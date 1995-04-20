Volatility Scanner

Volatility Scanner - Der Indikator analysiert die Marktbedingungen und zeigt die Bereiche zunehmender Volatilität mit Histogrammlinien an.
Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Zeitpunkte für den Einstieg und das Halten von Positionen, das Arbeiten in Trendrichtung oder das Abwarten von Handelspausen zu bestimmen.
Die Eingabeparameter ermöglichen die unabhängige Konfiguration des Indikators für das gewünschte Handelsinstrument oder den gewünschten Zeitrahmen.
Beliebige Zeitrahmen von Minute bis Tag sind verfügbar.
Es gibt verschiedene Alarmtypen.
Alle Indikatorsignale werden nicht neu gezeichnet und haben keine Verzögerung. Sie erscheinen beim Schließen der Kerze.
Ergänzt jedes Handelssystem, vom Scalping bis zum Daytrading.


Funktionsweise des Indikators

  • Der Indikator enthält eine gleitende Mittelwertlinie, anhand derer weitere Berechnungen durchgeführt werden. Der Parameter „Moving Average Period“ kann durch Ändern der Periode der Trendrichtung angepasst werden.
  • Die vertikalen blauen Linien zeigen eine Zunahme der Volatilität in einem Bärenmarkt an.
  • Die vertikalen roten Linien zeigen eine Zunahme der Volatilität in einem Bullenmarkt an.
  • Der Parameter „Candles Calculation“ ändert die Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Volatilität verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indikatoren
Fibonacci-Erweiterung und Retracement-Analyse-Tool Fibonacci-Retracing- und Extended-Line-Tools für die MT4-Plattform, ideal für Trader, die die und den Golden Section-Handel nutzen Hauptmerkmale: 1. Sie können mehrere Sätze von Fibonacci-Retracements direkt zeichnen, und die Beziehung zwischen wichtigen Rückkehrpunkten ist auf einen Blick ersichtlich. 2. Kann Fibonacci-Erweiterungen zeichnen 3. Das Fibonacci-Foldback und die Verlängerung der Linie können nach links und nach rechts zur ein
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Atrade
Victor Golovkov
Indikatoren
Vollautomatisch. Erfordert keine technischen Einstellungen. Funktioniert bei allen Währungspaaren. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Zickzack-Filter, der die Wiederholungen von unidirektionalen Signalen begrenzt (d.h. nach einem Kaufsignal wird das nächste ein Verkaufssignal sein, und umgekehrt). Um die Anzeige zu erleichtern, bietet der Indikator Einstellungen für die Art der Symbole, ihre Farbe und Größe: Größe Pfeil Code Pfeil Kaufen Farbe Pfeil Kaufen Code-Pfeil Verkaufen Farbe
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indikatoren
Diese einzigartige Multiwährungsstrategie ermittelt gleichzeitig die Stärke von Trends und Markteinstiegspunkten und visualisiert diese mit Hilfe von Histogrammen auf dem Chart. Der Indikator ist optimal für den Handel in den Zeitrahmen М5, М15, М30, Н1 geeignet. Zur Erleichterung der Benutzer zeigt der Indikator den Einstiegspunkt (in Form eines Pfeils), die empfohlenen Take-Profit-Levels (TP1, TP2 mit Textbeschriftung) und das empfohlene Stop-Loss-Level an. Die Take-Profit-Levels (TP1, TP2) w
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indikatoren
Distinctive ist ein Forex-Trendpfeil-Indikator zur Identifizierung potenzieller Einstiegspunkte. Ich mag ihn vor allem, weil er einen einfachen Arbeitsmechanismus hat, der sich an alle Zeiträume und Handelstaktiken anpasst. Er wurde auf der Grundlage eines Regressionskanals mit Filtern erstellt. Die Signale des Lawrence-Indikators werden mit Hilfe eines mathematischen Ansatzes in ein Preisfunktionsdiagramm eingezeichnet. Funktionsweise: Wenn der Kurs aus der überkauften/überverkauften Zone (Ka
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Night Ghost - Pfeilanzeige für binäre Optionen. Dies ist ein zuverlässiger Assistent für Sie in der Zukunft! - Kein Neuzeichnen auf dem Diagramm -Funktioniert hervorragend bei allen Währungspaaren! - Anzeigegenauigkeit bis zu 90 % (besonders nachts) -Keine lange Einrichtung erforderlich (perfekt für binäre Optionen eingerichtet) - Keine späten Signale - Das Erscheinen eines Signals auf der aktuellen Kerze -Perfekt für die M1-Periode (nicht mehr!) - Augenfreundliche Kerzenfarbe (Rot un
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indikatoren
