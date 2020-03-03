Gold Catalyst EA MT5
- Experts
- Malek Ammar Mohammad Alahmer
- Versione: 5.9
- Aggiornato: 23 marzo 2025
- Attivazioni: 5
Sistema di Trading Automatizzato Avanzato per l’Oro
Gold Catalyst EA MT5 è una soluzione di trading completamente automatizzata, ottimizzata specificamente per XAU/USD (Oro). Combinando strategie di trend-following, conferme basate sull’azione del prezzo e una gestione dinamica del rischio, questo EA ha dimostrato una performance stabile e affidabile in oltre un anno di test in condizioni reali di mercato.
1. Panoramica della Strategia
Gold Catalyst EA MT5 adotta un approccio sistematico che integra:
- Analisi del trend: Identifica opportunità di trading redditizie sulla base di condizioni di mercato predefinite.
- Filtraggio con azione del prezzo: Esegue solo i segnali ad alta probabilità, escludendo quelli a minor tasso di successo.
- Esecuzione dinamica degli ordini: Regola i livelli di entrata e uscita in tempo reale per sfruttare la volatilità del mercato.
- Controllo strutturato del rischio: Ogni posizione è protetta con stop-loss e take-profit, senza utilizzare martingala, grid o arbitraggi.
In questo modo si garantisce un equilibrio tra crescita costante e protezione del capitale, minimizzando il rischio complessivo.
2. Caratteristiche Principali
- Automazione completa per l’Oro (XAU/USD): Non è necessaria una supervisione costante del mercato.
- Nessun martingala, grid o arbitraggio: Ogni operazione è protetta da uno stop-loss rigoroso per evitare rischi eccessivi.
- Parametri di rischio personalizzabili: Adatta dimensione del lotto, stop-loss e take-profit alle tue esigenze di rischio.
- Stabilità a lungo termine: Progettato per offrire rendimenti costanti e drawdown ridotti in diversi cicli di mercato.
- Compatibilità con MT5: Ottimizzato per l’esecuzione rapida degli ordini e le funzionalità avanzate di backtesting in MetaTrader 5.
3. Gestione del Rischio
Gold Catalyst EA MT5 ti consente di controllare in modo completo i parametri di rischio:
- Dimensione del lotto basata sul saldo: Regola automaticamente il volume delle operazioni in base al capitale disponibile.
- Stop-Loss e Take-Profit adattivi: Adeguati in base alla volatilità del mercato in tempo reale.
- Protezione dal drawdown: Meccanismo integrato per salvaguardare il capitale in condizioni di mercato estreme.
Ogni operazione viene quindi aperta con un rischio definito e controllato, evitando esposizioni impreviste.
4. Requisiti del Conto e Configurazione
- Saldo minimo: 2000 $ (consigliato per prestazioni stabili)
- Leva: 1:1000 consigliata
- Tipo di conto: Zero Spread / Raw Spread (i conti a commissione offrono le migliori condizioni di esecuzione)
- Broker / VPS:
- Bassa latenza essenziale per eseguire rapidamente gli ordini.
- Consigliato un VPS con <10 ms di latenza per minimizzare lo slippage.
Consiglio: Anche se l’EA è ottimizzato per conti Raw Spread, funziona bene su conti standard/ECN con spread contenuti.
5. Performance & Test
- Oltre 12 mesi di test forward: Hanno mostrato una crescita costante del capitale e drawdown ridotti.
- Monitoraggio live & backtest: L’EA continua a essere valutato in vari contesti di mercato per verificarne affidabilità e redditività.
I risultati passati non garantiscono rendimenti futuri. Operare sempre in modo responsabile.
6. Prezzi & Licenza
- Licenza a vita: 3.000 $
- Noleggio mensile: 300 $
- Noleggio per 3 mesi: 750 $
Tutte le opzioni includono la consegna immediata dell’EA e l’attivazione in tempo reale su MetaTrader 5, oltre ad aggiornamenti periodici e supporto dedicato senza costi aggiuntivi.
7. A Chi è Rivolto Gold Catalyst EA MT5?
- Trader in cerca di sistemi automatizzati: Coloro che preferiscono non monitorare costantemente il mercato, ma desiderano un robusto controllo del rischio.
- Investitori di lungo termine: Interessati a diversificare il portafoglio con una strategia algoritmica sull’oro.
- Utenti attenti alla gestione del rischio: Che richiedono parametri di rischio trasparenti e regolabili, evitando strategie aggressive.
8. Come Iniziare
- Acquista Gold Catalyst EA MT5 dal Mercato MQL5.
- Installa & Attiva l’EA sulla tua piattaforma MT5.
- Imposta i parametri di rischio (lot, stop-loss, ecc.) in base alle tue preferenze.
- Lascialo operare in automatico mentre ti dedichi ad altre attività; Gold Catalyst EA MT5 si occuperà del resto.
Viene fornita una guida all’uso dettagliata per aiutarti nell’installazione e nella configurazione ottimale.
9. Avvertenza sul Rischio
Il trading di strumenti finanziari, compreso l’oro (XAU/USD), comporta rischi significativi. Sebbene Gold Catalyst EA MT5 utilizzi un approccio prudente e eviti strategie pericolose, nessun sistema può garantire profitti o eliminare completamente le perdite. Investi solo fondi che puoi permetterti di perdere e, se necessario, cerca una consulenza indipendente.
Pronto a Portare il Tuo Trading sull’Oro a un Nuovo Livello?
Ottieni subito Gold Catalyst EA MT5 e sperimenta una soluzione di trading completamente automatizzata, progettata specificamente per XAU/USD. Goditi prestazioni stabili, rischio controllato ed esecuzione senza supervisione costante — il tuo percorso verso un trading dell’oro più intelligente inizia ora!