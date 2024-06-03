Trade Board MT4

Descrizione del prodotto: Trade Board MT4

Introduzione

Trade Board MT4 è un assistente di gestione delle transazioni completo e sofisticato, progettato specificamente per MetaTrader 4. Questa versione a pagamento sblocca tutte le funzionalità, fornendo una suite completa di strumenti per ottimizzare e migliorare la tua esperienza di trading. Con Trade Board MT4, i trader possono aprire, chiudere e gestire le loro operazioni con un'efficienza senza precedenti. Il software presenta un elegante cruscotto verticale posizionato sul lato destro del grafico per evitare di ostruire la vista dei pattern a candela e dei movimenti del grafico.

Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime notizie su tutti i prodotti Koala. Link di adesione:

Koala Trading Solution Channel

Caratteristiche

Cruscotto verticale: Progettato per minimizzare l'interferenza con il tuo grafico, il cruscotto verticale include linee rosse, verdi e blu per posizionare facilmente i livelli di stop loss, take profit e ingresso con un solo clic sulle barre verticali corrispondenti.

Gestione flessibile delle transazioni: Gli utenti possono aprire transazioni con dimensioni di lotto fisse e calcolate dinamicamente in base al rischio in dollari e alla dimensione dello stop, utilizzando la nostra funzione di calcolo automatico del lotto.

Esecuzione rapida delle transazioni: Chiudi transazioni di acquisto o vendita, o tutte le transazioni contemporaneamente, con un solo clic per una gestione rapida delle transazioni.

Gestione degli ordini in sospeso: Elimina facilmente gli ordini in sospeso di acquisto o vendita con un clic.

Opzioni di trailing avanzate: Attiva diverse modalità di trailing stop, tra cui trailing fisso, trailing dinamico basato su medie mobili, bande di Bollinger e livelli di offerta e domanda.

Funzione di modifica automatica: Regola automaticamente i livelli di stop loss e take profit per tutte le transazioni di acquisto o vendita contemporaneamente (SL e TP a cestino).

Analisi di tendenza: Trade Board MT4 può analizzare le tendenze di mercato valutando le medie mobili su diversi periodi, fornendo agli utenti la direzione di tendenza attuale per prendere decisioni di trading più informate.

Funzionalità di psicologia: Una delle caratteristiche principali di Trade Board MT4 è il pulsante Psicologia. Cliccandolo, analizza la cronologia di trading dell'utente e fornisce un riepilogo dettagliato della sua psicologia di trading e delle sue statistiche. Questo strumento di autoanalisi aiuta i trader a comprendere i propri modelli di comportamento e a migliorare le proprie strategie di trading.

Miglioramento continuo

Trade Board MT4 è in continua evoluzione, con piani per integrare tutte le funzionalità essenziali di cui i trader hanno bisogno in una singola piattaforma completa, creando così una soluzione di trading all-in-one.


