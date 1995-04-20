Volatility Scanner

Volatility Scanner - este indicador analiza la condición del mercado y muestra las zonas de volatilidad creciente mediante líneas de histograma.

El indicador permite determinar los momentos para abrir y mantener posiciones, trabajar en la dirección de la tendencia o cuándo esperar a que pase el tiempo sin operar.
Los parámetros de entrada permiten configurar el indicador de forma independiente para el instrumento de trading o el marco temporal deseado.
Se puede usar en cualquier marco temporal, desde minutos hasta diario.
Existen varios tipos de alertas.
Las señales del indicador no se redibujan ni se retrasan; aparecen al cierre de la vela.
Compatible con cualquier sistema de trading, desde scalping hasta day trading.


Cómo funciona el indicador

  • El indicador contiene una línea de media móvil (MA) con respecto a la cual realiza cálculos adicionales. El parámetro "Moving Average Period" se puede ajustar modificando el período de la dirección de la tendencia.
  • Las líneas verticales azules muestran un aumento de la volatilidad en un mercado bajista.
  • Las líneas verticales rojas muestran un aumento de la volatilidad en un mercado alcista.
  • El parámetro "Candles Calculation" cambia el número de velas utilizadas para calcular la volatilidad.