Trend Trading ist ein Indikator, der so weit wie möglich von den Markttrends profitiert, indem er Pullbacks und Breakouts zeitlich festlegt. Sie findet Handelsmöglichkeiten, indem sie analysiert, was der Preis während etablierter Trends tut. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie mit Zuversicht und Effizienz an den Finanzmärkten Profitieren Sie von etablierten Trends, ohne ins Wanken zu geraten Profitable Pullbacks, Ausbrüche und vorze
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version:   https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der
Trend and Flat and Volatility
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator bestimmt den Marktzustand: Trend oder Flat. Der Marktzustand wird unter Berücksichtigung der Volatilität bestimmt. Der Flat (Handelskorridor) wird in Gelb angezeigt. Die grüne Farbe zeigt den Aufwärtstrend an. Die rote Farbe zeigt den Abwärtstrend an. Die Höhe des Labels entspricht der Volatilität im Markt. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet . Einstellungen History_Size - die Menge der Historie für die Berechnung. Period_Candles - die Anzahl der Kerzen für die Berechnung des
ZhiBiMACD MT4
Qiuyang Zheng
4.5 (2)
Indikatoren
Dies ist eine einzigartige MACD-Anzeige, die genauer und einfacher zu bedienen ist als herkömmliche MACD. Es ist für jeden Chartzyklus geeignet und für jede Marktvielfalt geeignet. Die rote Spalte ist das (Buy) Bandsignal und die blaue Spalte das (Sell) Bandsignal. Die gelbe und grüne Linie sind Trendlinien und die beiden Linien kreuzen sich nie. Kaufen: In der blauen Spalte die grüne Linie durch die mittlere 0-Achse betrachten. Verkaufen: In der roten Spalte die gelbe Linie entlang der mitt
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Boba Binary
Anthonius Soruh
5 (1)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
Cota Binary
Anthonius Soruh
5 (2)
Indikatoren
Ergebnis auf https://t.me/BonosuProBinary ansehen Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, FBS, XM] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo, Olymtrade, Qoutex, GCoption, etc Unterstützung Auto Trading : MT2 Trading, Binary Bot, Intrade Bot, Binomo Bot,
Nice Stable Arrow
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Nice Stable Arrow Indikator wurde für den Signalhandel entwickelt. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um dieses Signal zu erzeugen. Er versucht, ein Signal aus den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird auch nicht neu gezeichnet. Der Zeitpunkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Muster“ für MT4. – Der Indikator „Morning Star Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading: Keine Neuzeichnung, keine Verzögerung. – Der Indikator erkennt bullische Morning Star Muster im Chart: Blaues Pfeilsignal im Chart (siehe Bilder). – Mit Benachrichtigungen für PC, Mobilgerät und E-Mail. – Auch sein Pendant, der bärische „Evening Star Muster“, ist verfügbar (Link unten). – Der Indikator „Morning Star Muster“ lässt sich her
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der True Magic Oscillator Indikator ist für den Signalhandel konzipiert. Dieser Indikator erzeugt Trendsignale. Er verwendet viele Algorithmen und Indikatoren, um diese Signale zu erzeugen. Er versucht, Signale von den Punkten mit dem höchsten Trendpotenzial zu erzeugen. Dieser Indikator ist ein vollständiges Handelsprodukt. Dieser Indikator benötigt keine zusätzlichen Indikatoren. Der Indikator wird nie neu gezeichnet. Der Punkt, an dem das Signal gegeben wird, ändert sich nicht. Eigensc
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indikatoren
Das 123-Muster ist eines der beliebtesten, leistungsstärksten und flexibelsten Diagrammmuster. Das Muster besteht aus drei Preispunkten: einem Boden, einem Gipfel oder Tal und einem Fibonacci-Retracement zwischen 38,2% und 71,8%. Ein Muster gilt als gültig, wenn der Preis jenseits des letzten Gipfels oder Tals abbricht, in dem der Indikator einen Pfeil zeichnet, einen Alarm auslöst und der Handel platziert werden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Pr
Mirror
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator prognostiziert Kursänderungen auf der Grundlage des Prinzips der Chartdarstellung. Er geht davon aus, dass die Kursschwankungen aus einer "Aktions-" und einer "Reaktionsphase" bestehen, wobei die "Reaktion" mit der "Aktion" vergleichbar und ihr ähnlich ist, so dass sie durch Spiegelung vorhergesagt werden kann. Der Indikator hat drei Parameter: predict - die Anzahl der Balken für die Vorhersage (standardmäßig 24); depth - die Anzahl der vergangenen Balken, die als Spiegelungspun
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Weitere Produkte dieses Autors
