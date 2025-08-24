VectorPrime EA MT5

VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello

VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale, in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente.

Moduli principali di VectorPrime:
Vector Dynamics Engine — identifica i flussi direzionali dominanti filtrando il rumore di breve termine.
Prime Momentum Layer — valuta la forza e la persistenza dei micro-impulsi, adattando gli ingressi alle fasi di volatilità.
Matrix Vector Module — applica un’interpretazione matriciale del comportamento dei prezzi, creando un modello multidimensionale del mercato.
Adaptive Risk Protocol — gestisce l’esposizione attraverso soglie di drawdown strutturate e controllo delle posizioni.

L’esecuzione si basa su condizioni strutturali predefinite, evitando martingala, sistemi a griglia o modelli di previsione esterni. Ogni operazione viene attivata da fattori contestuali — variazioni di volatilità, cluster direzionali, breakout strutturali — formando un ciclo di trading controllato con Stop Loss e Take Profit fissi.

VectorPrime non dipende da eventi di notizie o previsioni probabilistiche. La sua metodologia si concentra su zone localizzate di volatilità e cluster direzionali, trasformandoli in traiettorie vettoriali operative. Questo approccio mantiene il sistema robusto di fronte a cambiamenti di liquidità e consente l’adattamento all’asimmetria intraday del comportamento dei prezzi.

Segnale live
Puoi monitorare l’attività di trading reale di VectorPrime tramite il monitoraggio ufficiale:
Segnale VectorPrime

Disponibilità limitata
Per garantire la stabilità a lungo termine e proteggere le prestazioni del sistema, VectorPrime è offerto in un numero strettamente limitato di copie. Una volta raggiunta la quota, il prodotto non sarà più disponibile per l’acquisto.

Caratteristiche principali

• Logica vettoriale multilivello: dinamica, momentum e struttura matriciale
• Stop Loss e Take Profit fissi per ogni operazione
• Ingressi basati su scenari con adattamento al contesto di volatilità
• Nessun martingala, nessuna griglia, nessun hedging, nessun aumento progressivo delle posizioni
• Indipendente da notizie e segnali esterni
• Protocollo di gestione del rischio conforme ai requisiti delle prop firm
• Architettura modulare che consente miglioramenti senza riprogettazione completa

Linee guida per l’utilizzo

• Timeframe consigliato: H1
• Capitale minimo: 500 USD o equivalente (adeguato alla leva)
• Condizioni ottimali: broker ECN/Raw spread con esecuzione a bassa latenza
• Funziona in modo indipendente su un singolo strumento, senza dipendenze multi-simbolo

Avvertenza

Questo sistema è presentato come uno strumento di trading professionale. Tutti i risultati, i backtest e gli esempi di modellizzazione sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono una previsione dei rendimenti futuri. L’utente deve assicurarsi che le impostazioni di rischio e le condizioni del broker siano adeguate prima della distribuzione in reale.


Recensioni 9
dodowolf21
72
dodowolf21 2025.09.20 08:56 
 

This is an excellent EA! It doesn't trade frequently, but it has a very high win rate. After using it for two weeks, I've made considerable profits. I'll continue to monitor its performance and hope it remains this stable in the future. Thank you to the developer for creating such an outstanding strategy. I'll definitely keep an eye on your work, and if new strategies are released, I believe I’ll continue to purchase them.

Marinero
266
Marinero 2025.09.11 06:57 
 

Firs day - first profit.! ;)

Mario Feilinger
425
Mario Feilinger 2025.09.09 13:29 
 

Maxim antwortet sehr schnell, habe VectorPrime auf Demokonto bis jetzt nur positive Erfahrung gemacht, werde nächste Woche auf Livekonto handeln lassen.

Phuah Heng
654
Phuah Heng 2025.09.01 15:17 
 

Good support and prompt response

Ca Phu Minh
608
Ca Phu Minh 2025.08.30 16:37 
 

After one week of testing VectorPrime EA, I find it runs smoothly. Trade entries and exits are reasonable, capital management is stable, and it doesn’t overtrade. Profits are moderate but consistent, making it suitable for safe trading styles. Compared to Axonshift EA, VectorPrime feels a bit more steady but slightly less aggressive in capturing profit. Overall, both are solid choices, but VectorPrime may suit traders who value stability over speed.

phenixiou
142
phenixiou 2025.08.29 21:19 
 

VectorPrime EA looks very promising. The concept is clear, and the author provides good support and explanations.

Jegan Elankainathan
154
Jegan Elankainathan 2025.08.29 16:32 
 

This person very gucik reply and answered my questions . Ea very promising backtested 3 years . Testing next week with live account and update here . Thank you .

Sven Markus Weller
3239
Sven Markus Weller 2025.08.28 05:41 
 

Very high hit rate. Profitable on a real account since the beginning.

louish123
127
louish123 2025.08.27 14:29 
 

The author is very friendly and patient, and always provides detailed answers to any questions. I have just started running the demo account for simulation, and I am very excited about the performance of VectorPrime! I look forward to seeing the simulation results and later testing it on a live account.

