Volatility Scanner
- 指标
- Vitalyi Belyh
- 版本: 1.0
- 激活: 10
Volatility Scanner - 该指标分析市场状况，并用直方图显示波动率上升的区域。
该指标允许您确定入场和持仓的时机、顺势操作或观望的时机。
输入参数允许您根据所需的交易工具或时间范围独立配置指标。
适用于从分钟到日的任何时间范围。
提供多种警报类型。
所有指标信号均不会重新绘制且无滞后，在K线收盘时显示。
适用于从剥头皮交易到日内交易的任何交易系统。
指标工作原理
- 该指标包含一条移动平均线，并以此为基准进行进一步计算。“Moving Average Period”参数可以通过更改趋势方向的周期进行调整。
- 垂直蓝线表示熊市中波动率的上升。
- 垂直红线表示牛市中波动率的上升。
- “Candles Calculation”参数用于更改用于计算波动率的K线数量。