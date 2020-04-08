Volatility Scanner

L'indicateur contient une ligne moyenne mobile par rapport à laquelle il effectue les calculs ultérieurs. Le paramètre « Moving Average Period » peut être ajusté en modifiant la période de la tendance.

Les lignes bleues verticales indiquent une augmentation de la volatilité en marché baissier.

Les lignes rouges verticales indiquent une augmentation de la volatilité en marché haussier.

Le paramètre « Candles Calculation » modifie le nombre de bougies utilisées pour calculer la volatilité.

- l'indicateur analyse les conditions du marché et affiche les zones de volatilité croissante grâce à des histogrammes.L'indicateur vous permet de déterminer les moments d'entrée et de maintien des positions, de suivre la tendance ou de patienter pendant une période sans trader.Les paramètres d'entrée vous permettent de configurer l'indicateur indépendamment pour l'instrument de trading ou l'unité de temps souhaités.Utilisation possible sur n'importe quelle unité de temps, de la minute à la journée.Plusieurs types d'alertes sont disponibles.Tous les signaux de l'indicateur ne sont pas redessinés et sont sans retard. Ils apparaissent à la clôture de la bougie.Compatible avec tout système de trading, du scalping au day trading.Fonctionnement de l'indicateur