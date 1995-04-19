Momentum Hunter
- Indicatori
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 22 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno
Momentum Hunter è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il timeframe M1, funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader.
Caratteristiche principali:
Nessun ridisegno e nessun ritardo: I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo dopo la chiusura della candela.
Interfaccia semplice: Grafico pulito con frecce, etichette per stop loss e trailing stop – senza pulsanti complessi.
Avvisi istantanei: Ricevi notifiche direttamente su MetaTrader e sul tuo dispositivo mobile appena compare un segnale.
Adatto a tutti i trader: Che tu faccia scalping su M1 o trading su timeframe più lunghi, Momentum Hunter si adatta al tuo stile.
Questo strumento avanzato combina più strategie collaudate utilizzando:
Medie mobili per la direzione della tendenza
Bande di Bollinger per rilevare la volatilità
RSI per la forza del momentum
Analisi dei pattern delle candele per un timing preciso
Grazie a questa combinazione intelligente, Momentum Hunter identifica punti di ingresso ad alta probabilità e mostra frecce direttamente sul grafico, rendendo le decisioni di trading più rapide e chiare.
Progettato per la tua sicurezza
Momentum Hunter non riguarda solo i segnali di ingresso:
Prezzo di Stop Loss Sicuro – Mostrato con un etichetta rossa sui precedenti punti di swing per proteggere le operazioni.
Prezzo di Trailing Stop – Mostrato con un etichetta dorata per aiutarti a proteggere i profitti man mano che la tendenza si sviluppa.
Queste etichette dinamiche aiutano i trader manuali ad aggiustare lo stop loss al momento giusto per massimizzare i profitti e ridurre i rischi.
Se hai già acquistato questo prodotto, contattami. Posso inviarti un PDF con il concetto completo della strategia per facilitare l’apprendimento.
Questo prodotto, come tutti i miei altri, viene aggiornato continuamente
Unisciti al canale Koala Trading Solution nella community di MQL5 per ricevere le ultime novità sui miei prodotti. Link di iscrizione qui sotto:https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution