Momentum Hunter MT5

Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno

Momentum Hunter è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il timeframe M1, funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader.

Caratteristiche principali:

  • Nessun ridisegno e nessun ritardo: I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo dopo la chiusura della candela.

  • Interfaccia semplice: Grafico pulito con frecce, etichette per stop loss e trailing stop – senza pulsanti complessi.

  • Avvisi istantanei: Ricevi notifiche direttamente su MetaTrader e sul tuo dispositivo mobile appena compare un segnale.

  • Adatto a tutti i trader: Che tu faccia scalping su M1 o trading su timeframe più lunghi, Momentum Hunter si adatta al tuo stile.

Questo strumento avanzato combina più strategie collaudate utilizzando:
Medie mobili per la direzione della tendenza
Bande di Bollinger per rilevare la volatilità
RSI per la forza del momentum
Analisi dei pattern delle candele per un timing preciso

Grazie a questa combinazione intelligente, Momentum Hunter identifica punti di ingresso ad alta probabilità e mostra frecce direttamente sul grafico, rendendo le decisioni di trading più rapide e chiare.

Progettato per la tua sicurezza

Momentum Hunter non riguarda solo i segnali di ingresso:
Prezzo di Stop Loss Sicuro – Mostrato con un etichetta rossa sui precedenti punti di swing per proteggere le operazioni.
Prezzo di Trailing Stop – Mostrato con un etichetta dorata per aiutarti a proteggere i profitti man mano che la tendenza si sviluppa.

Queste etichette dinamiche aiutano i trader manuali ad aggiustare lo stop loss al momento giusto per massimizzare i profitti e ridurre i rischi.

Se hai già acquistato questo prodotto, contattami. Posso inviarti un PDF con il concetto completo della strategia per facilitare l’apprendimento.

Questo prodotto, come tutti i miei altri, viene aggiornato continuamente 

Unisciti al canale Koala Trading Solution nella community di MQL5 per ricevere le ultime novità sui miei prodotti. Link di iscrizione qui sotto:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution



Prodotti consigliati
Trailing Money Python
Kenan Ozkarakas
Experts
In order for Trailing Money Python   to work more efficiently, it was designed to be quite simple and plain and optimized by adding the Trailing Stop.  The robot only trades in a 5 minute time frame. There is a saying that brokers often use: "Earnings are worthy of the wallet!" Here, we see this word as a philosophy of trade. Therefore, we developed this robot. ** Timeframe: 5 Minutes ** Supported: ***Especially Stocks at Futures ** The minimum amount depends on the margin requirement of the
Bolli Plus 5
Prafull Manohar Nikam
Experts
T his EA trades with trend so it has high win percentage. Uses trend indicators like Bollinger Bands and Moving Averages. This is NO Martingale system but it uses lots multiplier to increase the gains. You can easily disable the lots multiplier by changing it to 1. Features: 1. NO Martingale 2. NO Grid 3. High Win Rate Strategy. 4. Low Drawdown. 5. Uses STOP OUT Percent instead of usual Stop Loss. 6. But uses the usual Take Profit in pips.   Account Requirements: 1. Minimum Balance - 1000 USD 2
Almirante Gold EA MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Experts
Almirante Gold EA MT5 is a high-precision automated trading system designed to operate in financial markets with efficiency and discipline. This advanced solution implements an adaptive grid strategy that optimizes entries and manages risk intelligently. Key features: Dynamic position management with adaptive grid technology Customizable information panel for real-time monitoring Integrated capital protection system with multiple security levels Flexible lot configuration to adapt to different a
YM Forex Pro EA
Yassine Mouhssine
Experts
YM FOREX PRO – Smart USDCAD Trading Robot YM Forex PRO is a professional Expert Advisor built exclusively for USDCAD. It combines an enhanced Bollinger Bands strategy with a powerful capital-management system, designed to deliver intelligent, consistent, and low-risk trading performance. Developed for traders who value precision, stability, and safety, YM Forex PRO adapts automatically to every market condition — detecting the strongest setups and executing trades with accuracy. In
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experts
Obor Pawai V75 – Expert Advisor for Gold Trading Obor Pawai V75 is a next-generation Expert Advisor (EA) developed specifically for trading gold (XAUUSD). Built with a proprietary Breakout Finder system and a suite of advanced indicators, it offers both automated and customizable trading strategies for breakout, swing, and scalping scenarios. Key Features Breakout Finder Detects high-probability breakout opportunities using integrated logic from DeMarker, MACD, RSI, ATR, and Pivot Points. Desig
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
AlphaTrader Pro
Abraham Theuri Wangui
Experts
Consulente esperto di AlphaTrader Pro Panoramica: AlphaTrader Pro è un sofisticato Expert Advisor realizzato meticolosamente da un team con oltre un decennio di esperienza nei mercati finanziari. Anche se non facciamo affermazioni irrealistiche di ricchezza istantanea, presentiamo uno strumento affidabile progettato per aiutare i trader a prendere decisioni informate. Caratteristiche principali: Approccio strategico: AlphaTrader Pro adotta un approccio strategico al trading, combinando l'es
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
VIOP Breakout Robotu
Hakan Sari
Experts
This robot is designed for work on BORSA ISTANBUL Option Stock Market. You can earn good profit on F_XU030 and F_USDTRY pairs The Robot gets good performance on F_XU030 and F_USDTRY pairs and M15 period. Trading strategy is based price action trading model. Optimization results are profitable on test. So the risk of loss is very low. Robot earns good and stable money with swing trading model. This is the strategy of Market Maker. Robot opens an order, closes. Then opens a new order. Does not col
Trend Recognizer
Harun Cagiran
Experts
Trend recogniser is a Pattern Recognation   technique  based  Expert Advisor . With thanks to statistics and signal processing approaches it estimates short term trends, and gives long/short position signals   automatically . While you are in a position, if the trens broken recogniser sign you to close your position, with a reasonable income. It is mostly suitable for huge volume curencies (EUR/USD, GPB/USD, BTC/USDT, ETH/USDT). Additionally, to get best performance from EA please use in 30 mins
Quanterly
Samuel Mkandawire
4.75 (4)
Experts
[Intentionally Retired/Expired. For DEMONSTRATIVE PURPOSES ONLY!!] Quanterly EA—Precision Meets Automation | Developed by Ravefxt | Contact: Ravefxt@gmail.com Unlock consistent trading potential with Quanterly EA , a sophisticated Expert Advisor designed for traders seeking reliable automation in dynamic markets. This EA combines adaptive sensitivity with robust risk management to capitalise on price movements, offering a seamless blend of performance and control. Key Features: Customisable Se
FREE
Pips Architects
Andriy Sydoruk
Experts
Pips Architect — Intelligent Algorithmic Expert Advisor for MetaTrader Description Pips Architect is a fully automated trading system designed for MetaTrader 4/5. It leverages time series analysis and dynamic modeling to identify trade opportunities without relying on external indicators. This self-sufficient logic allows the EA to adapt to changing market conditions with minimal user intervention. Whether you're a beginner or an experienced trader, Pips Architect offers a reliable tool for