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Indikator für manuellen Handel und technische Analyse für Forex. Es besteht aus einem Trendindikator mit dem Eröffnungsniveau des Handelstages und einem Pfeilindikator zur Bestimmung von Einstiegspunkten. Der Indikator ändert seine Farbe nicht; er funktioniert, wenn die Kerze schließt. Enthält verschiedene Arten von Warnungen für Signalpfeile. Kann für die Arbeit mit jedem Diagramm, Handelsinstrument oder Zeitrahmen konfiguriert werden. Die Arbeitsstrategie basiert auf der Suche nach Preisbewe
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Upper and Lower Reversal – System zur frühzeitigen Vorhersage von Umkehrmomenten. Ermöglicht Ihnen, Preiswendepunkte an den Grenzen der oberen und unteren Preisbewegungskanäle zu finden. Der Indikator wird niemals seine Farbe ändern oder die Position der Signalpfeile ändern. Rote Pfeile sind ein Kaufsignal, blaue Pfeile sind ein Verkaufssignal. Passt sich allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten an Der Indikator wird nicht neu gezeichnet, er funktioniert nur, wenn die Kerze schließt. Es gibt v
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das Volatility Trend System ist ein Handelssystem, das Signale für Einstiege liefert. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung oder Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Candle Binary Scalper ist ein technisches Analyseprodukt für Devisen und binäre Optionen. Enthält mehrere technische Indikatoren, die in einem Handelssystem zusammengefasst sind. Geeignet für den manuellen Handel innerhalb eines Trends, für Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Empfohlene Zeitrahmen für den Handel M15, M30, H1 und H4, M5 und M1 sollten bei hoher Volatilität verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. So verwenden
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der Diagramme strukturiert und zyklische Preisbewegungen identifiziert. Kann mit allen Diagrammen funktionieren. Mehrere Arten von Benachrichtigungen. Auf dem Diagramm selbst befinden sich zusätzliche Pfeile. Ohne erneutes Zeichnen der Historie wird beim Schließen der Kerze gearbeitet. Empfohlener TF ab M5. Einfach zu verwenden und Parameter zu konfigurieren. Wenn Sie 2 Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern verwenden, können Sie diese ohne andere Indikatoren ve
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Das technische Handelssystem von BB Reverse Arrows wurde entwickelt, um umgekehrte Punkte für Einzelhandelsentscheidungen vorherzusagen. Die aktuelle Marktsituation wird durch den Indikator analysiert und für mehrere Kriterien strukturiert: die Erwartung von Umkehrmomenten, potenziellen Wendepunkten, Kauf- und Verkaufssignalen. Der Indikator enthält keine überschüssigen Informationen, verfügt über eine visuelle verständliche Schnittstelle, mit der Händler angemessene Entscheidungen treffen könn
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Trading System Double Trend – ein unabhängiges Handelssystem bestehend aus mehreren Indikatoren. Bestimmt die Richtung des allgemeinen Trends und gibt Signale in Richtung der Preisbewegung. Kann für Scalping, Intraday- oder Intraweek-Handel verwendet werden. Möglichkeiten Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten (Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes). Einfaches visuelles Lesen von Informationen, ohne ein Diagramm laden zu müssen Der Indikator zeichnet keine Signal
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indikatoren
Wave Reversal Indicator - bestimmt die Richtung und Preisumkehrungen um die Bilanzlinie. Der Indikator zeigt Wellenbewegungen und Trendanstiege. Er gibt Empfehlungen, wohin er dem Händler folgen soll, und hilft bei der Verfolgung der Handelsstrategie. Es handelt sich um eine Ergänzung zu einer Intraday- oder mittelfristigen Strategie. Fast alle Parameter werden für jeden Zeitrahmen ausgewählt und ändern sich automatisch. Der einzige Parameter, der manuell angepasst werden kann, ist die Wellenlän
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trading System Double Trend MT5 – ein unabhängiges Handelssystem bestehend aus mehreren Indikatoren. Bestimmt die Richtung des allgemeinen Trends und gibt Signale in Richtung der Preisbewegung. Kann für Scalping, Intraday- oder Intraweek-Handel verwendet werden. Möglichkeiten Funktioniert mit allen Zeitrahmen und Handelsinstrumenten (Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes). Einfaches visuelles Lesen von Informationen, ohne ein Diagramm laden zu müssen Der Indikator zeichnet keine Si
