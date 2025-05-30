SmartChoise MT4
- Experts
- Gabriel Costin Floricel
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
SmartChoise MT4 EA – Sistema di Trading basato su Rete Neurale per XAU/USD (Oro) su Timeframe M15
-
Manuale Utente: Disponibile tramite il link nella mia pagina profilo.
Per ora, corrisponde alla versione MT5 — alcune opzioni sono state rimosse nella versione MT4, ma tutte le impostazioni attuali sono spiegate lì.
Un manuale dedicato per MT4 sarà rilasciato in futuro.
SmartChoise MT4 è progettato per una crescita a lungo termine e controllata, alimentata da un motore a rete neurale che si adatta alle condizioni di mercato in evoluzione.
L’obiettivo è fornire ingressi intelligenti, esposizione controllata e recupero costante dai drawdown — tutto senza l’uso del martingala.
Questo EA è costruito per utenti che apprezzano la coerenza, la trasparenza e la flessibilità per adattare il rischio al proprio livello di comfort.
Tecnologia Principale
-
Decisioni basate su Rete Neurale: Analizza continuamente i dati in tempo reale per adattare il comportamento del trading.
-
Nessun Martingala: Crescita sostenibile senza aumento esponenziale del rischio.
-
Dimensionamento Dinamico del Lotto: Basato su equity, volatilità, forza del trend e condizioni di mercato.
Funzionalità Principali
-
Livelli di Rischio Multipli: Basso, Medio, Alto, Estremo
-
Stili di Trading: Conservativo (meno operazioni), Aggressivo (più operazioni)
-
Solo Strategia Trend: Migliorata e ottimizzata per affidabilità
-
Sistema Avanzato di Recupero: Gestisce il drawdown in modo intelligente
-
Take Profit, Stop Loss e Trailing Stop Virtuali (nascosti al broker)
-
Supporto/Resistenza e Riconoscimento Candele (opzionale)
-
Filtro Notizie: Sospende il trading durante eventi importanti
-
Pulsanti nel Pannello per inserimenti manuali e recuperi
Note Importanti
-
Conti piccoli potrebbero non essere ideali per strategie basate sul recupero a causa della limitata capacità di drawdown.
-
Usa Hard Stop % e Stop Loss per un trading più sicuro su conti con saldo ridotto.
-
Disabilitare il sistema di recupero o utilizzare lotti fissi trasforma l’EA in un semplice bot TP/SL.
-
Impostare un Take Profit o un Trailing Stop disabilita la logica interna di profitto dell’EA. Le operazioni si chiuderanno solo al raggiungimento del TP o del livello di trailing impostato.
-
Il backtest non può riflettere i risultati reali a causa della natura adattiva della rete neurale. È sempre consigliato un test su conto demo prima dell’uso live.
Utilizzo Consigliato
-
Conti Piccoli
-
Usa Rischio Basso o Medio
-
Concentrati sulla conservazione del capitale e sulla crescita costante
-
-
Conti Grandi / Utenti Esperti
-
Puoi esplorare Rischio Alto o Estremo
-
Adatto a strategie con rendimento maggiore e maggiore tolleranza al drawdown
-
Configurazione Base
-
Livello di Rischio: Basso (1), Medio (2), Alto (3), Estremo (4)
-
Stile di Trading: Conservativo (C) (meno operazioni, rischio inferiore) o Aggressivo (A) (più operazioni, rischio superiore)
-
Hard Stop %: Limite di perdita giornaliera (es. 20 = max 20% drawdown sull’equity)
-
Max Spread: Controlla le entrate durante periodi volatili
-
Trailing Stop Loss Virtuale (Nascosto): I livelli SL sono gestiti solo internamente dall’EA, per una protezione migliore ed evitare interferenze indesiderate.
-
Filtro Notizie:
-
Sospende le entrate prima/dopo le notizie ad alto impatto (Basso, Medio, Alto)
-
Personalizza il tempo di buffer per sospendere le entrate prima/dopo gli eventi
-
Nota: è necessario abilitare WebRequest per il filtro notizie
-
Commenti Operazioni
Ogni operazione include un commento per identificare la strategia utilizzata:
-
NN = Neural Network
-
TR = Trend
-
R = Recovery
-
M = Inserimento Manuale tramite pannello
-
MR = Recupero Manuale tramite pannello
Esempio: SmartChoise_4A_NN indica un’operazione aperta con:
-
Rischio Estremo (4) (1 = Basso, 2 = Medio, 3 = Alto, 4 = Estremo)
-
Stile Aggressivo (A) (C = Conservativo, A = Aggressivo)
-
Strategia Neural Network (NN) (NN = Neural Network, TR = Trend)
Prima di Fare Trading Live
-
Testa sempre l’EA su un conto demo per capire come si comporta in base alle impostazioni scelte e al broker.
-
Per diversificare il rischio, puoi usare più grafici con Magic Number diversi.
-
Per rendere l’EA più sicuro e facile da usare, ho rimosso la maggior parte delle opzioni che aumentano la dimensione del lotto, poiché alcuni utenti stavano prendendo troppo rischio senza comprenderne l’impatto.
-
Alcune strategie erano troppo rischiose; ho migliorato la rete neurale e mantenuto solo una versione ottimizzata della Strategia Trend, che ha dimostrato prestazioni più stabili e affidabili.
-
La maggior parte delle impostazioni disponibili sono simili alla versione MT5, quindi assicurati di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare l’EA su un conto reale.
Nota: L’unica differenza principale è che, se imposti un Take Profit o un Trailing Stop, la logica interna di profitto dell’EA verrà disabilitata. Questo significa che le operazioni si chiuderanno solo al raggiungimento del Take Profit o del livello di Trailing Stop impostato.
This EA is pure gold!