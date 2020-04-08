Volatility Scanner

Volatility Scanner - l'indicateur analyse les conditions du marché et affiche les zones de volatilité croissante grâce à des histogrammes.
L'indicateur vous permet de déterminer les moments d'entrée et de maintien des positions, de suivre la tendance ou de patienter pendant une période sans trader.
Les paramètres d'entrée vous permettent de configurer l'indicateur indépendamment pour l'instrument de trading ou l'unité de temps souhaités.
Utilisation possible sur n'importe quelle unité de temps, de la minute à la journée.
Plusieurs types d'alertes sont disponibles.
Tous les signaux de l'indicateur ne sont pas redessinés et sont sans retard. Ils apparaissent à la clôture de la bougie.
Compatible avec tout système de trading, du scalping au day trading.

Fonctionnement de l'indicateur

  • L'indicateur contient une ligne moyenne mobile par rapport à laquelle il effectue les calculs ultérieurs. Le paramètre « Moving Average Period » peut être ajusté en modifiant la période de la tendance.
  • Les lignes bleues verticales indiquent une augmentation de la volatilité en marché baissier.
  • Les lignes rouges verticales indiquent une augmentation de la volatilité en marché haussier.
  • Le paramètre « Candles Calculation » modifie le nombre de bougies utilisées pour calculer la volatilité.
Produits recommandés
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Night Ghost - Indicateur de flèche pour les options binaires. Ceci est un assistant fiable pour vous à l'avenir! - Pas de redessin sur le graphique -Fonctionne très bien sur toutes les paires de devises ! -Précision de l'indicateur jusqu'à 90% (surtout la nuit) -Pas besoin de configurer pendant une longue période (configurer parfaitement pour les options binaires) - Pas de signaux en retard - L'apparition d'un signal sur la bougie en cours -Parfait pour la période M1 (Pas Plus !) - Cou
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
CCI with Dynamic OSB zones mt
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « CCI avec zones dynamiques de survente/surachat » pour MT4, sans refonte. - L'indice CCI (Commodity Channel Index) est excellent pour le trading Momentum dans le sens de la tendance. - Il est idéal pour prendre des positions de vente depuis une zone dynamique de surachat et des positions d'achat depuis une zone dynamique de survente dans le sens de la tendance principale. - Cet indicateur est également idéal pour combiner des positions de prix. - Zone dynamique de sura
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Indicateurs
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicateurs
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicateurs
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Atrade
Victor Golovkov
Indicateurs
Full automatic. Does not require technical settings. Works on all currency pairs. The indicator has a built-in zigzag filter that limits repetitions of unidirectional signals (i.e. after a buy signal, the next one will be a sell signal, and vice versa). For the convenience of displaying, the indicator provides settings for the type of icons, their color and size: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sell Indicator signals are not redrawn.
TrendySignalMt4
Andrey Spiridonov
Indicateurs
TrendySignalMt4l is a trend-following indicator that quickly responds to a trend change. The indicator forms the line so that it is always located above or below the chart depending on a trend. This allows using the indicator both for a trend analysis and setting stop loss and take profit. The indicator should be attached in the usual way. It works on any timeframe from M1 to MN and with any trading symbols. The indicator has no configurable inputs. Recommendations on working with the indicator
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indicateurs
This is a unique MACD indicator that is more accurate and easy to use than traditional MACD. It is suitable for any chart cycle and is suitable for any market variety. The red column is the (Buy) band signal, and the blue column is the (Sell) band signal. The yellow and green lines are trend lines, and the two lines never cross. Buy: In the blue column, look at the green line up through the middle 0 axis. Sell: In the red column, look at the yellow line down the middle 0 axis. The MACD's de
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicateurs
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Alpha Trend Spotter PA
Andy Ismail
Indicateurs
Supplement for Alpha Trend Spotter (ATS) Indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/8590 This indicator acts by price action. Use it when ATS shows clear Bullish or Bearish Trend for finding the strongest trend each day. Suitable for timeframes M5, H1, H4 and D1. Suitable for Binary Option 5 minutes signal. How to Use: RED Arrow means Sell GREEN Arrow means Buy
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Horn Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Indicateurs