Prodotti consigliati
Trader Assistant Mini MT4
Faran Ataeiraveshti
Utilità
Ciao ragazzi "Trader Assistant Mini" è uno strumento utile per calcolare il rischio per operazione con un pannello R:R fluente. Rapporto rischio/rendimento più Trade Panel: È utile per ogni trader calcolare l'entità della perdita in relazione all'entità del profitto e anche gestire il rischio per trader in modo che possa giudicare se si tratta di un buon trade o meno. Inoltre, mostra la perdita e il profitto in pip e percentuali e la perdita e il profitto. Come installare la versione demo + file
Slow Pips OCO Trade Panel
Satyam Shivam
Utilità
Slow Pips OCO Trade Panel is an advanced trading panel for placing pending orders. Traders can use this panel to place two pending orders at once. One pending order would be of buy entry type and the other one would be of sell entry type. Both orders will have Stop Loss and Take Profit parameters. Since two pending orders are placed at the same time, the pending order for which the price hits first gets converted into a market order and the other pending order gets deleted (one order cancels the
Easy Copier Limited mt4
Priyanka Dwivedi
Utilità
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade /  Trade copier   form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) .You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server. Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 =>
ShvedSupDem Pro Buttons
Andrey Shvedov
Utilità
This panel is a part of the SupDem-Pro trading system and is used to search for the best opportunities for any available instruments. Which can be selected manually in the Market Watch (open it with CTRL + M). Using this trading panel in combination with ShvedSupDem-Pro_Zone allows to analyze multiple currency pairs with a single click. The panel allows to load any instruments from the Market Watch, from 6 major currency pairs up to all instruments (480). The indicator parameters Button Width -
Mobile Automatic Risk Manager
David Lopez Carazo
Utilità
Have you ever struggled to calculate the correct position size when trading on MT4 or MT5 from your mobile device? Often, while using clunky external calculators, you miss crucial trading opportunities or end up making costly mistakes. Our app is specifically designed to solve this problem and revolutionize your mobile trading experience. With this innovative solution, you can: Save Time: Forget about frustrating calculators. Our script integrates seamlessly with your MT4 account to automaticall
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilità
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
Liquidation panel
Li Peng Fang
Utilità
This is a panel dedicated to closing positions. In trading, we often have the need to close all current orders, or close the positions by category. But sometimes the type of order, the quantity of the order, and the messiness of the order make it difficult for us to sort out in a short time. And trading opportunities are fleeting, and in just a few seconds, there may be uncertain results. So we need a small tool specifically for closing positions. You can close long positions, short positio
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.45 (53)
Experts
Utilizza il modello di una famosa strategia chiamata Swinger (Pendulum, Cheburashka) - posizionamento alternativo di ordini pendenti con aumento del lotto. La strategia consiste nel piazzare due ordini pendenti opposti. Quando il prezzo si muove in una determinata direzione, viene attivato un ordine pendente, mentre la dimensione del lotto dell'altro ordine viene aumentata. L'EA prevede tre tipologie di apertura degli ordini pendenti (TypeofTrade) Apertura automatica dopo il posizionamento (Ape
FREE
Rapid Execution One Click Trader
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Rapid Execution One-Click Trader – The Ultimate Speed Trading Tool! Are you tired of missing opportunities in fast-moving markets? Want to execute trades instantly with precision? Rapid Execution One-Click Trader is your ultimate solution! This advanced utility allows you to buy, sell, and close all trades with just one click – giving you a powerful edge in high-frequency trading. Why Choose Rapid Execution One-Click Trader? Ultra-Fast Order Execution – No more delays! Execute trades instantly
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicatori
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Auto Symbol Switcher MT4
The Hung Ngo
Utilità
Auto Symbol Switcher for MT4 — Smart Market Watch Cycler & Chart Navigator Auto Symbol Switcher (MT4) is a lightweight, GUI-based utility that automatically rotates your chart across a curated list of symbols. It’s built for discretionary traders, scalpers, and analysts who want a clean workflow to scan markets quickly without juggling watchlists. No trading operations are performed—this tool focuses purely on chart navigation and symbol management . Full User Guide    –  Need MT5?   Click here
