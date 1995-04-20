Volatility Scanner

Volatility Scanner - o indicador analisa as condições do mercado e mostra as zonas de aumento da volatilidade com linhas de histograma.
O indicador permite determinar os momentos para entrar e manter posições, trabalhar no sentido da tendência ou quando esperar o tempo sem negociar.
Os parâmetros de entrada permitem configurar o indicador de forma independente para o instrumento de negociação ou período desejado.
Qualquer período para utilização, de minuto a diário.
Existem vários tipos de alertas.
Todos os sinais do indicador não são redesenhados e não apresentam atraso, surgindo no fecho da vela.
Complementará qualquer sistema de trading, desde o scalping ao day trading.

Como funciona o indicador

  •     O indicador contém uma linha de média móvel (MM) em relação à qual realiza cálculos adicionais. O parâmetro "Moving Average Period" pode ser ajustado alterando o período da direção da tendência.
  •     As linhas azuis verticais mostram um aumento da volatilidade num mercado em baixa.
  •     As linhas vermelhas verticais mostram um aumento da volatilidade num mercado em alta.
  •     O parâmetro "Candles Calculation" altera o número de velas utilizadas para calcular a volatilidade.
Produtos recomendados
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Fibonacci recontratar e extensão linha de desenho ferramenta Fibonacci recontratar e estender a ferramenta de desenho de linha para a plataforma MT4 é adequado para comerciantes que usam método de negociação de pontos e negociação de secções douradas Vantagens: Não há linha extra, não há linhagem muito longa, e é fácil observar e encontrar oportunidades de negociação Versão experimental: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Principais funções: 1. Podem ser desenhados diretamente vári
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários tipos de estratégias e alert
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Atrade
Victor Golovkov
Indicadores
Full automatic. Does not require technical settings. Works on all currency pairs. The indicator has a built-in zigzag filter that limits repetitions of unidirectional signals (i.e. after a buy signal, the next one will be a sell signal, and vice versa). For the convenience of displaying, the indicator provides settings for the type of icons, their color and size: Size Arrow Code Arrow Buy Color Arrow Buy Code Arrow Sell Color Arrow Sell Indicator signals are not redrawn.
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicadores
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Night Ghost - Indicador de seta para opções binárias. Este é um assistente confiável para você no futuro! - Sem redesenho no gráfico -Funciona muito bem em todos os pares de moedas! -Precisão do indicador de até 90% (especialmente à noite) -Não há necessidade de configurar por um longo tempo (Configurar perfeitamente para Opções Binárias) - Sem sinais de atraso - O aparecimento de um sinal na vela atual -Perfeito para o período M1 (não mais!) - Cor de vela amigável aos olhos (vermelho
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicadores
O Trend Trading é um indicador projetado para lucrar o máximo possível com as tendências que ocorrem no mercado, cronometrando retrocessos e rupturas. Ele encontra oportunidades de negociação analisando o que o preço está fazendo durante as tendências estabelecidas. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Negocie mercados financeiros com confiança e eficiência Lucre com as tendências estabelecidas sem ser chicoteado Reconhecer retrocessos
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indicadores
Indicador para determinar o plano e a tendência. Se o preço estiver abaixo de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de venda. Ao adquirir esta versão do indicador, versão MT4 para uma conta real e uma demo - como um presente (para receber, escreva-me uma mensagem privada)! Se o preço estiver acima de qualquer um dos dois histogramas e duas linhas (vermelha e azul), esta é uma zona de compra. Versão MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 S
Trend and Flat and Volatility
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indicadores
Este é um indicador MACD exclusivo que é mais preciso e fácil de usar do que o MACD tradicional. É adequado para qualquer ciclo gráfico e é adequado para qualquer variedade de mercado. A coluna vermelha é o sinal da banda (Buy) e a coluna azul é o sinal da banda (Sell). As linhas amarela e verde são linhas de tendência e as duas linhas nunca se cruzam. Compre: Na coluna azul, olhe para a linha verde no meio do eixo 0. Venda: Na coluna vermelha, olhe para a linha amarela no meio do eixo 0. O
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força com zonas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura. - O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume num único valor. - É ótimo fazer negociações de venda na zona dinâmica de sobrecompra e negociações de compra na zona dinâmica de sobrevenda. - Este indicador é excelente para a negociação de momentum na direção da tendência. - Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela. - Zona de sobre
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicadores
The indicator identifies the harmonic patterns (XABCD) according to developments of H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). It projects D-point as a point in the perspective projection (specify ProjectionD_Mode = true in the settings). Does not redraw. When a bar of the working timeframe closes, if the identified pattern point has not moved during Patterns_Fractal_Bars bars, an arrow appears on the chart (in the direction of the expected price movement). From this moment on, the ar
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indicadores
Result look on  https://t.me/BonosuProBinary Pair : All Forex Pairs Time Frame : M1 Expaired : 1-2 Minutes Trade Time Once Time a Day Backtester, Alert Avaliable Average Signals Generate 5 - 20 Signals All Pair A Day Broker Time Zone GMT+3 Default Setting [Example Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Support Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Support Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot, Olymptrad Bot, MX2 trading, Price Pro, etc Ind
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Nice Stable Arrow   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change. Signals are sent at the beginning of new candles.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Morning Star pattern" para MT4. - O indicador "Morning Star pattern" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action: sem repintura, sem atraso. - O indicador detecta padrões Morning Star otimistas no gráfico: sinal de seta azul no gráfico (veja as imagens). - Com alertas para PC, celular e e-mail. - Também seu irmão - o indicador bearish "Evening Star pattern" está disponível (siga o link abaixo). - O indicador "Morning Star pattern" é excelente para comb
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
The   True Magic Oscillator   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate signals from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator is never repainted. The point at which the signal is given does not change.         Features and Recommendations Works wit
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicadores
O 123 Pattern é um dos padrões de gráficos mais populares, poderosos e flexíveis. O padrão é composto por três pontos de preço: fundo, pico ou vale e retração de Fibonacci entre 38,2% e 71,8%. Um padrão é considerado válido quando as quebras de preços além do último pico ou vale, momento em que o indicador traça uma flecha, sobe um alerta, e o comércio pode ser colocado. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Sinais de negociação claros C
Mirror
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator predicts rate changes based on the chart display principle. It uses the idea that the price fluctuations consist of "action" and "reaction" phases, and the "reaction" is comparable and similar to the "action", so mirroring can be used to predict it. The indicator has three parameters: predict - the number of bars for prediction (24 by default); depth - the number of past bars that will be used as mirror points; for all depth mirroring points an MA is calculated and drawn on the ch
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indicadores
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Mais do autor
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociação manual e análise técnica para Forex. Consiste em um indicador de tendência com o nível de abertura do dia de negociação e um indicador de seta para determinar os pontos de entrada. O indicador não muda de cor; funciona quando a vela fecha. Contém vários tipos de alertas para setas de sinalização. Pode ser configurado para funcionar em qualquer gráfico, instrumento de negociação ou período de tempo. A estratégia de trabalho baseia-se na busca de movimentos de preços ao
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Upper and Lower Reversal - Sistema para previsão antecipada de momentos de reversão. Permite encontrar pontos de viragem de preços nos limites dos canais de movimento de preços superiores e inferiores. O indicador nunca irá recolorir ou alterar a posição das setas de sinalização. As setas vermelhas são um sinal de compra, as setas azuis são um sinal de venda. Ajusta-se a quaisquer prazos e instrumentos de negociação O indicador não redesenha, só funciona quando a vela fecha. Existem vários tip
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Volatility Trend System - é um sistema de negociação que fornece sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenhar ou atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra as entradas no mercado. O indicador está equipado com diversos tipos de alertas. Pode ser apli
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Candle Binary Scalper é um produto de análise técnica para forex e opções binárias. Inclui vários indicadores técnicos combinados em um sistema de negociação. Adequado para negociação manual dentro de uma tendência, para escalpelamento e opções binárias. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Prazos recomendados para negociação M15, M30, H1 e H4, M5 e M1 devem ser usados ​​em caso de alta volatilidade. Existem vários tipos de alertas. Como usar o produto As configurações ide
