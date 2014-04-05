Emperor Signal MT5

Emperor Signal MT5 – L’indicatore agisce e simula operazioni come un Expert Advisor!

Emperor Signal MT5 è un indicatore avanzato che genera segnali simili a quelli di un Expert Advisor, mantenendo però il pieno controllo nelle mani del trader. Fornisce chiari punti di ingresso e uscita, una completa visualizzazione delle operazioni e un’interfaccia intuitiva per un trading sicuro e sistematico.

Caratteristiche principali

Simulazione intelligente degli ingressi
Ogni segnale è suddiviso in fino a 5 livelli di ingresso, creando un paniere di operazioni che migliora sicurezza e costanza. Tutti gli ingressi di un paniere vengono chiusi insieme a un unico prezzo di uscita.

Gestione di profitti e rischi
Parametri integrati di Take Profit medio e Stop Loss medio consentono una gestione flessibile dei panieri. L’indicatore calcola automaticamente i risultati sulla base di tali parametri.

Avvisi completi
Ricevi notifiche per ogni azione per non perdere nessun segnale importante.

Pannello grafico dettagliato
Un’interfaccia professionale appare nella parte inferiore del grafico, mostrando rapporti completi, risultati per direzione (acquisto/vendita) e il guadagno totale cumulato generato dall’indicatore.

Concetto di trading sicuro
Progettato per individuare i punti di ingresso più affidabili dopo un ritracciamento nella direzione del trend principale.

Perché Emperor Signal è la scelta migliore rispetto ad altri indicatori?

  1. Gestione integrata di Stop Loss e Take Profit
    La maggior parte degli indicatori si limita a generare segnali, lasciando i trader incerti su rischio e obiettivi di profitto. Emperor Signal va oltre, integrando Stop Loss e Take Profit medi, fornendo così una gestione completa delle operazioni direttamente nell’indicatore.

  2. Strategia di ingresso multilivello
    A differenza degli indicatori standard basati su una sola condizione, Emperor Signal combina rilevamento del trend, filtro dei ritracciamenti e conferma finale. Questa logica a tre fasi garantisce ingressi solo con alta probabilità di successo.

  3. Sicurezza con sistema di ingresso a 5 livelli
    Invece di entrare con un lotto pieno, Emperor Signal consente ai trader di suddividere la posizione in 5 ingressi più piccoli. Questo approccio “a cestino” aumenta la flessibilità, riduce il rischio e migliora la coerenza.

  4. Funziona su più asset
    L’indicatore è molto versatile e può essere utilizzato su forex, indici, materie prime e criptovalute. Basta applicare le impostazioni ottimizzate fornite per ottenere i migliori risultati.

  5. Miglioramento continuo e supporto
    Emperor Signal non è statico. L’indicatore e la tabella delle impostazioni ottimizzate vengono regolarmente aggiornati per garantire ai trader strumenti e strategie sempre efficaci.

Concetto della strategia di trading

La logica di ingresso si basa sulla combinazione di tre tecniche comprovate:

  1. Incrocio delle medie mobili – rileva i cambiamenti nella direzione del trend.

  2. Analisi dello spazio integrale – valuta la distanza tra media mobile veloce e lenta e applica livelli di Fibonacci in quello spazio.

  3. Conferma del Fair Value Gap (FVG) – conferma l’ingresso quando il prezzo ritesta un FVG nella direzione del trend.

Questo approccio multilivello filtra i segnali deboli e si concentra solo sulle opportunità ad alta probabilità.

Ottimizzazione

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia ai trader di utilizzare la tabella dei settaggi ottimizzati fornita, che include configurazioni specifiche per simboli e timeframe.

Pair Time Frame Fast MA Period Slow MA Period Avg Take Profit Avg Stop Loss
USDJPY H1 21 100 1000 500
XAUUSD H1 21 100 750 750
GBPUSD H1 21 100 750 750
EURUSD H1 21 100 750 750

Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
