Volatility Scanner - o indicador analisa as condições do mercado e mostra as zonas de aumento da volatilidade com linhas de histograma.

O indicador permite determinar os momentos para entrar e manter posições, trabalhar no sentido da tendência ou quando esperar o tempo sem negociar.

Os parâmetros de entrada permitem configurar o indicador de forma independente para o instrumento de negociação ou período desejado.

Qualquer período para utilização, de minuto a diário.

Existem vários tipos de alertas.

Todos os sinais do indicador não são redesenhados e não apresentam atraso, surgindo no fecho da vela.

Complementará qualquer sistema de trading, desde o scalping ao day trading.



Como funciona o indicador



