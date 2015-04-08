Elliott Wave Theory

*Il prezzo attuale del prodotto è 49$ per un periodo limitato, il prossimo prezzo di All Power In One è 99$* Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento robusto progettato per valutare la forza delle principali valute, tra cui USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni di diverse coppie di valute su intervalli di tempo selezionabili, APIO fornisce ai trader informazioni chiare sulla forza delle valute e le potenziali opportunità d