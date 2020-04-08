Volatility Scanner

Volatility Scanner - gösterge piyasa koşullarını analiz eder ve artan volatilite bölgelerini histogram çizgileriyle gösterir.
Gösterge, pozisyonlara girme ve tutma, trend yönünde çalışma veya işlem yapmadan bekleme anlarını belirlemenizi sağlar.
Giriş parametreleri, göstergeyi istediğiniz işlem aracı veya zaman dilimi için bağımsız olarak yapılandırmanıza olanak tanır.
Dakikadan güne kadar kullanım için herhangi bir zaman dilimi.
Birkaç uyarı türü vardır.
Tüm gösterge sinyalleri yeniden çizilmez ve gecikmez, mumun kapanışında görünür.
Scalping'ten günlük işleme kadar her türlü işlem sistemini tamamlar.

Gösterge nasıl çalışır

  • Gösterge, daha fazla hesaplama yaptığı bir MA çizgisi içerir. "Moving Average Period" parametresi, trend yönünün dönemi değiştirilerek ayarlanabilir.
  • Dikey mavi çizgiler, ayı piyasasında volatilitede artış olduğunu gösterir.
  • Dikey kırmızı çizgiler, boğa piyasasında volatilitede artış olduğunu gösterir.
  • "Candles Calculation" parametresi, oynaklığı hesaplamak için kullanılan mum sayısını değiştirir.

