllo totali, questo EA ti permette di fare trading con il denaro intelligente, non contro di esso.

Che tu stia affrontando le sfide delle prop firm, gestendo un conto retail live o costruendo un portafoglio algoritmico, l'ICT Concept PRO P EA fornisce la precisione, la disciplina e il vantaggio necessari per navigare nei mercati moderni.

Il mercato non premia la speranza: premia la preparazione.

Assicura il tuo vantaggio istituzionale oggi al prezzo di accesso anticipato, prima che raddoppi.

📈 Fai trading in modo intelligente. Fai trading come un istituzionale. Fai trading con ICT.

ICT Concept PRO P EA - Dove i Smart Money Concepts incontrano l'eccellenza algoritmica

Disclaimer: Questo EA è fornito a scopo educativo e di trading. Nessun sistema garantisce profitti. Esegui sempre backtest e test su demo approfonditi prima del deployment live. Il trading comporta un rischio significativo di perdita.