Allgain100
Nissar Ahmed
Experts
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Experts
This robot only operates 20 minutes a day during market opening! Recommended for mini Index and mini dollar! Parameters: Initial Volume (recommended: 1 to $ 300) Enable auto volume Ratio x volume balance Subsequent volumes (separate by,) TakeProfit (gain, 0 ñ use) MaxOrders Enable trailing stop function Profit points for triggering trailing  Trailing stoploss distance DistChannel Maximum skidding CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = clrGold; MagicNumber (ID #)
Freya AI EA
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Freya AI è un assistente virtuale all'avanguardia, progettato esclusivamente per il mercato australiano, che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale avanzata per offrire prestazioni senza pari. Progettato con algoritmi di apprendimento automatico all'avanguardia, Freya AI combina un sofisticato sistema di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) con modelli di deep learning per offrire esperienze utente fluide e intuitive. Completamente automatizzato, questo assistente AI è ottimizza
Aether Algo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Aether Algo: The Smart Scalper for EURUSD H1 Aether Algo is an intelligent automated trading system meticulously crafted for the EURUSD H1 chart. Designed to capitalize on market momentum and volatility, this Expert Advisor (EA) leverages a sophisticated combination of multiple indicators to identify high-probability entry and exit points. LIMITED-TIME OFFER: GET 1 FREE EA!  Purchase any of our EAs and receive another one of your choice completely free! Here's how to claim your gift: Buy any E
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
SpeedMachines
Chuang Liu
Experts
AI Speed ​​Machine (MT5) is an EA that uses machine learning and transaction-derived risk assessment. It is a powerful tool for sniping EURUSD. It can make the best strategy based on fund management, market risk management, and indicator evaluation. It combines machine learning and data analysis to train and learn historical data to predict market price trends and accurately identify trading signals. It can maximize the profit of % under advantageous market conditions, which is more obvious in
PipNova MultiStrategy Pro
Yavuz Alabayirli
Experts
Professional Algo, Now Within Reach!   PipNova Pro – Only $49 per Month!  78% win rate, low drawdown, and high stability.  Get a profitable strategy at an affordable price.    Limited Time Offer: Month Only $49!  Performance verified with real backtest results.   Your feedback is very valuable to us. By sharing your experience, you help us improve and provide you with better service. Thank you!   PİPNOVA MULTISTRATEGY PRO EA - Ultimate Trading Solution PROFESSIONAL FEATURES OVERVIE
Kyron
Alexandro Matos
Experts
NO DLL NEEDED ! KYRON is an intelligent trading robot designed to operate based on precise thousandths of a price level, exploiting reversal and breakout opportunities with extreme agility. It identifies key points on the chart and executes orders automatically with integrated risk management, ensuring greater discipline and operational consistency. Ideal for traders seeking efficiency, speed, and precision in Forex, without letting emotions interfere with decision-making.
Daily Range Breakout Scalper MT5
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
Daily Range Breakout Scalper EA The Daily Range Breakout Scalper EA is designed for traders who prefer a pure breakout strategy—No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies daily price ranges and places Buy Stop and Sell Stop orders at strategic levels. The EA executes trades once per day, ensuring a disciplined and structured approach. See signal for Default Set File (Short Trailing Stop): https://www.mql5.com/en/signals/2295678 Pricing Rules Next Price ( October   1, 2025 – Oct
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Trading completamente automatizzato EA ForexM EA negozia azioni secondo analisi di mercato professionali in tempo reale. Tutti gli ordini inseriti sono del tipo di esecuzione a mercato e ben ponderati grazie al lavoro in tempo reale degli analisti di mercato. EA viene fornito con le migliori impostazioni iniziali e pronto all'uso. Caratteristiche: - Trading completamente automatizzato. - Gestione del rischio. - Funziona su qualsiasi numero di strumenti contemporaneamente. - Nessuna DLL
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Gbpusd Smart
Mehdi Ghanadan
3 (2)
Experts
TickAll - Automated Trading Robot Introduction: TickAll   is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis, TickAll       helps you make the best trading decisions. Market Analysis: TickAll continuously monitors the market, analyzing various indicators, price movements, and patterns to identify potential trading opportunities. Trend Identification: Using sophisticated a
FREE
AlwaysWin MT5
Ismail Hakki Delibas
Experts
EA Description : The EA is designed based on specific trend detection algorithms and strong filters.Most of the algorithms are smart and automatic. You need to adjust some limited parameters to optimize the signal engine of the EA. Thus optimizing and using EA is very simple and easy. Supported Symbols and Timeframes : All timeframes and pairs are supported by EA. The best operation of EA is on all 28 Major and Cross Pairs of Forex. The best timeframes are M15,M30,H1 EA Inputs General Options