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System MT5 " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que estrutura gráficos e identifica movimentos cíclicos de preços. Pode funcionar em qualquer gráfico. Vários tipos de notificações. Existem setas adicionais no próprio gráfico. Sem redesenhar a história, trabalha no fecho da vela. TF recomendado a partir de M5 e superior. Parâmetros fáceis de utilizar e configurar. Ao utilizar 2 indicadores com parâmetros diferentes, pode utilizá-los sem outros indicadores. Tem 2 parâmetros de entrada Ciclicidade e duração do sinal Estes
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo. A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda. O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis. Todas as setas parecem fechar a ve
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Trading System Double Trend - um sistema de negociação independente composto por vários indicadores. Determina a direção da tendência geral e dá sinais na direção do movimento dos preços. Pode ser utilizado para scalping, negociação intradiária ou intrasemana. Possibilidades Funciona em qualquer período e instrumento de negociação (Forex, criptomoedas, metais, ações, índices). Leitura visual simples de informação sem carregar um gráfico O indicador não redesenha e não completa sinais Funciona
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina a direção e as reversões de preço em torno da linha de equilíbrio. O indicador mostra os movimentos das ondas e os picos de tendência. Dá recomendações sobre onde seguir o trader, ajuda a seguir a estratégia de trading. É um complemento a uma estratégia intradiária ou de médio prazo. Quase todos os parâmetros são selecionados para cada intervalo de tempo e mudam automaticamente; Prazos ideais para utilizar M5, M15, M30, H1, H4. Funciona em vários instrumentos
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Trading System Double Trend MT5 - um sistema de negociação independente composto por vários indicadores. Determina a direção da tendência geral e dá sinais na direção do movimento dos preços. Pode ser utilizado para scalping, negociação intradiária ou intrasemana. Possibilidades Funciona em qualquer período e instrumento de negociação (Forex, criptomoedas, metais, ações, índices). Leitura visual simples de informação sem carregar um gráfico O indicador não redesenha e não completa sinais Func
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
Wave Price Channel - Sistema analítico de trading desenvolvido para a procura de impulso e correção. O indicador permite trabalhar no sentido do canal de preços, que é construído com base na volatilidade. Quando é desenhada uma seta para cima ou para baixo no canal, torna-se possível ir nesta direção; o sinal nesta direção é confirmado por um indicador de ponto que é sensível às alterações de preço. Enquanto os pontos da mesma cor continuarem, o sinal continua. Se houver uma seta, mas não houve
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Level Breakout Indicator é um produto de análise técnica que funciona a partir dos limites superior e inferior, que pode determinar a direção da tendência. Funciona na vela 0 sem redesenhar ou atrasos. Em seu trabalho utiliza um sistema de diversos indicadores, cujos parâmetros já foram configurados e combinados em um único parâmetro - “ Scale ”, que realiza a gradação dos períodos. O indicador é fácil de usar, não requer nenhum cálculo, usando um único parâmetro você precisa selecionar a gradaç
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Directions MT5 - Um indicador que mostra níveis de ponto de suporte e resistência quando o preço se move. As setas mostram saltos de preço nas direções indicadas. As setas não são redesenhadas, elas são formadas na vela atual. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Existem vários tipos de alertas. Possui configurações avançadas para personalizar sinais para qualquer gráfico. Pode ser configurado para negociar com a tendência e correções. Para desenhar setas, existem 2 t
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicadores
O indicador " ZigZag on Trend " ajuda a determinar a direção do movimento do preço, além de contar com um contador de barras e pips. É constituído por um indicador de tendência, uma linha de tendência representada em ziguezague que acompanha a direção do preço e um contador que calcula o número de barras percorridas na direção da tendência e o número de pips na escala vertical (os cálculos baseiam-se na abertura da barra). O indicador não repinta. Para maior comodidade, é apresentado como barras
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Point Directions - Um indicador que mostra níveis de ponto de suporte e resistência quando o preço se move. As setas mostram saltos de preço nas direções indicadas. As setas não são redesenhadas, elas são formadas na vela atual. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. Existem vários tipos de alertas. Possui configurações avançadas para personalizar sinais para qualquer gráfico. Pode ser configurado para negociar com a tendência e correções. Para desenhar setas, existem 2 tipos