Hide SL and TP
Trinh Van Kien
Utilità
Hidden StopLoss, Hidden  TakeProfit,  Hidden Stop Loss, Hidden  Take Profit,  Hidden SL, Hidden  TP Broker will not be able to know the StopLoss and TakeProfit price. Auto Hidden Stop Loss and Hidden  Take Profit  MT4  is an assistant for all those who forget to set Stop Loss and Take Profit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without Stop Loss and Take Profit and checks what level should be set in accordance w
Smart Trailing Stop Manager MT4
The Hung Ngo
Utilità
Automate Risk Management with Smart Trailing Stop Manager for MetaTrader 4 Looking for MetaTrader 5 version? Check the author's profile for more tools Struggling with manually adjusting stops and securing profits? Smart Trailing Stop Manager MT4 is an intelligent utility for MetaTrader 4 that automates trailing stops, break-even management, partial closes, and auto SL. Optimized specifically for MT4 users, it ensures your profits are secured efficiently. Trade smarter — Automate your exit strate
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilità
Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilità
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Trading Panel Easy
Jeison Escobar
Utilità
Panel that allows easy opening of orders with the option to establish Lots, Take Profit, Stop Loss and Trailing Stop at the time of opening the order, has the UPDATE button which updates parameters such as Take Profit, Stop Loss and Trailing Stop in the open orders with the panel, it only manages the orders in the chart in which it is used, to use in several charts it must be installed in each one of them.
Robi Auto
Yvan Musatov
Experts
Robi Auto Expert Advisor works using sharp tick movements. It goes through the entire history and all currency pairs with one single setting. The more latency your broker has in the amount of the Internet channel, the higher you need to set stop loss, take profit and trailing stop so that the server can process them at the desired price and the lower the trading frequency will be. The uniqueness of the Expert Advisor is that it can be run on any hourly period, on any currency pair and on the se
FTMO Trader Assistant
Quang Dung Pham
Utilità
Dear valued clients, Have a good day! This application will support you to manage the risk of your account according to your settings such as automated set the stop loss, take profit, automated close the position of total loss or profit greater than the preset input. You also can set your target equity, it will close all positions when it meet the desired target. The followings are the input parameters: Equity Target To Close and Delete All Orders ($) Equity Limit To Protect (Close All) Appl
TradeMngr
Edgar Enrique Retontali
Utilità
TradeManager 1.0 is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMIT
Simple Customizable Trade Panel
Mykhailo Krygin
Utilità
Simple Customizable Trade Panel — Fast and Easy One-Click Trading This lightweight and powerful panel is built for traders who value speed , simplicity , and full customization . With just one click, you can: Buy or Sell instantly Close all open positions Place pending orders with custom distance Delete all pending orders Adjustable parameters: • Lot size • Stop Loss (in points) • Take Profit (in points) • Distance to price for pending orders The panel is fully responsive and adaptab
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilità
The utility copies trades from the signal provider accounts (master accounts, one or multiple providers) to unlimited number of receiver accounts (slave accounts). The provider is defined by the 'provider' parameter (any combination of numbers and letters). For example, there are two providers. Run the utility in master mode on them, and set different values to the provider parameter. On the account designated for copying these signals, run two utilities in slave mode in different windows, setti
AutoTrade IR v20
Mas Khairul Araaf
Utilità
Auto trade V20 is a trading tool like Robot or Expert Advisor that is used for automatic trading, this type is Martingale EA, the recommended broker is FBS, EU Pair, default setting. If you want to find the best setting, please look for it by backtesting it, so that you find the best setting and help your trading become more profitable, please try this tool to help you trade. minimum deposit 200 $ cen lot 0.01, pipstep in points.
HPS Trading Assistant
Xiongan Xu
Utilità
