SmartChoise MT4

Serious Trader Ciprian Ghebanoaei Experts

Serious Trader è un robot di trading completamente automatico e professionale progettato specificamente per il mercato dei cambi EURUSD M15 timeframe. L'EA non ha bisogno di configurare i parametri. Devi solo decidere la dimensione del lotto che userai. Il lotto raccomandato per un conto di $1000 è 0.1. Se hai più capitale nel tuo account puoi aumentare la dimensione del lotto in proporzione. Ha un algoritmo intelligente che rileva la tendenza. L'esperto crea ordini sulla direzione della tend