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Wave Price Channel – Handelsanalytisches System zur Suche nach Impulsen und Korrekturen. Mit dem Indikator können Sie in Richtung des Preiskanals arbeiten, der auf der Grundlage der Volatilität aufgebaut ist. Wenn ein Aufwärts- oder Abwärtspfeil auf dem Kanal gezeichnet wird, wird es möglich, in diese Richtung zu gehen; das Signal in diese Richtung wird durch einen Punktindikator bestätigt, der empfindlich auf Preisänderungen reagiert. Solange gleichfarbige Punkte vorhanden sind, bleibt das Sig
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Level Breakout Indicator ist ein technisches Analyseprodukt, das anhand oberer und unterer Grenzen arbeitet und die Richtung des Trends bestimmen kann. Funktioniert bei Kerze 0 ohne Neuzeichnen oder Verzögerungen. Bei seiner Arbeit verwendet es ein System verschiedener Indikatoren, deren Parameter bereits konfiguriert und zu einem einzigen Parameter zusammengefasst wurden – „ Scale “, der die Abstufung der Perioden vornimmt. Der Indikator ist einfach zu verwenden und erfordert keine Berechnungen
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Point Directions MT5 – Ein Indikator, der Punktniveaus der Unterstützung und des Widerstands anzeigt, wenn sich der Preis bewegt. Die Pfeile zeigen Preissprünge in die angegebenen Richtungen. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, sondern auf der aktuellen Kerze geformt. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. Verfügt über erweiterte Einstellungen zum Anpassen von Signalen für jedes Diagramm. Kann für den Handel mit Trends und Korrekt
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indikatoren
" ZigZag on Trend " phunukma manwi rang thangmani lama saimanna bagwi chubachu khlaio, abo hai kheno bar tei pip swngnai. Abo kaisa swlaijakmani phunuknai, kaisa swlaijakmani line zigzag hai khe phunukjak abo rangni lamao naitugwi tongo, tei kaisa counter abo swlaijakmani lamao barrokni bisingo thwngmani tei vertical scale-o pipsrokni mungno lekhago (lekhamungrok barni phuarjakmani sakao). Indicator no rang rwjak ya. Kwtal khe tongna bagwi, abo rangchakni bar eba line wngwi phunukjak. Joto timef
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Point Directions – Ein Indikator, der Punktniveaus der Unterstützung und des Widerstands anzeigt, wenn sich der Preis bewegt. Die Pfeile zeigen Preissprünge in die angegebenen Richtungen. Die Pfeile werden nicht neu gezeichnet, sondern auf der aktuellen Kerze geformt. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Es gibt verschiedene Arten von Warnungen. Verfügt über erweiterte Einstellungen zum Anpassen von Signalen für jedes Diagramm. Kann für den Handel mit Trends und Korrekturen
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Indikator für manuellen Handel und technische Analyse für Forex. Es besteht aus einem Trendindikator mit dem Eröffnungsniveau des Handelstages und einem Pfeilindikator zur Bestimmung von Einstiegspunkten. Der Indikator ändert seine Farbe nicht; er funktioniert, wenn die Kerze schließt. Enthält verschiedene Arten von Warnungen für Signalpfeile. Kann für die Arbeit mit jedem Diagramm, Handelsinstrument oder Zeitrahmen konfiguriert werden. Die Arbeitsstrategie basiert auf der Suche nach Preisbewe
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein Trendindikator, der die Stärke der Bullen und Bären in einer Handelsspanne anzeigt. Besteht aus zwei Linien: Die grüne Linie steht für einen ausgeglichenen überkauften/überverkauften Zustand. Die rote Linie gibt die Richtung der Handelsaktivität an. Die Berechnungen werden nicht neu gezeichnet. Kann für alle Symbole/Instrumente/Zeitrahmen verwendet werden. Einfach zu verwenden und einzurichten. Wie der Indikator verwendet wird und was er bestimmt. Die Grundregel ist, der Richtung der rote
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Pfeilindikator mit Trendfilter. Erzeugt Trendeingaben ohne Verzögerungen oder Verzögerungen - auf der entstehenden Kerze. Geeignet für den Einsatz auf allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Einfach zu bedienen, enthält die Richtung des Trends in Form eines Histogramms Linien und Signal-Generator. Eingabeparameter Periode Trendlinie - Periode der Histogrammlinie Signal Generator Periode - Wenn die Periode länger ist, dann sind die Pfeile weniger Ton abspielen Pop-up-Meldung anzeigen Push-Ben
