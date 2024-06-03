Trade Board MT4
- Utilità
- Ashkan Hazegh Nikrou
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 3 giugno 2024
- Attivazioni: 7
Descrizione del prodotto: Trade Board MT4
Introduzione
Trade Board MT4 è un assistente di gestione delle transazioni completo e sofisticato, progettato specificamente per MetaTrader 4. Questa versione a pagamento sblocca tutte le funzionalità, fornendo una suite completa di strumenti per ottimizzare e migliorare la tua esperienza di trading. Con Trade Board MT4, i trader possono aprire, chiudere e gestire le loro operazioni con un'efficienza senza precedenti. Il software presenta un elegante cruscotto verticale posizionato sul lato destro del grafico per evitare di ostruire la vista dei pattern a candela e dei movimenti del grafico.
Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime notizie su tutti i prodotti Koala. Link di adesione:
Caratteristiche
Cruscotto verticale: Progettato per minimizzare l'interferenza con il tuo grafico, il cruscotto verticale include linee rosse, verdi e blu per posizionare facilmente i livelli di stop loss, take profit e ingresso con un solo clic sulle barre verticali corrispondenti.
Gestione flessibile delle transazioni: Gli utenti possono aprire transazioni con dimensioni di lotto fisse e calcolate dinamicamente in base al rischio in dollari e alla dimensione dello stop, utilizzando la nostra funzione di calcolo automatico del lotto.
Esecuzione rapida delle transazioni: Chiudi transazioni di acquisto o vendita, o tutte le transazioni contemporaneamente, con un solo clic per una gestione rapida delle transazioni.
Gestione degli ordini in sospeso: Elimina facilmente gli ordini in sospeso di acquisto o vendita con un clic.
Opzioni di trailing avanzate: Attiva diverse modalità di trailing stop, tra cui trailing fisso, trailing dinamico basato su medie mobili, bande di Bollinger e livelli di offerta e domanda.
Funzione di modifica automatica: Regola automaticamente i livelli di stop loss e take profit per tutte le transazioni di acquisto o vendita contemporaneamente (SL e TP a cestino).
Analisi di tendenza: Trade Board MT4 può analizzare le tendenze di mercato valutando le medie mobili su diversi periodi, fornendo agli utenti la direzione di tendenza attuale per prendere decisioni di trading più informate.
Funzionalità di psicologia: Una delle caratteristiche principali di Trade Board MT4 è il pulsante Psicologia. Cliccandolo, analizza la cronologia di trading dell'utente e fornisce un riepilogo dettagliato della sua psicologia di trading e delle sue statistiche. Questo strumento di autoanalisi aiuta i trader a comprendere i propri modelli di comportamento e a migliorare le proprie strategie di trading.
Miglioramento continuo
Trade Board MT4 è in continua evoluzione, con piani per integrare tutte le funzionalità essenziali di cui i trader hanno bisogno in una singola piattaforma completa, creando così una soluzione di trading all-in-one.