Double Top Bottom Pro Enhanced EA: Maestria nei Modelli Multipli con Precisione per FOREX, XAUUSD e Indici

Sfrutta il potenziale di Double Top Bottom Pro Enhanced, un Expert Advisor (EA) progettato per operare sui mercati FOREX e XAUUSD. Questo EA combina strategie basate su modelli — inclusi doppio massimo/minimo, testa e spalle, pinzette ed engulfing — con meccanismi di temporizzazione, rilevamento della liquidità e gestione dinamica del rischio.

Tutti i file SET devono essere ottimizzati per il tuo broker e i tuoi fusi orari. Esegui l'ottimizzazione tra 2 settimane e 1 mese per le condizioni di trading attuali. Nota: In base all'esperienza, un'ottimizzazione oltre i 2 mesi è destinata a valutare la redditività generale in diversi scenari combinati.

Determina il miglior file SET che corrisponde al tuo broker dal file di ottimizzazione totale.

Caratteristiche Principali

  • Motore Multi-Modelli: Integra doppio massimo/minimo, testa e spalle, pinzette superiore/inferiore e modelli engulfing rialzisti/ribassisti per l'analisi di mercato.
  • Trading Sicuro: Ogni operazione è protetta con livelli di stop-loss e take-profit.
  • Gestione Dinamica del Rischio: Supporta stop-loss fisso, ATR, swing, dimensionamento dinamico dei lotti e presa di profitto parziale.
  • Trailing Stops: Attivati a distanze definite per bloccare i profitti.
  • Pannello di Trading: Mostra statistiche del conto, linee di tendenza, raccomandazioni e pulsanti di acquisto/vendita.
  • Supporto Multi-Timeframe: Opera principalmente su M15, adattabile ad altri timeframe.
  • Supporto Fusi Orari: Offset GMT configurabili per i mercati globali.
  • Ottimizzazione della Memoria: Pulisce i dati obsoleti per migliorare le prestazioni.
  • Limiti di Trading: Posizioni massime e perdite giornaliere configurabili.
  • Impostazioni di Tendenza/Pivot: LookbackPeriod, LookbackBars, BreakoutThreshold per l'analisi.

Strategia: Trading Basato sui Modelli con Temporizzazione Anti-Manipolazione

Double Top Bottom Pro Enhanced utilizza un sistema di rilevamento dei modelli ottimizzato per FOREX e XAUUSD, con temporizzazione e conferma per gestire diverse condizioni di mercato.

  • Selezione dei Modelli: Abilita/disabilita i modelli per una personalizzazione.
  • Temporizzazione di Breakout: Utilizza offset basati su ATR per le entrate.
  • Conferma: Filtra i modelli per tolleranza di retest e spalle.
  • Rilevamento della Liquidità: Identifica gli sweep a livelli chiave per le operazioni.
  • Blocco dei Profitti: Trailing stops e chiusure parziali (rapporti).
  • Flessibilità Manuale: Pannello per operazioni manuali con livelli dell'EA.
  • Filtri: Filtri per giorno/ora per un timing ottimale.
  • Supporto per Backtesting: Parametri per test in diverse condizioni.

Discussione sull'Algoritmo

Il cuore dell'algoritmo è il rilevamento versatile dei modelli, utilizzando picchi/valli memorizzati nella cache per l'efficienza. Elabora su nuove barre, rileva modelli come il doppio massimo (controllo di massimi simili con verifica della profondità) e la testa e spalle (tolleranza delle spalle, rottura della linea del collo). La versatilità deriva da un VASET configurabile (Soglia di Ingresso Stop per Volume Medio) in FVG, ma la base è focalizzata sui modelli. Per XAUUSD, gestisce la volatilità con moltiplicatori ATR (10.0 di default), garantendo prestazioni robuste su diversi mercati.

Istruzioni di Configurazione

  • Broker: ECN/zero spread.
  • Leva: 1:100 o superiore.
  • Deposito: Minimo $300.
  • Simbolo: XAUUSD (M15), adattabile ad altri.
  • VPS: Consigliato per operazioni 24/5.
  • Backtesting: Test su XAUUSD, EURUSD, indici (M5/H4) dal 01.06.2024 al 31.07.2025, regola RiskPercent, offset ATR e filtri giornalieri.

Unisciti all'Élite

Double Top Bottom Pro Enhanced combina la precisione dei modelli, il timing anti-manipolazione e la gestione del rischio per operare su XAUUSD, FOREX, indici e oltre.

Livello Istituzionale: Ottimizzato per la memoria, resistente agli errori e conforme ai requisiti delle prop firm per il trading ad alto rischio.

Dichiarazione di Non Responsabilità sui Rischi

Il trading comporta rischi intrinseci. Sebbene Double Top Bottom PRO-P Enhanced sia progettato per prestazioni costanti, nessun sistema garantisce profitti. Opera sempre entro la tua tolleranza al rischio; le prestazioni passate non sono indicative di risultati futuri.

Unisciti all'Élite

Double Top Bottom Pro EA-P Enhanced è un punto di svolta per i trader di alto livello. Combinando precisione guidata dall'IA, timing di breakout anti-manipolazione e gestione dinamica del rischio, offre l'affidabilità e l'adattabilità necessarie per conquistare i mercati FOREX, XAUUSD, indici e oltre. Che tu stia scalando conti di prop firm o gestendo capitale istituzionale, questo EA è la tua chiave per sbloccare il potenziale del mercato.

Assicura la tua copia ora a $799 prima che il prezzo salga a $1499! Controlla il link per i file SET ottimizzati e ridefinisci il tuo percorso di trading.

Unisciti all'Élite


