Elliott Wave Theory
- Indicatori
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versione: 1.1
Indicatore della Teoria delle Onde di Elliott per MetaTrader 4
L'indicatore della Teoria delle Onde di Elliott è progettato basandosi su uno dei concetti professionali del mercato Forex. Questo indicatore traccia la struttura del mercato sotto forma di onde e conta i picchi come onde rialziste e ribassiste da 1 a 5. Gli utenti possono visualizzare facilmente le onde e ricevere notifiche ogni volta che viene generato un nuovo numero. Supporta due tipi di onde: onde principali e onde secondarie, ognuna delle quali può essere visualizzata con colori diversi o disattivata individualmente.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento doppio delle onde: Identifica contemporaneamente onde principali e secondarie per una visione completa del mercato.
-
Numerazione automatica delle onde: Etichetta automaticamente le onde da 1 a 5 basandosi sui massimi e minimi rilevati.
-
Impostazioni personalizzabili: Personalizza profondità, deviazione e ritracciamento sia per le onde principali che per quelle secondarie.
-
Sistema di notifica: Ricevi avvisi quando viene raggiunto un determinato numero di onda.
Impostazioni dell'indicatore
-
Limite storico:
-
Numero massimo di candele elaborate: Imposta il massimo numero di candele da analizzare (predefinito: 1000).
-
-
Offset etichetta:
-
Offset orizzontale delle etichette (pixel): Posiziona orizzontalmente i numeri delle onde (predefinito: 10).
-
-
Impostazioni onde principali:
-
Lunghezza onda principale: Definisce la lunghezza dell'onda principale (predefinito: 30).
-
Deviazione onda principale: Imposta la deviazione per le onde principali (predefinito: 3).
-
Ritracciamento onda principale: Imposta la percentuale di ritracciamento (predefinito: 3).
-
Disegna onde principali: Abilita o disabilita il tracciamento delle onde principali.
-
Disegna numeri onde principali: Visualizza o nasconde i numeri delle onde principali.
-
-
Impostazioni onde secondarie:
-
Lunghezza onda secondaria: Definisce la lunghezza dell'onda secondaria (predefinito: 5).
-
Deviazione onda secondaria: Imposta la deviazione per le onde secondarie (predefinito: 3).
-
Ritracciamento onda secondaria: Imposta la percentuale di ritracciamento (predefinito: 3).
-
Disegna onde secondarie: Abilita o disabilita il tracciamento delle onde secondarie.
-
Disegna numeri onde secondarie: Visualizza o nasconde i numeri delle onde secondarie.
-
-
Impostazioni notifiche:
-
Notifica onde principali 2~5: Ricevi avvisi per i numeri di onde principali selezionati.
-
Notifica onde secondarie 2~5: Ricevi avvisi per i numeri di onde secondarie selezionati.
-
Riproduci avviso sonoro: Attiva o disattiva avvisi sonori.
-
Invia notifica push: Invia notifiche push al cellulare.
-
Invia email: Ricevi notifiche via email.
-
