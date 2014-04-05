Tenet Support and Resistance Pro

📊 Il Tenet Support & Resistance Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5, progettato per aiutare i trader a identificare con precisione le principali aree di supporto e resistenza del mercato.

Basandosi sulla cronologia dei prezzi, l'indicatore traccia automaticamente linee orizzontali che evidenziano zone strategiche. Inoltre, evidenzia in tempo reale l'area attuale in cui la candela viene negoziata, fornendo una visione chiara delle aree critiche di decisione.

Una caratteristica esclusiva è il timer a conto alla rovescia accanto alla candela, che indica esattamente quanto tempo resta alla chiusura della barra in corso — ideale per chi opera con il price action e necessita di precisione nel timing d’ingresso.


✨ Vantaggi Principali

  • Identificazione automatica delle aree di supporto e resistenza più rilevanti.

  • Evidenziazione visiva della zona attuale di negoziazione della candela.

  • Timer a conto alla rovescia integrato accanto alla candela, in tempo reale.

  • configurabile: scegli quali timeframe utilizzare per generare le linee (D1, H4, H1, M15, M5, M1).

  • Colori personalizzabili per ogni tipo di linea, zone e timer a conto alla rovescia.

  • Possibilità di nascondere o mostrare linee a seconda del timeframe del grafico.

  • Sistema intelligente che ricalcola automaticamente i livelli quotidianamente o all'orario definito dall'utente.


⚙️ Parametri di Input

🔧 Impostazioni Generali

  • default_chart_view – Vero se si desidera modificare l'aspetto grafico in base alle impostazioni predefinite di Tenet (sfondo bianco, candela rialzista verde, candela ribassista rossa).

  • chart_ID – ID del grafico da analizzare.

  • reset_lines_every_day – ricalcolare automaticamente le linee ogni giorno.

  • reset_lines_at_hour – orario del giorno per ricalcolare le linee.

  • enable_double_colored_range – abilitare o disabilitare la visualizzazione di range a doppio colore.

📏 Linee di supporto e resistenza per Timeframe

  • enable_range_d – abilitare/disabilitare linee del timeframe D1.

  • range_d_color – colore delle linee D1.

  • enable_range_h4 – abilitare/disabilitare linee del timeframe H4.

  • range_h4_color – colore delle linee H4.

  • enable_range_h1 – abilitare/disabilitare linee del timeframe H1.

  • range_h1_color – colore delle linee H1.

  • enable_range_m5 – abilitare/disabilitare linee del timeframe M5.

  • range_m5_color – colore delle linee M5.

  • enable_range_m1 – abilitare/disabilitare linee del timeframe M1.

  • range_m1_color – colore delle linee M1.

  • tolerance_plot_line_error – tolleranza per il tracciamento delle linee.

🟩 Zona attuale

  • zoneColor – colore della zona di supporto/resistenza attuale in cui si trova la candela.

⏱️ Timer a conto alla rovescia

  • enable_timer_countdown – abilitare/disabilitare il timer accanto alla candela.

  • timerColor – colore del timer a conto alla rovescia.


📌 Riepilogo

Il Tenet Support & Resistance Pro è lo strumento perfetto per i trader che desiderano unire analisi tecnica tradizionale (supporti e resistenze) con funzioni moderne di monitoraggio in tempo reale.

Con esso, avrai:
✔️ Chiarezza delle zone più importanti del grafico.
✔️ Precisione sul tempo rimanente di ogni candela.
✔️ Controllo totale su come le informazioni vengono visualizzate.