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador para negociação manual e análise técnica para Forex. Consiste em um indicador de tendência com o nível de abertura do dia de negociação e um indicador de seta para determinar os pontos de entrada. O indicador não muda de cor; funciona quando a vela fecha. Contém vários tipos de alertas para setas de sinalização. Pode ser configurado para funcionar em qualquer gráfico, instrumento de negociação ou período de tempo. A estratégia de trabalho baseia-se na busca de movimentos de preços ao
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - é um sistema de negociação manual que pode se ajustar aos movimentos de preços e dar sinais para abrir negociações sem redesenhar. O indicador determina a direção da tendência pelo nível central de suporte e resistência. O indicador de ponto fornece sinais para entradas e saídas. Adequado para negociação intradiária manual, escalpelamento e opções binárias. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. O indicador dá vários tipos de alertas. Como usar o produ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador de tendência que mostra a força dos touros e ursos em uma faixa de negociação. Composto por duas linhas: A linha verde é uma condição equilibrada de sobrecompra/sobrevenda. A linha vermelha é a direção da atividade de negociação. Não redesenha cálculos. Pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos/quadros de tempo. Fácil de usar e configurar. Como usar o indicador e o que ele determina. A regra básica é seguir a direção da linha vermelha: se cruzar a linha verde de baixo pa
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indicadores
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Desenvolvi metodos para negociacao coletados em um indicador. Na forma de setas, define entradas na direcao da tendencia. Possui 2 tipos de setas - guias de tendencia e de sinal, informando sobre o movimento potencial na direcao da tendencia. Funciona sem redesenho, pronto para uso em todos os simbolos/ferramentas. Os prazos mais adequados para usar sao M15, M30, H1, H4. Como usar O indicador encontra a direcao da tendencia na forma de uma seta de sinal, um retangulo grafico se estende ao long
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indicadores
Indicador cíclico para negociação e previsão da direção do mercado. Mostra o comportamento cíclico do preço sob a forma de um oscilador. Emite sinais para a abertura de negociações quando se verifica uma recuperação dos limites superior e inferior do oscilador. Sob a forma de histograma, mostra a força suavizada da tendência.  Complementará qualquer estratégia de trading, desde o scalping ao intradiário.  O indicador não é redesenhado.  Adequado para utilização em todos os símbolos/instrumentos
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Binary Lines é um indicador de análise técnica para moedas, commodities, criptomoedas, ações, índices e quaisquer instrumentos financeiros. Pode ser usado para opções binárias ou escalpelamento Forex. Mostra os pontos de entrada e saída em intervalos fixos e fornece comerciantes as informações necessárias sobre os resultados de possíveis transações. Os pontos de entrada são formados no início da vela, na direção da linha MA, duração as negociações em barras podem ser ajustadas manualmente e aju
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicadores
Um indicador técnico que calcula suas leituras nos volumes de negociação. Na forma de histograma, mostra o acúmulo da força do movimento do instrumento de negociação. Possui sistemas de cálculo independentes para direções de alta e baixa. Funciona em quaisquer instrumentos de negociação e prazos. Pode complementar qualquer sistema de negociação. O indicador não redesenha seus valores, os sinais aparecem na vela atual. É fácil de usar e não carrega o gráfico, não requer cálculos de parâmetros adi
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indicadores
Line Breakouts - Sistema para negociação de tendências. Contém um identificador de tendência que pode ser adaptado a qualquer gráfico e instrumento de negociação usando o período e a função de suavização. E um determinante dos níveis de suporte e resistência. Quando o preço estiver abaixo da linha de resistência, abra negociações de venda e, quando o preço estiver acima da linha de suporte, abra negociações de compra. O Stop Loss deve ser colocado a alguns pontos das linhas, o Take Profit deve s
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indicadores
Point Trend Indicator - Um indicador do nível superior e inferior da tendência, que pode determinar a direção da tendência e indicar seu fortalecimento. A direção da tendência é determinada por pontos redondos; se os pontos estiverem acima da linha zero, a tendência é de alta; se estiver abaixo, a tendência é de baixa. O aumento no movimento direcional é indicado por setas. Possui o único parâmetro para ajuste manual - Duração da direção da tendência.   Possibilidades Funciona em todos os prazo
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário