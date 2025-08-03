Nirvana trend

5

Nirvana Trend — Indicatore di trend e framework di rischio basato su ATR

Nota: Questo strumento fornisce esclusivamente informazioni analitiche e non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o risultati specifici (incluso il superamento di valutazioni/challenge). La decisione d’uso e la responsabilità restano all’utente.

Introduzione
Nirvana Trend è un indicatore di analisi tecnica progettato per standardizzare il processo decisionale e migliorare la disciplina operativa. Grazie a segnali filtrati, conferma multi‑timeframe, calcolo suggerito dello Stop Loss (SL) basato sull’ATR e livelli di uscita parziali (TP1/TP2/TP3), aiuta a pianificare le operazioni in modo più strutturato. Il prodotto non garantisce alcun risultato e non sostituisce il giudizio professionale dell’utente.

Adatto a

  • Trader che operano con regole rigorose di gestione del rischio (ad es. limiti di drawdown giornaliero/totale).
  • Chi desidera un quadro chiaro per ingressi/uscite e la documentazione del piano di trading.

Caratteristiche principali

  • Filtro di trend e momentum con sensibilità regolabile.
  • Conferma multi‑timeframe: visualizzazione dell’allineamento direzionale su timeframe superiori (es. H1 e H4).
  • Stop Loss suggerito basato su ATR: stima automatica della distanza SL in base alla volatilità di mercato.
  • Livelli di uscita parziali (TP1/TP2/TP3): per la gestione della posizione e uscite progressive.
  • Dashboard di stato: panoramica dei segnali, allineamento dei timeframe e distanza dai livelli chiave.
  • Avvisi visivi sul grafico per segnali idonei.
  • Parametri configurabili per adattarsi a diversi approcci e strumenti.

Uso consigliato

  1. Scegli il simbolo e il timeframe principali.
  2. Attendi un segnale idoneo nella direzione del trend.
  3. Verifica l’allineamento dei timeframe superiori tramite la dashboard.
  4. Definisci la size e il rapporto rischio/rendimento in base alla distanza SL suggerita e alle tue regole di rischio.
  5. Se lo desideri, utilizza TP1/TP2/TP3 per uscite parziali e porta lo SL a break‑even secondo il piano.
  6. Prima dell’uso in reale, valuta e personalizza le impostazioni su dati storici e conto demo.

Note e limitazioni

  • L’indicatore non apre, chiude né gestisce operazioni; fornisce solo informazioni analitiche e livelli suggeriti.
  • I risultati passati o gli esempi non indicano performance future.
  • Il rispetto delle regole del broker, della piattaforma o di valutazioni di terzi è responsabilità dell’utente.
  • Le impostazioni predefinite potrebbero non essere adatte a tutti i simboli e richiedere ottimizzazione.

Compatibilità

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (Indicatore)
  • Strumenti: Forex, indici, materie prime e metalli (in base alle condizioni di mercato)
  • Timeframe: da M15 a H4, con conferma multi‑timeframe

Avvertenza sui rischi
Il trading sui mercati finanziari comporta rischi elevati e può generare perdite. Nirvana Trend non garantisce, promette né suggerisce profitti, redditi o successi operativi. L’utente deve comprendere e gestire pienamente i rischi prima dell’utilizzo.

Mt4 :
https://www.mql5.com/en/market/product/146678?source=Site+Profile+Seller

Recensioni 1
eman11
1244
eman11 2025.08.18 22:52 
 

Well designed tool, friendly and responsive developer as to updates.

Rispondi alla recensione