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Cluster-Indikator arbeitet im Preiskanal. Für den Betrieb bildet der Indikator eine Kanallinie - (gestrichelte Linie). Innerhalb des Kanals werden Clusterabschnitte bestimmt, die die Richtung der Preisbewegung bestimmen - (Histogramme in zwei Richtungen), beginnen mit großen Pfeilen. Kleine Pfeile werden über/unter jedem Histogramm eingezeichnet - Indikator erhöht Volatilität. Der Indikator zeichnet die Werte nicht neu. Funktioniert mit allen Tools und Zeitrahmen. Einstiege werden gemacht,
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte auf der Grundlage der Handelsvolumina berechnet. Er verfügt über eine oszillierende Linie, die der Veränderung des Volumens folgt. Große Pfeile auf der Linie zeigen Umkehrwerte an. Um die Linie herum wird ein Kanal mit kleinen Pfeilen gebildet, die die Verstärkung der Kursbewegung in Richtung steigender Volumina anzeigen. Der Indikator zeichnet die Werte nicht neu. Funktioniert mit jedem Instrument und Zeitrahmen. Er kann jede Handelsstrategie ergän
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Entwickelte Methoden für den Handel in einem Indikator zusammengefasst. In Form von Pfeilen, definiert er Einträge in der Richtung des Trends. Es hat 2 Arten von Pfeilen - Trend und Signal Führer, informiert über die mögliche Bewegung in der Richtung des Trends. Funktioniert ohne Neuzeichnen, bereit für den Einsatz auf allen Symbolen/Werkzeugen. Die am besten geeigneten Zeitrahmen zu verwenden sind M15, M30, H1, H4. Wie zu verwenden Der Indikator ermittelt die Trendrichtung in Form eines Signa
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Zyklischer Indikator für den Handel und die Prognose der Marktrichtung. Zeigt das zyklische Verhalten des Preises in Form eines Oszillators. Gibt Signale für die Eröffnung von Trades aus, wenn es eine Erholung von der Ober- und Untergrenze des Oszillators gibt. In Form eines Histogramms zeigt es die geglättete Stärke des Trends.  Ergänzt jede Handelsstrategie, vom Scalping bis zum Intraday.  Der Indikator wird nicht neu gezeichnet.  Geeignet für den Einsatz auf allen Symbolen/Instrumenten.  Gee
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Max Min Reversal Arrows - ein Pfeilumkehrindikator zur Vorhersage von Kursbewegungen. Der Indikator basiert auf den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an den lokalen Tiefst- und Höchstständen des Kurses. Produktmerkmale Die Pfeile erscheinen auf der aktuellen Kerze. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Kann für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente verwendet werden. Empfohlene Zeitrahmen: M30, H1, H4. Die gepunkteten Linien sind die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus innerhalb des
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Binary Lines ist ein technischer Analyseindikator für Währungen, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien, Indizes und alle Finanzinstrumente. Kann für binäre Optionen oder Forex-Scalping verwendet werden. Zeigt Ein- und Ausstiegspunkte in festen Abständen an und stellt bereit Händlern die notwendigen Informationen über die Ergebnisse möglicher Transaktionen. Einstiegspunkte werden ganz am Anfang der Kerze in Richtung der MA-Linie und der Dauer gebildet Trades in Bars können manuell angepasst und an j
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Line Breakouts – System für den Trendhandel. Enthält eine Trendkennung, die mithilfe der Perioden- und Glättungsfunktion an jedes Diagramm und Handelsinstrument angepasst werden kann. Und ein bestimmender Faktor für die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Wenn der Preis unter der Widerstandslinie liegt, eröffnen Sie Verkaufsgeschäfte, und wenn der Preis über der Unterstützungslinie liegt, eröffnen Sie Kaufgeschäfte. Der Stop-Loss sollte einige Punkte von den Linien entfernt platziert werden.
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Point Trend Indicator – Ein Indikator für das obere und untere Niveau des Trends, der die Trendrichtung bestimmen und seine Verstärkung anzeigen kann. Die Trendrichtung wird durch runde Punkte bestimmt; liegen die Punkte über der Nulllinie, ist der Trend bullisch, liegen sie darunter, ist der Trend bärisch. Die Zunahme der Richtungsbewegung wird durch Pfeile angezeigt. Es gibt den einzigen Parameter zur manuellen Anpassung – die Dauer der Trendrichtung.   Möglichkeiten Funktioniert in allen Zei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension