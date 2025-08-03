Nirvana trend
- Indicatori
- Aiireza Arjmandi Nezhad
- Versione: 2.71
- Aggiornato: 15 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR
Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente.
Introduzione
Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a segnali filtrati, conferma multi‑timeframe, calcolo suggerito dello Stop Loss (SL) basato sull’ATR e livelli di uscita parziali (TP1/TP2/TP3), aiuta a pianificare le operazioni in modo più strutturato. Il prodotto non garantisce alcun risultato e non sostituisce il giudizio professionale dell’utente.
Adatto a
- Trader che operano con regole rigorose di gestione del rischio (ad es. limiti di drawdown giornaliero/totale).
- Chi desidera un quadro chiaro per ingressi/uscite e la documentazione del piano di trading.
Caratteristiche principali
- Filtro di trend e momentum con sensibilità regolabile.
- Conferma multi‑timeframe: visualizzazione dell’allineamento direzionale su timeframe superiori (es. H1 e H4).
- Stop Loss suggerito basato su ATR: stima automatica della distanza SL in base alla volatilità di mercato.
- Livelli di uscita parziali (TP1/TP2/TP3): per la gestione della posizione e uscite progressive.
- Dashboard di stato: panoramica dei segnali, allineamento dei timeframe e distanza dai livelli chiave.
- Avvisi visivi sul grafico per segnali idonei.
- Parametri configurabili per adattarsi a diversi approcci e strumenti.
Uso consigliato
- Scegli il simbolo e il timeframe principali.
- Attendi un segnale idoneo nella direzione del trend.
- Verifica l’allineamento dei timeframe superiori tramite la dashboard.
- Definisci la size e il rapporto rischio/rendimento in base alla distanza SL suggerita e alle tue regole di rischio.
- Se lo desideri, utilizza TP1/TP2/TP3 per uscite parziali e porta lo SL a break‑even secondo il piano.
- Prima dell’uso in reale, valuta e personalizza le impostazioni su dati storici e conto demo.
Note e limitazioni
- L’indicatore non apre, chiude né gestisce operazioni; fornisce solo informazioni analitiche e livelli suggeriti.
- I risultati passati o gli esempi non indicano performance future.
- Il rispetto delle regole del broker, della piattaforma o di valutazioni di terzi è responsabilità dell’utente.
- Le impostazioni predefinite potrebbero non essere adatte a tutti i simboli e richiedere ottimizzazione.
Compatibilità
- Piattaforma: MetaTrader 5 (Indicatore)
- Strumenti: Forex, indici, materie prime e metalli (in base alle condizioni di mercato)
- Timeframe: da M15 a H4, con conferma multi‑timeframe
Avvertenza sui rischi
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati e può generare perdite. Nirvana Trend non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o successi operativi. L’utente deve comprendere e gestire pienamente i rischi prima dell’utilizzo.
Mt4 :
https://www.mql5.com/en/market/product/146678?source=Site+Profile+Seller
