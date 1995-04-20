Volatility Scanner
- Indicadores
- Vitalyi Belyh
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El indicador permite determinar los momentos para abrir y mantener posiciones, trabajar en la dirección de la tendencia o cuándo esperar a que pase el tiempo sin operar.
Los parámetros de entrada permiten configurar el indicador de forma independiente para el instrumento de trading o el marco temporal deseado.
Se puede usar en cualquier marco temporal, desde minutos hasta diario.
Existen varios tipos de alertas.
Las señales del indicador no se redibujan ni se retrasan; aparecen al cierre de la vela.
Compatible con cualquier sistema de trading, desde scalping hasta day trading.
Cómo funciona el indicador
- El indicador contiene una línea de media móvil (MA) con respecto a la cual realiza cálculos adicionales. El parámetro "Moving Average Period" se puede ajustar modificando el período de la dirección de la tendencia.
- Las líneas verticales azules muestran un aumento de la volatilidad en un mercado bajista.
- Las líneas verticales rojas muestran un aumento de la volatilidad en un mercado alcista.
- El parámetro "Candles Calculation" cambia el número de velas utilizadas para calcular la volatilidad.