Usdcad Smart
Mehdi Ghanadan
Experts
TickAll - Automated Trading Robot Introduction:   TickAll     is an automated trading robot designed to assist both novice traders and professional traders in the Forex market. Utilizing advanced algorithms and up-to-date market analysis,   TickAll         helps you make the best trading decisions. Market Analysis:   TickAll continuously monitors the market, analyzing various indicators, price movements, and patterns to identify potential trading opportunities. Trend Identification:   Using sop
FREE
Nova Bot AUD
Cem Ummak
5 (1)
Experts
Meet Nova Trading Bot Nova is a powerful automated trading system that combines hedge and grid strategies. It adapts intelligently to market conditions and manages your trades with discipline, precision, and efficiency — all on your behalf. Key Features That Put You Ahead: Hybrid Strategy: Nova merges hedge and grid mechanics into a balanced and effective structure. While optimized for AUD pairs (with a focus on AUDCAD), it can be easily customized for other pairs. Full User Control: All setti
Golden Osiris EA
Luis Corso
Experts
What is Golden Osiris EA? Golden Osiris EA is a high-performance Expert Advisor (trading robot) specifically designed for trading XAUUSD (gold) on MetaTrader 5. It combines a powerful algorithmic structure with adaptive logic to fully capitalize on market movements in the current trading environment. Developed using the latest algorithmic updates, this EA analyzes key level breakouts, price action, and signals from technical indicators specially tuned for the gold market. Key Features:
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (68)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (18)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.87 (23)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.9 (191)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO e il supporto EA Download diretto — Clicca qui [ D.I.C.E ] Divergence in Chaos Environment è uno strumento MT5 specializzato per trader che applicano la Teoria delle Onde di Elliott nel contesto delle tecniche di Trading Chaos. Identifica divergenze nascoste e regolari nell’azione dei prezzi, sincronizzate con l’ambiente di mercato caotico descritto da Bill Williams. Caratteristiche principali Divergenza allineata alle Onde di Elliott: rileva divergenze rialzis
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Basic Supply Demand Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicatori
Questo cruscotto scopre e visualizza le zone di   domanda   e   offerta   sul grafico, sia in modalità scalping che a lungo termine, a seconda della vostra strategia di trading per i simboli selezionati. Inoltre, la modalità scanner del cruscotto vi aiuta a controllare tutti i simboli desiderati in un colpo d'occhio e a non perdere nessuna posizione adatta /   versione MT4 Indicatore gratuito:   Basic Supply Demand Caratteristiche Consente di visualizzare le opportunità di trading su più  
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Indicatori
Preoccupato per il tuo prossimo trade? Stanco di non sapere se la tua strategia funziona davvero? Con CRT Liquidity Pro, fai trading con statistiche reali, non con emozioni. Conosci le tue probabilità, monitora le tue prestazioni e fai trading con sicurezza — basato sul Potere di 3, rilevamento intelligente della liquidità e conferme CRT. Vuoi vedere la realtà della strategia CRT Liquidity? Dopo l’acquisto, contattaci e ti forniremo gratuitamente uno dei nostri altri prodotti. Scopri i nostri
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicatori
Gold Sniper Scalper Pro: Ingresso Avanzato e Gestione del Rischio Questa è la versione aggiornata di Gold Sniper Scalper Pro. Mantiene le funzionalità di successo fondamentali e include nuove aggiunte che migliorano la flessibilità, la sicurezza e l'efficienza nel trading su XAUUSD. Caratteristiche Principali e Miglioramenti 1. Sistema di Ingresso Flessibile: Doppia Modalità di Segnale L'indicatore offre ora due distinte modalità di generazione del segnale, fornendo maggiore controllo sull'iniz
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicatori
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
South African Sniper Indicator
Joel Malebana
5 (1)
Indicatori
Introducing the South African Sniper indicator created by a small group of traders with a few years trading trading the financial market profitably . This is a plug and play indicator that provides you with  BUY and SELL (SNIPER ENTRY) signals with TARGET and trail stops. The indicator Works with all MT5 trading instruments. The indicator uses previous  chart data as receipt to speculate on future market moves.  "The South African Sniper indicator community are very happy with the indicator and
Altri dall’autore
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
Experts
MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico Per i clienti esistenti: Ringrazio sinceramente per la fiducia nei miei prodotti. Capisco che i risultati della scorsa settimana possano essere stati deludenti, ma sappiate che sto lavorando duramente per migliorare il sistema. Attualmente sto sviluppando una nuova configurazione che combina tre elementi: Stop Loss fisso , logica di scalping e trailing su media mobile . Ogni operazione avrà uno Stop Loss protetto. In alcuni ca
