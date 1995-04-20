Volatility Scanner

Volatility Scanner - индикатор анализирует состояние рынка и линиями гистограммы показывает зоны повышения волатильности.
Индикатор позволяет определить моменты для входа и удержания позиций, работать в трендовом направлении или когда переждать время без торгов.
Входные параметры позволяют самостоятельно настроить индикатор для нужного торгового инструмента или тайм-фрейма.
Любые Тайм -фреймы для использования от минутного до дневного.
Имеется несколько типов оповещений.
Все сигналы индикатора не перерисовываются и не запаздывают, появляются на закрытии свечи.
Дополнит любую торговую систему, от скальпинга до дневного трейдинга.


Как работает индикатор

  • Индикатор содержит линию MA относительно которой он производит дальнейшие вычисления. Параметр "Moving Average Period" можно регулировать, изменяя период трендового направления.
  • Вертикальные синие линии показывают повышение волатильности на медвежьем рынке.
  • Вертикальные красные линии показывают повышение волатильности на бычьем рынке.
  • Параметр "Candles Calculation" изменяет количество свечей для расчета волатильности.
