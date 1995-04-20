Volatility Scanner
- インディケータ
- Vitalyi Belyh
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Volatility Scanner - このインジケーターは市場の状況を分析し、ヒストグラムでボラティリティが上昇しているゾーンを表示します。
このインジケーターを使用すると、ポジションのエントリーとホールド、トレンド方向への取引、あるいは取引をせずに時間を置くタイミングを判断できます。
入力パラメータにより、希望する取引商品や時間枠に合わせてインジケーターを個別に設定できます。
分足から日足まで、あらゆる時間枠に対応しています。
アラートの種類も複数あります。
すべてのインジケーターシグナルは再描画されず、遅延もなく、ローソク足の終値に表示されます。
スキャルピングからデイトレードまで、あらゆる取引システムに対応します。
インジケーターの仕組み
- このインジケーターには移動平均線が含まれており、これに基づいてさらに計算を行います。「Moving Average Period」パラメータは、トレンド方向の期間を変更することで調整できます。
- 青い縦線は、弱気相場におけるボラティリティの上昇を示します。
- 赤い縦線は、強気相場におけるボラティリティの上昇を示します。
- 「Candles Calculation」パラメータは、ボラティリティの計算に使用されるキャンドルの数を変更します。