红盘手交易助手，该EA不会自动交易，属于辅助工具，参考4小时图表波动率参数，自动给订单设置止损和止盈，以及追踪止损。策略带有风控标准，如下<1K为50 >1K<1W为100, >1W<5W为500, >5W<10W为1000, >10<20为2000。最大的特色是资金管理和风控功能。显示信号为5日平滑均线方向，布林线中轨平仓功能，开仓警报提醒功能，手数资金恢复功能，该EA可以在历史数据测试时下单，所以它相当于复盘工具。注意EA会修改所不带止损和止盈品种的定单，并执行风控标准。EA参数经过实盘反复验证和优化，可以直接使用默认参数。        参数与功能: FixBuy_target 指定后统一修改当前品种所有多单的止盈价； FixSell_target 指定后统一修改当前品种所有空单的止盈价； 一比一恢复资金 默认不启用，启用盈利按固定亏损金额数字平仓； Boll_close_order 默认不启用，启用后价格遇到布林线（周期30）中轨平仓； Lots 设置固定手数，开启UseMM后无效； UseMM 默认启用资金管理； 风险系数 启用； ATR止损基数 默认按4小时
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilità
Waddah Attar Easy Positions Risk Management This EA gives you a full ability to close one position or close all positions . Close buy or sell trades in any position . Close profit or loss position . by clicking on a command button on the chart with confirmation message . Show you  a full information about your positions like : count - lots - average price - points - profit -  profit % - used margin for this position and the risk percent . and also the scrolled table of trades that position has
Daily Drawdown Limit EA Prop Firm trading MT4
Mathieu, Frede Alfaro
Utilità
If you found this EA, it's probably because you want to get a funded account with a prop firm, but you see a rule that most of traders fear :   Maximum Daily Drawdown.  I've been through this problem myself as   I'm a prop firm trader   and I've made a bot to solve this rule, and you can get it to solve this problem too. How does it work ? When you first setup this EA, you need to input the   initial deposit   which corresponds to the size of your funded account. For exemple if you get a 10k$ f
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
Broker Analysis Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
Broker Analysis Utility – Your Ultimate Broker Performance Monitor! Get Full Transparency on Your Broker's Execution Quality! Are you a trader who values precision, transparency, and performance? Broker Analysis Utility is an essential tool designed to monitor your broker's execution quality, connection stability, spreads, slippage, and trading costs in real-time. Whether you are a scalper, day trader, or long-term investor, understanding your broker's performance is crucial to optimizing your
Trade Closer
Kayla Nichole Clay
Utilità
Trade Closer Set a trade and only have a profit target in mind?  Drag onto the pair of choice, enter your profit target into the box and you're good to go. No need to set a Take profit anymore Your trade will be closed for you once the profit target is hit and will send an alert to your account. Disclaimer: Only works on the windows version of MT4 and only when the computer terminal is active
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilità
Setup Easy Virtual Trader > Input your Rules > You are ready to trade from mobile or another EA or anywhere....Let robot manage your Trades !  This powerful EA will help you manage ALL or SPECIFIC trades automatically based on your PRE-SET rules and settings Once it is setup and running on just one chart, you don't need to monitor your orders anymore, the software will keep watching and control your orders with your predefined rules You can trade from your desktop MT4 or from your mobile appli
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (188)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilità
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [Istruzioni  
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilità
SAFETYLOCK è lo strumento ideale per i trader che desiderano proteggere le proprie operazioni da improvvise inversioni di mercato, impostando automaticamente un ordine opposto per ogni posizione aperta. Quando un trader o un EA apre una nuova posizione, SAFETYLOCK crea immediatamente un ordine in sospeso opposto. N el caso in cui la posizione inizi a generare perdite, l'ordine pendente viene attivato, bloccando la posizione e limitando così le perdite potenziali. Questo EA offre una gamma compl
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilità
Soluzione professionale per la copia delle operazioni tra terminali. RS Trade Copier è un sistema affidabile e versatile per copiare operazioni di trading tra terminali MetaTrader 4. Il programma è adatto sia ai trader esperti e ai servizi di segnali, sia agli investitori privati. Permette di trasferire segnali da uno o più fornitori a uno o più clienti con alta precisione e ritardi minimi. Supporta sia una configurazione automatica semplice che una configurazione manuale avanzata. Non interferi
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilità
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (O
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Utilità
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Utilità
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Utilità
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
Auto Stop Loss
Nabil Oukhouma
Utilità
