MACD Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 3.40
- Aggiornato: 16 luglio 2025
- Attivazioni: 10
🧠 MACD Hedge EA: Robot di Trading Intelligente Multi-Strategia
1. Segnali Tecnici: Combinazione di MACD + RSI
MACD Hedge EA genera segnali di ingresso utilizzando due indicatori principali:
-
MACD: rileva la direzione e la forza del trend
-
RSI: filtra condizioni di ipercomprato o ipervenduto per aumentare l'affidabilità
La combinazione di questi due indicatori garantisce ingressi precisi e ben calibrati.
2. 6 Strategie Selezionabili
Il robot supporta 6 strategie operative:
✅ Strategia Normale
✅ Martingala
✅ Strategia Limit
✅ Strategia Stop
✅ Strategia Hedge
✅ Strategia Limit + Stop (combinata)
Esempio di strategia Limit + Stop:
-
BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Questa combinazione consente di gestire breakout e ritracciamenti contemporaneamente.
3. Gestione Flessibile con Griglia e Hedge
Una volta identificato il trend:
-
Viene aperta una posizione principale nella direzione corretta
-
Vengono piazzati ordini pendenti (limit e stop) in base alla strategia scelta
Il sistema si adatta perfettamente a mercati volatili e imprevedibili.
4. Pulizia Automatica degli Ordini
Alla chiusura della posizione principale:
-
Tutti gli ordini pendenti correlati vengono cancellati automaticamente
Vantaggi:
-
Nessun ordine superfluo aperto
-
Maggiore efficienza nell’utilizzo del margine
-
Storico delle operazioni pulito e leggibile
5. Trailing Stop Dinamico basato su ATR
Il trailing stop si adatta automaticamente alla volatilità tramite l’ATR:
-
Mercati stabili → ATR × 1.2
-
Volatilità media → ATR × 1.5
-
Alta volatilità → ATR × 2.0–2.5
Così il profitto viene protetto seguendo allo stesso tempo il trend di mercato.
6. Break Even Automatico
Al raggiungimento di un certo profitto:
-
Il livello di stop-loss viene spostato al prezzo di ingresso
Benefici:
✅ Rischio azzerato
✅ Protezione del profitto
✅ Sicurezza contro inversioni improvvise
7. TP e SL Flessibili
Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) possono essere impostati:
-
Manualmente in punti
-
Automaticamente come moltiplicatori ATR personalizzabili
Perfetto per adattarsi a ogni tipo di mercato.
8. Controllo Griglia e Limite di Lotto
L’utente può configurare:
-
La distanza della griglia per gli ordini pendenti
-
Il lotto massimo per ciascuna strategia
Utile per controllare il rischio, soprattutto nei mercati ad alta leva.
9. Pannello Informativo in Tempo Reale
Il pannello grafico mostra:
-
Nome del simbolo
-
Direzione del trend
-
Valore attuale del profitto
Colori e posizione sono completamente personalizzabili.
🧩 Tipologie di Strategie e Ordini
-
Strategia Limit → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Strategia Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Strategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Strategia Limit+Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMAZIONE:
“Questo robot funziona con le impostazioni predefinite.
Si consiglia di personalizzare la strategia e la gestione del rischio.
Testalo prima su un conto demo per verificarne le prestazioni.”
Se ti piace, lascia ⭐⭐⭐⭐⭐ – ne sarei molto felice!
Buon trading!