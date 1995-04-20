Volatility Scanner
- Indicadores
- Vitalyi Belyh
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Volatility Scanner - o indicador analisa as condições do mercado e mostra as zonas de aumento da volatilidade com linhas de histograma.
O indicador permite determinar os momentos para entrar e manter posições, trabalhar no sentido da tendência ou quando esperar o tempo sem negociar.
Os parâmetros de entrada permitem configurar o indicador de forma independente para o instrumento de negociação ou período desejado.
Qualquer período para utilização, de minuto a diário.
Existem vários tipos de alertas.
Todos os sinais do indicador não são redesenhados e não apresentam atraso, surgindo no fecho da vela.
Complementará qualquer sistema de trading, desde o scalping ao day trading.
Como funciona o indicador
- O indicador contém uma linha de média móvel (MM) em relação à qual realiza cálculos adicionais. O parâmetro "Moving Average Period" pode ser ajustado alterando o período da direção da tendência.
- As linhas azuis verticais mostram um aumento da volatilidade num mercado em baixa.
- As linhas vermelhas verticais mostram um aumento da volatilidade num mercado em alta.
- O parâmetro "Candles Calculation" altera o número de velas utilizadas para calcular a volatilidade.