Gold Catalyst EA MT5

Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per l’Oro

Gold Catalyst EA MT5 è una soluzione di trading completamente automatizzata, ottimizzata specificamente per XAU/USD (Oro). Combinando strategie di trend-following, conferme basate sull’azione del prezzo e una gestione dinamica del rischio, questo EA ha dimostrato una performance stabile e affidabile in oltre un anno di test in condizioni reali di mercato.

1. Panoramica della Strategia

Gold Catalyst EA MT5 adotta un approccio sistematico che integra:

  • Analisi del trend: Identifica opportunità di trading redditizie sulla base di condizioni di mercato predefinite.
  • Filtraggio con azione del prezzo: Esegue solo i segnali ad alta probabilità, escludendo quelli a minor tasso di successo.
  • Esecuzione dinamica degli ordini: Regola i livelli di entrata e uscita in tempo reale per sfruttare la volatilità del mercato.
  • Controllo strutturato del rischio: Ogni posizione è protetta con stop-loss e take-profit, senza utilizzare martingala, grid o arbitraggi.

In questo modo si garantisce un equilibrio tra crescita costante e protezione del capitale, minimizzando il rischio complessivo.

2. Caratteristiche Principali

  • Automazione completa per l’Oro (XAU/USD): Non è necessaria una supervisione costante del mercato.
  • Nessun martingala, grid o arbitraggio: Ogni operazione è protetta da uno stop-loss rigoroso per evitare rischi eccessivi.
  • Parametri di rischio personalizzabili: Adatta dimensione del lotto, stop-loss e take-profit alle tue esigenze di rischio.
  • Stabilità a lungo termine: Progettato per offrire rendimenti costanti e drawdown ridotti in diversi cicli di mercato.
  • Compatibilità con MT5: Ottimizzato per l’esecuzione rapida degli ordini e le funzionalità avanzate di backtesting in MetaTrader 5.

3. Gestione del Rischio

Gold Catalyst EA MT5 ti consente di controllare in modo completo i parametri di rischio:

  • Dimensione del lotto basata sul saldo: Regola automaticamente il volume delle operazioni in base al capitale disponibile.
  • Stop-Loss e Take-Profit adattivi: Adeguati in base alla volatilità del mercato in tempo reale.
  • Protezione dal drawdown: Meccanismo integrato per salvaguardare il capitale in condizioni di mercato estreme.

Ogni operazione viene quindi aperta con un rischio definito e controllato, evitando esposizioni impreviste.

4. Requisiti del Conto e Configurazione

  • Saldo minimo: 2000 $ (consigliato per prestazioni stabili)
  • Leva: 1:1000 consigliata
  • Tipo di conto: Zero Spread / Raw Spread (i conti a commissione offrono le migliori condizioni di esecuzione)
  • Broker / VPS:
    • Bassa latenza essenziale per eseguire rapidamente gli ordini.
    • Consigliato un VPS con <10 ms di latenza per minimizzare lo slippage.

Consiglio: Anche se l’EA è ottimizzato per conti Raw Spread, funziona bene su conti standard/ECN con spread contenuti.

5. Performance & Test

  • Oltre 12 mesi di test forward: Hanno mostrato una crescita costante del capitale e drawdown ridotti.
  • Monitoraggio live & backtest: L’EA continua a essere valutato in vari contesti di mercato per verificarne affidabilità e redditività.

I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Operare sempre in modo responsabile.

6. Prezzi & Licenza

  • Licenza a vita: 3.000 $
  • Noleggio mensile: 300 $
  • Noleggio per 3 mesi: 750 $

Tutte le opzioni includono la consegna immediata dell’EA e l’attivazione in tempo reale su MetaTrader 5, oltre ad aggiornamenti periodici e supporto dedicato senza costi aggiuntivi.

7. A Chi è Rivolto Gold Catalyst EA MT5?

  • Trader in cerca di sistemi automatizzati: Coloro che preferiscono non monitorare costantemente il mercato, ma desiderano un robusto controllo del rischio.
  • Investitori di lungo termine: Interessati a diversificare il portafoglio con una strategia algoritmica sull’oro.
  • Utenti attenti alla gestione del rischio: Che richiedono parametri di rischio trasparenti e regolabili, evitando strategie aggressive.

8. Come Iniziare

  1. Acquista Gold Catalyst EA MT5 dal Mercato MQL5.
  2. Installa & Attiva l’EA sulla tua piattaforma MT5.
  3. Imposta i parametri di rischio (lot, stop-loss, ecc.) in base alle tue preferenze.
  4. Lascialo operare in automatico mentre ti dedichi ad altre attività; Gold Catalyst EA MT5 si occuperà del resto.

Viene fornita una guida all’uso dettagliata per aiutarti nell’installazione e nella configurazione ottimale.

    9. Avvertenza sul Rischio

    Il trading di strumenti finanziari, compreso l’oro (XAU/USD), comporta rischi significativi. Sebbene Gold Catalyst EA MT5 utilizzi un approccio prudente e eviti strategie pericolose, nessun sistema può garantire profitti o eliminare completamente le perdite. Investi solo fondi che puoi permetterti di perdere e, se necessario, cerca una consulenza indipendente.

    Pronto a Portare il Tuo Trading sull’Oro a un Nuovo Livello?

    Ottieni subito Gold Catalyst EA MT5 e sperimenta una soluzione di trading completamente automatizzata, progettata specificamente per XAU/USD. Goditi prestazioni stabili, rischio controllato ed esecuzione senza supervisione costante — il tuo percorso verso un trading dell’oro più intelligente inizia ora!

    Prodotti consigliati
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    AI Gold Master
    Jian Jie
    Experts
    AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
    Atomic Advanced EA
    Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
    Experts
    Atomic Multi-Strategy EA: Your Ultimate Trading Toolkit Welcome to Atomic, the most versatile and powerful trading automaton for MetaTrader 5. I designed this Expert Advisor not just as a single tool, but as a complete trading framework. It's a multi-strategy, multi-symbol powerhouse built on a foundation of sophisticated trade and risk management. Whether you're a trend-follower, a scalper, or a grid trader, Atomic provides the features and flexibility to build, test, and deploy virtually any
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.7 (233)
    Experts
    Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
    RSI Auto Trader
    Harun Benge
    Experts
    The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
    EXPERTteam
    Netanel Kahan Abuluf
    Experts
    Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experts
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
    Extensiver
    Syed Oarasul Islam
    Experts
    Extensiver is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Extension Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51242 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Extension, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experts
    The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
    TropangFX v1 MT5
    Jordanilo Sarili
    Experts
    PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
    MarketTrader EA MT5
    Bohdan Suvorov
    Experts
    EA non utilizza griglia, martingala, ecc. L'Expert Advisor opera su doppio stocastico H1/H4 e trailing stop. L'Expert Advisor opera simultaneamente su 30 simboli standard. Tipo di conto: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Broker: IC Markets, Pepperstone con account Raw e Razor per gli spread più bassi IMPORTANTE:    è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati! Leva finanziaria: almeno 1:100, consigliato 1:500               - almeno 1:30 per live
    Disruptor Gold EA
    Hanna Hryshchenko
    Experts
    That day changed everything. It started like any other — a latte, a European café, the scent of fresh pastries. Then I saw him: elegant, in a hurry, stepping into a sleek car. As he moved, something fell — a flash drive. It wasn’t ordinary. Heavy. Engraved: “R.D.” The car vanished. I picked it up, pressed a doorbell at the building he’d exited. Silence. I slipped it into my bag, sensing this was only the beginning. Hours later, at the airport, I remembered. On the plane, I opened it. One folder
    The Gold Buyer
    Moses Aboliwen Aduboa
    Experts
    Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
    FanTrader
    Syed Oarasul Islam
    Experts
    FanTrader is designed to trade any markets (Stocks, Forex, Commodities, Futures, Cryptos). The strategies are developed based on various Price Actions that will be observed on different Fibonacci Fan Levels. Product Home Page:  https://www.mql5.com/en/market/product/51333 ADVANTAGES: Works on any market and time frames Multiple Strategies in 4 categories:  Retracement, Breakout, Trend Follow, Reversal Trades simultaneously on any number of markets under the same account  Display Fibonacci Fan
    YM Bollinger bands EA
    Yassine Mouhssine
    Experts
    YM Bollinger bands Pro EA Description: Our trading robot is designed for traders who want a smart automated tool that combines the simplicity of classic strategies with the power of advanced money management. Basic Version (Free/Standard): • Uses Bollinger Bands to detect overbought and oversold levels. • Works with pending order scaling (Martingale strategy) to recover drawdowns and balance risk. • Easy to use and effective on most currency pairs. Pro Version (Paid): • Enhanced accurac
    FREE
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experts
    This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
    Yellow mouse NEO MT5
    Vasiliy Kolesov
    Experts
    Yellow mouse neo   Yellow mouse neo       - fully automatic Expert Advisor designed to test the strategy of the Yellow mouse scalping Expert Advisor with advanced settings and additional filters. To purchase this version, you can contact in a personal. The standard RSI and ATR indicators are used to find entry points. Closing of transactions takes place according to the author's algorithm, which significantly improves the risk control and security of the deposit. Risky strategies like "martingal
    Kabuto Golden Balls 4
    Tham Horanop
    Experts
    Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
    LL Grid EA MT5
    Leopoldo Licari
    Experts
    ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
    Golden Harvest MT5
    Miss Preeyanut Budsarakham
    Experts
    Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
    LineTrader 2 MT5
    Sergei Evstiunichev
    Experts
    LineTrader 2.0 MT5 MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/67566 Monitoraggio in tempo reale del lavoro di un esperto su un conto in tempo reale: 1. Il conto reale, il saldo iniziale di $5.000, è stato lanciato a maggio 2020: https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. Il conto reale, il saldo iniziale di $10.000, è stato lanciato nell'aprile 2022:  Un'idea incorporata nel lavoro del consulente: Tutti sanno che il prezzo non va mai indefinitamente in una direzione e senza correzioni. L
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experts
    New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
    Santa Scalping MT5
    Morten Kruse
    3.33 (3)
    Experts
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
    Blazing Night Scalper MT5
    Scott Fredeman
    Experts
    BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experts
    Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
    Simo Assistant
    Maryna Shulzhenko
    Experts
    Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
    Outro
    Manuel Gonzales
    5 (2)
    Experts
    " Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
    FREE
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experts
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Forex Mentor Ex
    Andriy Sydoruk
    Experts
    Forex Mentor: Your Reliable Partner in Automated Trading Introduction Forex Mentor   is a revolutionary trading bot designed to automate strategies in the dynamic Forex market. With a focus on trend trading, this bot serves as a powerful tool for traders, enabling them to effectively capitalize on market opportunities while minimizing risks and simplifying decision-making processes. Its versatility and extensive customizable parameters make it the ideal choice for both novice traders and experie
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Sora Adaptive MT5
    Zaky Hamdoun
    Experts
    Sora Adaptive – Un modo più intelligente per operare controtrend Sora Adaptive è un Expert Advisor (EA) all’avanguardia progettato esclusivamente per il trading FOREX ad alte prestazioni. Costruito da zero con algoritmi adattativi avanzati, modelli matematici non lineari e tecniche di ottimizzazione ispirate alla meccanica quantistica, Sora non è un semplice robot, ma l’arma segreta dei trader professionisti. Al centro, Sora identifica, analizza e si adatta al momentum di mercato in tempo reale
    DayRest
    Viktor Timofeev
    Experts
    ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
    Neurolite EA gbpusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
    Neurolite EA eurusd
    Aliaksandr Salauyou
    Experts
    The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained on 5-years of real tick data. Trading is performed only on the EUR/USD currency pair. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. This Expert Advisor is based on the previously released Neurolite EA gbpusd , which was adjusted for successful trading on the EUR/USD currency pair. Trading
    Eagle Scalper MT5
    Yang Wu
    Experts
    A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
    Snake EURUSD
    Thurau Baerbel
    Experts
    Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
    BenefitEA Mt5
    Vsevolod Merzlov
    Experts
    Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
    EA Rx Five MT5
    Ruslan Pishun
    Experts
    The adviser uses a strategy based on the use of 7 Envelopes  indicators, on each timeframe (M5, M15, M30, H1, H4) there are 7 Envelopes indicators. Trading is based on the “Price Action” strategy, the adviser searches for a simultaneous signal on 5 time frames: M5, M15, M30, H1, H4 and then opens an order. The EA uses the built-in Martingale and Averaging algorithm. The adviser uses economic news to achieve more accurate signals. Hidden Take Profit, Break Even and Trailing Stop are used. Attenti
    Famous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Famous EA – Live Verified Performance View Live Verified Results on MQL5 Famous EA is a high-performance Expert Advisor built for serious traders who expect consistent results and intelligent trade execution. It merges price action, trendline dynamics, and a proprietary filter algorithm to spot high-probability entries and exits with discipline. Strategy Overview Famous EA operates using: Custom non-repainting indicator logic Dynamic trendline / support-resistance detection Multi-timefram
    MoneyMaker StableATM Lite
    Zi Jie Gu
    Experts
    MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
    NorthEastWay MT5
    PAVEL UDOVICHENKO
    4.5 (8)
    Experts
    NorthEastWay MT5 è un sistema di trading completamente automatizzato di tipo "pullback", particolarmente efficace per il trading di coppie di valute "pullback" popolari: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Il sistema utilizza i principali schemi del mercato Forex: il ritorno del prezzo dopo un movimento improvviso in una qualsiasi direzione. Timeframe: M15 Coppie principali: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Coppie aggiuntive: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Dopo aver acquistato l'EA, assicurati di invi
    Bonnitta EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    3.3 (20)
    Experts
    Bonnitta EA si basa sulla strategia Pending Position (PPS) e su un algoritmo di trading segreto molto avanzato. La strategia di Bonnitta EA è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (Price Action) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato. NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI
    Traders Toolbox
    Jason Kisogloo
    3 (2)
    Experts
    Traders Toolbox Premium è uno strumento all-in-one creato sulla base di un'ampia formazione sulle strategie di trading comuni al fine di automatizzare tali strategie e calcoli. Caratteristiche:   19 Segnali individuali   - Ciascuno di questi segnali può essere polarizzato in una configurazione in stile rete neurale per costituire il risultato finale/complessivo. Ogni segnale ha le proprie impostazioni da personalizzare o ottimizzare se necessario.   Visualizzazione su schermo completa -  sei
    FiboPlusWaveRunner MT5
    Sergey Malysh
    Experts
    Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
    Shadow Legends MT5
    Zarui Ogannisian
    Experts
    Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
    Reactor EA MT5
    Berat Cakan
    Experts
    Reactor MT5   is a fully automatic Expert Advisor for   Intraday   Trading.  it is   based on  m any indicators . The Expert was tested on the whole available historical period on   EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD and USDJPY M15  currency pair with exceptional results. You can download the demo and test it yourself. My tests were performed with the real tick date with   99,90% accuracy , actual spread, and additional slippage. The basic strategy starts with Market order in counter trend and tren
    QuantXProTrader EA
    Netlux Digital Kft.
    Experts
    QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
    Tendency Expert Trader
    Jing Yi He
    Experts
    Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
    Marvelous EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    Experts
    Presentazione di Marvelous EA: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo Sblocca tutto il potenziale del mercato Forex con Marvelous EA, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per massimizzare i tuoi profitti e ridurre al minimo i rischi. Questo algoritmo di trading attentamente elaborato è dotato di funzioni avanzate per navigare con precisione ed efficienza nel dinamico mercato Forex. ORO - XAUUSD - M5 Prestazioni del conto reale: https://www.mql5.com/it/signals/19733
    AI Nodiurnal EA MT5
    Ugochukwu Mobi
    5 (1)
    Experts
    AI Nodiurnal EA è un avanzato robot Forex che sfrutta la tecnologia all'avanguardia del machine learning per ottimizzare le strategie di trading e migliorare le performance nel dinamico mercato del cambio. Il termine "Nodiurnal" riflette la sua capacità di adattarsi e operare non solo durante le tipiche ore diurne di negoziazione, ma anche durante periodi non standard, fornendo un approccio continuo e adattativo al trading forex. Impostazioni: Impostazioni predefinite sulla coppia di valute: EUR
    Arrival
    Yuriy Bykov
    Experts
    Facile da configurare e installare Advisor automatico. Niente griglia e niente Martingale. Ho messo e dimenticato. Commercia contemporaneamente su più strumenti. Analizza la volatilità e la presenza di tendenze e fletov per formare segnali per l'apertura di posizioni. Quando depositi da $100 a $ 800, viene utilizzata una serie di strategie aggressive. Per una dimensione del conto superiore a $800, l'Advisor passa automaticamente alle strategie moderate. Si consiglia di installare su EURGBP M15
    Robo executivo gjs
    Gabriel De Jesus Santos
    Experts
    It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
    Sevolter
    Yuriy Bykov
    Experts
    Un consulente esperto multivaluta che combina molte strategie semplici che funzionano contemporaneamente. Ogni strategia si basa su un semplice algoritmo di trading durante i momenti di mercato con maggiore volatilità. Ogni strategia è stata ottimizzata negli ultimi cinque anni. L'Expert Advisor utilizza il principio statistico della "rettitudine della folla": calcola la media dei segnali di diverse strategie e apre le posizioni di mercato nella direzione preferita. Questo principio, unitamente
    Palicent
    Yuriy Bykov
    Experts
    Consulente esperto multivaluta che opera contemporaneamente su 15 coppie delle principali valute EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. L'Expert Advisor combina molte semplici strategie che funzionano simultaneamente. Ogni strategia si basa su un semplice algoritmo per l'apertura di posizioni quando il segnale dall'indicatore Parabolic SAR cambia con conferma per due periodi precedenti. Ogni strategia è stata ottimizzata negli ultimi cinque anni. L'Expert Advisor utilizza il principio statistico della "corret
    Break Of Structure Pro
    Travis W Royal
    Experts
    Break Of Structure Pro Is price action king? 1. Price is the ultimate king in the forex market, stock market or any other market. Using price action is the reason we can see more profit over loss. Technical analysis is the art of using data points to your advantage and taking informed decisions while entering, trailing and exiting a position on any timeframe. Break Of Structure Pro can be used to trend trade, scalp, hedge or swing trade. Price action is a trading technique that allows a trade
    Propfirm Challenge Helper
    Jonatan Esteba Rojas Villegas
    Experts
    Assistente conto fondi Questo Expert Advisor ha superato la Fase 1 della MFF Challenge (prove fotografiche e video) Prezzo di lancio (sconto primi 3 mesi) L'algoritmo si basa su strutture di prezzo e comportamento, più specificamente sulla delimitazione supporto e resistenza. Quando un modello particolare si verifica all'inizio Sessione NY o JPN, il tuo posizionamento è rischio ricompensa 1:7 Pertanto, cerca di sfruttare l'inizio della tendenza. Note specifiche Verifica quale fornitore di a
    Foli Pivots MT5
    John Folly Akwetey
    Experts
    Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
    Komo MT5
    John Folly Akwetey
    Experts
    Expert advisor places buy stop and sell stop at certain distance above and below current price. Also expert advisor uses standard trailing stop, breakeven of orders. Below is description of some inputs. Trade   – option of moment for placing of orders (“Time” – placing of orders at certain time, “Candle” – placing of orders since certain candles count after last order closing or deleting) Candle   – candles count after last order closing or deleting Time 1,2,3   – time for placing of orders Lot
    GoldMining
    Mr Sarut Panjan
    Experts
    Our automated forex trading system offers three key risk control functions that make it an intriguing choice: 1. Fixed Lot : You can specify the lot size for each trade. This feature allows for efficient capital allocation and the ability to adjust position sizes based on your risk preferences and market conditions. 2. Fixed Loss per Trade: The system enables you to set a maximum acceptable loss per order. This ensures that no single trade can result in significant losses, protecting your ove
    TecBot
    Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
    Experts
    Scalper EA Pro - Il Robot di Trading Automatico ad Alta Precisione!   FOR GOLD - XAUUSD Novità nella versione 3.0? Dopo mesi di sviluppo e test rigorosi, presentiamo la versione più avanzata e affidabile di Scalper EA Pro! Con nuovi filtri intelligenti, gestione del rischio migliorata ed entrate più precise, questo EA è progettato per operare sui mercati con massima efficienza. Aggiornamenti principali: Filtro di tendenza regolabile Ora con EMA personalizzabili (21/50 di defa
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione