Volatility Scanner

este indicador analiza la condición del mercado y muestra las zonas de volatilidad creciente mediante líneas de histograma.

El indicador permite determinar los momentos para abrir y mantener posiciones, trabajar en la dirección de la tendencia o cuándo esperar a que pase el tiempo sin operar.

Los parámetros de entrada permiten configurar el indicador de forma independiente para el instrumento de trading o el marco temporal deseado.

Se puede usar en cualquier marco temporal, desde minutos hasta diario.

Existen varios tipos de alertas.

Las señales del indicador no se redibujan ni se retrasan; aparecen al cierre de la vela.

Compatible con cualquier sistema de trading, desde scalping hasta day trading.





Cómo funciona el indicador





El indicador contiene una línea de media móvil (MA) con respecto a la cual realiza cálculos adicionales. El parámetro " Moving Average Period " se puede ajustar modificando el período de la dirección de la tendencia.

" se puede ajustar modificando el período de la dirección de la tendencia. Las líneas verticales azules muestran un aumento de la volatilidad en un mercado bajista.

Las líneas verticales rojas muestran un aumento de la volatilidad en un mercado alcista.

El parámetro "Candles Calculation" cambia el número de velas utilizadas para calcular la volatilidad.







