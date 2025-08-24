VectorPrime EA MT5

VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale, in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente.

Moduli principali di VectorPrime:

Vector Dynamics Engine — identifica i flussi direzionali dominanti filtrando il rumore di breve termine.

Prime Momentum Layer — valuta la forza e la persistenza dei micro-impulsi, adattando gli ingressi alle fasi di volatilità.

Matrix Vector Module — applica un’interpretazione matriciale del comportamento dei prezzi, creando un modello multidimensionale del mercato.

Adaptive Risk Protocol — gestisce l’esposizione attraverso soglie di drawdown strutturate e controllo delle posizioni.

L’esecuzione si basa su condizioni strutturali predefinite, evitando martingala, sistemi a griglia o modelli di previsione esterni. Ogni operazione viene attivata da fattori contestuali — variazioni di volatilità, cluster direzionali, breakout strutturali — formando un ciclo di trading controllato con Stop Loss e Take Profit fissi.

VectorPrime non dipende da eventi di notizie o previsioni probabilistiche. La sua metodologia si concentra su zone localizzate di volatilità e cluster direzionali, trasformandoli in traiettorie vettoriali operative. Questo approccio mantiene il sistema robusto di fronte a cambiamenti di liquidità e consente l’adattamento all’asimmetria intraday del comportamento dei prezzi.

Segnale live

Puoi monitorare l’attività di trading reale di VectorPrime tramite il monitoraggio ufficiale:

Segnale VectorPrime Disponibilità limitata

Per garantire la stabilità a lungo termine e proteggere le prestazioni del sistema, VectorPrime è offerto in un numero strettamente limitato di copie. Una volta raggiunta la quota, il prodotto non sarà più disponibile per l’acquisto.

Caratteristiche principali

• Logica vettoriale multilivello: dinamica, momentum e struttura matriciale

• Stop Loss e Take Profit fissi per ogni operazione

• Ingressi basati su scenari con adattamento al contesto di volatilità

• Nessun martingala, nessuna griglia, nessun hedging, nessun aumento progressivo delle posizioni

• Indipendente da notizie e segnali esterni

• Protocollo di gestione del rischio conforme ai requisiti delle prop firm

• Architettura modulare che consente miglioramenti senza riprogettazione completa

Linee guida per l’utilizzo

• Timeframe consigliato: H1

• Capitale minimo: 500 USD o equivalente (adeguato alla leva)

• Condizioni ottimali: broker ECN/Raw spread con esecuzione a bassa latenza

• Funziona in modo indipendente su un singolo strumento, senza dipendenze multi-simbolo

Avvertenza

Questo sistema è presentato come uno strumento di trading professionale. Tutti i risultati, i backtest e gli esempi di modellizzazione sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono una previsione dei rendimenti futuri. L’utente deve assicurarsi che le impostazioni di rischio e le condizioni del broker siano adeguate prima della distribuzione in reale.