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentiamo Market Structure Break Out per MT5 – Il tuo indicatore professionale di MSB e Zona Infrangibile. La versione per MT4 è disponibile anche, controllala qui: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Questo indicatore viene continuamente aggiornato. Cerchiamo di fornire punti di ingresso e uscita estremamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.1, e qui di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora: Obiettivi di Acquis
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 (ti invitiamo a condividere la tua recensione o il tuo feedback, positivo o negativo, in modo che altri trader possano trarre vantaggio dalla tua esperienza.) : Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potent
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Panoramica del prodotto gratuito ma avanzato Turbo Trend è un indicatore potente progettato per aiutare i trader a identificare e agire sulle tendenze del mercato. Utilizza una combinazione di medie mobili avanzate e analisi del volume per fornire segnali chiari sulla direzione della tendenza. Turbo Trend semplifica la presa di decisioni categorizzando le condizioni di mercato in tre stati distinti: Tendenza al rialzo , Tendenza al ribasso e Tendenza neutra, utilizzando linee e candele codifica
FREE
Forex Time Zone
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Breve introduzione a Forex Time Zone Benvenuto nel nuovo strumento professionale gratuito: Forex Time Zone ! I trader professionisti sanno quanto sia importante il tempo nel mercato forex. Ogni secondo, alcuni mercati in tutto il mondo si aprono mentre altri si chiudono, influenzando la volatilità del mercato e i movimenti delle valute. Questo strumento aiuta i trader a identificare facilmente quale mercato è attualmente aperto e qual è il fuso orario corrente. Come funziona? Semplicemente sceg
FREE
Elliott Wave Theory
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Indicatore della Teoria delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 L'indicatore della Teoria delle Onde di Elliott è progettato basandosi su uno dei concetti professionali del mercato Forex. Questo indicatore traccia la struttura del mercato sotto forma di onde e conta i picchi come onde rialziste e ribassiste da 1 a 5. Gli utenti possono visualizzare facilmente le onde e ricevere notifiche ogni volta che viene generato un nuovo numero. Supporta due tipi di onde: onde principali e onde secondarie, o
FREE
Koala FVG
Ashkan Hazegh Nikrou
4.67 (6)
Indicatori
Presentiamo Koala FVG per MT5: il tuo indicatore professionale per i pattern Fair Value Gap (FVG). Koala FVG: La tua strada verso un trading preciso su MT5 Scopri la potenza del pattern Fair Value Gap (FVG) con Koala FVG, un indicatore all'avanguardia progettato per MetaTrader 5. Per un periodo limitato, accedi gratuitamente a questo strumento professionale prima che diventi un indicatore premium. Principali caratteristiche: Rilevamento dei pattern FVG: Koala FVG identifica intelligentemente i p
FREE
Koala Price Action Scanner
Ashkan Hazegh Nikrou
4.63 (8)
Indicatori
Scanner di Azione del Prezzo Koala - Liberare la Potenza dell'Azione del Prezzo Introduzione: Scopri il nuovo Scanner di Azione del Prezzo Koala - uno strumento versatile, multi-valuta e multi-time frame progettato per rilevare modelli essenziali di azione del prezzo e presentarli in una tabella di scansione intuitiva. Abstract: Questo indicatore va oltre il comune, offrendo agli utenti la capacità di identificare modelli chiave di azione del prezzo su diverse valute e frame temporali. Caratteri
FREE
Session Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Session Break Out Indicator – Lo Strumento Definitivo per il Trading Basato sulle Sessioni Il Session Break Out Indicator è uno strumento all'avanguardia progettato per aiutare i trader a monitorare le sessioni di mercato e utilizzare strategie di trading basate sul tempo in modo efficace. I trader professionisti sanno che il tempo gioca un ruolo cruciale nel mercato forex, poiché la forza e la volatilità delle valute variano nelle diverse sessioni di trading. Con questo potente indicatore, puo
FREE
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicatori
Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicatori
Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Versione gratuita di ProEngulfing: QualifiedEngulfing, con una limitazione di un segnale al giorno e meno funzionalità. Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime novità su tutti i prodotti Koala, clicca sul link qui sotto: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versione MT4 di questo prodotto è già scaricabile al seguente link: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentazione di ProEngulfing – Il t
Best SAR
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (3)
Indicatori
Unisciti al  Canale Koala Trading Solution  nella comunità MQL5 per scoprire gli ultimi segnali, le notizie su tutti i prodotti Koala. Il link per unirti è il seguente: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua esperienza di trading con l'indicatore Your Chart! Questo strumento gratuito e altamente personalizzabile consente ai trader di unire più timeframe in un'unica visualizzazione pulita delle candele, senza alterare il grafico originale. Con Your Chart, puoi impostare il numero di barre per ogni candela personalizzata – ad esempio, combinare ogni 18 candele M1 in una sola per una visione più ampia delle tendenze di mercato. Caratteristiche principali: Formazione di candele personali
FREE
Currency Meter Pro
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Simple introduction to currency meter indicator : Currency Meter Is Indicator to determine power of each currency and show them in very simple design This indicator can help you to see power of each currency separately. As you know when GBPUSD goes up, it means GBP going to more power or USD goes more weak, but you cant understand what is the reason of this movement, it was about GBP ? or it was about USD ? To determine GBP power , This indicator, will check all pairs contain GBP and determine
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicatori
Presentazione di ProEngulfing - Il tuo Indicatore di Modelli Engulf Professionale per MT4 Sblocca il potere della precisione con ProEngulfing, un indicatore all'avanguardia progettato per identificare e evidenziare modelli engulf qualificati nel mercato del forex. Sviluppato per MetaTrader 4, ProEngulfing offre un approccio meticoloso al riconoscimento dei modelli engulf, garantendo che ricevi solo i segnali più affidabili per le tue decisioni di trading. Come funziona ProEngulfing: ProEngulfin
Koala Trend Pro MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
Trade Board MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Utilità
Descrizione del prodotto: Trade Board MT4 Introduzione Trade Board MT4 è un assistente di gestione delle transazioni completo e sofisticato, progettato specificamente per MetaTrader 4. Questa versione a pagamento sblocca tutte le funzionalità, fornendo una suite completa di strumenti per ottimizzare e migliorare la tua esperienza di trading. Con Trade Board MT4, i trader possono aprire, chiudere e gestire le loro operazioni con un'efficienza senza precedenti. Il software presenta un elegante cru
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Il prezzo attuale del prodotto è di 49$ per un periodo di tempo limitato. Il prezzo successivo sarà di 99$. Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento potente progettato per valutare la forza delle principali valute come USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni delle diverse coppie di valute su timeframe selezionati, l'APIO fornisce ai trader una comprensione chiara della forza delle valute e delle potenziali opportunità di tradi
MSB Robot
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
MSB Smart Trade Bot – Inizia il trading Forex automatizzato MSB Smart Bot è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato basato sulla potente logica del popolare indicatore Market Structure Breakout (MSB) . Questo EA è progettato per generare profitti costanti grazie ai segnali affidabili del MSB. La modalità pilota automatico ti consente di avviare l’EA senza alcuna configurazione – inizierà a fare trading immediatamente. Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importan
Momentum Hunter
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno Momentum Hunter è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il timeframe M1 , funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader. Caratteristiche principali: Nessun ridisegno e nessun ritardo : I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo dop
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
Sblocca la Precisione del Trading con Koala FVG Scalper - La Tua Soluzione per lo Scalping Multi-Valuta Scopri l'innovativo Koala FVG Scalper, un consulente esperto progettato per sfruttare il concetto di Qualified FVG (Fair Value Gap). Aumenta il tuo trading con questo innovativo EA di scalping, integrato senza soluzione di continuità con l'indicatore Koala FVG, disponibile gratuitamente qui . Principali Vantaggi: Alta Precisione: Raggiungi oltre l'80% di previsioni corrette nel frame temporale
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Introduzione a Smart Engulfing MT5: Accedi al mondo del trading raffinato con Smart Engulfing MT5, il tuo indicatore professionale di riferimento per identificare i migliori pattern di engulf. Progettato con precisione e facilità d'uso in mente, questo strumento è creato esclusivamente per gli utenti di MetaTrader 5. Scopri opportunità di trading redditizie con facilità, poiché Smart Engulfing MT5 ti guida con avvisi, frecce e tre diversi livelli di take-profit, diventando il compagno definiti
All Power In One MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
*Il prezzo attuale del prodotto è 49$ per un periodo limitato, il prossimo prezzo di All Power In One   è 99$* Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento robusto progettato per valutare la forza delle principali valute, tra cui USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni di diverse coppie di valute su intervalli di tempo selezionabili, APIO fornisce ai trader informazioni chiare sulla forza delle valute e le potenziali opportunità d
Emperor Signal MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Emperor Signal MT5 – L’indicatore agisce e simula operazioni come un Expert Advisor! Emperor Signal MT5 è un indicatore avanzato che genera segnali simili a quelli di un Expert Advisor, mantenendo però il pieno controllo nelle mani del trader. Fornisce chiari punti di ingresso e uscita, una completa visualizzazione delle operazioni e un’interfaccia intuitiva per un trading sicuro e sistematico. Caratteristiche principali Simulazione intelligente degli ingressi Ogni segnale è suddiviso in fino a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione