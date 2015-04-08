All Power In One
Il prezzo attuale del prodotto è di 49$ per un periodo di tempo limitato. Il prezzo successivo sarà di 99$.
Indicatore All Power In One (APIO)
L'indicatore All Power In One (APIO) è uno strumento potente progettato per valutare la forza delle principali valute come USD, EUR, GBP e altre. Analizzando i movimenti e le direzioni delle diverse coppie di valute su timeframe selezionati, l'APIO fornisce ai trader una comprensione chiara della forza delle valute e delle potenziali opportunità di trading.
La versione MT5 di APIO è disponibile, visita la versione MT5 tramite il link sottostante:
https://www.mql5.com/en/market/product/129241
Cosa otterrai utilizzando questo indicatore?
- Forza in tempo reale di ogni valuta: Monitora la forza in tempo reale delle valute come USD, EUR, GBP e altre.
- Elenco delle migliori opportunità di acquisto: Ottieni l'elenco delle coppie con le migliori opportunità di acquisto.
- Elenco delle migliori opportunità di vendita: Ottieni l'elenco delle coppie con le migliori opportunità di vendita.
- Accesso ai dati in tempo reale su diversi timeframe: Passa facilmente tra i timeframe tramite i pulsanti nell'interfaccia.
Caratteristiche principali:
- Analisi completa delle valute: L'APIO valuta la forza delle singole valute analizzando la performance delle coppie di valute correlate, fornendo una visione completa del mercato.
- Scelta interattiva del timeframe: Passa facilmente tra i timeframe grazie ai pulsanti pratici, permettendoti di adattare dinamicamente la tua strategia.
- Interfaccia intuitiva: L'interfaccia facile da usare dell'APIO non richiede configurazioni complesse, rendendola accessibile a trader di qualsiasi livello.
- Raccomandazioni di trading: In base all'analisi della forza delle valute, l'APIO suggerisce le coppie migliori per l'acquisto o la vendita, aiutando i trader a prendere decisioni informate.
Impostazione e utilizzo:
- Installazione: Installa l'indicatore APIO su qualsiasi grafico della tua piattaforma MetaTrader.
- Configurazione dell'elenco dei simboli: Assicurati che tutte le principali coppie di valute siano visibili nell'elenco Market Watch per garantire la precisione dei calcoli.
Panoramica dell'interfaccia:
Indicatori di forza:
- Indicatori rossi: indicano una forza ribassista.
- Indicatori blu: indicano una forza rialzista.
- Indicatori grigi: indicano una forza neutra.
Scala di forza:
- 0: Neutrale.
- 1-2: Leggermente rialzista/ribassista.
- 3-4: Moderatamente rialzista/ribassista.
- 5: Completamente rialzista/ribassista.
Esempio di utilizzo:
Se USD mostra una forza ribassista totale (indicatore rosso al livello 5) e JPY mostra una forza rialzista totale (indicatore blu al livello 5), l'APIO considererà l'USDJPY come un'opportunità ideale di vendita, prevedendo una diminuzione di questa coppia.
Note importanti:
- Anche se l'APIO può ottenere dati per diverse coppie di valute, la precisione dei calcoli dipende dalla disponibilità di un volume sufficiente di dati storici.
- In modalità Strategy Tester, assicurati che i dati per tutte le coppie pertinenti siano completi per ottenere risultati precisi.
- Per le migliori performance, testa l'APIO su account demo o reali con dati di mercato completi.
Nota: L'efficacia dell'indicatore APIO dipende dalla qualità e completezza dei dati sulla tua piattaforma di trading. Aggiorna regolarmente e mantieni le tue fonti di dati per garantire una valutazione accurata della forza delle valute.
