Volatility Scanner

Der Indikator enthält eine gleitende Mittelwertlinie, anhand derer weitere Berechnungen durchgeführt werden. Der Parameter „ Moving Average Period “ kann durch Ändern der Periode der Trendrichtung angepasst werden.

“ kann durch Ändern der Periode der Trendrichtung angepasst werden. Die vertikalen blauen Linien zeigen eine Zunahme der Volatilität in einem Bärenmarkt an.

Die vertikalen roten Linien zeigen eine Zunahme der Volatilität in einem Bullenmarkt an.

Der Parameter „Candles Calculation“ ändert die Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Volatilität verwendet werden.

- Der Indikator analysiert die Marktbedingungen und zeigt die Bereiche zunehmender Volatilität mit Histogrammlinien an.Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Zeitpunkte für den Einstieg und das Halten von Positionen, das Arbeiten in Trendrichtung oder das Abwarten von Handelspausen zu bestimmen.Die Eingabeparameter ermöglichen die unabhängige Konfiguration des Indikators für das gewünschte Handelsinstrument oder den gewünschten Zeitrahmen.Beliebige Zeitrahmen von Minute bis Tag sind verfügbar.Es gibt verschiedene Alarmtypen.Alle Indikatorsignale werden nicht neu gezeichnet und haben keine Verzögerung. Sie erscheinen beim Schließen der Kerze.Ergänzt jedes Handelssystem, vom Scalping bis zum Daytrading.Funktionsweise des Indikators