Auto Stop Loss (MT4 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart   MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132500?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade
Altri dall’autore
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
3.78 (9)
Experts
MSB Robot – La Tua Porta Intelligente per il Trading Forex Automatico Per i clienti esistenti: Ringrazio sinceramente per la fiducia nei miei prodotti. Capisco che i risultati della scorsa settimana possano essere stati deludenti, ma sappiate che sto lavorando duramente per migliorare il sistema. Attualmente sto sviluppando una nuova configurazione che combina tre elementi: Stop Loss fisso , logica di scalping e trailing su media mobile . Ogni operazione avrà uno Stop Loss protetto. In alcuni ca
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 : Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potenti zone. Questo indicatore può anche mostrare segnali di azione sui prezzi quando si formano all'interno delle zone. Unisciti al  Canale Koala Trading Solution 
FREE
Forex Time Zone
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Breve introduzione a Forex Time Zone Benvenuto nel nuovo strumento professionale gratuito: Forex Time Zone ! I trader professionisti sanno quanto sia importante il tempo nel mercato forex. Ogni secondo, alcuni mercati in tutto il mondo si aprono mentre altri si chiudono, influenzando la volatilità del mercato e i movimenti delle valute. Questo strumento aiuta i trader a identificare facilmente quale mercato è attualmente aperto e qual è il fuso orario corrente. Come funziona? Semplicemente sceg
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Panoramica del prodotto gratuito ma avanzato Turbo Trend è un indicatore potente progettato per aiutare i trader a identificare e agire sulle tendenze del mercato. Utilizza una combinazione di medie mobili avanzate e analisi del volume per fornire segnali chiari sulla direzione della tendenza. Turbo Trend semplifica la presa di decisioni categorizzando le condizioni di mercato in tre stati distinti: Tendenza al rialzo , Tendenza al ribasso e Tendenza neutra, utilizzando linee e candele codifica
FREE
Elliott Wave Theory
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Indicatore della Teoria delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 L'indicatore della Teoria delle Onde di Elliott è progettato basandosi su uno dei concetti professionali del mercato Forex. Questo indicatore traccia la struttura del mercato sotto forma di onde e conta i picchi come onde rialziste e ribassiste da 1 a 5. Gli utenti possono visualizzare facilmente le onde e ricevere notifiche ogni volta che viene generato un nuovo numero. Supporta due tipi di onde: onde principali e onde secondarie, o
FREE
Koala FVG
Ashkan Hazegh Nikrou
4.14 (7)
Indicatori
Presentiamo Koala FVG per MT5: il tuo indicatore professionale per i pattern Fair Value Gap (FVG). Koala FVG: La tua strada verso un trading preciso su MT5 Scopri la potenza del pattern Fair Value Gap (FVG) con Koala FVG, un indicatore all'avanguardia progettato per MetaTrader 5. Per un periodo limitato, accedi gratuitamente a questo strumento professionale prima che diventi un indicatore premium. Principali caratteristiche: Rilevamento dei pattern FVG: Koala FVG identifica intelligentemente i p
FREE
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentiamo Market Structure Break Out per MT5 – Il tuo indicatore professionale di MSB e Zona Infrangibile. La versione per MT4 è disponibile anche, controllala qui: https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Questo indicatore viene continuamente aggiornato. Cerchiamo di fornire punti di ingresso e uscita estremamente precisi basati sulla struttura del mercato. Siamo ora alla versione 1.1, e qui di seguito sono riportate le ultime modifiche se ti unisci a noi ora: Obiettivi di Acquis
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Versione gratuita di ProEngulfing: QualifiedEngulfing, con una limitazione di un segnale al giorno e meno funzionalità. Unisciti al canale Koala Trading Solution nella comunità MQL5 per rimanere aggiornato sulle ultime novità su tutti i prodotti Koala, clicca sul link qui sotto: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versione MT4 di questo prodotto è già scaricabile al seguente link: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentazione di ProEngulfing – Il t
Koala Price Action Scanner
Ashkan Hazegh Nikrou
4.63 (8)
Indicatori
Scanner di Azione del Prezzo Koala - Liberare la Potenza dell'Azione del Prezzo Introduzione: Scopri il nuovo Scanner di Azione del Prezzo Koala - uno strumento versatile, multi-valuta e multi-time frame progettato per rilevare modelli essenziali di azione del prezzo e presentarli in una tabella di scansione intuitiva. Abstract: Questo indicatore va oltre il comune, offrendo agli utenti la capacità di identificare modelli chiave di azione del prezzo su diverse valute e frame temporali. Caratteri
FREE
Momentum Hunter MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno Momentum Hunter   è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il   timeframe M1 , funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader. Caratteristiche principali: Nessun ridisegno e nessun ritardo : I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo
Session Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Session Break Out Indicator – Lo Strumento Definitivo per il Trading Basato sulle Sessioni Il Session Break Out Indicator è uno strumento all'avanguardia progettato per aiutare i trader a monitorare le sessioni di mercato e utilizzare strategie di trading basate sul tempo in modo efficace. I trader professionisti sanno che il tempo gioca un ruolo cruciale nel mercato forex, poiché la forza e la volatilità delle valute variano nelle diverse sessioni di trading. Con questo potente indicatore, puo
FREE
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Indicatori
Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicatori
Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere l'incrocio tra i punti e il grafico dei prezzi, questo il crossover non è un segnale ma parla del potenziale di fine movimento, puoi iniziare a comprare con un nuovo punto blu e posizionare lo stop loss un atr prima del pri
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (5)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
MSB Robot
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
MSB Smart Trade Bot – Inizia il trading Forex automatizzato MSB Smart Bot è un Expert Advisor (EA) completamente automatizzato basato sulla potente logica del popolare indicatore Market Structure Breakout (MSB) . Questo EA è progettato per generare profitti costanti grazie ai segnali affidabili del MSB. La modalità pilota automatico ti consente di avviare l’EA senza alcuna configurazione – inizierà a fare trading immediatamente. Il prezzo iniziale di questo prodotto è di 199 $. Con ogni importan
Best SAR
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (3)
Indicatori
Unisciti al  Canale Koala Trading Solution  nella comunità MQL5 per scoprire gli ultimi segnali, le notizie su tutti i prodotti Koala. Il link per unirti è il seguente: https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Descrizione:  siamo felici di presentare il nostro nuovo indicatore gratuito basato su uno degli indicatori professionali e popolari nel mercato forex (PSAR) questo indicatore è una nuova modifica sull'indicatore SAR parabolico originale, nell'indicatore pro SAR puoi vedere
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicatori
Is This tools use able for free in Forex market ? Accuracy Meter is useful and also free product, i made this product for free because i believe that any seller must have some good products for free not just release bad products as free tools. What does Green koala logo mean : Means Free Products , i ll release my free products by green koala logo, so when you see green koala, it means new free products is access able for you. Accuracy Meter Introduction : Accuracy Meter is powerful tool to
FREE
Your Chart
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Migliora la tua esperienza di trading con l'indicatore Your Chart! Questo strumento gratuito e altamente personalizzabile consente ai trader di unire più timeframe in un'unica visualizzazione pulita delle candele, senza alterare il grafico originale. Con Your Chart, puoi impostare il numero di barre per ogni candela personalizzata – ad esempio, combinare ogni 18 candele M1 in una sola per una visione più ampia delle tendenze di mercato. Caratteristiche principali: Formazione di candele personali
FREE
Koala Fibo Base Time
Ashkan Hazegh Nikrou
3 (1)
Indicatori
Welcome to Koala Fibo Base Time Welcome to Koala Fibo Time Zone Welcome to Koala Fibo Time Extention Welcome to Missed Tool For Meta Trade! Simple Introduction : Fibonacci Time Zones are vertical lines based on the Fibonacci Sequence. These lines extend along the X axis (date axis) as a mechanism to forecast reversals based on elapsed time. A major low or high is often chosen as the starting point. Distances start relatively small and grow as the Fibonacci Sequence extends. Chartists can extend
FREE
Currency Meter Pro
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Simple introduction to currency meter indicator : Currency Meter Is Indicator to determine power of each currency and show them in very simple design This indicator can help you to see power of each currency separately. As you know when GBPUSD goes up, it means GBP going to more power or USD goes more weak, but you cant understand what is the reason of this movement, it was about GBP ? or it was about USD ? To determine GBP power , This indicator, will check all pairs contain GBP and determine
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indicatori
Presentazione di ProEngulfing - Il tuo Indicatore di Modelli Engulf Professionale per MT4 Sblocca il potere della precisione con ProEngulfing, un indicatore all'avanguardia progettato per identificare e evidenziare modelli engulf qualificati nel mercato del forex. Sviluppato per MetaTrader 4, ProEngulfing offre un approccio meticoloso al riconoscimento dei modelli engulf, garantendo che ricevi solo i segnali più affidabili per le tue decisioni di trading. Come funziona ProEngulfing: ProEngulfin
Koala Trend Pro MT4
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Koala Trend Line Introduction : I made this indicator to help traders find trend better, this indicator can show you current trend line. As you know trend line must draw between 2 highest or lowest points. So the main logic is to find highest and lowest points. Indicator find all highest and lowest points in history and show them by red and blue dots. These highest and lowest points calculated according to depth value. depth value is adjustable , and user can change it. What does depth mean ?
All Power In One
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Il prezzo attuale del prodotto è di 49$ per un periodo di tempo limitato. Il prezzo successivo sarà di 99$. Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento potente progettato per valutare la forza delle principali valute come USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni delle diverse coppie di valute su timeframe selezionati, l'APIO fornisce ai trader una comprensione chiara della forza delle valute e delle potenziali opportunità di tradi
Momentum Hunter
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Momentum Hunter – Indicatore Avanzato di Momentum senza Ridisegno Momentum Hunter è un indicatore potente e affidabile, progettato per rilevare nuovi impulsi e aiutare i trader a catturare i movimenti di mercato con precisione. Ottimizzato appositamente per il timeframe M1 , funziona perfettamente anche su timeframe più alti, risultando ideale sia per scalper che per swing trader. Caratteristiche principali: Nessun ridisegno e nessun ritardo : I segnali sono stabili e le frecce appaiono solo dop
KoalaFVG Scalper
Ashkan Hazegh Nikrou
Experts
Sblocca la Precisione del Trading con Koala FVG Scalper - La Tua Soluzione per lo Scalping Multi-Valuta Scopri l'innovativo Koala FVG Scalper, un consulente esperto progettato per sfruttare il concetto di Qualified FVG (Fair Value Gap). Aumenta il tuo trading con questo innovativo EA di scalping, integrato senza soluzione di continuità con l'indicatore Koala FVG, disponibile gratuitamente qui . Principali Vantaggi: Alta Precisione: Raggiungi oltre l'80% di previsioni corrette nel frame temporale
Smart Engulfing MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Introduzione a Smart Engulfing MT5: Accedi al mondo del trading raffinato con Smart Engulfing MT5, il tuo indicatore professionale di riferimento per identificare i migliori pattern di engulf. Progettato con precisione e facilità d'uso in mente, questo strumento è creato esclusivamente per gli utenti di MetaTrader 5. Scopri opportunità di trading redditizie con facilità, poiché Smart Engulfing MT5 ti guida con avvisi, frecce e tre diversi livelli di take-profit, diventando il compagno definiti
All Power In One MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
*Il prezzo attuale del prodotto è 49$ per un periodo limitato, il prossimo prezzo di All Power In One   è 99$* Indicatore All Power In One (APIO) L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento robusto progettato per valutare la forza delle principali valute, tra cui USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni di diverse coppie di valute su intervalli di tempo selezionabili, APIO fornisce ai trader informazioni chiare sulla forza delle valute e le potenziali opportunità d
Emperor Signal MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
Emperor Signal MT5 – L’indicatore agisce e simula operazioni come un Expert Advisor! Emperor Signal MT5 è un indicatore avanzato che genera segnali simili a quelli di un Expert Advisor, mantenendo però il pieno controllo nelle mani del trader. Fornisce chiari punti di ingresso e uscita, una completa visualizzazione delle operazioni e un’interfaccia intuitiva per un trading sicuro e sistematico. Caratteristiche principali Simulazione intelligente degli ingressi Ogni segnale è suddiviso in fino a
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione