Momentum Hunter

Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno

Momentum Hunter è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il timeframe M1, funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader.

Caratteristiche principali:

  • Nessun ridisegno e nessun ritardo: I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo dopo la chiusura della candela.

  • Interfaccia semplice: Grafico pulito con frecce, etichette per stop loss e trailing stop – senza pulsanti complessi.

  • Avvisi istantanei: Ricevi notifiche direttamente su MetaTrader e sul tuo dispositivo mobile appena compare un segnale.

  • Adatto a tutti i trader: Che tu faccia scalping su M1 o trading su timeframe più lunghi, Momentum Hunter si adatta al tuo stile.

Questo strumento avanzato combina più strategie collaudate utilizzando:
Medie mobili per la direzione della tendenza
Bande di Bollinger per rilevare la volatilità
RSI per la forza del momentum
Analisi dei pattern delle candele per un timing preciso

Grazie a questa combinazione intelligente, Momentum Hunter identifica punti di ingresso ad alta probabilità e mostra frecce direttamente sul grafico, rendendo le decisioni di trading più rapide e chiare.

Progettato per la tua sicurezza

Momentum Hunter non riguarda solo i segnali di ingresso:
Prezzo di Stop Loss Sicuro – Mostrato con un etichetta rossa sui precedenti punti di swing per proteggere le operazioni.
Prezzo di Trailing Stop – Mostrato con un etichetta dorata per aiutarti a proteggere i profitti man mano che la tendenza si sviluppa.

Queste etichette dinamiche aiutano i trader manuali ad aggiustare lo stop loss al momento giusto per massimizzare i profitti e ridurre i rischi.

Se hai già acquistato questo prodotto, contattami. Posso inviarti un PDF con il concetto completo della strategia per facilitare l’apprendimento.

Questo prodotto, come tutti i miei altri, viene aggiornato continuamente 

Unisciti al canale Koala Trading Solution nella community di MQL5 per ricevere le ultime novità sui miei prodotti. Link di iscrizione qui sotto:

https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution


