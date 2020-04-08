Volatility Scanner
- Indicatori
- Vitalyi Belyh
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Volatility Scanner - l'indicatore analizza le condizioni di mercato e mostra le zone di volatilità crescente con linee di istogramma.
L'indicatore consente di determinare i momenti in cui aprire e mantenere posizioni, operare nella direzione del trend o attendere il termine del periodo senza operare.
I parametri di input consentono di configurare l'indicatore in modo indipendente per lo strumento di trading o l'intervallo di tempo desiderato.
Qualsiasi intervallo di tempo può essere utilizzato, da un minuto a un giorno.
Sono disponibili diversi tipi di avvisi.
Tutti i segnali dell'indicatore non vengono ridisegnati e non presentano ritardi, ma compaiono alla chiusura della candela.
Completa qualsiasi sistema di trading, dallo scalping al day trading.
Come funziona l'indicatore
- L'indicatore contiene una linea MA rispetto alla quale effettua ulteriori calcoli. Il parametro "Moving Average Period" può essere regolato modificando il periodo della direzione del trend.
- Le linee blu verticali mostrano un aumento della volatilità in un mercato ribassista.
- Le linee rosse verticali mostrano un aumento della volatilità in un mercato rialzista.
- Il parametro "Candles Calculation" modifica il numero di candele utilizzate per calcolare la volatilità.