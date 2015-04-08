Elliott Wave Theory

Indicatore della Teoria delle Onde di Elliott per MetaTrader 4

L'indicatore della Teoria delle Onde di Elliott è progettato basandosi su uno dei concetti professionali del mercato Forex. Questo indicatore traccia la struttura del mercato sotto forma di onde e conta i picchi come onde rialziste e ribassiste da 1 a 5. Gli utenti possono visualizzare facilmente le onde e ricevere notifiche ogni volta che viene generato un nuovo numero. Supporta due tipi di onde: onde principali e onde secondarie, ognuna delle quali può essere visualizzata con colori diversi o disattivata individualmente.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento doppio delle onde: Identifica contemporaneamente onde principali e secondarie per una visione completa del mercato.

  • Numerazione automatica delle onde: Etichetta automaticamente le onde da 1 a 5 basandosi sui massimi e minimi rilevati.

  • Impostazioni personalizzabili: Personalizza profondità, deviazione e ritracciamento sia per le onde principali che per quelle secondarie.

  • Sistema di notifica: Ricevi avvisi quando viene raggiunto un determinato numero di onda.

Impostazioni dell'indicatore

  • Limite storico:

    • Numero massimo di candele elaborate: Imposta il massimo numero di candele da analizzare (predefinito: 1000).

  • Offset etichetta:

    • Offset orizzontale delle etichette (pixel): Posiziona orizzontalmente i numeri delle onde (predefinito: 10).

  • Impostazioni onde principali:

    • Lunghezza onda principale: Definisce la lunghezza dell'onda principale (predefinito: 30).

    • Deviazione onda principale: Imposta la deviazione per le onde principali (predefinito: 3).

    • Ritracciamento onda principale: Imposta la percentuale di ritracciamento (predefinito: 3).

    • Disegna onde principali: Abilita o disabilita il tracciamento delle onde principali.

    • Disegna numeri onde principali: Visualizza o nasconde i numeri delle onde principali.

  • Impostazioni onde secondarie:

    • Lunghezza onda secondaria: Definisce la lunghezza dell'onda secondaria (predefinito: 5).

    • Deviazione onda secondaria: Imposta la deviazione per le onde secondarie (predefinito: 3).

    • Ritracciamento onda secondaria: Imposta la percentuale di ritracciamento (predefinito: 3).

    • Disegna onde secondarie: Abilita o disabilita il tracciamento delle onde secondarie.

    • Disegna numeri onde secondarie: Visualizza o nasconde i numeri delle onde secondarie.

  • Impostazioni notifiche:

    • Notifica onde principali 2~5: Ricevi avvisi per i numeri di onde principali selezionati.

    • Notifica onde secondarie 2~5: Ricevi avvisi per i numeri di onde secondarie selezionati.

    • Riproduci avviso sonoro: Attiva o disattiva avvisi sonori.

    • Invia notifica push: Invia notifiche push al cellulare.

    • Invia email: Ricevi notifiche via email.

Unisciti a noi:  canale Koala Trading Solution  per aggiornamenti e notizie (nella community MQL5)

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