Horn Pattern Indicator MetaTrader 4 The Horn Pattern Indicator, also known as the Expanding Triangle , is a classic technical analysis tool used to identify trend reversal points on price charts. This MT4 indicator automatically detects and draws the expanding triangle pattern using two diverging blue lines , helping traders spot early signals of large buyer or seller participation at key turning points. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Horn Pattern Indicator
FREE
Fxcycle Wave Detector
ihsan nur hidayat
Indicateurs
### **Indicateur WaveSignal ForexCycle** L'indicateur **FxCycle WaveSignal Indicator** est la solution parfaite pour les traders qui cherchent à identifier des opportunités de trading fortes et précises en utilisant une approche **modèle de vague** combinée à des **moyennes mobiles exponentielles (EMA)**. L'indicateur est conçu pour fournir des signaux clairs **Achat** et **Vente** basés sur le mouvement du prix autour de la **ligne de vague supérieure** et **ligne de vague inférieure**, ainsi
SupplyDemandRSIStoch
Andrian Armand Gannery
Indicateurs
This is Supply Demand Indicator based on Fractal , RSI and Stochastic Oscillator . It have Six Cover Option, you can do adjust your needed by set to true or set to false: ------------------------ Option 1: UseTrendFractal = true; UseRSI = false; UseStochastic = true; ------------------------ Option 2: UseTrendFractal = true; UseRSI = true; UseStochastic = false; ------------------------ Option 3: UseTrendFractal = false; UseRSI = false; UseStochastic = true; ------------------------ Option 4: Us
Dr Trend
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Dr Trend is a trend indicator for the MetaTrader 4 trading platform. This indicator allows you to find the most likely trend reversal points. You won’t find a proprietary indicator like this anywhere else. A simple but effective system for determining the Forex trend. From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool. Works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies. Are you already tired of constant ups and downs? You shouldn’t fall victim to unstable m
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Search for Reversal trend indicator can be used both for pipsing on small periods and for long-term trading. Indicator showing signals for entry. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated times to enter the market with arrows. Using the indicator, you can optimally distribute the risk coefficient. Uses all one parameter for settings. When choosing a parameter, it is necessary to visually resemble so that the corresponding graph has an excellent project
Two Candles to Glory
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
This is a Binary Options signal indicator. Extremely powerful for the 1 min chart. The signals are based on my personal tweak (based on real trial and error & backtested) of the RSI, ADX and Ichimoku and my observation on how price moves. It turns out, 2 candles expiry is the most consistent with this set up. How to use: 1. Wait for arrow signal to show. 2. Place a 2 candle expiry right after the close of the signal candle. So if you are trading a 1 min chart, place an expiry for 2 mins... if yo
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Market Secret
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Dans le monde du trading d'options binaires, où l'analyse précise du marché et la prise de décisions stratégiques sont primordiales, la quête d'un indicateur de trading exceptionnel capable de débloquer des opportunités rentables est sans fin. Entrez dans le Secret Indicator - un remarquable outil de trading d'options binaires MT4 qui a acquis sa réputation en tant que meilleur et plus performant de sa catégorie. Le Secret Indicator est le fruit de plusieurs années de recherche minutieuse, de
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicateurs
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
WR Clock Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Êtes-vous fatigué d'utiliser des indicateurs d'options binaires peu fiables qui donnent de faux signaux, entraînant des pertes et de la frustration ? Ne cherchez pas plus loin que l'INDICATEUR CLOCK - le meilleur indicateur d'options binaires disponible pour la plateforme de trading MT4 ! Grâce à son algorithme avancé et à ses puissants outils d'analyse technique, l'INDICATEUR CLOCK est l'outil ultime de trading aussi bien pour les traders novices que pour les traders expérimentés. Il prédit a
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Reversal – Votre allié pour identifier les renversements de tendance sur MT4 Vous recherchez un outil puissant et intuitif pour améliorer votre analyse de marché et prendre des décisions plus éclairées ? L’indicateur Trend Reversal est conçu spécifiquement pour les traders qui souhaitent identifier avec précision les points de renversement de tendance directement sur la plateforme MetaTrader 4. Grâce à une combinaison d’algorithmes avancés et de techniques éprouvées, Trend Reversal offre
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculations that proved to be extremely accurate. Indica
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicateurs
L'indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d'entrée clé sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d'une dynamique qui s'installe dans une direction et affiche un signal précis juste avant un mouvement majeur.  Obtenez le scanner multi-symboles et multi-timeframes ici : Scanner pour ACB Breakout Arrows MT4 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis automatiquement par l’indicateur. P
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.94 (16)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicateurs
MT4 Multi-timeframe Order Blocks detection indicator. Features - Fully customizable on chart control panel, provides complete interaction. - Hide and show control panel wherever you want. - Detect OBs on multiple timeframes. - Select OBs quantity to display. - Different OBs user interface. - Different filters on OBs. - OB proximity alert. - ADR High and Low lines. - Notification service (Screen alerts | Push notifications). Summary Order block is a market behavior that indicates order collection
Hit Rate Top Bottom Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal Hit Rate Top Bottom Signal offre une approche totalement innovante. Il est idéal pour ceux qui souhaitent évaluer à l’avance comment le signal fonctionne avec un TP-SL spécifique et dans quels PAIRES/TF il est le plus performant. La stratégie Hit Rate Top Bottom Signal est un outil essentiel pour tout trader et type de trading car elle émet non seulement des signaux précis sans redessiner , indiquant clairement quand trader et dans quelle dir
Scientific trade
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicateurs
An extremely convenient indicator that truly makes the process of making money on the exchange easy. It is based on the scientifically rigorous theory of the market developed by the author, the beginning of which is presented here .                The full algorithm of this indicator operation is presented in the article .               The indicator calculates the most probable price movement trajectory and displays it on the chart. Based on the predicted price movement trajectory
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT5 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : Accès de 3 mois       aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. Accès de 3 mois       aux supports de formation avec mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
MonsterDash Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.54 (26)
Indicateurs
MonsterDash Harmonic Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for thos
Best Currency Strength Indicator
Tumelo Patrick Rakotsoane
4.51 (47)
Indicateurs
Advanced Currency Strength Indicator The Advanced Divergence Currency Strength Indicator. Not only it breaks down all 28 forex currency pairs and calculates the strength of individual currencies across all timeframes , but, You'll be analyzing the WHOLE forex market in 1 window (In just 1 minute) . This indicator is very powerful because it reveals the true movements of the market.  It is highly recommended to  analyze charts knowing the performance of individual currencies or the countries eco
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (1)
Indicateurs
Signal GoldRush Trend Arrow L'indicateur GoldRush Trend Arrow Signal fournit une analyse précise et en temps réel des tendances, spécialement conçue pour les scalpers à haute vitesse et à court terme sur la paire XAU/USD. Conçu spécialement pour les intervalles de temps d'une minute, cet outil affiche des flèches directionnelles indiquant clairement les points d'entrée, ce qui permet aux scalpers de naviguer en toute confiance dans des conditions de marché volatiles. L'indicateur se compose
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicateurs
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicateurs
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Abiroid Scanner NRTR
Abir Pathak
Indicateurs
Detailed blog post with screenshots here: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762513 Features: This scanner will show: NRTR Basket Trading Trend direction Last NRTR Switch (breakout) - number of bars and if it was a high volume bar How many bars has the SR stayed steady for When price last entered an NRTR shadow When price bounced off the NRTR shadow back inside NRTR Explained: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762509 Basket Trading If you like to basket trade, then you can set multiple scann
Forecast System
Peter Maggen
Indicateurs
Il s'agit d'une stratégie simple basée sur les niveaux BREAKOUT et FIBONACCI. Après une évasion, soit le marché poursuit son mouvement directement vers les niveaux 161, 261 et 423 ou, revient au niveau de 50 % (également appelé correction) et continue ensuite très probablement le mouvement dans la direction initiale jusqu'aux niveaux 161, 261 et 423. La clé du système est la détection de la barre de répartition indiquée par un objet rectangle vert (UP TREND) ou rouge (DOWN TREND). Au momen
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
L'indicateur MT4 "Binary Smart Eye" est conçu pour fournir des signaux de trading pour les options binaires et les marchés forex, fonctionnant sur une large gamme d'unités de temps, de M1 à W1. Il emploie une stratégie propriétaire qui combine des niveaux de tendance, une moyenne mobile intelligente et des périodes de trading optimisées pour identifier les points d'entrée potentiels. Voici une ventilation de ses principales caractéristiques : Analyse multi-timeframes : La polyvalence de l'indica
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicateurs
ENIGMERA : Le cœur du marché Important : La démo de MQL5.com fonctionne dans le Strategy Tester et peut ne pas refléter pleinement les fonctionnalités d'Enigmera. Consultez la description, les captures d'écran et la vidéo pour plus de détails. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ! Le code de l'indicateur a été entièrement réécrit. La version 3.0 ajoute de nouvelles fonctionnalités et corrige les bugs accumulés depuis le lancement de l'indicateur. Introduction Cet in
Plus de l'auteur
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur. L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente. S'adapte à tous les délais et instruments de trading L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bou
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur de trading manuel et d'analyse technique pour le Forex. Il se compose d'un indicateur de tendance avec le niveau d'ouverture du jour de bourse et d'un indicateur de flèche pour déterminer les points d'entrée. L'indicateur ne se recolore pas ; il fonctionne lorsque la bougie se ferme. Contient plusieurs types d'alertes pour les flèches de signalisation. Peut être configuré pour fonctionner sur n’importe quel graphique, instrument de trading ou période. La stratégie de travail est bas
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Wave Price Channel - Système analytique de trading conçu pour rechercher des impulsions et des corrections. L'indicateur vous permet de travailler dans le sens du canal des prix, construit sur la base de la volatilité. Lorsqu'une flèche vers le haut ou vers le bas est dessinée sur le canal, il devient possible d'aller dans cette direction ; le signal dans cette direction est confirmé par un indicateur point sensible aux changements de prix. Tant que les points de la même couleur persistent, le
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Point Directions - Un indicateur montrant les niveaux ponctuels de support et de résistance lorsque le prix bouge. Les flèches indiquent les rebonds de prix dans les directions indiquées. Les flèches ne sont pas redessinées, elles se forment sur la bougie courante. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Il existe plusieurs types d'alertes. Possède des paramètres avancés pour personnaliser les signaux de n'importe quel graphique. Peut être configuré pour négocier avec la tenda
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping Entry Points - est un système de trading manuel qui peut s'adapter aux mouvements de prix et donner des signaux pour ouvrir des trades sans redessiner. L'indicateur détermine la direction de la tendance par le niveau central de support et de résistance. L'indicateur de point fournit des signaux pour les entrées et les sorties. Convient pour le trading intrajournalier manuel, le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. L'indicateur donne
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicateurs
Wave Reversal Indicator - détermine la direction et les inversions de prix autour de la ligne d'équilibre. L'indicateur montre les mouvements de vagues et les hausses de tendance. Il donne des recommandations sur les endroits où suivre le trader, aide à suivre la stratégie de trading. C'est un complément à une stratégie intrajournalière ou à moyen terme. Presque tous les paramètres sont sélectionnés pour chaque période et changent automatiquement ; le seul paramètre à ajuster manuellement est l
FREE
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques. Peut fonctionner sur n'importe quel graphique. Plusieurs types de notifications. Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même. Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie. TF recommandé à partir de M5 et plus. Facile à utiliser et à configurer les paramètres. Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicator Waiting Volatility - un indicateur pour déterminer les zones de volatilité et les conditions plates. Au fil du temps, le prix sur le graphique évolue dans différentes tendances, diminue, augmente ou reste le même. L'indicateur aide le trader à déterminer dans quelle tendance se situe le prix. Dans son travail, il utilise plusieurs outils d'analyse technique : d'abord, la direction de la tendance est déterminée, puis, dans cette direction, l'indicateur surveille l'évolution de la volati
Upper and Lower Reversal MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Upper and Lower Reversal - Système de prévision précoce des moments d'inversion. Vous permet de trouver les points d’inflexion des prix aux limites des canaux de mouvement des prix supérieur et inférieur. L'indicateur ne recolorera jamais ni ne changera la position des flèches de signal. Les flèches rouges sont un signal d'achat, les flèches bleues sont un signal de vente. S'adapte à tous les délais et instruments de trading L'indicateur ne se redessine pas, il ne fonctionne que lorsque la bou
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Resistance Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A trend indicator that determines short-term price movements. Arrows indicate an increase in price movements in the specified directions. Arrows are not redrawn formed on the current candle, shown on the previous candle for convenience.      It has one setting - the formation intensity: If the parameter is smaller, most of the signals are formed in a wide trend. If the parameter is larger, signals are formed in a narrower trend. Input parameters Formation Intensity - Arrow Formation Intensity
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicateurs
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Indicateur cyclique pour le trading et la prévision de l'orientation du marché. Montre le comportement cyclique du prix sous la forme d'un oscillateur. Donne des signaux pour l'ouverture des transactions lorsqu'il y a un rebond des limites supérieure et inférieure de l'oscillateur. Sous forme d'histogramme, il montre la force lissée de la tendance.  Complètera toute stratégie de trading, du scalping à l'intraday.  L'indicateur n'est pas redessiné.  Convient pour une utilisation sur tous les sym
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Candle Binary Scalper est un produit d'analyse technique pour le forex et les options binaires. Comprend plusieurs indicateurs techniques combinés dans un système commercial. Convient pour le trading manuel dans une tendance, pour le scalping et les options binaires. Fonctionne sur tous les délais et instruments de trading. Les délais recommandés pour le trading M15, M30, H1 et H4, M5 et M1 doivent être utilisés en cas de forte volatilité. Il existe plusieurs types d'alertes. Comment utiliser l
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Binary Lines est un indicateur d'analyse technique pour les devises, les matières premières, les crypto-monnaies, les actions, les indices et tous les instruments financiers. Peut être utilisé pour les options binaires ou le scalping Forex. Affiche les points d'entrée et de sortie à intervalles fixes et fournit commerçants les informations nécessaires sur les résultats d'éventuelles transactions. Les points d'entrée se forment au tout début de la bougie, dans le sens de la ligne MA, durée les tr
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Line Breakouts - Système de trading de tendance. Contient un identifiant de tendance qui peut être adapté à n'importe quel graphique et instrument de trading en utilisant la fonction de période et de lissage. Et un déterminant des niveaux de support et de résistance. Lorsque le prix est en dessous de la ligne de résistance, ouvrez les transactions de vente et lorsque le prix est au-dessus de la ligne de support, ouvrez les transactions d'achat. Le stop loss doit être placé à quelques points des
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Point Trend Indicator - Un indicateur du niveau supérieur et inférieur de la tendance, qui peut déterminer la direction de la tendance et indiquer son renforcement. La direction de la tendance est déterminée par des points ronds ; si les points sont au-dessus de la ligne zéro, la tendance est haussière ; s'ils sont en dessous, la tendance est baissière. L'augmentation du mouvement directionnel est indiquée par des flèches. Il possède le seul paramètre de réglage manuel - la durée de la direction
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Scalping and Binary Signal Detector - Indicateur de scalping qui donne des signaux directionnels pour l'ouverture de positions le long de la tendance. L'indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé pour le Forex et les options binaires. Le système d'algorithmes vous permet de reconnaître des mouvements de prix intenses sur plusieurs barres consécutives. L'indicateur fournit plusieurs types d'alertes pour les flèches. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Level Breakout Indicator est un produit d'analyse technique qui fonctionne à partir des limites supérieure et inférieure, ce qui peut déterminer la direction de la tendance. Fonctionne sur la bougie 0 sans redessin ni retard. Dans son travail, il utilise un système de différents indicateurs dont les paramètres ont déjà été configurés et combinés en un seul paramètre - « Scale », qui effectue la gradation des périodes. L'indicateur est facile à utiliser, ne nécessite aucun calcul, à l'aide d'un s
Intraday Impulse Scalper Pro
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur de tendance automatique qui utilise un algorithme pour déterminer les signaux d'impulsion pour le scalping et le trading intrajournalier. L'indicateur de suivi de tendance calcule automatiquement les points d'entrée et de sortie potentiels des transactions. L'indicateur contient une ligne de tendance et un canal cible pour suivre les signaux, changeant de couleur en fonction de la direction. Caractéristiques principales Bougies et flèches de couleur de signal : bleu – direction v
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis